Najtańsze RTX - najlepsze oferty na karty graficzne [04.07.2022]

Wciąż "polujesz" na nową kartę graficzną od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce RTX w Polsce.

Spis treści

Spadające ceny kryptowalut jak i nasycenie rynku powodują znaczące obniżki cen kart graficznych. Obecnie o wiele łatwiej jest nabyć nowego RTX, niż choćby jeszcze na początku tego roku. Ceny jednak wciąż pozostają sporo wyższe od tych sugerowanych przez producenta, a różnice miedzy sklepami mogą wynosić nawet i 20%. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce w jednym miejscu by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego RTX?

RTX 2060 6 GB

RTX 3050 8 GB

Jak sprawdza się RTX 3050 w grach możecie przeczytać w naszej recenzji karty od Gainwarda

Zobacz również:

RTX 3060 12 GB

RTX 3060 przetestowaliśmy w wersji od Palita

RTX 3060 TI 8 GB

RTX 3070 8 GB

RTX 3070 TI 8 GB

Premierowy test RTX 3070 Ti 8 GB - Palit GameRock OC

RTX 3080 10 GB/12 GB

RTX 3080 TI 12 GB

RTX 3090 24 GB

Aktualizacja 27.06.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

EVGA RTX 2060 SC OC X-kom 1 599 zł

EVGA RTX 2060 KO Ultra Gaming X-kom 1 649 zł

KFA2 RTX 3060 1-Click OC X-kom 2 099 zł

Komentarz od redakcji:

Po weekendzie nie doczekaliśmy się większych zmian w cenach kart graficznych. Co prawda została dokonana mała korekta, jednak śmiało można powiedzieć, że jest ona prawie nie zauważalana. Dobra informacją jest kolejna obniżka, która dotyczy Zotac RTX 3060 Twin Edge. Model ten jest dostępny w KRsystem w cenie 1 899 zł. Jest to na chwilę obecną najtańszy RTX 3060 dostępny w Polsce.

Aktualizacja 28.06.2022

Dodano:

MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X Mocny-komputer 2 499 zł

Zotac RTX 3070 Twin Edge OC X-kom 3 149 zł

KFA2 RTX 3070 Ti 1-Click OC FOXkomputer 3 299 zł

PALIT RTX 3070Ti GamingPro KRsystem 3 399 zł

Komentarz od redakcji:

Choć dalej nie doczekaliśmy się wiekszych obniżek cen, to znacząco poprawia sie dostepnośc kart graficznych. Również RTX 3060 Ti, które posiadały najbardziej zawyżoną cene w stosunku do sugerowen ( ponad 140 %), wkońcu zaczeły tanieć. Wracając do dzisiejszych ofert, to najciekawsza wydaje sie na KFA2 RTX 3070 Ti 1-Click OC dostępnego FOXkomputer za 3 299 zł. Jeszcze do niedawna w tej kwocie mogliśmy liczyć własnie na RTX 3060 Ti bądź najntasze modele RTX 3070.

Aktualizacja 30.06.2022

Dodano:

KFA2 RTX 3070 LHR 1-Click OC KRsystem 2 899 zł,

KFA2 RTX 3080 SG 1-Click OC X-kom 4 199 zł

Komentarz od redakcji:

Co raz więcej modeli RTX 3060 jest dostępnych w sklepach poniżej 2 000 zł, granicy która nie tak dawno wydawałaby się nie do przekroczenia. Do modeli KFA2 czy ZOTAC dołączyły jednostki od Palita i Gainwarda. Dodatkowo to włanie RTX 3070 TI od KFA2 po raz pierwszy jest dostepny w poniżej 3000 zł w KRsystem. Pozostaje trzymać kciuki że w dalszym ciągu będziemy obserwowa obniżki cen.

Aktualizacja 01.07.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Palit RTX 3070 JetStream X-kom 3 199 zł

MSI RTX 3060 Ti GAMING Z TRIO Electro 2 849 zł

Komentarz od redakcji:

W ten pierwszy wakacyjny weekend, dużo sklepów zdecydowało sie na obniżenie cen kart graficznych. Nie są to jednak stałe obniżki, a oferty promocyjne ograniczone czasowo, i dotyczą ograniczonej ilośi towarów. Najciekawsze oferty na chwilę obecną prezentują się następująco:

Aktualizacja 04.07.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Gigabyte RTX 3070 GAMING Komputronik 3 099 zł

Komentarz od redakcji:

Niestety, po weekendzie większośc promocji na karty graficzne dobiegło końca i wróciło do poprzenich cen. Nie trudno odnieśc wrażenia, że sklepy nie kwapią się już tak bardzo do oniżek, jak chośby miało to miejsce miesiąc temu. Pozostaje liczyć że sytuacja w niedługim czasie ulegnie zmienie i sprzedawcy nię będą z tym zwlekać do premiery nowych układów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, tym co zmuszenie są zakupic GPU, dalej polecamy najtńsze modele RTX 3060, czy RTX 3070.