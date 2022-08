Najtańsze RTX - najlepsze oferty na karty graficzne [04.08.2022]

Wciąż "polujesz" na nową kartę graficzną od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce RTX w Polsce.

Spadające ceny kryptowalut jak i nasycenie rynku powodują znaczące obniżki cen kart graficznych. Obecnie o wiele łatwiej jest nabyć nowego RTX, niż choćby jeszcze na początku tego roku. Ceny jednak wciąż pozostają sporo wyższe od tych sugerowanych przez producenta, a różnice miedzy sklepami mogą wynosić nawet i 20%. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce w jednym miejscu by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego RTX?

RTX 2060 6 GB

RTX 3050 8 GB

Jak sprawdza się RTX 3050 w grach możecie przeczytać w naszej recenzji karty od Gainwarda

RTX 3060 12 GB

RTX 3060 przetestowaliśmy w wersji od Palita

RTX 3060 TI 8 GB

RTX 3070 8 GB

RTX 3070 TI 8 GB

Premierowy test RTX 3070 Ti 8 GB - Palit GameRock OC

RTX 3080 10 GB/12 GB

RTX 3080 TI 12 GB

RTX 3090 24 GB

Aktualizacja 27.07.2022

Dodano:

KFA2 RTX 3070 1-Click OC CTIstore 3 187,35 zł

PNY RTX 3050 8GB XLR8 ALO.com.pl 1 577 zł

EVGA RTX 2060 SC OC Amazon.de 1 184,37 zł

Komentarz redakcji

Z wszystkich ofert dzisiejszej aktualizacji najbardziej wyróżnia sie RTX 2060 od EVGA. Karta jest dostępna w niemieckim oddziale Amazanu za ok. 1 200 zł. Jest to cena wręcz rewalacyjna. W tym przedziale przeważnie możemy liczyć co najwyżej na nowe GTX 1660. Przypominamy że RTX 2060 jest szybszy od RTX 3050 nawet o 10%.

Aktualizacja 28.07.2022

Dodano:

Manli RTX 3070 Ti Gallardo Morele 3 299 zł

Gigabyte RTX 3070 AORUS MASTER BestStore 3 348 zł

KFA2 RTX 3060 EX KRsystem 1 899 zł

Komentarz redakcji

Po raz kolejny GeForce RTX 3060 od KFA2 jest dostepny w cenie ponieżej 1 900 zł. Trudno jednak powiedzieć jak długo karta pozostanie dostępna w KRsystem. Więc jeżeli zastanawiacie się nad zakupem to nie zwlekacjie zbyt długo

Aktualizacja 29.07.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Gigabyte RTX 3090 GAMING OC KRsystem 6 099 zł

Palit RTX 3090 GameRock KRsystem 6 061,94 zł

Komentarz redakcji:

Komentarz redakcji

Cóż piątkowa aktualizacja nie wprowadza żadnych drastycznych zmian w zestawieniu najtańszych RTX dostepnych w polskich sklepach. Po raz kolejny ceny utrzymują się na stabilnym poziomie, a z podobną sytuacją mielismy do czynienia juz kilkukrotnie w przeciagu ostatnich miesięcy. Nie trudno odnieśc wrażenie że jedyne karty graficzne krórych cena uległa znączocej obniżce to topowe modele pokroju RTX 3090. Pozostaje nam czekać, aż NVIDIA zdecyduje się na obniżenie ceny również niższych serii. Tym którzy muszą zakupić karte graficzną w tym okresie, niezmiennie polecamy wybór wśród najtańszych modeli. Najlepsze oferty w tym tygodniu to:

Aktualizacja 01.08.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Gainward RTX 3080 Phoenix 10 GB KRsystem 4 077 zł

ASUS RTX 3060 Phoenix V2 Hanzo 1 899 zł,

Komentarz redakcji

Po raz kolejny weekend nie przyniósł większych zmian w naszym zestawieniu. Obniżki cen które obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie zatrzymały się. Niestety, również większośc ofert promocyjnych w różnych sklepach zakończyła się. Cały czas też czekamy na większe wyprzedaże RTX serii 3000, a zwłaszcza RTX 3060 czy RTX 3070. Do tego czasu jak zwykle polecamy wybierać wśród najntańszych dostępnych modeli.

Aktualizacja 03.08.2022

Dodano:

ZOTAC RTX 3090 Trinity OC Komputronik 6 490 zł

Palit RTX 3090 GamingPro Komputronik 6 490 zł

Palit RTX 3090 GameRock KRsystem 5 923,98 zł

Komentarz redakcji

Dalej obserwujejmy spadaki cen na kolejne modele RTX 3090, jednak w przypadku pozostałych serii kart NVIDII sytuacja pozostaje bez zmian. Patrząć że taki stan utrzymuje sie od ponad miesiąca trudno oczekiwać by szybko uległ zmianie. Z tego względu standardowo polecamy wybierać wsród najntańszych modeli karty graficznych.

Aktualizacja 04.08.2022

Dodano:

Gigabyte RTX 3080 Turbo 10G Apolo's 4 385,44

ZOTAC RTX 3080 Trinity Amazon.de 3 922,93 zł

PNY RTX 3080 12 GB XLR8 Uprising Amazon.de 3 988,18 zł

PNY RTX 3080 Ti 12 GB XLR8 Epic-X Amazon.de 5 162,55 zł

Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC Amazon.de 4 576,92 zł

INNO3D RTX 3090 iChill X3 Amazon.de 5 528,91 zł

Gainward RTX 3070 Phoenix Amazon.de 2 859,70 zł

Zotac RTX 3070 Twin Edge Amazon.de 2 884,26 zł

Komentarz redakcji

Nie trudno odnieść wrażenia, że obecnie sytuacja na rynku kart graficznych jest dośc chaotyczna. Trudno przewidzieć które modele, znajdziemy w procmocji badź czy wogóle zmieni się im cena. Przeglądając oferty w polskich sklepach nie natrafiliśmy na nowe promocje. Z tego powodu postawilismy sprawdzić dokładniej niemiecką stronę Amazona. Cóż jak widać za naszą zachodnią granicą ceny RTX potrafią zaskoczyć i nawet gdy doliczymy koszta wysyłki (ok. 30 zł) i tak wychodzi sporo taniej niż w Polsce.