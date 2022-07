Najtańsze RTX - najlepsze oferty na karty graficzne [08.07.2022]

Wciąż "polujesz" na nową kartę graficzną od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce RTX w Polsce.

Spadające ceny kryptowalut jak i nasycenie rynku powodują znaczące obniżki cen kart graficznych. Obecnie o wiele łatwiej jest nabyć nowego RTX, niż choćby jeszcze na początku tego roku. Ceny jednak wciąż pozostają sporo wyższe od tych sugerowanych przez producenta, a różnice miedzy sklepami mogą wynosić nawet i 20%. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce w jednym miejscu by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego RTX?

RTX 2060 6 GB

RTX 3050 8 GB

Jak sprawdza się RTX 3050 w grach możecie przeczytać w naszej recenzji karty od Gainwarda

RTX 3060 12 GB

RTX 3060 przetestowaliśmy w wersji od Palita

RTX 3060 TI 8 GB

RTX 3070 8 GB

RTX 3070 TI 8 GB

Premierowy test RTX 3070 Ti 8 GB - Palit GameRock OC

RTX 3080 10 GB/12 GB

RTX 3080 TI 12 GB

RTX 3090 24 GB

Aktualizacja 04.07.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Gigabyte RTX 3070 GAMING Komputronik 3 099 zł

Komentarz od redakcji:

Niestety, po weekendzie większośc promocji na karty graficzne dobiegło końca i wróciło do poprzenich cen. Nie trudno odnieśc wrażenia, że sklepy nie kwapią się już tak bardzo do oniżek, jak chośby miało to miejsce miesiąc temu. Pozostaje liczyć że sytuacja w niedługim czasie ulegnie zmienie i sprzedawcy nię będą z tym zwlekać do premiery nowych układów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, tym co zmuszenie są zakupic GPU, dalej polecamy najtńsze modele RTX 3060, czy RTX 3070.

Aktualizacja 06.07.2022

Dodano:

Gigabyte RTX 3050 Eagle PROshop 1 499 zł

ASUS RTX 3070 Dual Morele 3 149zł

Komentarz od redakcji:

Jak w przy poniedziałkowej aktualizacji narzekalismy na brak obniżek cen kart graficznych, to dziś sytuacja wygląda zupełnie innaczej. Potaniały zarówno najtańsze RTX 3050, jak i wydajniejsze modele RTX 3060. Obecnie ponieżej 2 000 zł nie kupimy już tylko karty od Zotaca czy KFA2. Do tego grona dołaczyła również konstrukcja od Gigabyte Eagle OC. Zaobserwowaliśmy również spore obniżki w przypadku RTX 3070. Biorąc pod uwage wysoką wydajność tych jednostek, pozostaje liczyć że spadki cen utrzymają się w najbliższym czasie.

Aktualizacja 07.07.2022

Dodano:

Inno3D RTX 3070 Ti X3 X-kom 3 399 zł

MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X Mocny-komputer 2 499 zł

Gainward RTX 3080 Phoenix X-kom 3 999 zł

INNO3D RTX 3080 X3 X-kom 4 199 zł

Komentarz od redakcji:

Hitem dzisiejszej aktualizacjia jest powrót RTX 3080 Phonenix od Gainwarda do X-kom w cenie 3 999 zł. Pozostaje mieć nadzieje że niedługo więcej modeli osiągnie ten poziom cenowy. Pamiętajcie również że jest to ostatni momemnt na zakup 12 GB wariantów RTX 3080. NVIDIA zakończyła ich produkcje, skupiając się wyłącznie na modelu podstawowym i tym z dopiskiem TI.

Aktualizacja 08.07.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Komentarz od redakcji:

Niestety, nie mamy dla Was dobrych informacji. Zmniejszony popyt na karty graficzne w okresie wakacyjny nie sprzyja obniżkom cen. RTX w sklepach nie tylko nie potaniały, ale zaliczyły przed weekendem znączący wzrost cen. Ten wynosi od kilkunatstu nawet do kilkuset złotych w przypadku wydajniejszych modeli. Trudno powiedzieć czy jest to efekt najnowszych plotek dotyczących, zmiejszenie przez NVIDIE zamówień w zakładach TSMC, dla nadchodzących RTX 4000. Ma byc to efekt nacisków ze strony producentów, którzy wciaż mają magazyny pełne RTX 3000. Układy te jednak były produkowane po zawyżonych kwotach, przez co trudno oczekiwać, że będą nagle tanie. Niestety okreś gdzie cały świat zmaga sięz wysoką inflancja, czy biorąc pod uwage niski kurs naszej waluty, trudno przewidzieć czy karty graficzne będą dalej tanieć. Dlatego jeżeli od dawna odkładaliście zakup nowego GPU, może warto wykorzystać ten moment, w którym ceny i dostepnośc i tak jest najlepsza od dwóch lat. Dalej polecamy najtańsze modele, a najlepsze oferty w tym tygodniu to:

Gigabyte RTX 3050 Eagle PROshop 1 499 zł

Palit RTX 3060 Dual FOXKomputer 1 989 zł

Zotac RTX 3060 Twin Edge KRsystem 1 880 zł

KFA2 RTX 3060 1-Click OC FOXkomputer 1 949 zł,

KFA2 RTX 3060 EX FOXkomputer 1 955 zł,

INNO3D RTX 3070 TWIN 2X OC FOXkomputer 3 159 zł

KFA2 RTX 3070 LHR 1-Click OC KRsystem 2 899 zł,

Gainward RTX 3080 Phoenix VIST 4 149 zł