Najtańsze RTX - najlepsze oferty na karty graficzne [09.08.2022]

Wciąż "polujesz" na nową kartę graficzną od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce RTX w Polsce.

Spadające ceny kryptowalut jak i nasycenie rynku powodują znaczące obniżki cen kart graficznych. Obecnie o wiele łatwiej jest nabyć nowego RTX, niż choćby jeszcze na początku tego roku. Ceny jednak wciąż pozostają sporo wyższe od tych sugerowanych przez producenta, a różnice miedzy sklepami mogą wynosić nawet i 20%. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce w jednym miejscu by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego RTX?

RTX 2060 6 GB

RTX 3050 8 GB

Jak sprawdza się RTX 3050 w grach możecie przeczytać w naszej recenzji karty od Gainwarda

RTX 3060 12 GB

RTX 3060 przetestowaliśmy w wersji od Palita

RTX 3060 TI 8 GB

RTX 3070 8 GB

RTX 3070 TI 8 GB

Premierowy test RTX 3070 Ti 8 GB - Palit GameRock OC

RTX 3080 10 GB/12 GB

RTX 3080 TI 12 GB

RTX 3090 24 GB

Aktualizacja 01.08.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Gainward RTX 3080 Phoenix 10 GB KRsystem 4 077 zł

ASUS RTX 3060 Phoenix V2 Hanzo 1 899 zł,

Komentarz redakcji

Po raz kolejny weekend nie przyniósł większych zmian w naszym zestawieniu. Obniżki cen które obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie zatrzymały się. Niestety, również większośc ofert promocyjnych w różnych sklepach zakończyła się. Cały czas też czekamy na większe wyprzedaże RTX serii 3000, a zwłaszcza RTX 3060 czy RTX 3070. Do tego czasu jak zwykle polecamy wybierać wśród najntańszych dostępnych modeli.

Aktualizacja 03.08.2022

Dodano:

ZOTAC RTX 3090 Trinity OC Komputronik 6 490 zł

Palit RTX 3090 GamingPro Komputronik 6 490 zł

Palit RTX 3090 GameRock KRsystem 5 923,98 zł

Komentarz redakcji

Dalej obserwujejmy spadaki cen na kolejne modele RTX 3090, jednak w przypadku pozostałych serii kart NVIDII sytuacja pozostaje bez zmian. Patrząć że taki stan utrzymuje sie od ponad miesiąca trudno oczekiwać by szybko uległ zmianie. Z tego względu standardowo polecamy wybierać wsród najntańszych modeli karty graficznych.

Aktualizacja 04.08.2022

Dodano:

Gigabyte RTX 3080 Turbo 10G Apolo's 4 385,44

ZOTAC RTX 3080 Trinity Amazon.de 3 922,93 zł

PNY RTX 3080 12 GB XLR8 Uprising Amazon.de 3 988,18 zł

PNY RTX 3080 Ti 12 GB XLR8 Epic-X Amazon.de 5 162,55 zł

Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC Amazon.de 4 576,92 zł

INNO3D RTX 3090 iChill X3 Amazon.de 5 528,91 zł

Gainward RTX 3070 Phoenix Amazon.de 2 859,70 zł

Zotac RTX 3070 Twin Edge Amazon.de 2 884,26 zł

Komentarz redakcji

Nie trudno odnieść wrażenia, że obecnie sytuacja na rynku kart graficznych jest dośc chaotyczna. Trudno przewidzieć które modele, znajdziemy w procmocji badź czy wogóle zmieni się im cena. Przeglądając oferty w polskich sklepach nie natrafiliśmy na nowe promocje. Z tego powodu postawilismy sprawdzić dokładniej niemiecką stronę Amazona. Cóż jak widać za naszą zachodnią granicą ceny RTX potrafią zaskoczyć i nawet gdy doliczymy koszta wysyłki (ok. 30 zł) i tak wychodzi sporo taniej niż w Polsce.

Aktualizacja 05.08.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Komentarz redakcji

Jak łatwo można było przewidzieć, wczorajsze świetne oferty z niemieckiego Amazona dość szybko się rozeszły, Prze to kolejna piątkowa aktualizacja nie wprowadza żadnych drastycznych zmian w zestawieniu najtańszych RTX dostepnych w sklepach. Po raz kolejny ceny utrzymują się na stabilnym poziomie, a z podobną sytuacją mielismy do czynienia juz kilkukrotnie w przeciagu ostatnich miesięcy. Tym którzy muszą zakupić karte graficzną w tym okresie, niezmiennie polecamy wybór wśród najtańszych modeli. Najlepsze oferty w tym tygodniu to:

Aktualizacja 09.08.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

KFA2 RTX 3080 SG 1-Click OC KRsystem 4 242,28 zł,

ZOTAC RTX 3090 Trinity OC KRsystem 6 199 zł,

Asus RTX 3090 TUF KRsystem 6 429,01 zł

Komentarz redakcji

Sytuacja na rynku kart graficznych utrzymuje się beż większych zmian. Ceny pozostają bezzmienne, choć zauważamy wyprzedaże najtańszych ofett. Z teg owzględu jeżeli potrzebujecie GPU w przeciągu najbliższych dni, polecamy nie zwlekać, Obecnie trudno przewidzieć czy w przeciagu najbliższych tygodni Nvdia zdecyduje sie na obniżki cen pozostałych RTX serii 3000 jak miało to miejsce w przypadku topowych modeli.