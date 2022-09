Najtańsze RTX - najlepsze oferty na karty graficzne [12.09.2022]

Wciąż "polujesz" na nową kartę graficzną od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce RTX w Polsce.

Spadające ceny kryptowalut jak i nasycenie rynku powodują znaczące obniżki cen kart graficznych. Obecnie o wiele łatwiej jest nabyć nowego RTX, niż choćby jeszcze na początku tego roku. Ceny jednak wciąż pozostają sporo wyższe od tych sugerowanych przez producenta, a różnice miedzy sklepami mogą wynosić nawet i 20%. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce w jednym miejscu by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego RTX?

RTX 2060 6 GB

RTX 3050 8 GB

Jak sprawdza się RTX 3050 w grach możecie przeczytać w naszej recenzji karty od Gainwarda

RTX 3060 12 GB

RTX 3060 przetestowaliśmy w wersji od Palita

RTX 3060 TI 8 GB

RTX 3070 8 GB

RTX 3070 TI 8 GB

Premierowy test RTX 3070 Ti 8 GB - Palit GameRock OC

RTX 3080 10 GB/12 GB

RTX 3080 TI 12 GB

RTX 3090 /RTX 3090 Ti 24 GB

Atualizacja 05.09.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Zotac RTX 3060 Twin Edge Amazon.de 2 027,28 zł

Zotac RTX 3070 Twin Edge OC Amazon.de 2 738,86 zł,

Asus RTX 3060 TI TUF Amazon 2 499,75 zł,

Komentarz redakcji:

Dzisiejsza aktualizacja przypomniała nam jak bardzo niesteabilny zostaje rynek karty graficznych. Po raz kolejny zauważylismy delikatne wzrosty cen, a jedyne promocyjne oferty na niemickiem amazonie. Niezmiennie polecamy RTX 3070 Ti od Manli dostępnęgo w Morele za 2 999 zł

Atualizacja 06.09.2022

Obecnie trwa akpcja promocyjna w sklepie X-kom różne komponenty. Po wykorzystaniu kodu bts-komponenty możemy zakupić taniej, niektóre karty graficzne w tym KFA2 RTX 3070 1-Click OC, za 2699 zł. Pełna lista produktów objętych promocją, znajduje się pod tym adresem LINK.

Atualizacja 09.09.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

ASUS RTX 2060 DUAL EVO Amazon.de 1 236,33 zł

ASUS RTX 3060 Phoenix V2 Amazon.de 1 848,07

Sytuacja w sklepach dalej nie uległa zmianie i nie trudno nie odnieśc wrażenia że ceny nie zmieniają sie od ponad dwóch miesięcy. W tym miesjcu warto wspomnieć o filmie, który został udostępnił kilka dni temu na kanale JayTwoCents. Autor wspomina tam o słowach CEO Nvidii - Jen-Hsun Huang- z podsumowania kwartalnego dla akcjonariuszy. W dużym skrócie, Jay sugeruje na podstawie słów króre padają, że NVIDIA steruje rynkiem karty graficznych w celu utrzymania obecnej sytuacji na rynku. Dotyczący to zarówno cen jak i dostępności kart graficznych. Nie trudno, nie odnięśc wrażenie że właśnie z tym mamy do czynienia. Z tego względu jeżeli potrzebujecie zakupić nową kartę graficzną radzimy wybór spośród najtańszych ofert:

Atualizacja 12.09.2022

Aktualizacja cen i dostępności

$Komentarz redakcji:

Niestety po weekendzie po raz kolejny obserwujemy podwyżki cen większości modeli RTX. O dziwo dotyczą one wszystkich modeli, przez co podróżały zarówno RTX 3070 Ti jak i RTX 3080. Małym pocieszeniem może być trwająca w w X-kom procmocja RTX Week. To własnie dzięki niej możemy zakupikić RTX 3070 od KFA2 albo od INNO3D za 2 699 zł. Pamiętajcie tylko o użyciu kodu rtx-week w koszuku swojego zamówienia.