Najtańsze RTX - najlepsze oferty na karty graficzne [14.11.2022]

Wciąż "polujesz" na nową kartę graficzną od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce RTX w Polsce.

Spadające ceny kryptowalut jak i nasycenie rynku powodują znaczące obniżki cen kart graficznych. Obecnie o wiele łatwiej jest nabyć nowego RTX, niż choćby jeszcze na początku tego roku. Ceny jednak wciąż pozostają sporo wyższe od tych sugerowanych przez producenta, a różnice miedzy sklepami mogą wynosić nawet i 20%. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce w jednym miejscu by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego RTX?

RTX 2060 6 GB

RTX 3050 8 GB

Jak sprawdza się RTX 3050 w grach możecie przeczytać w naszej recenzji karty od Gainwarda

RTX 3060 12 GB

RTX 3060 przetestowaliśmy w wersji od Palita

RTX 3060 TI 8 GB

RTX 3070 8 GB

RTX 3070 TI 8 GB

Premierowy test RTX 3070 Ti 8 GB - Palit GameRock OC

RTX 3080 10 GB/12 GB

RTX 3080 TI 12 GB

RTX 3090 /RTX 3090 Ti 24 GB

RTX 4090

Aktualizacja 12.10.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Choć ceny nie uległy zmianie w większości sklepów to warto korzystać z różnych promocji. Dla przykładu w X-kom trwa promocja halloweenowa, dzięki której wybrane modele kart graficznych możemy zakupić taniej. W promocji dostępne są RTX 3050,3060 i mocniejsze więc każdy znajdzie cos dla Ciebie. Dodatkow na niemieckim Amazonie, posiadacze usługi Prime, mogą zakupić RTX 2060 od EVGA za 1 057,37 zł{/a}}. Jeżeli weczesniej nie korzystaliście z Prime, to przypominamy że pierwszy miesiać jest za darmo.

Aktualizacja 17.10.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Geforce Palit RTX 4090 24GB GameRock VIST 11 999 zł

Zotac RTX 4090 TRINITY OC KRSystem 12 999 zł

INNO3D RTX 4090 X3 OC PROshop 10 299 zł

PNY RTX 4090 XLR8 Gaming VERTO EPIC-X KRSystem 10 999 zł

ASUS RTX 4090 TUF OC PROshop 11 499 zł

Dodalismy do zestawienia RTX 4090, choć trudno w ich przypadku mówić o "najtańszych RTX". Niestety premiera nowych kart nie spowodowała większych zmian w sklepach. Zarówno dostępność jak i ceny nie uległy zmianie. Z tego względu, dalej polecamy najtańsze modele, a lista niewiele zmieniła się w stosunku do ubiegłego tygodnia.

Aktualizacja 20.10.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 PROshop 10 699 zł

Aktualizacja 24.10.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

ASUS RTX 4090 TUF PROshop 9 999zł

GIGABYTE RTX 4090 WindForce PROshop 9 999zł

MSI RTX 4090 GAMING TRIO PROshop 9 999zł

Ceny po weekendzie nie uległy zmianie. Dodaliśmy dodatkowe oferty na RTX 4090 w PROshop. Sklep w celu zabezpiecznienia przed "scalperami", wprowadził konieczność rejestracji i powiadomień mailowych przez możliwościa zakupów. Niezmiennie lista najlepszych oferty na ten tydzień prezentuje się następująco:

Aktualizacja 26.10.2022

Dodano:

Inno3D RTX 3080 X3 Amazon.de 3 699,27 zł

Promocja na RTX 3080 w niemieckim Amazonie, z możliwą wysyłką do Polski za ok. 30 zł. Na chwilę obecną jest to najniższa cena na RTX 3080.

Aktualizacja 31.10.2022

Dodano:

Aktualizacja 3.11.2022

W X-kom rozpoczeła się nowa procmocja z okazji zbliżającego się mundialu. O dziwo wśród przecenionych produktów znajdziemy również karty graficzne. Po wspisaniu kodu "mundial-gaming" przy skłdaniu zamówenia możemy zakupić taniej:

pełną listę produktów biorących udział w promocji znajdziecie tutaj

Aktualizacja 7.11.2022

Dodano:

INNO3D RTX 3060 Ti Twin X2 KRsystem 2 179 zł

Palit RTX 3060 Dual VIST 1 849 zł

Palit RTX 3080 GamingPro Amazon.de 3 746,91 zł

GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC PROshop 10 699 zł

Inno3D RTX 4090 X3 OC PROshop 10 299 zł

Choć w większosci sklepów ceny nie uległy zmianie, to mimo wszystko udało nam się dodać do zestawienia kilka ciekawych ofert. Najbardziej wyróżniajającą się jest, bez dwóch zdań, jest ta na RTX 3060 Ti od Inno3D z KRsystem . Kartę tę zakupimy w cenie 2 179 zł.

Aktualizacja 14.11.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Apollo apollo 4 799 zł

ZOTAC RTX 3090 Trinity OC Empik 5 799,99 zł

INNO3D GeForce RTX 3090 iChill X4 Siglo 5 499 zł

Palit RTX 4090 GameRock OC X-kom 10 499 zł

ASUS RTX 4090 TUF Gaming KRsystem 11 999 zł

ASUS RTX 4090 TUF Gaming OC KRsystem 12 444 zł

GIGABYTE RTX 4090 AORUS Master PROshop 11 999 zł

GIGABYTE RTX 4090 AORUS WaterForce Xtreme PROshop 11 999 zł

Nowy tydzień przyniósł obniżki cen większosci RTX, dostępnych w sklepach. Obecnie popularnego RTX 3060 możemy zakupić nawet poniżej 1 800 zł. Jest to najniższa cena od kilku miesięcy, a mówimy o 12 GB wariancie. Zapewnie niedługo w sklepach zawitają odświeżone modele 8 GB wariant RTX 3060, oraz mocniejsza wersja RTX 3060 Ti wyposażona w pamięc GDDR6x. Pozostaje mić nadzieję że debiutujące karty zostana tylko odpowiednio wycenione.