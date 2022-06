Najtańsze RTX - najlepsze oferty na karty graficzne [15.06.2022]

Wciąż "polujesz" na nową kartę graficzną od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce RTX w Polsce.

Spadające ceny kryptowalut jak i nasycenie rynku powodują znaczące obniżki cen kart graficznych. Obecnie o wiele łatwiej jest nabyć nowego RTX, niż choćby jeszcze na początku tego roku. Ceny jednak wciąż pozostają sporo wyższe od tych sugerowanych przez producenta, a różnice miedzy sklepami mogą wynosić nawet i 20%. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce w jednym miejscu by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego RTX?

RTX 2060 6 GB

RTX 3050 8 GB

Jak sprawdza się RTX 3050 w grach możecie przeczytać w naszej recenzji karty od Gainwarda

RTX 3060 12 GB

RTX 3060 przetestowaliśmy w wersji od Palita

RTX 3060 TI 8 GB

RTX 3070 8 GB

RTX 3070 TI 8 GB

Premierowy test RTX 3070 Ti 8 GB - Palit GameRock OC

RTX 3080 10 GB/12 GB

RTX 3080 TI 12 GB

RTX 3090 24 GB

Aktualizacja 06.06.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Gainward RTX 3060 GHOST KRsystem 1 990 zł

Gigabyte RTX 3060 Ti EAGLE OC KRsystem 2 799 zł

ZOTAC RTX 3080 Trinity PROshop 4 559 zł

Komentarz od redakcji:

Dalej obserwujemy tendencję spadpową cen kart graficznych na polskim rynku. Niestety, daleko jeszcze byśmy osiągneli poziomy sugerowanych cen detaliczynych zarówno dla najtańszych RTX 3060 jak czy dyżo droższych i wydajniejszych RTX 3080. Osobom poszukującym GPU w tym okresie polecamy zakup najtańszych modeli popularnej "60" badź RTX 3070. Zarówno modele od Palita, jak i od MSI możemy zakupić poniżej 2 000 zł. Pamiętajcie, że czesto przeplacanie za droższe modele nie zapewni wam automatycznie 10% wyższej wydajności.

Aktualizacja 07.06.2022

Zotac RTX 3060 Twin Edge , KRsystem 1 999 zł,

Zotac RTX 3070 Twin Edge OC KRsystem 3 089 zł

Gigabyte RTX 3060 Ti EAGLE OC KRsystem 2 709 zł

ASUS RTX 3070 TUF OC V2 Komputronik 3 349 zł

ASUS RTX 3080 TI TUF OC Komputronik 6 490 zł

ASUS RTX 3080 TUF Gaming OC 12GB Techlord 4 799 zł, Komputronik 4 999 zł

ASUS RTX 3080 TUF Gaming 10GB Komputronik 4 799 zł

Komentarz od redakcji:

Kolejna obniżka cen konstrukcji od Zotaca Twin Edgedotyczy ona zarówno modelu RTX 3060 jak i RTX 3070. Jednak to co dziś bardziej przykuwa naszą uwage to promocje na RTX od ASUS'a. Tym użytkowanikom, którzy szukają wydajniejszej karty graficznej która poradzi sobie z najnowszymi tutałami w wyższej rozdzielczości , polecamy ASUS RTX 3080 TUF Gaming OC 12GB. Wariant ten nie tylko posiada większa pamięc GDDR6X, ale rózni się również ilością rdzeni CUDA ( 8960 vs 8704). Karta dostepna w promocyjnej cenie w sklepie Techlord i Komputronik.

Aktualizacja 08.06.2022

Dodano:

GAINWARD RTX 3050 Ghost KRsystem 1 593,93 zł

KFA2 RTX 3060 1-Click OC FOXkomputer 2 049,99 zł

MSI RTX 3060 VENTUS 2X OC KRsystem 2 039 zł

PNY RTX 3060 TI DUAL FAN XLR8 VIST 2 599 zł

Komentarz od redakcji:

Do zestawienia dodaliśmy kilka modeli najtańszych RTX. Po raz kolejny wróciła do sprzedaży karta od KFA2 - RTX 3060 1-Click OC dostepna w FOXkomputer w cenie 2049 zł. Dalej jest to jedna z tańszych kontrukcji wykorzystująca ten układ. Z tego względu osoby poszukujące GPU w cenie do 2000 zł powinny się nią zainteresować, ewentualnie sprawdzić modele od MSI serii Ventus, bądź Zotac'a.

Aktualizacja 09.06.2022

Dodano:

INNO3D RTX 3080 X3 KRsystem 4 093,12 zł

INNO3D RTX 3070 TWIN 2X KRrystem 3 046 zł

INNO3D RTX 3060 TWIN X2 OC KRystem 2 038,52 zł

Palit RTX 3080 GamingPro VIST 4 199 zł

MSI RTX 3060 TI Ventus 2X OleOle 2 779 zł

Komentarz od redakcji:

Do naszego zestawienia dodaliśmy kilka naprawdę interusyjących modeli kart od INNO3D. Zarówno RTX 3070 jak i RTX 3080 od tego producenta to najtańsze konstrukcje dostępne na rynku polskim. Śmiało mogą stanowić alternatywę dla polecenaych przez nas dotychczas modeli od ZOTAC, MSI, KFA2. Dodatkowo po raz kolejny odnotowaliśmy obniżkę ceny RTX 3080 Palita GamingPro.

Aktualizacja 10.06.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

INNO3D RTX 3060 TWIN X2 OC PCprojekt 2 080 zł

Gainward RTX 3060 GHOST KRsystem 2 093,29 zł

Komentarz od redakcji:

Piątkowa aktualizacja cen jak i dostępności kart graficznych w sklepach nie przyniosła większych zmian. Dalej niestety RTX dostępne na polskim rynku są średnio o 30 % droższe niż wskazywałby sugerowana cena detaliczna. Z tego względu dalej polecamy najtańsze modele, obojętnie w jakim przedziele cenowym planujecie zakup. Na szczęscię każdy większy producent kart graficznych ma tutaj swojego przedstawiciela więc mamy w czym wybierac.

Aktualizacja 14.06.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

MSI RTX 3060 GAMING Z Trio {{a:https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/karty-graficzne/karta-vga-msi-geforce-rtx-3060-gaming-z-trio-12g-12gb-gddr6-192bit-hdmi-3xdp-pcie4-0}MediaExpert 2 499 zł

MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X Apolo's 2 481,02 zł

KFA2 RTX 3070 LHR 1-Click OC RTV Euro AGD 3 219 zł

KFA2 RTX 3070 TI 1-Click OC RTV Euro AGD 3 499 zł

Komentarz od redakcji:

Kolejna aktualizacja cen nie przynosi większych zmian w naszym zestawieniu. Możemy zauważyć że cześć modeli nieznacznie podrożała. Jednak podwyżki cen nie są znaczne i jesteśmy przekonani że wynikająz przeliczenia kursy walut przez sklepy. Niezmiennie polecamy w tym przypadku najntańsze dostępne modele niezależnie czy szukacie RTX 3060 czy dużo droższego RTX 3080.

Aktualizacja 15.06.2022

Dodano:

Gigabyte RTX 3050 Eagle VIST 1 679 zł

Komentarz od redakcji:

Kolejny dzień nie przynosi większych zmian w zestawieniu i trudno powiedzieć do kiedy taka sytuacja na rynku się utrzyma. Choć wielu lliczyło, w tym i my, że krysys na giełdach kryptowalut spowoduje znaczący spadek cen kart graficznych, wciaż nie obserwujemy takiej zmiany.

