Najtańsze RTX - najlepsze oferty na karty graficzne [15.07.2022]

Wciąż "polujesz" na nową kartę graficzną od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce RTX w Polsce.

Spis treści

Spadające ceny kryptowalut jak i nasycenie rynku powodują znaczące obniżki cen kart graficznych. Obecnie o wiele łatwiej jest nabyć nowego RTX, niż choćby jeszcze na początku tego roku. Ceny jednak wciąż pozostają sporo wyższe od tych sugerowanych przez producenta, a różnice miedzy sklepami mogą wynosić nawet i 20%. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce w jednym miejscu by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego RTX?

RTX 2060 6 GB

RTX 3050 8 GB

Jak sprawdza się RTX 3050 w grach możecie przeczytać w naszej recenzji karty od Gainwarda

Zobacz również:

RTX 3060 12 GB

RTX 3060 przetestowaliśmy w wersji od Palita

RTX 3060 TI 8 GB

RTX 3070 8 GB

RTX 3070 TI 8 GB

Premierowy test RTX 3070 Ti 8 GB - Palit GameRock OC

RTX 3080 10 GB/12 GB

RTX 3080 TI 12 GB

RTX 3090 24 GB

Aktualizacja 11.07.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Asus RTX 3060 TI TUF Komputronik 2 899 zł

ASUS RTX 3070 TUF Komputronik 3 349 zł

Gigabyte GeForce RTX 2060 D6 Komputronik 1 749 zł

Komentarz od redakcji:

Podobnie jak w przypadku najtańszych GTX, również RTX dalej dorżeją, a ze sklepów znikają najniższe oferty. Aż trudno w takiej sytuacji uwierzyć wspomaninym wcześniej plotkom, że producenci zmagają się z zawyżonymi stanami magazynowymi. W takiej sytuacji przecież powinniśmy doświadczyć promocji i wyprzedaży, a nie ograniczonego dostępu i podwyżek. Ta sytuację idelanie zdaje się wykorzystywać konkurencja, ponieważ karty Radeon RX 6000 dalej tanieją. Dalej pozostajemy z nadzieją że stuacja w najbliższym czasie wróci do normy, a tym użytkowanikom którzy muszą zakupić w obecnej sytuacji kartę graficzną, radzimy wybierać wsód najtańszych modeli.

Aktualizacja 13.07.2022

Dodano:

INNO3D RTX 3050 GAMING Twin X2 X-kom 1 599 zł

Gainward RTX 3060 GHOST X-kom 2 099 zł

ZOTAC RTX 3090 Trinity OC Sferis 7 917,99 zł

Komentarz od redakcji:

Wczorajsza informacja o obniżkach cen kart graficznych przez samą NVIDIĘ, jeszcze nie przyniosła żadnych zmian na naszym runku. Akcja ta ma na celu wyprzedaż modeli serii RTX 3000, w celu przygotowania miejsca dla nadchodzących nowych modeli. Pozostaje mieć nadzieję, że w końcu i u nas w Polsce w końcu GPU zacznie tanieć.

Aktualizacja 15.07.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Gigabyte RTX 3080 Gaming Amazon.de 4 289,51 zł

Gainward RTX 3080 Phoenix Amazon.de 4 232,21 zł

Komentarz od redakcji:

Choć dalej obserwujemy wzrost cen większości cen kart graficznych, małym promykiem nadzieji i zwiastunem nadchodzących obniżek niech będa ceny modeli RTX 3090. Te najdroższe jednostki do niedawna kosztowały powyżej 9 000 zł. Dziś możemy je zakupić już w cenie ok. 6 500 zł. Jest to właśnie ta 25% obniżka, o której wspominaliśmy przy ostatniej aktualizacji. Pozostaje mieć nadzieję że w niedługim czasie podobne spadki cen zobaczymy również przy innych modelach. Do tego czasu dalej polecamy najtańsze modele, a najlepsze oferty w tym tygodniu to:

Gigabyte RTX 3050 Eagle PROshop 1 599 zł

ASUS RTX 3050 Phoenix PROshop 1 599 zł

Gainward RTX 3060 GHOST FOXkomputer 1 985 zł

Palit RTX 3060 Dual FOXKomputer 2 019 zł

Zotac RTX 3060 Twin Edge KRsystem 1 947 zł

KFA2 RTX 3060 1-Click OC FOXkomputer 1 999 zł,

ASUS RTX 3070 Dual Morele 3 149zł

INNO3D RTX 3070 TWIN 2X OC FOXkomputer 3 159 zł

KFA2 RTX 3070 LHR 1-Click OC KRsystem 2 949 zł,

Gainward RTX 3080 Phoenix VIST 4 149 zł