Najtańsze RTX - najlepsze oferty na karty graficzne [17.06.2022]

Wciąż "polujesz" na nową kartę graficzną od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce RTX w Polsce.

Spis treści

Spadające ceny kryptowalut jak i nasycenie rynku powodują znaczące obniżki cen kart graficznych. Obecnie o wiele łatwiej jest nabyć nowego RTX, niż choćby jeszcze na początku tego roku. Ceny jednak wciąż pozostają sporo wyższe od tych sugerowanych przez producenta, a różnice miedzy sklepami mogą wynosić nawet i 20%. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce w jednym miejscu by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego RTX?

RTX 2060 6 GB

RTX 3050 8 GB

Jak sprawdza się RTX 3050 w grach możecie przeczytać w naszej recenzji karty od Gainwarda

Zobacz również:

RTX 3060 12 GB

RTX 3060 przetestowaliśmy w wersji od Palita

RTX 3060 TI 8 GB

RTX 3070 8 GB

RTX 3070 TI 8 GB

Premierowy test RTX 3070 Ti 8 GB - Palit GameRock OC

RTX 3080 10 GB/12 GB

RTX 3080 TI 12 GB

RTX 3090 24 GB

Aktualizacja 10.06.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

INNO3D RTX 3060 TWIN X2 OC PCprojekt 2 080 zł

Gainward RTX 3060 GHOST KRsystem 2 093,29 zł

Komentarz od redakcji:

Piątkowa aktualizacja cen jak i dostępności kart graficznych w sklepach nie przyniosła większych zmian. Dalej niestety RTX dostępne na polskim rynku są średnio o 30 % droższe niż wskazywałby sugerowana cena detaliczna. Z tego względu dalej polecamy najtańsze modele, obojętnie w jakim przedziele cenowym planujecie zakup. Na szczęscię każdy większy producent kart graficznych ma tutaj swojego przedstawiciela więc mamy w czym wybierac.

Aktualizacja 14.06.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

MSI RTX 3060 GAMING Z Trio {{a:https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/karty-graficzne/karta-vga-msi-geforce-rtx-3060-gaming-z-trio-12g-12gb-gddr6-192bit-hdmi-3xdp-pcie4-0}MediaExpert 2 499 zł

MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X Apolo's 2 481,02 zł

KFA2 RTX 3070 LHR 1-Click OC RTV Euro AGD 3 219 zł

KFA2 RTX 3070 TI 1-Click OC RTV Euro AGD 3 499 zł

Komentarz od redakcji:

Kolejna aktualizacja cen nie przynosi większych zmian w naszym zestawieniu. Możemy zauważyć że cześć modeli nieznacznie podrożała. Jednak podwyżki cen nie są znaczne i jesteśmy przekonani że wynikająz przeliczenia kursy walut przez sklepy. Niezmiennie polecamy w tym przypadku najntańsze dostępne modele niezależnie czy szukacie RTX 3060 czy dużo droższego RTX 3080.

Aktualizacja 15.06.2022

Dodano:

Gigabyte RTX 3050 Eagle VIST 1 679 zł

Komentarz od redakcji:

Kolejny dzień nie przynosi większych zmian w zestawieniu i trudno powiedzieć do kiedy taka sytuacja na rynku się utrzyma. Choć wielu lliczyło, w tym i my, że krysys na giełdach kryptowalut spowoduje znaczący spadek cen kart graficznych, wciaż nie obserwujemy takiej zmiany.

Aktualizacja 17.06.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

PNY RTX3070 Ti XLR8 TRIPLE FAN KRsystem 3 486,12 zł

Gigabyte RTX 3070 Ti Gaming OC Komputronik 3 849 zł

Palit RTX 3080 GamingPro 10GB KRsystem 4 348,89 zł

ASUS RTX 3080 TUF Gaming 10GB Komputronik 4 499zł

Komentarz od redakcji:

Aktualizacja cen w ten czerwcowy długi weekend równiez nie przyniosła większych zmian w cenach kart graficznych dostepnych na polskim rynku. Niestety, trudno jest przewidzieć do kiedy taka sytuacja będzie się utrzymywała. I choć z jednej strony moglibyśmy się cieszyć, że karty graficzne już nie drożeją, to każdy z nas po ciuchu liczył, że w końcu doczekamy znaczącego spadku cen. Dalej naszym zdaniem najbardziej opłacalne oferty to:

Czyli najtańsze dostepne modele poszczególnych układów graficznych NVIDII.