Najtańsze RTX - najlepsze oferty na karty graficzne [19.09.2022]

Spadające ceny kryptowalut jak i nasycenie rynku powodują znaczące obniżki cen kart graficznych. Obecnie o wiele łatwiej jest nabyć nowego RTX, niż choćby jeszcze na początku tego roku. Ceny jednak wciąż pozostają sporo wyższe od tych sugerowanych przez producenta, a różnice miedzy sklepami mogą wynosić nawet i 20%. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce w jednym miejscu by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego RTX?

RTX 2060 6 GB

RTX 3050 8 GB

Jak sprawdza się RTX 3050 w grach możecie przeczytać w naszej recenzji karty od Gainwarda

RTX 3060 12 GB

RTX 3060 przetestowaliśmy w wersji od Palita

RTX 3060 TI 8 GB

RTX 3070 8 GB

RTX 3070 TI 8 GB

Premierowy test RTX 3070 Ti 8 GB - Palit GameRock OC

RTX 3080 10 GB/12 GB

RTX 3080 TI 12 GB

RTX 3090 /RTX 3090 Ti 24 GB

Atualizacja 05.09.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Zotac RTX 3060 Twin Edge Amazon.de 2 027,28 zł

Zotac RTX 3070 Twin Edge OC Amazon.de 2 738,86 zł,

Asus RTX 3060 TI TUF Amazon 2 499,75 zł,

Komentarz redakcji:

Dzisiejsza aktualizacja przypomniała nam jak bardzo niesteabilny zostaje rynek karty graficznych. Po raz kolejny zauważylismy delikatne wzrosty cen, a jedyne promocyjne oferty na niemickiem amazonie. Niezmiennie polecamy RTX 3070 Ti od Manli dostępnęgo w Morele za 2 999 zł

Atualizacja 06.09.2022

Obecnie trwa akpcja promocyjna w sklepie X-kom różne komponenty. Po wykorzystaniu kodu bts-komponenty możemy zakupić taniej, niektóre karty graficzne w tym KFA2 RTX 3070 1-Click OC, za 2699 zł. Pełna lista produktów objętych promocją, znajduje się pod tym adresem LINK.

Atualizacja 09.09.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

ASUS RTX 2060 DUAL EVO Amazon.de 1 236,33 zł

ASUS RTX 3060 Phoenix V2 Amazon.de 1 848,07

Sytuacja w sklepach dalej nie uległa zmianie i nie trudno nie odnieśc wrażenia że ceny nie zmieniają sie od ponad dwóch miesięcy. W tym miesjcu warto wspomnieć o filmie, który został udostępnił kilka dni temu na kanale JayTwoCents. Autor wspomina tam o słowach CEO Nvidii - Jen-Hsun Huang- z podsumowania kwartalnego dla akcjonariuszy. W dużym skrócie, Jay sugeruje na podstawie słów króre padają, że NVIDIA steruje rynkiem karty graficznych w celu utrzymania obecnej sytuacji na rynku. Dotyczący to zarówno cen jak i dostępności kart graficznych. Nie trudno, nie odnięśc wrażenie że właśnie z tym mamy do czynienia. Z tego względu jeżeli potrzebujecie zakupić nową kartę graficzną radzimy wybór spośród najtańszych ofert:

Atualizacja 12.09.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Komentarz redakcji:

Niestety po weekendzie po raz kolejny obserwujemy podwyżki cen większości modeli RTX. O dziwo dotyczą one wszystkich modeli, przez co podróżały zarówno RTX 3070 Ti jak i RTX 3080. Małym pocieszeniem może być trwająca w w X-kom procmocja RTX Week. To własnie dzięki niej możemy zakupikić RTX 3070 od KFA2 albo od INNO3D za 2 699 zł. Pamiętajcie tylko o użyciu kodu rtx-week w koszyku swojego zamówienia.

Atualizacja 13.09.2022

Dodano:

Gainward RTX 3070 Phoenix KRystem 2 890,13 zł

KFA2 RTX 3080 SG 1-Click OCX-kom 3 999 zł

Atualizacja 16.09.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Palit RTX 3090 GameRock KRSystem 5 879 zł

Komentarz redakcji:

Ceny pozostają praktycznie bez zmian. Jeżeli mialibyśmy się pobawić we wróżbitów, te mogą zacząc spadać już we wtorek, kiedy to podczas trwających targów GTC ma ponoc zostać zaprezentowana nowe seriia układów Ada Lovalace. Oczywiście pod warunkiem, że te debiutujące układy otrzymają przystępną cenę na premiere. Dalej niezmiennie polecamy najtańsze karty z naszego zestawienia , a najlepsze okazje prezentują się następująco:

Dodatkowo przypomimamy o trwającej promocji w slepie X-kom, w której zostały obniżone ceny sporej ilości kart graficznych. To właśnie dzięki temu mozemy zakupić RTX 3070 KFA2 albo od INNO3D za 2 699 zł, RTX 3060 Ti Gainwarda za 2 379 zł czy RTX 2060 od OCPC za 1 299 zł

Aktualizacja 19.09.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Komentarz redakcji:

Wyczekiwanie na jutrzejsze ogłoszenie nowych modeli RTX, nie przynosi zmian w cenach RTX dostępnych obecnie w sklepach. Pozostaje mieć nadzieję, że w wraz z pojawieniem sie RTX 4000 NVIDIA zacznie wyprzedawac taniej modele aktualnej serii 3000.