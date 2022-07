Najtańsze RTX - najlepsze oferty na karty graficzne [20.07.2022]

Wciąż "polujesz" na nową kartę graficzną od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce RTX w Polsce.

Spadające ceny kryptowalut jak i nasycenie rynku powodują znaczące obniżki cen kart graficznych. Obecnie o wiele łatwiej jest nabyć nowego RTX, niż choćby jeszcze na początku tego roku. Ceny jednak wciąż pozostają sporo wyższe od tych sugerowanych przez producenta, a różnice miedzy sklepami mogą wynosić nawet i 20%. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce w jednym miejscu by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego RTX?

RTX 2060 6 GB

RTX 3050 8 GB

Jak sprawdza się RTX 3050 w grach możecie przeczytać w naszej recenzji karty od Gainwarda

RTX 3060 12 GB

RTX 3060 przetestowaliśmy w wersji od Palita

RTX 3060 TI 8 GB

RTX 3070 8 GB

RTX 3070 TI 8 GB

Premierowy test RTX 3070 Ti 8 GB - Palit GameRock OC

RTX 3080 10 GB/12 GB

RTX 3080 TI 12 GB

RTX 3090 24 GB

Aktualizacja 11.07.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Asus RTX 3060 TI TUF Komputronik 2 899 zł

ASUS RTX 3070 TUF Komputronik 3 349 zł

Gigabyte GeForce RTX 2060 D6 Komputronik 1 749 zł

Komentarz od redakcji:

Podobnie jak w przypadku najtańszych GTX, również RTX dalej dorżeją, a ze sklepów znikają najniższe oferty. Aż trudno w takiej sytuacji uwierzyć wspomaninym wcześniej plotkom, że producenci zmagają się z zawyżonymi stanami magazynowymi. W takiej sytuacji przecież powinniśmy doświadczyć promocji i wyprzedaży, a nie ograniczonego dostępu i podwyżek. Ta sytuację idelanie zdaje się wykorzystywać konkurencja, ponieważ karty Radeon RX 6000 dalej tanieją. Dalej pozostajemy z nadzieją że stuacja w najbliższym czasie wróci do normy, a tym użytkowanikom którzy muszą zakupić w obecnej sytuacji kartę graficzną, radzimy wybierać wsód najtańszych modeli.

Aktualizacja 13.07.2022

Dodano:

INNO3D RTX 3050 GAMING Twin X2 X-kom 1 599 zł

Gainward RTX 3060 GHOST X-kom 2 099 zł

ZOTAC RTX 3090 Trinity OC Sferis 7 917,99 zł

Komentarz od redakcji:

Wczorajsza informacja o obniżkach cen kart graficznych przez samą NVIDIĘ, jeszcze nie przyniosła żadnych zmian na naszym runku. Akcja ta ma na celu wyprzedaż modeli serii RTX 3000, w celu przygotowania miejsca dla nadchodzących nowych modeli. Pozostaje mieć nadzieję, że w końcu i u nas w Polsce w końcu GPU zacznie tanieć.

Aktualizacja 15.07.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Gigabyte RTX 3080 Gaming Amazon.de 4 289,51 zł

Gainward RTX 3080 Phoenix Amazon.de 4 232,21 zł

Komentarz od redakcji:

Choć dalej obserwujemy wzrost cen większości cen kart graficznych, małym promykiem nadzieji i zwiastunem nadchodzących obniżek niech będa ceny modeli RTX 3090. Te najdroższe jednostki do niedawna kosztowały powyżej 9 000 zł. Dziś możemy je zakupić już w cenie ok. 6 500 zł. Jest to właśnie ta 25% obniżka, o której wspominaliśmy przy ostatniej aktualizacji. Pozostaje mieć nadzieję że w niedługim czasie podobne spadki cen zobaczymy również przy innych modelach. Do tego czasu dalej polecamy najtańsze modele, a najlepsze oferty w tym tygodniu to:

Gigabyte RTX 3050 Eagle PROshop 1 599 zł

ASUS RTX 3050 Phoenix PROshop 1 599 zł

Gainward RTX 3060 GHOST FOXkomputer 1 985 zł

Palit RTX 3060 Dual FOXKomputer 2 019 zł

Zotac RTX 3060 Twin Edge KRsystem 1 947 zł

KFA2 RTX 3060 1-Click OC FOXkomputer 1 999 zł,

ASUS RTX 3070 Dual Morele 3 149zł

INNO3D RTX 3070 TWIN 2X OC FOXkomputer 3 159 zł

KFA2 RTX 3070 LHR 1-Click OC KRsystem 2 949 zł,

Gainward RTX 3080 Phoenix VIST 4 149 zł

Aktualizacja 20.07.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

EVGA RTX 2060 SC OC PROshop 1 499 zł

ZOTAC RTX 3090 Trinity OC Morele 6 105,99 zł

PNY RTX 3060 TI DUAL FAN XLR8 Morele 2 598 zł,

MSI RTX 3070 Ventus 2x PROshop 3 099 zł

Komentarz od redakcji:

Po krótkiej przerwie wpracamy z aktualizacją dostępnych ofert na RTX w polskich Sklepach. Dobra wiadomość, że obecnie po raz kolejny możemy zauwyć obniżkę cen, które dotycza całej serii kart RTX. Co prawda najbarardziej spektakularnie ostatnimi czasu potaniał RTX 3090 którego obecnie można zakupić już za ok 6 000 zł, czyli taniej o 25% niż choćby dwa tygodnie temu. Niestety podobnych obniżek trudno szukać w przypadku tańszych jednostek. Tym użytkowanikom, którzy poszukuja najtńszych modeli radzimy spieszyć się z decyzją, bo oferty bardzo szybko znikają z sklepoów. I jak jeszcze niedawno RTX 3060 mogliśmy zakupić w cenie poniżej 1 900, dziś ciężko taką okazję odnaleźć.

$