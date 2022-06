Najtańsze RTX - najlepsze oferty na karty graficzne [23.06.2022]

Wciąż "polujesz" na nową kartę graficzną od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce RTX w Polsce.

Spadające ceny kryptowalut jak i nasycenie rynku powodują znaczące obniżki cen kart graficznych. Obecnie o wiele łatwiej jest nabyć nowego RTX, niż choćby jeszcze na początku tego roku. Ceny jednak wciąż pozostają sporo wyższe od tych sugerowanych przez producenta, a różnice miedzy sklepami mogą wynosić nawet i 20%. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce w jednym miejscu by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego RTX?

RTX 2060 6 GB

RTX 3050 8 GB

Jak sprawdza się RTX 3050 w grach możecie przeczytać w naszej recenzji karty od Gainwarda

RTX 3060 12 GB

RTX 3060 przetestowaliśmy w wersji od Palita

RTX 3060 TI 8 GB

RTX 3070 8 GB

RTX 3070 TI 8 GB

Premierowy test RTX 3070 Ti 8 GB - Palit GameRock OC

RTX 3080 10 GB/12 GB

RTX 3080 TI 12 GB

RTX 3090 24 GB

Aktualizacja 10.06.2022

Aktualizacja cen i dostępności

INNO3D RTX 3060 TWIN X2 OC PCprojekt 2 080 zł

Gainward RTX 3060 GHOST KRsystem 2 093,29 zł

Komentarz od redakcji:

Piątkowa aktualizacja cen jak i dostępności kart graficznych w sklepach nie przyniosła większych zmian. Dalej niestety RTX dostępne na polskim rynku są średnio o 30 % droższe niż wskazywałby sugerowana cena detaliczna. Z tego względu dalej polecamy najtańsze modele, obojętnie w jakim przedziele cenowym planujecie zakup. Na szczęscię każdy większy producent kart graficznych ma tutaj swojego przedstawiciela więc mamy w czym wybierac.

Aktualizacja 14.06.2022

Aktualizacja cen i dostępności

MSI RTX 3060 GAMING Z Trio {{a:https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/karty-graficzne/karta-vga-msi-geforce-rtx-3060-gaming-z-trio-12g-12gb-gddr6-192bit-hdmi-3xdp-pcie4-0}MediaExpert 2 499 zł

MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X Apolo's 2 481,02 zł

KFA2 RTX 3070 LHR 1-Click OC RTV Euro AGD 3 219 zł

KFA2 RTX 3070 TI 1-Click OC RTV Euro AGD 3 499 zł

Komentarz od redakcji:

Kolejna aktualizacja cen nie przynosi większych zmian w naszym zestawieniu. Możemy zauważyć że cześć modeli nieznacznie podrożała. Jednak podwyżki cen nie są znaczne i jesteśmy przekonani że wynikająz przeliczenia kursy walut przez sklepy. Niezmiennie polecamy w tym przypadku najntańsze dostępne modele niezależnie czy szukacie RTX 3060 czy dużo droższego RTX 3080.

Aktualizacja 15.06.2022

Gigabyte RTX 3050 Eagle VIST 1 679 zł

Komentarz od redakcji:

Kolejny dzień nie przynosi większych zmian w zestawieniu i trudno powiedzieć do kiedy taka sytuacja na rynku się utrzyma. Choć wielu lliczyło, w tym i my, że krysys na giełdach kryptowalut spowoduje znaczący spadek cen kart graficznych, wciaż nie obserwujemy takiej zmiany.

Aktualizacja 17.06.2022

Aktualizacja cen i dostępności

PNY RTX3070 Ti XLR8 TRIPLE FAN KRsystem 3 486,12 zł

Gigabyte RTX 3070 Ti Gaming OC Komputronik 3 849 zł

Palit RTX 3080 GamingPro 10GB KRsystem 4 348,89 zł

ASUS RTX 3080 TUF Gaming 10GB Komputronik 4 499zł

Komentarz od redakcji:

Aktualizacja cen w ten czerwcowy długi weekend równiez nie przyniosła większych zmian w cenach kart graficznych dostepnych na polskim rynku. Niestety, trudno jest przewidzieć do kiedy taka sytuacja będzie się utrzymywała. I choć z jednej strony moglibyśmy się cieszyć, że karty graficzne już nie drożeją, to każdy z nas po ciuchu liczył, że w końcu doczekamy znaczącego spadku cen. Dalej naszym zdaniem najbardziej opłacalne oferty to:

Czyli najtańsze dostepne modele poszczególnych układów graficznych NVIDII.

Aktualizacja 20.06.2022

Aktualizacja cen i dostępności

MSI RTX 3080 Ti VENTUS 3X SuperTech 5 676,99 zł

KFA2 RTX 3060 EX KRsystem 1 976,46 zł

Komentarz od redakcji:

Po długim weekendzie większośc sklepów dokonała korekty wycen karty graficznych. Choć zmiany nie są drastyczne, to po raz pierwszy od tygodnia odnotowaliśmy obniżki cen. Te dotyczą większości sprawdzanych przez nas modeli. Niestety, zmiany te nie wprowadzają większej rotacji w polecanych przez nas modelach. Róznica w stosunku do sugerowanych cen detalicznych dalej wynosi 30 %, przez co radzimy wybierać wśród najntańszych modeli takich producentów jak ZOTAC,MSI,KFA2, Gainward czy Palit.

Aktualizacja 22.06.2022

Gigabyte RTX 3080 TURBO LHR RTV Euro AGD 3 999 zł

ZOTAC RTX 3060 Ti Twin Edge Sferis 2 624,99 zł

Gigabyte RTX 3060 Ti EAGLE OC FOXkomputer 2 589 zł

Komentarz od redakcji:

Zakup RTX 3080 w cenie poniżej 4 000 zł choć jeszcze do niedawna wydawał się nierealny, stał się możliwy. Co prawda w RTV Euro AGD model Turbo od Gigabyta jest dostępny w mocno ograniczonych ilościach, to traktujemy to jako dobrą prognozę na przyszłość. Równie ciekawie prezentuje sie RTX 3070 od ASUS'a, który śmiało może stanowić alternatywę do dotychczas polecanych przez nas konstrukcji od Zotaca czy KFA2.

Aktualizacja 23.06.2022

KFA2 RTX 3070 Ti 1-Click OC BuyIT 3 275,20 zł

Palit RTX 3080 GamingPro VIST 4 099 zł

Gainward RTX 3080 Phoenix VIST 4 099 zł

Komentarz od redakcji:

Jak łatwo można było to przewidzieć, wczorajsza promocja na RTX 3080 od Gigabyta dośc szycko się skończyła. Dziś jednak prezentujemy kolejną bardzo atrakcyjną ofertę na RTX 3070 Ti od KFA2, dostępnegow sklepie BuyITza niecałe 3 300 zł. Nie trzeba nikomu mowić że jest to najniższa cena na model TI w Polsce na chwile obecna.