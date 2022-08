Najtańsze RTX - najlepsze oferty na karty graficzne [23.08.2022]

Wciąż "polujesz" na nową kartę graficzną od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce RTX w Polsce.

Spadające ceny kryptowalut jak i nasycenie rynku powodują znaczące obniżki cen kart graficznych. Obecnie o wiele łatwiej jest nabyć nowego RTX, niż choćby jeszcze na początku tego roku. Ceny jednak wciąż pozostają sporo wyższe od tych sugerowanych przez producenta, a różnice miedzy sklepami mogą wynosić nawet i 20%. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce w jednym miejscu by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego RTX?

RTX 2060 6 GB

RTX 3050 8 GB

RTX 3060 12 GB

RTX 3060 TI 8 GB

RTX 3070 8 GB

RTX 3070 TI 8 GB

RTX 3080 10 GB/12 GB

RTX 3080 TI 12 GB

RTX 3090 24 GB

Aktualizacja 15.08.2022

Dodano:

RTX 3060 Vision OC KRsystem 2 025,59 zł

Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge KRSystem 2 499 zł

Palit RTX 3060 Ti DUAL KRsystem 2 531,76 zł

Aktualizacja 16.08.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Palit RTX 3050 Dual KRsystem 1 503,11 zł

Manli RTX 3070 Morele 2 999 zł

Palit RTX 3080 GamingPro VIST 4 099 zł

Gainward RTX 3060 GHOST Amazon.de 1 821,96 zł,

KFA2 RTX 3070 1-Click OC Amazon.de 2 805,54 zł

Komentarz redakcji:

W połowie sierpnia dalej nie zaszły większe zmiany w cenach jak i dostępności RTX, mimo że od teoretycznej premiery nowych jednostek dzieli nas mniej wiecej miesiąc. Biorąc pod uwagę obecną sytuację niezmiennie polecamy wybierać wśród najtańszych ofert RTX 3060 czy RTX 3070.

Aktualizacja 19.08.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Gigabyte RTX 3080 Gaming Amazon.pl 4 119 zł

EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA X-kom 5 099 zł

Inno3D RTX 3070 Ti X3 X-kom 3 599 zł

Komentarz redakcji:

Dalej sklepy niechętnie obniżają ceny kart graficznych. Dodatkowo większość ofert jest nawet droższa niż jeszcze na początku roku. I choć wydawać by się mogło, że skoro za mniej więcej miesiąc nastąpi premiera nowych GPU, to sklepy muszą zacząć wyprzedawać swój zapas, nie widać ku temu powodów. Przecież według plotek w tym roku zadebiutują prawdopodobnie tylko 3 topowe modele. I choć nie określono ich ceny to śmiało można założyć, że tanio nie będzie. Z tego względu nawet przy obecnych cenach może się okazać że RTX 3000 wciąż będą atrakcyjne. Z tego względu jeżeli potrzebujecie zakupić nową kartę graficzną radzimy wybór spośród najtańszych ofert:

Palit RTX 3060 Dual KRsystem 1 881,15 zł

KFA2 RTX 3060 1-Click OC X-kom 1 949 zł

Zotac RTX 3060 Twin Edge Amazon.de 1 982,04 zł

KFA2 RTX 3070 1-Click OC X-kom 2 849 zł

Gigabyte RTX 3070 GAMING KRsystem 3 073,77 zł

Zotac RTX 3070 Twin Edge OC KRsystem 2 950,77 zł

Gigabyte RTX 3070 EAGLE OC ProLine 3 099 zł

ASUS RTX 3070 TI TUF OC Amazon.de 3 452,72 zł,

KFA2 RTX 3070 Ti 1-Click OC KRsystem 3 423,46 zł

PNY RTX 3080 12 GB XLR8 Uprising KRsystem 4 150,80 zł

Aktualizacja 22.08.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Komentarz redakcji:

Najlepszą informacją dzisiejszej aktualizacji jest powrót RTX 2060 od EVGA w niemieckim Amazonie. Kartę kupimy za ok 1 200 zł nawet gdy doliczymy cenę wysyłki. Niestety na tym dobre informacje się kończą, po raz kolejny pozostałe karty graficzne podrożały. Różnice pomiędzy aktualną a piątkową ceną wynoszą nawet kilkaset złotych. Dlatego po raz kolejny przypominamy, że lepiej nie zwlekać z decyzją o zakupie GPU, zwłaszcza w tak niepewnych czasach.

Aktualizacja 23.08.2022

Dodano:

PNY RTX 3080 12 GB XLR8 KRsystem 4 150,50 zł

KFA2 RTX 3060 Ti PG190 OC Amazon.de 2 332,55 zł