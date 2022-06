Najtańsze RTX - najlepsze oferty na karty graficzne [29.06.2022]

Wciąż "polujesz" na nową kartę graficzną od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce RTX w Polsce.

Spadające ceny kryptowalut jak i nasycenie rynku powodują znaczące obniżki cen kart graficznych. Obecnie o wiele łatwiej jest nabyć nowego RTX, niż choćby jeszcze na początku tego roku. Ceny jednak wciąż pozostają sporo wyższe od tych sugerowanych przez producenta, a różnice miedzy sklepami mogą wynosić nawet i 20%. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce w jednym miejscu by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego RTX?

RTX 2060 6 GB

RTX 3050 8 GB

Jak sprawdza się RTX 3050 w grach możecie przeczytać w naszej recenzji karty od Gainwarda

RTX 3060 12 GB

RTX 3060 przetestowaliśmy w wersji od Palita

RTX 3060 TI 8 GB

RTX 3070 8 GB

RTX 3070 TI 8 GB

PALIT RTX 3070Ti GamingPro KRsystem 3 399 zł

Premierowy test RTX 3070 Ti 8 GB - Palit GameRock OC

RTX 3080 10 GB/12 GB

RTX 3080 TI 12 GB

RTX 3090 24 GB

Aktualizacja 20.06.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

MSI RTX 3080 Ti VENTUS 3X SuperTech 5 676,99 zł

KFA2 RTX 3060 EX KRsystem 1 976,46 zł

Komentarz od redakcji:

Po długim weekendzie większośc sklepów dokonała korekty wycen karty graficznych. Choć zmiany nie są drastyczne, to po raz pierwszy od tygodnia odnotowaliśmy obniżki cen. Te dotyczą większości sprawdzanych przez nas modeli. Niestety, zmiany te nie wprowadzają większej rotacji w polecanych przez nas modelach. Róznica w stosunku do sugerowanych cen detalicznych dalej wynosi 30 %, przez co radzimy wybierać wśród najntańszych modeli takich producentów jak ZOTAC,MSI,KFA2, Gainward czy Palit.

Aktualizacja 22.06.2022

Dodano:

Gigabyte RTX 3080 TURBO LHR RTV Euro AGD 3 999 zł

ZOTAC RTX 3060 Ti Twin Edge Sferis 2 624,99 zł

Gigabyte RTX 3060 Ti EAGLE OC FOXkomputer 2 589 zł

Komentarz od redakcji:

Zakup RTX 3080 w cenie poniżej 4 000 zł choć jeszcze do niedawna wydawał się nierealny, stał się możliwy. Co prawda w RTV Euro AGD model Turbo od Gigabyta jest dostępny w mocno ograniczonych ilościach, to traktujemy to jako dobrą prognozę na przyszłość. Równie ciekawie prezentuje sie RTX 3070 od ASUS'a, który śmiało może stanowić alternatywę do dotychczas polecanych przez nas konstrukcji od Zotaca czy KFA2.

Aktualizacja 23.06.2022

KFA2 RTX 3070 Ti 1-Click OC BuyIT 3 275,20 zł

Palit RTX 3080 GamingPro VIST 4 099 zł

Gainward RTX 3080 Phoenix VIST 4 099 zł

Komentarz od redakcji:

Jak łatwo można było to przewidzieć, wczorajsza promocja na RTX 3080 od Gigabyta dośc szycko się skończyła. Dziś jednak prezentujemy kolejną bardzo atrakcyjną ofertę na RTX 3070 Ti od KFA2, dostępnegow sklepie BuyITza niecałe 3 300 zł. Nie trzeba nikomu mowić że jest to najniższa cena na model TI w Polsce na chwile obecna.

Aktualizacja 24.06.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

Inno3D RTX 3060 Ti Twin X2 X-kom 2 499 zł

Asus RTX 3060 TI TUF Amazon 2 849 zł

KFA2 RTX 3070 Ti 1-Click OC KRsystem 3 264,60 zł

Komentarz od redakcji:

Dalej obserwujemy nieznaczne obniżki cen w całym przekroju kart serii RTX. Największe oczywiście dotyczą najdroższych modeli. Dzieki temu po raz pierwszy możemy zakomunikować że RTX 3080 Ti osiągnał poziom sugerowanej ceny detalicznej. Co prawda tylki w cenie poniżej 6 000 zł sprzedawane są najtańsze modele MSI czy Gigabyte, ale w niedługim czasie powinny do nich dołączyć również inne kontrukcje. Pozostaje mieć nadzieje, że podobną tendencje będziemy obserwowac również w przypadku innych układów, zwłaszcza tych tańszcych które cieszą się dużo większym zainteresowaniem. Najlepsze oferty na ten moment to:

Aktualizacja 27.06.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

EVGA RTX 2060 SC OC X-kom 1 599 zł

EVGA RTX 2060 KO Ultra Gaming X-kom 1 649 zł

KFA2 RTX 3060 1-Click OC X-kom 2 099 zł

Komentarz od redakcji:

Po weekendzie nie doczekaliśmy się większych zmian w cenach kart graficznych. Co prawda została dokonana mała korekta, jednak śmiało można powiedzieć, że jest ona prawie nie zauważalana. Dobra informacją jest kolejna obniżka, która dotyczy Zotac RTX 3060 Twin Edge. Model ten jest dostępny w KRsystem w cenie 1 899 zł. Jest to na chwilę obecną najtańszy RTX 3060 dostępny w Polsce.

Aktualizacja 28.06.2022

Dodano:

MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X Mocny-komputer 2 499 zł

Zotac RTX 3070 Twin Edge OC X-kom 3 149 zł

KFA2 RTX 3070 Ti 1-Click OC FOXkomputer 3 299 zł

PALIT RTX 3070Ti GamingPro KRsystem 3 399 zł

Komentarz od redakcji:

Choć dalej nie doczekaliśmy się wiekszych obniżek cen, to znacząco poprawia sie dostepnośc kart graficznych. Również RTX 3060 Ti, które posiadały najbardziej zawyżoną cene w stosunku do sugerowen ( ponad 140 %), wkońcu zaczeły tanieć. Wracając do dzisiejszych ofert, to najciekawsza wydaje sie na KFA2 RTX 3070 Ti 1-Click OC dostępnego FOXkomputer za 3 299 zł. Jeszcze do niedawna w tej kwocie mogliśmy liczyć własnie na RTX 3060 Ti bądź najntasze modele RTX 3070.

Aktualizacja 30.06.2022

Dodano:

KFA2 RTX 3070 LHR 1-Click OC KRsystem 2 899 zł,

KFA2 RTX 3080 SG 1-Click OC X-kom 4 199 zł

Komentarz od redakcji:

Co raz więcej modeli RTX 3060 jest dostępnych w sklepach poniżej 2 000 zł, granicy która nie tak dawno wydawałaby się nie do przekroczenia. Do modeli KFA2 czy ZOTAC dołączyły jednostki od Palita i Gainwarda. Dodatkowo to włanie RTX 3070 TI od KFA2 po raz pierwszy jest dostepny w poniżej 3000 zł w #KRsystem. Pozostaje trzymać kciuki że w dalszym ciągu będziemy obserwowa obniżki cen.