Najważniejsze wskazówki, by Twoje dane na Androidzie pozostały bezpieczne

System operacyjny Google ma szereg funkcji bezpieczeństwa, stworzonych z myślą o użytkowniku. Poznaj je już dzisiaj!

Zachowanie bezpieczeństwa i prywatności danych jest kluczowym elementem systemu Android. W tym celu opracowano szereg funkcji, mających zapewnić bezpieczeństwo urządzenia i dać użytkownikowi pełną kontrolę. Przedstawiamy kilka tego typu funkcji oraz najbardziej przydatne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Odpieranie ataków phishingowych

Phishing ma miejsce, gdy cyberprzestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji. Wyłudzanie informacji może przybrać formę przekonującego e-maila, który wygląda tak, jakby pochodził od firmy lub współpracownika, połączeń telefonicznych, a nawet wiadomości tekstowych. Zazwyczaj cyberprzestępcy chcą ukraść numery kart kredytowych, dane do logowania na Twoje konto (zwykle w celu uzyskania korzyści finansowych lub kradzieży tożsamości) lub inne poufne dane.

System Android oferuje trzy ważne funkcje, które chronią przed phishingiem:

identyfikacja dzwoniącego i ochrona przed spamem : pokazuje, kiedy odbierane połączenie może pochodzić od podejrzanego spamera.

i : pokazuje, kiedy odbierane połączenie może pochodzić od podejrzanego spamera. bezpieczne przeglądanie : ta funkcja Chrome informuje, jeśli natkniesz się na witrynę, o której wiadomo, że jest niebezpieczna, pomoże też szybko uzyskać pomoc.

: ta funkcja Chrome informuje, jeśli natkniesz się na witrynę, o której wiadomo, że jest niebezpieczna, pomoże też szybko uzyskać pomoc. telefon jako klucz bezpieczeństwa: podczas gdy inne formy uwierzytelniania dwuetapowego na urządzeniu, takie jak jednorazowe kody SMS czy powiadomienia, mogą zostać przechwycone w ramach ataku phishingowego, wbudowany klucz bezpieczeństwa Androida zapewnia najsilniejszą formę ochrony konta Google.

Ustawienia prywatności

Na urządzeniach mobilnych aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do wielu istotnych informacji, takich jak kontakty, historia przeglądania, lokalizacja, zdjęcia i inne. Dzięki temu aplikacje mogą być bardziej przydatne - na przykład ułatwiając nawigację do żądanego miejsca docelowego w Mapach - jednak Android daje Ci kontrolę nad tym kto i do czego ma dostęp.

Możesz wybrać jak dane udostępniane są aplikacjom i usługom na wiele różnych sposobów:

Uprawnienia: aplikacje muszą poprosić Cię o pozwolenie na dostęp do niektórych rodzajów danych, takich jak zdjęcia lub kontakty. Aby przyznać lub cofnąć uprawnienia na urządzeniu z Androidem 10, przejdź do Ustawieniai> Prywatność. W przypadku Androida Pie i niższych, przejdź do Ustawienia-> Aplikacje i powiadomienia-> Zaawansowane-> Uprawnienia aplikacji.

Uprawnienia lokalizacji: możesz powiedzieć aplikacji, że może uzyskiwać dostęp do Twojej lokalizacji tylko wtedy, gdy faktycznie z niej korzystasz, w przeciwieństwie do ustawień „przez cały czas” lub „nigdy”.

Tryb incognito w Mapach Google: po włączeniu trybu incognito w Mapach, aktywność w Mapach na Twoim urządzeniu, podobnie jak wyszukiwane miejsca, nie zostanie zapisana na koncie Google i nie będzie służyć do personalizacji map.

Ochrona przez szkodliwymi aplikacjami

Cyberprzestępcy wykorzystują potencjalnie szkodliwe aplikacje do kradzieży informacji. Google Play Protect dba o to, by takie aplikacje nie trafiły na Twoje urządzenie, wykonując automatyczne skanowanie, aby upewnić się, że wszystko jest w pełni bezpieczne. Jeśli jednak trafisz na jedną z takich szkodliwych aplikacji, Google Play Protect powinno szybko ostrzec Cię i poinstruować, jak usunąć ją z urządzenia. Dostęp do niego można uzyskać, przechodząc do sekcji bezpieczeństwo w ustawieniach urządzenia - można tam uruchomić skanowanie ręczne. W przypadku prywatności i bezpieczeństwa na Androidzie chronią Cię zarówno podstawowe, automatyczne zabezpieczenia jak i wiele ustawień spersonalizowanych.