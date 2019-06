Nasze ulubione funkcje ukryte w iOS 13

Duże funkcje takie, jak tryb ciemny to świetne nowości, ale małe zmiany wprowadzone w iOS 13 znacznie ułatwiają użytkowanie.

Tryb ciemny. Ulepszenia w zakresie ochrony prywatności użytkowników. Zupełnie nowa aplikacja Mapy. W systemie iOS 13 znajdziemy wiele nowych, dużych funkcji, które bardzo nam się podobają, ale jesteśmy równie zadowoleni z małych zmian, które znacząco ułatwiają korzystanie z iPhone'a.

Jesteśmy już po intensywnych testach pierwszych wersji beta nowego systemu operacyjnego i co chwilę odkrywamy nowości, które znajdziemy prawie w każdym miejscu interfejsu użytkownika.

Oto lista naszych ulubionych zmian, które wprowadzono w iOS 13, a którymi Apple nie chwaliło się na WWDC 2019:

Wyciszenie nieznanych numerów

W aplikacji Ustawienia > Telefon pojawiła się nowa opcja, która pozwala na automatyczne wyciszenie połączeń przychodzących od numerów, które nie są zapisane w kontaktach. Gdy opcja ta jest aktywna Siri czuwa nad połączeniami przychodzącymi. W przypadku, gdy nie znajdzie numeru telefonu, który do nas dzwoni w Kontaktach, Wiadomościach SMS lub e-mail automatycznie przekieruje połączenie bezpośrednio na naszą pocztę głosową.

Możliwość przeciągania wskaźnika głośności

To trochę śmieszne nawet jak na Apple. Od lat narzekaliśmy na ogromny wskaźnik głośności wyskakujący na środku ekranu i zasłaniający znaczną jego część. Na szczęście nasze prośby zostały wysłuchane. W iOS 13 Apple w końcu zastąpiło wskaźnik głośności mniejszym poziomym paskiem w lewym górnym rogu wyświetlacza (przy klawiszach odpowiedzialnych za zmianę głośności).

Podobnie, jak w przypadku Androida pasek ten możemy przeciągać w górę i w dół, aby szybko dostosować głośność do naszych potrzeb.

Automatyczne zamykanie kart w Safari

Safari na urządzenia mobilne wyświetla karty w pionowej liście. Czasami trudno poradzić sobie z zamykaniem wszystkich kart. Problem ten dotyczy szczególnie tych użytkowników, którzy nie robią tego regularnie. Później może się okazać, że masz otwartych ponad 100 zakładek, które są Ci zupełnie zbędne.

W systemie iOS 13 możesz przejść do Ustawienia > Safari i poszukać nowej opcji Zamknij kary w sekcji Zakładki. W tym menu możesz wybrać automatyczne zamykanie zakładek w przeglądarce po jednym dniu, tygodniu lub miesiącu. To dobry sposób, aby utrzymać porządek w obrębie Safari.

Wyszukiwanie wiadomości

Wyszukiwanie wiadomości iMessage w iOS 13 stało się jeszcze lepsze. Przeciągnij listę nieco w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania na górze ekranu. Po wpisaniu hasła zobaczysz kontakty, wiadomości, linki, zdjęcia, lokalizacje - wszystko, co pasuje do wpisanego wyrazu/zdania.

Wszystko jest uporządkowane, przejrzyste i o wiele bardziej użyteczne, niż dotychczas. Na dodatek dzięki indeksowaniu wyszukiwanie jest niemal natychmiastowe. Jeżeli posiadasz włączoną funkcję kopii zapasowej wiadomości w iCloud to narzędzie może stać się dla Ciebie naprawdę przydatne, gdy będziesz chciał znaleźć jakieś informacje sprzed kilku lat.

Wyszukiwanie głosowe w obrębie całego systemu

Gdy mówimy już o wyszukiwaniu, zauważysz, że zasadniczo każdy pasek wyszukiwania w iOS 13 ma teraz mały mikrofon po prawej stronie. Spotlight, Wiadomości, karty Safari (nie pasek adresu URL), Mail, Ustawienia.... możesz użyć swojego głosu do wyszukiwania w obrębie niemal całego systemu operacyjnego.

Wi-Fi, Bluetooth, Control Center

Zawsze można było stuknąć ikony Wi-Fi lub Bluetooth w Centrum sterowania, aby wyłączyć lub włączyć te moduły, ale jeśli chcesz połączyć się z innym hotspotem Wi-Fi lub urządzeniem Bluetooth musisz uruchomić Ustawienia oraz wybrać odpowiednią opcję.

Po aktualizacji do iOS 13 nie będziesz musiał już tego rodzić. Wystarczy dotknąć przy użyciu 3D Touch lub dłużej przytrzymać przycisk Wi-Fi lub Bluetooth, aby szybko połączyć się z wybranym przez Ciebie urządzeniem.

Pobieranie dużych aplikacji przez sieć komórkową

To kolejna nowość z cyklu lepiej późno, niż wcale. Jeżeli chcesz pobrać szczególnie duże aplikacje lub gry z App Store, gdy nie jesteś połączony z siecią Wi-Fi system iOS wyświetli komunikat informujący, że aplikacja nie zostanie pobrana, dopóki nie połączysz się z siecią Wi-Fi.

W systemie iOS 13 możesz w pełni wykorzystać Twój pokaźny pakiet danych. Po aktualizacji pojawiło się nowe okno, które informuje Cię, że aplikacja, którą chcesz pobrać waży więcej, niż 200 MB, ale możesz ją zainstalować wykorzystując sieć Wi-Fi lub sieć komórkową.

W Ustawieniach > iTunes & App Store można ustawić system iOS tak, aby zawsze pozwalał na pobieranie aplikacji przez sieć komórkową, pytał tylko wtedy, gdy waży ona ponad 200 MB lub zawsze pytał.

Skanuj dokumenty bezpośrednio do aplikacji Files

Aplikacja Files dostała potężną aktualizację przy okazji wprowadzenia iOS 13. Naszą ulubioną możliwością jest opcja skanowania dokumentu do pliku PDF w prosty i łatwy sposób do dowolnego miejsca w obrębie aplikacji. Nie potrzebujesz już do tego dedykowanej aplikacji z App Store.

Wcześniej, aby zeskanować dokument, zapisać go w formacie PDF i udostępnić go tam, gdzie chcesz go zachować, trzeba było wykorzystać aplikacje Notatki. Wiele osób nie wiedziało nawet o tej możliwości i korzystała z innych programów.

Od teraz aplikacja Pliki daje dostęp do dowolnej lokalizacji - lokalnej pamięci masowej iPhone/iPad, folderów współdzielonych, dysku iCloud, a nawet dysków sieciowych.

Większa funkcjonalność Haptic Touch

Jeżeli posiadasz iPhone'a 6s lub nowszego masz ekran kompatybilny z technologią 3D Touch nawet, jeżeli o tym nie wiesz. Funkcja ta pozwala na wykonanie wielu świetnych czynności, jak podgląd strony czy wiadomości bez ich otwierania. Jeżeli zakupiłeś nowego iPhone'a Xr nie posiadasz 3D Touch tylko Haptic Touch, który jest słabym zamiennikiem o ograniczonej funkcjonalności. Dzięki niemu można długo nacisnąć na wybrany element, aby uzyskać tę samą funkcję, co w telefonie z funkcją 3D Touch. Niestety Haptic Touch działa tylko w kilku miejscach, takich jak ekran blokady, powiadomienia i centrum sterowania. Wraz z iOS 13 Haptic Touch stanie się bardziej użyteczny i pozwoli na większą interakcję z systemem, która będzie podobna do tej znanej z 3D Touch.

Zmiana miejsca pobierania w Safari

Nowy menedżer pobierania w Safari przypomina ten znany z komputerowych wersji przeglądarek. Domyślnie pliki pobierane są do folderu Downloads na dysku iCloud, ale możesz zmienić domyślną lokalizację na dowolną w obrębie pamięci lokalnej.

Wystarczy przejść do opcji Ustawienia > Safari > Ogólne. Znajdziesz tam opcje odpowiedzialne za ustawienie lokalizacji, w której zapisywane będą wszystkie pobrane przez Ciebie pliki.

Pasek skrótów wywoływany gestem

Znany od lat gest "potrząśnij, aby cofnąć" był nieintuicyjny dla większości użytkowników iPhone'a i iPad'a, więc Apple dodało kilka dodatkowych gestów. Możemy wywołać je poprzez przesunięcie trzema palcami po ekranie. Umożliwi to nam wycinanie, kopiowanie, wklejania oraz cofanie podczas edycji tekstu.

Jeżeli nie jesteś fanem gestów wywoływanych machnięciem wystarczy dotknąć i przytrzymać na sekundę trzema palcami w dowolnym miejscu na ekranie. Otrzymasz mały pasek edycji z przyciskami do cofania, ponownego przetwarzania, wycinania, kopiowania i wklejania.

Zapisywanie zrzutów ekranu w Files

Po zrobieniu zrzutu ekranu, dotknięciu go w celu edycji zauważysz nową opcję.

Oprócz możliwości zapisu do zdjęć oraz usunięcia zrzutu znajdziesz nową funkcje, która pozwoli Ci na zapis bezpośrednio do plików. Od teraz możesz zapisywać zrzuty ekranu bezpośrednio do folderu lokalnego z pominięciem aplikacji Zdjęcia.

Zoptymalizowane ładowanie baterii

Przejdź do Ustawienia > Bateria > Zdrowie baterii. Jeżeli korzystasz z systemu iOS 13 zauważysz nowy przełącznik optymalnego ładowania baterii.

Po włączeniu tej opcji Twój iPhone dowie się, kiedy zazwyczaj ładujesz telefon i ile z niego korzystasz. Wykorzysta te informacje, aby przestać ładować telefon przy 80 procentach, jeśli nie będziesz go używał. Opcja ta ma zapobiec szybszemu zużyciu baterii.

Na przykład, jeśli zawsze ładujesz telefon w ciągu nocy, zaczynając od około 22:00, a zdarzy Ci się podłączyć telefon o 19:00 pewnego dnia, może on przestać ładować się powyżej 80 procent, ponieważ przewidzi, że nie zużyjesz więcej energii przed ponownym podłączeniem do ładowania kilka godzin później.

Tworzenie Memoji w kontaktach

Jeżeli chcesz stworzyć Memoji w systemie iOS 12 (posiadając kompatybilne urządzenie) musisz najpierw otworzyć nową wiadomość w Wiadomościach, a następnie dotknąć Animoji/Memoji.

W iOS 13 jest też inny sposób. W Kontaktach, kiedy edytujesz wybrany kontakt, a następnie edytujesz zdjęcie tej osoby, masz możliwość użycia Animoji lub Memoji. Z tego miejsca możesz także stworzyć zupełnie nowy awatar. Działa to zarówno dla Twojego własnego kontaktu, jak i każdego innego kontaktu.

Ostrzeżenia dotyczące aktywnych subskrypcji

Jeśli usuniesz aplikację w systemie iOS 13, która będzie miała aktywną subskrypcję, która została wykupiona w App Store otrzymasz ostrzeżenie. To fajna i przydatna funkcja. Szkoda jednak, że ostrzeżenie otrzymasz jedynie przy subskrypcjach z App Store.

Usuwanie aplikacji z ekranu aktualizacji

Usuwanie aplikacji jest nieco wygodniejsze w systemie iOS 13. Zwykłe sposoby nadal działają, ale jest nowa metoda, która może zaoszczędzić Ci nieco czasu. Po otwarciu sklepu App Store zauważysz, że aktualizacje aplikacji zostały przeniesione na kartę konta.

Jeśli widzisz aplikację na tej liście i chcesz ją usunąć, wystarczy przeciągnąć aplikację w lewo, a zobaczysz opcję odpowiedzialną za odinstalowanie. Działa to w przypadku każdej aplikacji z listy, niezależnie od tego, czy aktualizacja jest już pobierana.