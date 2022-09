Spis treści

Wyczekiwane przez wszystkich RTX serii 4000 nie wzbudzają dużego zainteresowania - przynajmniej u nas w kraju. I choć nie można im odmówić wysokiej wydajności (choć tę z chęcią zweryfikujemy sami), to najbardziej nowym kartom oberwało się za cenę. NVIDIA po raz kolejny zdecydowała się na podwyżki. Jakby tego było mało zamiast “taniego” RTX 4070, otrzymujemy 12 GB wariant RTX 4080, który jak większość wskazuje, nosi taką nazwę tylko z tego powodu, aby wytłumaczyć wysoką cenę (od 5300 zł)!

Dlatego postanowiliśmy przygotować zestawienie, którymi starszymi kartami graficznymi warto się - naszym zdaniem - zainteresować. Skupimy się jednak tutaj na seriach, a nie na konkretnych modelach wybranych producentów. Biorąc pod uwagę wciąż zawyżone ceny kart graficznych, polecamy dokonywać wyboru z rozwagą. Pamiętajcie, że 20% droższa wersja “Super Hiper OC”, nie zapewnia takiego samego wzrostu wydajności w stosunku do najtańszego modelu z tej samej serii.

Nie układaliśmy modeli w żadnej hierarchii, a ich kolejność jest wyłącznie powiązana z ceną. Znajdziecie tutaj zarówno konstrukcje mocno budżetowe, jak i te bardziej rozbudowane, które powinny przekonać do siebie entuzjastów. Jest to nasza subiektywna opinia na temat produktów dostępnych na rynku.

Radeon RX 6500

Polecana cena zakupu: < 1 000 zł

Zaczniemy kontrowersyjnie. Radeon RX 6500 nie miał łatwo już podczas swojej premiery na początku roku. Większość krytykowała konstrukcję AMD za małą ilość pamięci VRAM (tylko 4 GB), 64-bitowy interfejs pamięci, 16 MB pamięci podręcznej Infinity Cache, wąski interfejs PCIe (4 linie 4. generacji), brak obsługi kodowania wideo H.265, tylko dwa wyjścia dla wyświetlaczy czy wysoką cenę. Przecież te karty na premierę kosztowały prawie 1500 zł! Jakby tego było mało, ich wydajność nie zachwycała, prześcigając zaledwie GTX 1650. Co się zatem zmieniło?

Przede wszystkim cena. Obecnie najtańsze modele Radeona RX 6500 XT możemy zakupić nawet poniżej 1000 zł. Przykro to mówić, ale prawie czteroletni GTX 1650 jest sprzedawany drożej. Warto wspomnieć też o bardzo niskim poborze prądu - 107 W. Dodatkowo nowe konstrukcje konkurencyjne od NVIDII wcale nie okazały się dużo lepsze. GeForce RTX 3050 co prawda jest szybszy, ale kosztuje dalej ok. 1500 zł, a wypuszczony w maju GTX 1630, ma problem nawet z dogonieniem GTX 1050 Ti. Radeona RX 6500 XT polecamy mniej wymagającym użytkownikom, decydującym się na zakup nowej jednostki na gwarancji.

GeForce GTX 1660 / 1660 Super

Polecana cena zakupu: < 1 200 zł

Radeon RT 6700XT, to wydajna karta, którą jednak dość trudno porównać do modeli konkurencji. W jednych testach ledwie co wyprzedza RTX 3060 Ti, ale w innych dogania RTX 3070. Zdecydowaliśmy się polecić te modele po raz kolejny z powodu ceny. Najtańsze modele dostępne w licznych promocjach kosztują niecałe 2300 zł. W tej cenie dalej sprzedawane są najdroższe RTX 3060.

Dzięki 12 GB pamięci GDDR6, wspieranego przez 96 MB Infinity cache, karta sprawdzi się zarówno w rozdzielczości 1080p, jak i 1440p. Dodatkowo nie musimy rezygnować z bardzo wysokich ustawień graficznych.

GeForce RTX 3070/3070Ti

Polecana cena zakupu:

< 2 900 zł za model RTX 3070

< 3 200 zł za model 3070 Ti

Pominęliśmy RTX 3060 Ti i od razu skupiliśmy się na mocniejszej karcie graficznej, wykorzystującej rdzeń GA104. Powód? Jak zwykle cena. Biorąc pod uwagę niewielką różnicę, nie wynosząca często nawet 10%, zyskujemy prawie 20 % wyższą wydajność! Nvidia GeForce RTX 3070 zapewnia porównywalną do flagowego modelu poprzedniej generacji - RTX 2080 Ti. Tak, tak, dzięki tej niedrogiej karcie zasilającej Twój komputer możesz grać w swoje ulubione gry AAA nawet w rozdzielczości 4K przy wysokich ustawieniach bez obawy o utratę wydajności. Co ciekawe, do niedawna w cenie do 3000 zł moglibyśmy nawet zakupić modele RTX 3070 TI posiadające pamięć GDDR6x i większą ilość rdzeni CUDA. Więc jakbyście trafili na taką okazję, to się nie wahajcie.

GeForce RTX 3080

Polecana cena zakupu: < 4 100 zł

Czemu na liście polecanych modeli znalazł się RTX 3080? Przypominamy, że najnowsze karty od zielonych, w tym “najtańszy” 12 GB RTX 4080, będą zauważalnie droższe. W tym momencie RTX 3080, jest wciąż bardzo wydajną jednostką. Zapewnia wystarczającą płynność rozgrywki, nawet w rozdzielczości 4K przy najwyższych ustawieniach graficznych. Dzięki wsparciu DLSS nie musimy rezygnować z Ray Tracingu.

RTX 3080 jest zatem idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących alternatyw. Warto dodać, że model ten można znaleźć w dwóch wersjach różniących się ilością oraz interfejsem pamięci. Możemy zauważyć również niewielkie zmiany w ilości rdzeni CUDA. Te jednak nie wpływają znacząco na wydajność, a różnica wynosi zaledwie ok 3%. Jedyne, na czym powinniśmy się skupić to wybranie odpowiedniego modelu, gdyż jest ich sporo, a najtańsze kosztują ok. 4000 zł.

Radeon RX 6900XT

Polecana cena zakupu: < 4 100 zł

Najwydajniejsza karta od AMD w polecanych modelach? Czy ktoś się nie pomylił? Wychodzi na to, że nie. Mimo że RX 6900 XT stanowi konkurencję dla RTX 3090, obecnie znajdziemy go na licznych wyprzedażach w cenie ok. 4500 zł. Wciąż przynajmniej o 1000 zł mniej niż najtańszy 12GB RTX 4080. I choć RX 6900XT nie może konkurować z RTX 3080, czy z RTX 3090 pod względem wydajności, gdy włączymy Ray Tracing, to w pozostałych przypadkach będzie to najszybsza karta graficzna dostępna na rynku w tym przedziale cenowym.

Bez problemu uruchomimy każdą najnowszą grę nawet w rozdzielczości 4K przy ustawieniach maksymalnych. RX 6900 XT posiada 16 GB pamięci GGDR6, 256-bitową szynę oraz 192 MB pamięci Infinity Cache.

GeForce RTX 3090

Polecana cena zakupu: < 5 200 zł

Tak, polecamy RTX 3090! Czemu? Ponieważ to wciąż bardzo wydajna karta graficzna. Dodatkowo Nvidia już w listopadzie znacząco obniżyła cenę tego modelu. Należy jednak pamiętać, że nie jest to konstrukcja stricte dla graczy. Tutaj nawet nie mamy wątpliwości w zastosowaniach profesjonalnych. RTX 3090 wciąż pozostanie szybszy od debiutujących jednostek. Obecnie karty średnio kosztują ok. 5 500 zł, ale możemy trafić na promocję, dzięki którym zakupimy wybrane modele poniżej 5 000zł. Wciąż taniej od RTX 4080 12 GB. W zamian zyskujemy dwukrotnie większą pamięć VRAM (24 GB), tak ważną podczas renderowania, czy obróbki multimediów.

Zaktualizujemy listę, gdy tylko pojawią się nowe modele. A jeszcze w tym roku spodziewamy się wpuszczenia Radeonów wykorzystujących architekturę RDNA3. Pozostaje mieć nadzieję, że te zostaną lepiej wycenione niż najnowsze układy od Nvidii i zaprezentują podobny poziom wydajności.