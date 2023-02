Nie daj się wykorzystać. Zachowaj prywatność w sieci

Scam w e-mailach

Z pewnością w skrzynce e-mailowej masz dziesiątki wiadomości, które lądują w koszu lub folderze "Spam". Jednak cyberprzestępcy są sprytni i często tytułują swoje e-maile tak, że nawet, gdy widzisz je w spamie, otwierasz choćby z ciekawości. Na przykład dostajesz wiadomość, że "Twoje konto zostało zablokowane". Może ona dotyczyć zarówno sieci społecznościowej, jak i dostępu do jakiejś usługi, a nawet bankowości elektronicznej. W treści takiego maila jest zazwyczaj ogólnikowa informacja o blokadzie (plus ewentualnie jakiś powód) oraz możliwość odzyskania dostęp/naprawy problemu - w tym celu należy kliknąć na znajdujący się w wiadomości link.

Nigdy tego nie rób! Przekieruje on zazwyczaj do fałszywej strony - nierzadko niemal nie do odróżnienia od prawdziwej. Gdy wpiszesz swój login i hasło do logowania - przekazujesz je scammerowi, co w praktyce oznacza jego stratę. Dlatego nigdy nie klikaj bezmyślnie w linki w wiadomościach! Jeśli otrzymasz informację, że np. Twoje konto na Facebooku zostało zablokowane, wejdź na jego stronę i spróbuj zalogować się normalnie.

Podobny trik to maile zatytułowane np. Faktura za gaz czy Wezwanie do zapłaty. Znajdują się przy nich zazwyczaj załączniki udające pliki PDF. W rzeczywistości są to szkodniki, a kliknięciem pobierasz i instalujesz wirusa w swoim systemie. Pamiętaj również o tym, że żadna szanująca się nigdy nie prosi w mailu o hasło ani dane związane z finansami! Podobnie uważaj na "niesamowite oferty" od bliżej nieznanych firm. O ile w przypadku np. operatorów sieci komórkowych oferta najnowszego telefonu za złotówkę może być prawdziwa, o tyle taka sama oferta od bliżej nieznanej firmy jest bardzo podejrzana.