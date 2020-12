Nie daj się złapać - subskrypcje kupowane przez iPhone'a są droższe!

Okazuje się, że deweloperzy zaczęli doliczać do cen subskrypcji podatek, jaki muszą oddać firmie Apple. Jeżeli masz iPhone'a lepiej wykupuj subskrypcje na komputerze lub telefonie z Androidem. Pokazujemy, jak oszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Spis treści

Żyjemy w czasach, w których na dobre zadomowił się już model subskrypcyjny. Coraz rzadziej jesteśmy w stanie kupić aplikację lub usługę na własność. Spotify, YouTube, YouTube Music czy Audioteka to jedynie kilka przykładowych aplikacji, które wymagają aktywowania odnawialnej subskrypcji do działania.

iPhone z iOS 14 Źródło: David Grandmougin/Unsplash

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że posiadacze urządzeń z systemem operacyjnym iOS oraz iPadOS płacą za nie więcej, niż osoby korzystające z komputerów osobistych oraz smartfonów z Androidem.

Dlaczego subskrypcje na iPhone'a są droższe?

Subskrypcje aktywowane za pośrednictwem iPhone'a są droższe w związku z polityką firmy Apple. System operacyjny iOS oraz iPadOS to zamknięte oprogramowanie, które nie pozwala na instalację aplikacji spoza AppStore. Jakby tego było mało, aby program mógł trafić do jedynego sklepu z aplikacjami na iPhone'a oraz iPad'a, deweloperzy muszą spełnić szereg wymagań oraz zgodzić się na warunki udostępnienia swojego programu w AppStore. Znajdziemy w nich między innymi zapisy dotyczące rozliczania się deweloperów z Apple.

Aktywując subskrypcję na iPhone, deweloper musi oddać firmie Apple spory procent uzyskanej kwoty. W związku z tym programiści zarabiają mniej na użytkownikach, który aktywowali subskrypcję na swoim iurządzeniu. Problem ten już kilka lat temu podkreślało Spotify.

Niestety ostatnio zauważyliśmy, że firmy postanowiły podnieść ceny subskrypcji zawieranych za pośrednictwem urządzeń z systemem operacyjnym iOS oraz iPadOS, aby wyrównać sobie zysk netto. Oznacza to, że aktywując usługę na iPhone lub iPad zapłacimy więcej, niż gdybyśmy zrobili to za pośrednictwem komputera lub smartfona z Androidem.

Które usługi są droższe? Ile trzeba dopłacać?

Okazuje się, że posiadacze iPhone'ów płacą więcej za popularne w naszym kraju usługi. Mowa o YouTube Premium, YouTube Music czy Audiotece.

Subskrypcja na YouTube Premium kosztuje w naszym kraju 23,99 zł.

YouTube Premium na komputerze

Decydując się na jej zakup za pośrednictwem iPhone'a zapłacimy aż 32,99 zł. To aż o 9 zł więcej, co w skali roku przekłada się na 108 zł.

YouTube Premium na iOS

YouTube Music kosztuje 19,99 zł, ale posiadacze iPhone'a za identyczną subskrypcję zapłacą 25,99 zł.

YouTube Music na komputerze

Różnica w tym wypadku wynosi 6 zł. Oznacza to, że w ciągu roku zapłacimy więcej o 72 zł.

YouTube Music na iOS

Miesięczna subskrypcja Audioteka Klub kosztuje 19,90 zł.

Audioteka na komputerze

Posiadacze iPhone'a zapłacą za nią 29,90 zł. Oznacza to, że zapłacimy aż 10 zł więcej (1/3 ceny subskrypcji). W ciągu roku przepłacimy 120 zł.

Audioteka na iOS

Decydując się na wyżej wymienione subskrypcje kupując je na Androidzie lub komputerze zapłacimy 766,56 zł. Identyczne subskrypcje wykupione z iPhone'a kosztują 1066,56 zł. Oznacza to, że różnica wynosi aż 300 zł w skali roku, a w zamian nie dostaniemy żadnych gratisów.

Mam iPhone'a - jak uniknąć dodatkowych kosztów?

Co zrobić, aby nie przepłacać? To proste. Wystarczy, że wykupimy subskrypcje korzystają z komputera z systemem operacyjnym Windows, macOS, Linux lub na urządzeniu mobilnym z Androidem. Takim o to sposobem w kilka chwil jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie.

Jak oszczędzić jeszcze bardziej?

Wyżej wymienione oszczędności to dla Ciebie za mało? Spokojnie - mamy jeszcze jedno, gratisowe rozwiązanie.

Ceny subskrypcji różnią się w zależności od kraju, w którym ją wykupujemy. Lokalizacja zapisywana jest podczas zakupu subskrypcji, co oznacza, że decydują się na jej aktywację za granicą możemy zapłacić jeszcze mniej. Oczywiście nie musimy nawet ruszać się w domu. Wystarczy, że skorzystamy z VPN'a takiego, jak Nord czy Cyberghost i ustawiamy wybraną przez nas lokalizację.

Ile można zaoszczędzić? Porównałem to na przykładzie najwyższego pakietu Netflix Premium. Pozwala on na jednoczesne odtwarzanie na czterech urządzeniach w rozdzielczości 4K. W Polsce pakiet ten kosztuje 52 zł miesięcznie. Oznacza to, że w rok zapłacimy 624 zł.

Ceny Netflixa w Polsce

Dla porównania taki sam pakiet w Turcji kosztuje 41,99 TL, co przekłada się na od 20 do 25 zł w zależności od kursu i wybranego banku.

Netflix z rozliczaniem w Turcji

W przeciągu ostatniego roku za taki pakiet zapłaciłem 320,75 zł. Oznacza to, że oszczędziłem 303,25 zł.

Sprawdź ranking najlepszych VPN 2020. Te usługi pozwolą Ci zaoszczędzić setki złotych. Zobacz również jak używać VPN oraz dowiedz się, czy VPN jest w pełni bezpieczny.

Zródło: Facebook.com