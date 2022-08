Nie pamiętasz swojego hasła do Windowsa? Oto, jak możesz się zalogować [PORADNIK]

Jeśli zapomnisz, jakie jest Twoje hasło do systemu, to jeszcze nie koniec świata. Podpowiemy Ci, jak możesz zalogować się bez niego.

Jeśli nie korzystasz z Windows Hello lub odcisku palca, z pewnością logujesz się za pomocą hasła lub numeru PIN. Logowanie zostało wymuszone przez Microsoft, a zazwyczaj używa się jednego przez cały czas. Można jednak korzystać z aplikacji uwierzytelniającej, dzięki której nie musisz o niczym pamiętać. Co jednak, jeśli jej nie masz, używasz hasła i za nic nie możesz go sobie przypomnieć? Albo wpisujesz je, a ono... nie działa?

Zacznij od sprawdzania najprostszej rzeczy, a mianowicie, czy nie jest przypadkiem wciśnięty klawisz CAPS LOCK. Jeśli nie jest wciśnięty, a nie możesz się zalogować, czytaj dalej.

Zresetuj hasło do Windows 10

Jeśli do logowania się do Windows 10 używasz konta Microsoftu, to dobrze. Możesz zresetować hasło, przechodząc na tę witrynę i postępując według instrukcji. Możesz dokonać tego z innego urządzenia, nawet smartfona. Po ustaleniu nowego hasła gotowe - wpisze je na ekranie logowania i wszystko gra.

Konto lokalne

Korzystasz z konta lokalnego na swoim komputerze lub laptopie? Jeśli tak, a system to Windows 10 w edycji 1803 lub późniejszej, wówczas wybierz na ekranie logowania Zapomniałem hasła. Musisz następnie odpowiedzieć na pytanie kontrolne (mamy nadzieję, że nie zapomniałeś odpowiedzi), a następnie zostaniesz przeniesiony na stronę resetowania hasła, gdzie możesz ustalić nowe.

Jeśli używasz numeru PIN, możesz wybrać zalogowanie się nim zamiast hasłem. I odwrotnie - jeśli zapomnisz hasła, możesz użyć numeru PIN. Po zamianie hasła na koncie lokalnym, możesz także wprowadzić nowy numer PIN. Znajdziesz tę opcję w Ustawieniach, w dziale Konta - Opcje logowania - Kod PIN funkcji Windows Hello.

Fot.: H Tur/PC World

Jeśli chcesz zmienić hasło, ale nie widzisz pytania sprawdzającego - niestety, masz pecha. Oznacza to, że takie nie zostało ustawione lub maszyna używa starszej wersji Windows 10. Nie pozostaje nic innego, jak ponownie zainstalować system. Jeśli chcesz zachować swoje pliki, musisz wyjąć z komputera/laptopa twardy dysk, a następnie podpiąć go do innej maszyny i skopiować je ręcznie. Oczywiście nie musisz tego robić, jeśli korzystasz z programów lub usług pozwalających na wykonywanie kopii zapasowej danych.

Aby zresetować system, przytrzymaj klawisz Shift, równocześnie klikając na przycisk zasilania znajdujący się w dolnym rogu ekranu logowania, a następnie wybierz Restart. Gdy zobaczysz okienko wybnoru opcji, wskaż na rozwiązywanie problemów, a następnie opcję Resetu. Musisz zaznaczyć usunięcie wszystkiego - inaczej zapomniane hasło nie zostanie zlikwidowane.

Windows 7 - dysk startowy lub USB

Jeśli masz płytę DVD lub dysk USB z instalatorem Windows 7, można spróbować użyć linii komend do wyłączenia konta admina. Można także spróbować wymusić uruchomienie naprawiania Windowsa, przytrzymując przez cztery sekundy fizyczny przycisk zasilania. Po następnym uruchomieniu maszyny zobaczysz menu z opcją naprawy. Wybierz ją, a następnie pozwól systemowi zdiagnozować problem.

Fot.: PC World

Gdy ten proces się zakończy, wybierz menu, w którym możesz szczegóły problemu. Przewiń je do samego dołu i wybierz ostatni plik. Zostanie otwarty - ale nie on Cię interesuje, ale fakt, że uruchomił się przy tym Eksplorator Windows. Wybierz na górze Plik -> Otwórz. Znajdź partycję systemową, a w niej folder WindowsSystem32. W nim odnajdź plik sethc. Możesz w tym celu potrzebować zmiany wyświetlanych plików na "Wszystkie".

Fot.: PC World

Kliknij na nim prawym przyciskiem myszki i wybierz zmianę nazwy. Do aktualnej dodaj dowolną literę lub cyfrę. Zapisz zmiany. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszki na cmd (przewiń pliki w dół) i wybierz kopiowanie. Wklej skopiownay plik na dowolnej pustej przestrzeni. Teraz nazwij skopiowany plik sethc. Zamknij wszystkie okienka i wyłącz komputer. Po ponownym uruchomieniu naciśnij pięć razy na ekranie logowania - to wywoła Wiersz Poleceń.

Fot.: PC World

Wpisz w nim:

net user

Zobaczysz listę użytkowników. Wybierz swoje konto (lub konto kogoś, kto zapomniał hasła), a następnie wpisz login zakończony gwiazdką, na przykład

net user Piotr *

Teraz możesz ustawić nowe hasło dla tego konta.

Źródło: TechAdvisor