"Nie rozpoznano urządzenia USB" - co robić w takiej sytuacji?

Podłączasz do komputera lub laptopa urządzenie poprzez port USB i widzisz informację, że nie można go rozpoznać? Oto trzy sposoby, które powinny pomóc w rozwiązaniu tego problemu lub wykryciu, że port jest trwale uszkodzony.

Spis treści

Jeśli otrzymujesz informację "Nie rozpoznano urządzenia USB", może być to frustrujące, zwłaszcza, gdy zależy Ci na czasie lub uzyskaniu dostępu do znajdujących na nim plików. Czy oznacza to, że urządzenie jest uszkodzone? Niekoniecznie, przyczyna może kryć się w samym systemie Windows lub innych czynnikach - uszkodzonym porcie, sterownikach, itp. Jak sprawdzić, co szwankuje u jak to naprawić? Oto trzy metody.

Metoda 1: po prostu spróbuj innego portu USB

Prościej się nie da, prawda? Po prostu spróbuj podpiąć urządzenie przez inny port i zobacz, czy działa. W obudowie PC porty znajdują się zarówno z przodu, jak i z tyłu - spróbuj zarówno z jednej , jak i z drugiej strony. Brak działania we wszystkich może (ale nie musi!) oznaczać problemy z płytą główną, do której są one bezpośrednio podpięte. Najlepiej przy pierwszej próbie włóż do urządzenie do portu, o którym wiesz, że jest on w 100% sprawny, np. masz do niego podpiętą klawiaturę. Jeśli na komputerze używany jest hub USB, spróbuj go odłączyć, a następnie połączyć urządzenie do portu w obudowie.

Gdy dysponujesz innym komputerem lub laptopem, spróbuj podłączyć urządzenie do niego. Jeśli na innej maszynie urządzenie jest rozpoznawane, problem leży nie w sterowniku, ale maszynie. W przypadku, gdy na innej maszynie urządzenie jest również nierozpoznawane - problem leży po jego stronie.

Metoda 2: Zarządzanie dyskami

Jeśli podejrzewasz, że wina leży po stronie Windows, podłącz urządzenie do USB, wpisz do systemowej wyszukiwarki "party", a następnie w wynikach wyszukiwania wybierz funkcję "Utwórz i sformatuj partycje dysku twardego" lub naciśnij klawisz Windows i X, a następnie "Zarządzanie dyskami".

Zobaczysz pełną listę podłączonych dysków - pamięć USB rozpoznasz po oznaczeniu "Wymienna" lub pojemności dysku (nie wszystkie oznaczane są jako wymienne). Jeśli tutaj widzisz urządzenie USB, ale nie wykrywa go eksplorator plików, sprawdź status partycji - jeśli nie jest oznaczona jako "Zdrowa", będzie to przyczyną, dlaczego jej nie widać. Gdy jest zdrowa, ale nie ma litery dysku, można spróbować naprawić ten problem za pomocą specjalistycznego oprogramowania, jak TestDisk. Jeśli program da radę naprawić problem - uzyskasz dostęp do pamięci USB.

Jeśli naprawa nie pomoże, a na urządzeniu nie ma danych, których byłoby Ci szkoda, sformatuj je, dzięki czemu powinien być możliwy dostęp do jego przestrzeni na dane. Jeżeli widzisz miejsca bez alokacji, oznacza to, że znajdująca się tam wcześniej partycja została skasowana. Można spróbować odzyskać z niej dane za pomocą specjalistycznych aplikacji, jak np. Recuva.

W sytuacji, w której nośnik jest oznaczony jako partycja podstawowa i ma status "Zdrowa", może jej brakować litery. Aby ją nadać, kliknij prawym przyciskiem na partycji i wybierz z menu kontekstowego "Zmień literę dysku", a następnie wybierz dostępną.

Metoda 3: ponowne instalowanie kontrolerów USB

Metoda ta umożliwia rozwiązanie problemów związanych z niestabilnym działaniem lub uszkodzeniem aktualnie załadowanego sterownika USB. Kliknij przycisk Start i w polu Wyszukaj wpisz ciąg menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń. Rozwiń sekcję Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) urządzenie, a następnie kliknij opcję Odinstaluj. Powtórz te czynności w przypadku każdego urządzenia. Gdy skończysz, ponownie uruchom komputer. Kontrolery USB zostaną zainstalowane automatycznie.