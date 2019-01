NordVPN - jak dostać się na zablokowane strony?

Używasz NordVPN i nie wiesz, jak wejść na zablokowane strony? Oto, jak rozwiązać ten problem.

Sieć VPN powinna umożliwić dostanie się na stronę zablokowaną w Twoim rejonie (przy okazji - zobacz, jaki VPN wybrać w Polsce). Jeśli używasz NordVPN, a zdarzy się, że mimo to nie jesteś w stanie wejść na niektóre witryny, możesz myśleć, że połączenie nie działa - zauważmy jednak, że inne strony się ładują. Istnieje kilka sposobów, a najszybszy to odłączyć się od sieci VPN i zobaczyć, czy witryna ładuje się bez niej. Weź pod uwagę, że może być ona zablokowana przez dostawcę internetu, władze lub pracodawcę (jeśli próbujesz wejść na nią z miejsca pracy) - wówczas wina nie leży po stronie VPN, ale nałożonej blokady. Jeśli tak jest, poniższe rady pomogą Ci w osiągnięciu celu.

Spróbuj innego serwera

Często może pomóc zmiana serwera. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacjach, gdy chcesz uzyskać dostęp do serwisu streamingowego, który aktywnie blokuje połączenia przez VPN-y. Jeden z serwerów może nie być w stanie dostać się do serwisu, inny będzie potrafił tego dokonać. Po prostu wypróbuj kilku - aż do skutku.

Zmiana serwera w NordVPN

Zrestartuj urządzenie

Choć wydaje się to banalne, jednak zresetowanie urządzenia potrafi czasem zdziałać cuda i nagle problem znika. Po prostu uruchom ponownie - lub wyłącz i po kilku chwilach włącz - swój telefon, tablet czy laptopa.

Zmiana protokołu

Ten sposób nie zadziała, jeżeli używasz VPN jako rozszerzenia przeglądarki, ale jeżeli używasz aplikacji na Windows, Androida lub MacOS, możesz wejść w ustawienia zaawansowane i zmienić używany protokół UDP na TCP.

Zmiana protokołu w NordVPN

W przypadku OpenVPN (Mac OS i inne) można wybrać również takie protokoły, jak np. IKEv2. Wszystko zależy od używanego systemu operacyjnego oraz urządzenia. Na stronie NordVPN możesz znaleźć odpowiednie instrukcje dla różnych wariantów.

Wyłącz CyberSec

Jedną z nowszych funkcji w NordVPN jest CyberSec. Ma za zadanie blokować nachalne reklamy online, zagrożenia malware oraz chronić przed phishingiem. Na niektórych stronach może powodować problemy, tak więc jeśli nie można otworzyć witryny, należy wejść w ustawienia i spróbować ją wyłączyć, a następnie ponownie załadować witrynę. Jeżeli mimo to nie chce się otworzyć - wina nie leży po stronie CyberSec, więc można go ponownie włączyć.

CyberSec

Konflikt z antywirusem/firewallem

Jeżeli powyższe sposoby nie dadzą rezultatu, wina może leżeć po stronie firewalla lub oprogramowania antywirusowego, które blokuje NordVPN i uniemożliwia ładowanie się witryn. Co wówczas? Wyłącz na moment antywirusa i firewalla, a następnie spróbuj załadować witrynę. Jeżeli działa, należy dodać VPN do wyjątków - te znajdziesz w ustawieniach używanego przez siebie antywirusa. Zazwyczaj musisz wskazać konkretny plik - w tym przypadku będą to dwa (oba muszą zostać dodane do wyjątków): NordVPN.exe oraz nordvpn-service.exe. Po wykonaniu tej operacji możesz ponownie uruchomić programy ochronne.