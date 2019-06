NordVPN - jak naprawić problemy z połączeniem

Jest kilka przyczyn, z powodu których możesz mieć problemy z połączeniem z serwerami NordVPN. Poniższe porady powinny Ci pomóc w takie sytuacji.

Spis treści

Zazwyczaj z serwerami NordVPN nie ma problemu. Jeśli się pojawiają, może być to spowodowane problemami z Twoim kontem, ustawieniami aplikacji, przyczyna może leżeć także po stronie serwera VPN lub ustawieniach sieciowych na Twoim komputerze czy laptopie. Zanim przejdziemy do zaawansowanych metod rozwiązywania problemu, spróbujmy najpierw kilku szybkich sposobów na wykrycie, skąd się wziął.

Spróbuj połączyć się z kilkoma innymi serwerami. Jeśli nie możesz z żadnym, zobacz, czy tak samo będzie działo się przy innym urządzeniu, np. telefonie. Jeśli na nim połączenie będzie działać, winne jest wcześniejsze urządzenie. Jeśli i na telefonie nie można nawiązać połączenia, problem leży w ustawieniach sieci lub Twojego konta NordVPN .

. W przypadku, gdy nie możesz połączyć się za pomocą żadnego urządzenia, spróbuj się wylogować i zalogować ponownie.

Dalej nic? Odinstaluj aplikację NordVPN i spróbuj ponownie. Nie działa? Zobaczy, czy nadal tak będzie po wyłączeniu antywirusa lub firewalla na Twoim komputerze/laptopie.

i spróbuj ponownie. Nie działa? Zobaczy, czy nadal tak będzie po wyłączeniu antywirusa lub firewalla na Twoim komputerze/laptopie. Ostatecznie możesz spróbować innego sposobu połączenia, który oferuje Ci aplikacja. Możliwości zależą od używanego urządzenia. Aby zobaczyć je wszystkie, wejdź do Ustawień, a tam wybierz opcję pokazania zaawansowanych. Wybierz inny protokół, niż używany do tej pory i spróbuj, czy połączysz się za jego pomocą.

Jeśli problem nadal występuje, czas na bardziej zaawansowane działania.

Ustawienia konta NordVPN

Zaloguj się do swojego konta NordVPN i upewnij, że ma status "Aktywne". Sprawdź także, czy subskrypcja jest opłacona. Jeśli w obydwu przypadkach wszystko jest w porządku, nie jest to problem z kontem. W innej sytuacji skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby sprawdzić, co jest nie tak. Jeśli potrzebujesz ponownej rejestracji, kliknij tutaj.

Ustawienia aplikacji NordVPN

Otwórz aplikację NordVPN dla systemu Windows, kliknij na "Ustawienia" - funkcja ta znajduje się na górze. Zjedź na dół i wybierz pokazanie zaawansowanych. Zjedź jeszcze raz w dół i uruchom znajdujące się tam narzędzie diagnostyczne. Otworzy się nowe okno, w którym możesz wybrać funkcję resetu aplikacji. Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych. Po tej czynności spróbuj połączyć się z serwerem VPN.

Ustawienia w panelu sterowania

Jeśli powyższe sposoby nie działają, spróbuj wyłączyć i włączyć adapter sieciowy NordVPN. Wejdź do panelu sterowania, następnie do Sieć i internet -> Centrum sieci i udostępniania. Tutaj wybierz opcję Zmień ustawienia karty sieciowej. Najedź kursorem na NordVPN Windows Adapter i kliknij prawym przyciskiem myszki. Wybierz opcję wyłączenia. Poczekaj 5-10 sekund, kliknij ponownie i włącz. Spróbuj połączyć się ponownie z serwerem.

Wiersz poleceń

Jeśli nic z powyższych nie działa, spróbujmy za pomocą kilku komend z wiersza poleceń zresetować ustawienia sieciowe Windows. W tym celu kliknij na systemową wyszukiwarkę i wpisz cmd. Wybierz Wiersz polecenia.

Następnie wpisuj kolejno następujące komendy, każdą zatwierdzając poprzez naciśnięcie ENTER. Jeśli w którymś momencie pojawi się prośba o restart systemu, wpisuj komendy dalej, a restart wykonaj dopiero po wpisaniu ostatniej.

ipconfig /release

ipconfig /flushdns

ipconfig /renew

netsh winsock reset

netsh interface ipv4 reset

netsh interface ipv6 reset

netsh winsock reset catalog

netsh int ipv4 reset reset.log

netsh int ipv6 reset reset.log

Zrestartuj urządzenie i zobacz efekty.

Zobacz także "Jak przyśpieszyć NordVPN" oraz "NordVPN - jak dostać się na zablokowane strony?"