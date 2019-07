Notatki Google Keep - 10 wskazówek, które pozwolą Ci wykorzystać potencjał aplikacji

Odblokuje pełen potencjał Google Keep i stań się mistrzem notatek.

Spis treści

Google Keep to usługa internetowa od wyszukiwarkowego giganta, która umożliwia tworzenie notatek dźwiękowych, tekstowych oraz zapisywania linków, zdjęć i wielu innych informacji. Program znalazł się na liście 50 najlepszych aplikacji na system operacyjny Android według szanowanego tygodnika Time. Według Google aplikacja została pobrana już ponad 100 milionów razy.

Źródło: pcworld.com

Program dostępny jest dla użytkowników smartfonów z systemem Android oraz iOS, a także na komputerach PC za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wszystkie dane synchronizowane są przy użyciu konta Google. Wtyczka do Keep znajduje się również w Gmail'u oraz jako rozszerzenie do przeglądarki Google Chrome.

Google Keep to jedna z najbardziej niedocenianych aplikacji powiązanych z kontem Google. O ile wszyscy doskonale znają Gmaila i Dysk Google, a mało kto pamięta o usłudze pozwalającej na gromadzenie notatek. To także brakujące ogniowo, które świetnie łączy dokumenty, kalendarz, zdjęcia i pozostałe usługi Google.

Przedstawiamy 10 wskazówek i trików, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał Google Keep.

Notatki głosowe

Większość ludzi używa Google Keep jedynie do spisywania notatek, ponieważ nie wiedzą, że aplikacja umożliwia również nagrywanie notatek głosowych. Wystarczy w dolnej części ekranu nacisnąć ikonkę mikrofonu, aby zacząć nagrywać notatkę. Można również później transkrybować zapisane notatki głosowe na tekst.

Przepisywanie tekstu ze zdjęcia

Notatki głosowe to nie jedyna ciekawa funkcja Google Keep. Aplikacja może transkrybować słowa ze zdjęć prosto do notatek. Aby to zrobić dotknij ikony zdjęcia, wybierz lub zrób zdjęcie, naciśnij trzy kropki w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz opcję przechwyć tekst (usługa niedostępna na telefonach iPhone). Po powrocie do notatki pojawią się tam słowa, które znajdują się na wklejonym wcześniej zdjęciu. Wszystko zostanie odpowiednio sformatowane i będzie gotowe do dalszej edycji.

Edytuj zdjęcia/zrzuty ekranu

Przepisywanie tekstu nie jest jedyną opcją, jaką można wykorzystać w połączeniu ze zdjęciami lub zrzutami ekranu. Notatki Google Keep pozwalają także na ich edycję. Można kolorować, zakreślać oraz w obrębie fotografii. Aby to zrobić należy dodać obraz do notatki, kliknąć go i wybrać ikonkę pędzla w prawym górnym rogu. Spowoduje one otwarcie menu pozwalającego na edycję zdjęcia/zrzutu ekranu.

Istnieje możliwość wyboru pióra. Do dyspozycji jest również gumka.

W przypadku chęci stworzenia notatki odręcznej lub narysowania czegoś wystarczy w nowej notatce dotknąć przycisku + w lewym dolnym rogu i wybrać opcję rysunek.

Synchronizacja z dokumentami Google na komputerze PC

Google Keep jest doskonale zintegrowane z innymi usługami Google. W przypadku, gdy mamy zapisane jakieś notatki lub poprawki do wprowadzenia w dokumencie Google (prezentacji, arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie testowym) wystarczy, że go otworzymy oraz klikniemy logo Keep znajdujące się na pasku boczny po prawej stronie, aby zobaczyć wszystkie notatki stworzone w Keep przypisanym do tego samego konta Google. Wystarczy dotknąć wybranej notatki, aby ją otworzyć i móc dowolnie kopiować oraz wklejać tekst pomiędzy dokumentem Google Docs, a Google Keep. Wszystkie zmiany są na żywo synchronizowane, więc na urządzeniach mobilnych również zawsze uzyskamy ostateczną wersję.

Udostępnianie notatek, współpraca przy ich tworzeniu

Podobnie, jak w przypadku dokumentów Google również notatki Keep oferują możliwości udostępniania oraz współpracy przy tworzeniu notatek. Na początku należy aktywować opcję w Ustawieniach na pasku bocznym. Potem należy dotknąć trzech kropek w notatce, którą chcemy udostępnić i kliknąć opcję Współtwórcy. W następnym kroku należy wpisać adres e-mail osoby, której chcemy udostępnić notatkę. Zawsze w momencie wprowadzenia jakichkolwiek zmian otrzymasz stosowne powiadomienie.

Zainstaluj rozszerzenie do Google Chrome

Za pomocą przeglądarki internetowej Google Chrome można edytować i dodawać notatki, ale przy pomocy rozszerzenia, które znajduje się w Google Chrome Web Store można uzyskać znacznie rozbudowane funkcjonalności.

Google Keep w Google Chrome

Zainstalowane rozszerzenie pojawi się po prawej stronie paska adresowego. Po kliknięciu ikony Keep pojawi się okno, w którym możemy szybko utworzyć nową notatkę. Pojawia się także propozycja dodania linku strony internetowej, która jest aktualnie otwarta. Wszystko powiązane jest z kontem Google, za pomocą którego zalogowani jesteśmy do przeglądarki Google Chrome.

Zreorganizuj swoje notatki

W przypadku, gdy tworzymy wiele notatek różnego rodzaju ekran domowy Google Keep szybko się zapełni i stanie się bardzo nieczytelny. Nic nie stanie jednak na przeszkodzie, aby szybko i skutecznie je posegregować. Podobnie, jak w przypadku Gmaila można bardzo łatwo zapanować nad bałaganem. W przypadku dłuższego przytrzymania danej notatki pojawi się szereg opcji, które pozwolą na łatwe znalezienie notatek w przyszłości.

Przypomnienie o wybranym czasie lub w wybranym miejscu

Google posiada co prawda dedykowaną aplikację do przypomnień, ale równie dobrze w tej roli sprawdza się Google Keep, dzięki czemu nie trzeba korzystać z dwóch oddzielnych aplikacji. Program umożliwia ustawienie przypomnienia dla każdej notatki. Wystarczy w nią wejść i wybrać ikonkę dzwonka znajdującą się w prawym górnym rogu. Po jej kliknięciu pojawi się menu, które pozwoli na zaplanowanie przypomnienia o wybranej porze lub w wybranej lokalizacji.

Odzyskaj skasowane notatki

To kolejna funkcja Google Keep, która czasami może być bardzo przydatna. Jeżeli uda się nam przez przypadek usunąć ważną notatkę nie ma żadnego problemu z jej odzyskaniem. Przez siedem dni od usunięcia wszystkie notatki znajdują się w koszu. Dopiero po tygodniu wszystkie notatki są całkowicie usuwane. Dodatkowo jeżeli nie chcemy, aby notatka wyświetlała się na ekranie głównym, a jednocześnie nie chcemy się jej pozbyć na stałe można wykorzystać funkcję archiwizacji.

Utwórz notatkę z wiadomości e-mail

Google Keep zintegrowane jest także z Gmailem. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma najmniejszego problemu z tworzeniem notatek podczas pisania wiadomości email lub kopiowanie z notatek tekstu do wiadomości email. Przycisk odpowiedzialny za wywołanie Google Keep znajduje się w lewej części interfejsu Gmail. Po jego kliknięciu uzyskamy dostęp do zminimalizowanej aplikacji Google Keep w obrębie Gmaila.