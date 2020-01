Nowe Edge - wszystko, co musisz wiedzieć

Pojawiło się w końcu długo oczekiwane Edge na silniku Chromium. A wraz z przeglądarką - mnóstwo pytań na jej temat. Zebraliśmy najczęściej zadawane - i udzielamy na nie odpowiedzi.

Ponad rok temu Microsft poddał się i zrezygnował z przeglądarki na silniku EdgeHTML. Ogłoszono prace nad jej edycją na Chromium i 15 stycznia 2020 roku, dzień po pożegnaniu Windows 7, nastąpił jej debiut. Pierwsze wrażenia z uzytkowania opisałem w tekście "Edge na Chromium - co dostajemy od nowej przeglądarki Microsoftu?" Tutaj odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania na jej temat.

Dlaczego Microsoft zdecydował się ma zmianę silnika na Chromium?

Microsoft wyjaśnił to na swoim blogu: "Pomysł zmiany silnika pojawił się z myślą o zapewnieniu lepszej kompatybilności zarówno dla użytkowników, jak i web deweloperów. Przystąpienie do społeczności Chromium wiąże się również ze wspólną pracą nad ulepszaniem silnika". A nieoficjalnie mówi się, że powodem była mała popularność przeglądarki - poniżej 10% udziału w rynku, podczas gdy Chrome nie schodzi poniżej 60%. A jak brać przykład, to z najlepszych, prawda? Ponadto wstrzymanie rozwoju własnego silnika i przejście na gotowy to wygoda oraz oszczędność kosztów.

Jak mogę uzyskać Chromium Edge?

Chcesz zyskać przeglądarkę od razu, bez czekania na aktualizację systemu? Możesz pobrać ją z tej strony dla Windows 7, 8/8.1, 10, a także macOS i Androida. Jeśli korzystasz z Windows 10, nowa przeglądarka powinna być dostępna poprzez Windows Update. Jeśli nie chce Ci się czekać, wejdź w menu obecnej wersji przeglądarki, zejdź do pomocy i wybierz informacje o przeglądarce Edge. Wybierz opcję aktualizacji. Microsoft zapowiedział, że nowe Edge będzie udostępniane falami, dlatego właściwie nie wiadomo, kiedy kto i kiedy otrzyma przeglądarkę poprzez Windows Update.

Co się stanie z poprzednią wersją Edge po instalacji nowej?

Starsza edycja Edge jest kompletnie usuwana. Nie musisz się jednak martwić - wszystkie zapisane strony, hasła oraz dane zostają automatyczne przerzucone do nowej wersji.

Czy Chromium Edge to po prostu klon Chrome?

Nie. Aczkolwiek podobieństwa wizualne są bardzo duże - na przykład interfejs użytkownika. Zmiany kryją się głównie "pod maską", czyli w rozwiązaniach technicznych. Na przykład Edge oferuje trzy poziomy ochrony przeciwko śledzeniu, zaś Chrome ma dopiero dostać takie rozwiązanie.

Czy nowe Edge będzie działać na Windows 7 i macOS?

Tak, Edge bez problemu działa na Windows 7 i macOS, a także systemach Windows 8 i Windows 8.1.

Czy Edge obsługuje rozszerzenia stworzone dla Chrome?

Tak. Chociaż Edge będzie mieć swój własny sklep z rozszerzeniami, który otworzysz poprzez menu, można w każdej chwili przejść do Chrome Web Store i wybrać rozszerzenie. Proces instalacji jest identyczny, jak w przypadku przeglądarki Google.

Czy Microsoft będzie wspierać edycję Edge dla Windows 7?

Tak. Microsoft niedawno zadeklarował: "Edge dla Windows 7 jeszcze przez 18 miesięcy". Dlatego pomimo zakończenia wsparcia dla tego popularnego systemu, będzie on otrzymywać jej kolejne edycje. Data ta może być wydłużona - rozszerzone wsparcie dla Windows 7, czyli ESU, kończy się dopiero 15 stycznia 2023 roku. Prawdopodobnie Edge będzie wspierane aż do tego czasu.

Jak często będzie aktualizowane Edge?

Około osiem razy do roku, czyli co 6-8 tygodni. To zależy już nie od Microsoftu, ale Chromium. Edge, podobnie jak Chrome, musi dopasować się do schematu aktualizacji silnika. W przypadku Chrome, pomiędzy nową jego edycją a zaimplementowaniem jej w przeglądarce, mija do 10 tygodni. Dlatego schemat aktualizacji dla Chrome prezentuje się następująco:

Chromium 80: 5 grudnia 2019, Chrome 80: 4 luty, 2020

Chromium 81: 30 stycznia 2020, Chrome 81: 17 marca 2020

Chromium 82: 12 marca, Chrome 82: 28 kwietnia

Chromium 83: 23 kwietnia, Chrome 83: 9 czerwca

Microsoft nie podał jeszcze podobnej rozpiski dla Edge. Wersja przeglądarki z numerem 79 zadebiutowała pięć tygodni po Chrome 79, ale w przyszłości ten odstęp będzie z pewnością mniejszy.

Jak będzie aktualizowane Edge?

Dla użytkowników i małego biznesu poprzez Windows Update. Większe organizacje będą mogły z kolei aktualizować przeglądarkę poprzez Windows Server Update Services (WSUS), Configuration Manager oraz Intune. Możliwe jest także wprowadzanie pomniejszych aktualizacji w ramach Patch Tuesday, czyli co drugi wtorek miesiąca.

Czy można używać wersji Beta lub Dev na systemie, który ma stabilną wersję Edge?

Tak. Podobnie jak w przypadku Chrome, tak i Edge ma cztery edycje: Canary, Dev, Beta i stabilną. Bez problemu da się zainstalować każdą z nich wszędzie tam, gdzie zainstalowane jest stabilne Edge. W aplikacjach pojawi się jako osobna pozycja, będzie mieć również odmienną kolorystycznie ikonkę. Edycje Dev i Canary są aktualizowane odpowiednio co tydzień i codziennie.