Nowy komputer - jak przygotować do działania? [PORADA]

Nowy laptop lub desktop w domu? Świetnie. Jednak zanim zaczniesz go codziennie używać, musisz poświęcić nieco czasu na to, aby usunąć zbędne rzeczy i zadbać o potrzebne.

Nowy sprzęt kupujesz zazwyczaj z preinstalowanym systemem operacyjnym. Jednak producenci mają niezbyt ciekawy zwyczaj dodawania do niego elementów swoich partnerów biznesowych, takich jak np. program antywirusowy czy pakiet biurowy w wersji testowej. Niekoniecznie jest Ci to potrzebne, a zajmuje niepotrzebnie miejsce, może mieć także wpływ na szybkość uruchamiania urządzenia. Oto kolejne kroki, jakie należy wykonać po zakupie nowego laptopa lub komputera.

Aktualizacja Windows

Po zakupie sprzętu z Windows 10 lub Windows 11 dobrze od razu upewnić się, czy jest to jego najnowsza wersja, czyli po ostatniej aktualizacji. (Co dają aktualizacje? Zobacz nasz "Przewodnik po aktualizacjach Windows 10"). Najlepiej zrobić to od razu, ponieważ jeśli nie wprowadzi się nowości, system sam będzie o nich przypominał, wyświetlając powiadomienia. A jak zaktualizować system i ile czasu to zajmie? Po pierwsze - należy podłączyć sprzęt do internetu. Następnie wejdź do menu Start i wybierz ikonkę Ustawień, a na ekranie menu wejdź do działu Aktualizacje i bezpieczeństwo. Tu wybierz pierwszą opcję po lewej, czyli Aktualizację Windows.

System zacznie poszukiwać aktualizacji. Jeżeli nie znajdzie dla Twojej wersji systemu, gratulacje - udało Ci się nabyć bardzo świeży sprzęt. Jeżeli znajdzie, zacznie ją pobierać, a następnie instalować. Czas trwania operacji zależy od tego, ile aktualizacji jest do nadrobienia. Podczas tej operacji system może restartować - nawet kilka razy - urządzenie. Aktualizacja zajmuje zazwyczaj 10-15 minut, w "cięższych" przypadkach będzie to ponad 30 minut.

Zainstaluj swoją ulubioną przeglądarkę

Jeśli na pokładzie Twojej nowej maszyny znajduje się Windows 10 lub Windows 11, to z pewnością masz do dyspozycji Edge. Patrząc na jej popularność, można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że nie jest to Twoja ulubiona przeglądarka. Dobra wiadomość - możesz użyć jej, aby pobrać plik instalacyjny swojej preferowanej. Wystarczy ściągnąć odpowiedni plik instalacyjny z naszego działu Przeglądarki internetowe.

Bezpieczeństwo systemu

Windows aktualny, ulubiona przeglądarka zainstalowana? Świetnie. Teraz czas zadbać o bezpieczeństwo - sam Windows Defender nie da rady. A jakiemu antywirusowi można zaufać? Zobacz nasz ranking programów antywirusowych.

Usuwanie bloatware

Terminem bloatware określa się aplikacje, które otrzymujemy od producenta wraz ze sprzętem - jak wspomniano na wstępie, mogą być to programy antywirusowe, biurowe czy graficzne w wersjach testowych lub demo. Jeśli nie są Ci potrzebne, wówczas możesz odinstalować je ręcznie, albo skorzystać z aplikacji PC Decrapifier. Nie tylko usuwa zbędne oprogramowanie, ale przywraca domyślne ustawienia przeglądarki internetowej, czyszczona jest lista uruchamianych programów i usuwane są dodatki oraz gadżety (jeżeli jakieś zostały zainstalowane). Jest to narzędzie dostępne za darmo.

W przypadku, gdy instalujesz Windows 10 na czysto, możesz pobrać narzędzie umożliwiające instalację bez aplikacji Windowsowych, producentów podzespołów, sterowników, itp. Narzędzie możesz pobrać ze strony Microsoftu. Ale skorzystaj z niego dopiero wtedy, gdy masz pewność, że dasz później radę samodzielnie znaleźć wszystkie niezbędne narzędzia i aplikacje.

Zainstaluj oprogramowanie

Sam system operacyjny i przeglądarka to nie wszystko. Jeśli nie chcesz zdawać się wyłącznie na narzędzia Microsoftu (np. do przeglądania zdjęć), wówczas musisz pobrać aplikacje do codziennego użytku. A gdzie je znajdziesz? Oczywiście w naszym dziale Download. Wszystkie aplikacje podzielone są na kategorie, dzięki czemu szybko znajdziesz to, czego szukasz. Zwróć również uwagę na nasze rankingi - obejmują one nie tylko sprzęt, ale również i oprogramowanie.

W dziale Niezbędnik użytkownika znajdziesz aplikacje, które - naszym zdaniem - przydadzą się każdemu i warto zainstalować je w systemie.

Wykonaj kopię zapasową nowego komputera

Wszystko gotowe? Świetnie, teraz wykonaj kopię zapasową systemu z zainstalowanymi przez Ciebie aplikacjami, aby móc w każdej chwili powrócić do punktu wyjścia. A jak to zrobić? W naszym dziale Kopia zapasowa i backup mamy duży wybór służących do tego narzędzi.

Jeżeli masz zewnętrzny dysk twardy lub dysk HDD o dużej pojemności, dobrym pomysłem jest zrobienie kopii całej partycji systemowej. Sklonowanie pozwoli Ci na przywrócenie jej w dowolnej chwili.

I to wszystko - teraz masz sprzęt przygotowany, aby spełnić wszystkie Twoje oczekiwania i pozbawiony niepotrzebnych elementów. Pamiętaj jednak o regularnym czyszczeniu, które pozwoli zachować go w optymalnym stanie. Raz na dwa tygodnie warto uruchomić odpowiedni do tego program - a duży wybór znajdziesz w naszym dziale Przyspieszanie komputera i optymalizacja.

Możesz także wykonać jeszcze jedną opcjonalną akcję - na pewno nie zaszkodzi:

Aktualizacja sterowników

Podobnie jak sama wersja systemu, także sterowniki mogą być nieco przestarzałe. Jak to sprawdzić? Możesz zrobić to z poziomu eksploratora plików - kliknij prawym przyciskiem myszki na ikonkę Mój komputer, wybierz Właściwości, a następnie Menadżera urządzeń. Tutaj należy kliknąć ponownie prawym przyciskiem myszki na wybranym podzespole, a następnie wybrać opcję Aktualizuj sterownik. System zacznie szukać go w sieci, a gdy znajdzie - zainstaluje. Są jednak dwa "ale". Po pierwsze - jest to niezwykle czasochłonne. Po drugie - bardzo często to systemowe narzędzie nie jest w stanie odnaleźć nowych sterowników. Co wówczas robić?

Tu z pomocą przychodzą aplikacje firm trzecich. Choć różnią się nazwami i zakresem funkcji, sedno ich działania pozostaje takie samo - skanują komputer, wykrywają przestarzałe sterowniki i informują o tym użytkownika. Zazwyczaj proponują też pobranie nowych i ich instalację. Dzięki tym rozwiązaniom zaoszczędzasz mnóstwo czasu i masz pewność, że wszystkie podzespoły pracują optymalnie. A skąd wziąć takie narzędzia? Tutaj również możemy zaoferować pomoc - nasz dział Sterowniki zawiera wyłącznie takie aplikacje. Większość z nich jest całkowicie darmowa.