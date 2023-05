Nvidia RTX 4080 – wszystko, co wiemy, data premiery, cena, gdzie kupić [05-05-2023]

Po udanej premierze RTX 4090 wszyscy wyczekujemy debiutu następnej karty wykorzystującej rdzeń Ada Lovalace. Jednak czy okaże się ona godnym następcą popularnego RTX 3080? Oto wszystko, co wiemy o procesorze graficznym Nvidia GeForce RTX 4080.

Nvidia podczas konferencji GTC zapowiedziała dwa warianty RTX 4080. W nasze ręce miały trafić dwa modele: 16 GB i 12 GB , które znacząco różniły się specyfikacją. Wielu zwracało uwagę - w tym i my - że tak naprawdę słabsza karta graficzna to przemianowany RTX 4070, który miał trafić do sprzedaży w mocno zawyżonej cenie. Na szczęście Nvidia jeszcze przed oficjalną premierą odwołała debiut słabszego wariantu.

Aby ułatwić Wam podjęcie decyzji zakupowych, postanowiliśmy zebrać wszystkie informacje o RTX 4080 w jednym miejscu.

Nvidia RTX 4080 - cena

Ceny referencyjne zostały podane przez Nvidię. Jednak pamiętajcie, że dotyczą one podstawowych modeli. Tak naprawdę każdy wariant może mieć swoją własną, wyższą cenę, ponieważ producenci dodają od siebie różne rozwiązania, np. stosując wydajniejsze chłodzenie czy mocniejsze sekcje zasilania. Na wyceny konstrukcji stworzonych przez partnerów musimy poczekać do oficjalnej daty premiery. A jaką kwotę podaje Nvidia?

fot. NVIDIA

RTX 4080 16 GB został oficjalnie wyceniony na 1 199 Dolarów / 7 049 zł. Niestety, nie jest powiedziane, że ta kwota nie ulegnie zmianie. Już podczas premiery RTX 4090 Nvidia, podniosła sugerowaną cenę RTX 4090 o 300 zł na dwa dni przed premierą.

Tutaj małą wskazówką, może być oferta z Fińskiego oddziału sklepu ProShop. Co prawda kart nie możemy zamówić, jednak sklep umieścił pełną ofertę z cenami. Okazuje się, że najtańszym RTX 4080 na chwilę obecną jest model TUF od Asusa. Został on wyceniony na 1509 Euro (ok 7100 zł) więc cena zbliżona do sugerowanej przez Nvidię. Dużo gorzej wygląda sytuacja w przypadku najwyższych serii. Model Suprim X od MSI miałby kosztować 1 869 Euro a Strix od Asusa aż 1 969 Euro. Oznaczałoby to, że RTX 4080 byłyby sprzedawane za ok. 9 000 zł. Przypomianmy że sugerowana cena RTX 4090 wynosi 9 699 zł. Pozostaje mieć nadzieję, że jest to tylko "place holder".

RTX 4080 - specyfikacja

Nvidia w przypadku GeForce RTX 4080 wykorzystuje rdzeń AD103. Do dyspozycji mamy 9728 jednostki cieniujące, zwane także rdzeniami CUDA, 304 jednostki TMU odpowiedzialne za mapowanie tekstur oraz 112 ROP, które odpowiadają za renderowanie obrazu. Karta posiada 304 rdzeni Tensor, wspomagających działanie aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym - Ray Tracing - jest realizowane przez dedykowane 76 rdzeni RT trzeciej generacji.

RTX 4090 będzie posiadał 16 GB pamięci GDDR6x, która komunikuje się z układem poprzez 256-bitową szynę danych. Pamięci pracują z częstotliwością 1437 MHz, co przekłada się na prędkość 23 Gbps. Bazowy zegar dla procesora graficznego to 2205 MHz, a dzięki trybowi Boost osiąga 2505 MHz. TDP karty zostało ustalone na 320 W.

W poniższej tabeli przestawiamy porównanie pełnej specyfikacji z poprzednią generacją RTX 3080 i RTX 3090 TI.

Nazwa RTX 4090 RTX 4080 16 GB RTX 3090 Ti RTX 3080 10 GB Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Rdzeń AD102 AD103 GA102 GA102 Proces litograficzny 4nm TSMC 4nm TSMC 8nm Samsung 8nm Samsung Rdzenie CUDA 16 384 9728 10 752 8704 Rdzenie RT 144 3. gen. 76- 3. gen 84 2. gen. 68 2 Gen Rdzenie Tensor 576 4. gen 304 4. gen 336 3.gen 272 3.gen Zegar bazowy 2235MHz 2205 MHz 1560MHz 1440 Mhz Zegar boost 2520MHz 2505 MHz 1860MHz 1710 MHz Pamięć 24GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 24GB GDD6X 10GB GDDR6X Prędkość pamięci 21Gbps 23Gbps 21Gbps 19Gbps szyna pamięci 384-bit 256 GB 384-bit 320-bit przepustowość 1018GBps 735.7 GBps 1018GBps 760,3 GBps TDP 450W 320W 450W 320 W

W bezpośrednim porównaniu RTX 4080 posiada prawie 1000 rdzeni CUDA więcej od RTX 3080. Pamiętajmy również, że wyższy zegar oraz zmiany, które Nvidia dokonała w architekturze Ada Lovalace, powinny zapewnić dodatkową przewagę nad poprzednią generacją. Według danych udostępnionych przez “zielonych”, RTX 4080 powinien być o 50% szybszy od RTX 3080 i ok .15% od RTX 3090 Ti.

fot. NVIDIA fot. NVIDIA fot. NVIDIA

Warianty RTX 4080

Już we wrześniu, podczas oficjalnej prezentacji, szereg znanych marek zapowiedziało swoje warianty kart graficznych RTX 4080. Piszemy o nich w osobnych artykułach i zajrzyj tam, aby dowiedzieć się więcej o wariantach:

Nvidia RTX 4080 data premiery i preordery

Nvidia RTX 4080 pojawi się oficjalnie już 16 listopada. Czyli mniej więcej miesiąc po debiucie karty graficznej RTX 4090.

Jeżeli jesteście ciekawi naszej opinii, na temat RTX 4080 sprawdźcie naszą recenzję karty od KFA2, oraz jej porównaniu z RTX 3080

Zamówienia przedpremierowe nie są jeszcze dostępne zarówno dla modelu Founders Edition, jak i tych przygotowanych przez partnerów.

Jeżeli rozważacie zakup RTX 4080, zapoznajcie się z naszym osobnym artykułem "7 rzeczy, które musisz wiedzieć, przed premierą RTX 4080".

