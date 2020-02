Office 365: przewodnik po aktualizacjach [06.02.2020]

Office 365 to niezwykle popularny pakiet biurowy. Jest on wciąż rozwijany, a na tej stronie gromadzimy aktualizowaną na bieżąco historię zmian.

Subskrybenci Office 365 zawsze mają najnowszą wersję pakietu - taka praktyka obowiązuje w Microsofcie od 2016 roku. Dzięki temu użytkownik może korzystać ze wszystkich najnowszych funkcji, ma poprawione bugi i najświeższe łatki bezpieczeństwa zaraz, gdy tylko zostaną opublikowane.

Od czasu wydania Office 2016 wszystkie duże aktualizacje dla Office 365 for Windows są wydawane we wrześniu. Prezentujemy wszystkie aktualizacje pakietu w kolejności od najświeższej.

Wersja 2001 (Build 12430.20184)

Data wydania: 30 stycznia 2020

Ta aktualizacja przynosi poprawkę bugów oraz nowe funkcje w aplikacjach Excel, Outlook oraz Word.

Excel - możesz odpowiedzieć na komentarz poprzez email; pojawia się również nowa funkcja wyszukiwania - XLOOKUP , umożliwiające wyszukiwanie w kolumnie lub linii

, umożliwiające wyszukiwanie w kolumnie lub linii Word - pozwala na zapisywanie kształtów jako obrazków oraz używanie narzędzia Lasso to ich wybrania

Wersja 1912 (Build 12325.20344)

Data wydania: 22 stycznia 2020

Pomniejsza aktualizacja, która rozwiązuje niewielkie problem, gdy Microsoft Access nie jest w stanie rozpoznać powiązanych Identity Column oraz SQL Server, przez co rzędy są zgłaszane jako nieprawidłowe.

Wersja 1912 (Build 12325.20298)

Data wydania: 14 stycznia 2020

Poprawka bezpieczeństwa, dotycząca przede wszystkie arkusza kalkulacyjnego Excel. W całym pakiecie likwiduje trzy luki w Remote Code oraz jedną Memory Corruption Vulnerability. Zalecane jest jak najszybsze zaktualizowanie pakietu.

Wersja 1912 (Build 12325.20288)

Aktualizacja przynosi kilka nowych funkcji: tworzenie zapętlonych GIFów w PowerPoincie oraz nowe opcje dostępności w Outlooku i PowerPoincie. Ponadto w Outlooku otrzymujemy przypomnienie, o uczynieniu treści dostępną dla użytkownika, do którego wysyła się mail. Nie obyło się bez poprawki kilku bugów, w tym powodującego zawieszanie się Outlooka w momencie wchodzenia do ustawień chmury

Wersja 1911 (Build 12228.20364)

Data wydania: 10 grudnia 2019

Aktualizacja likwiduje kilka mniejszych bugów oraz wprowadza poprawki mechanizmów bezpieczeństwa.

Excel - poprawia wyświetlanie menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki w zestawienie

Excel, Word oraz PowerPoint - naprawiono łatki (kolejno) Disclosure, Denial of Service oraz Remote Code Execution.

Wersja 1911 (Build 12228.20332)

Data wydania: 3 grudnia 2019

Aktualizacja oferuje kilka mniejszych poprawek dla wszystkich elementów pakietu.

Excel: dodano sześć nowych funkcji: FILTER, SORT, SORTBY, UNIQUE, SEQUENCE oraz RANDARRAY. Wprowadzono również rozszerzenie, dając możliwość wizualizacji danych w Visio

Word: poprawiono możliwości związane ze współautorstwem dokumentu, a także ulepszono wyświetlanie zmian wprowadzanych przez innych w czasie rzeczywistym.

Wersja 1910 (Build 12130.20410)

Data wydania: 26 listopad, 2019

Microsoft podaje, że aktualizacja przynosi "różne poprawki". Niestety, brak szczegółów.

Wersja 1910 (Build 12130.20390)

Data wydania: 18 listopad, 2019

Aktualizacja naprawiająca bugi, w tym dwa związane z Outlookiem.

Wersja 1910 (Build 12130.20272)

Data wydania: 30 październik, 2019

Większa aktualizacja, wprowadzająca szereg zmian do wszystkich aplikacji wchodzących w skład pakietu. Warto wymienić tu możliwość sprawdzenia stworzonego pliku PDF pod kątem dostępności oraz edytowania oznaczań, w tym dodawanie wysokiego priorytetu ważności dokumentom.

Wersja 1909 (Build 12026.20344)

Data wydania: 22 październik, 2019

Mniejsza aktualizacja, dotycząca buga, który sprawiał, że użytkownik otrzymywał powiadomienia podczas otwierania projektów tylko to odczytu. Od tej aktualizacji projekty można szyfrować wyłącznie algorytmem SHA-2.

Wersja 1909 (Build 12026.20334)

Data wydania: 14 październik, 2019

Mniejsza aktualizacja, dotycząca buga występującego w całym pakiecie Office - uniemożliwiał on zapisanie nowego pliku po kliknięciu na ikonkę zapisu lub naciśnięciu Ctrl + S.

Wersja 1909 (Build 12026.20264)

Data wydania: 30 września, 2019

Ten build przynosi poprawki bugów oraz nowe funkcje.

Outlook: szybsza i łatwiejsza aktualizacja Kalendarza, a także możliwość grupowania wyników wyszukiwania e-maili

PowerPoint: możliwość zapisywania prezentacji w plikach .svg, a także wprowadzenie animacji rysunków

Excel, Word, PowerPoint: łatwiejsze dzielenie plików przy użyciu listy "Ostatnio uruchamianych" (nie trzeba otwierać pliku)

Wersja 1908 (Build 11929.20300)

Data wydania: 10 września, 2019

Aktualizacja przynosi kilka pomniejszych aktualizacji bezpieczeństwa oraz likwiduje kilka bugów.

Outlook: zlikwidowano bug sprawiający, że pojawiał się błąd podczas uwierzytelniania przy próbie zmiany ustawień chmury

PowerPoint: zlikwidowano bug uniemożliwiający odtwarzanie niektórych animacji

Cały pakiet: zlikwidowano bug uniemożliwiający widok dużego drzewa

Poprawki bezpieczeństwa to m.in. zlikwidowani podatności na wykonywanie zdalnego kodu.

Wersja 1908 (Build 11929.20254)

Data wydania: 26 sierpnia, 2019

Aktualizacja przynosi kilka mniejszych poprawek do pakietu Office. Pozwalają one m.in. na lepszą kontrolą nad okienkami tekstowymi w programach Excel, Word oraz PowerPoint, a także łatwiejsze umieszczanie w nich ikonek. Cały pakiet otrzymał nowe ikonki.

Wersja 1907 (Build 11901.20218)

Data wydania: 13 sierpnia, 2019

Aktualizacja przynosi dwie poprawki pomniejszych bugów dla całego pakietu Office. Jeden z nich umożliwia wykorzystanie luki w usługach pulpitu zdalnego w Wordzie i Outlooku, a także silniku bazy danych Jet.

Wersja 1907 (Build 11901.20176)

Data wydania: 29 lipca, 2019

Excel: ułatwiono tworzenie kodów z użyciem Power Query

Outlook: po wpisaniu nazwiska w okienku wyszukiwania zostaną pokazane najlepiej pasujące do niego e-maile

PowerPoint: możesz zapisać wideo do Microsoft Stream, co pozwoli na streaming samego klipu, zamiast wkładanie go do prezentacji, co zmniejszy wielkość pliku

Word: dodano dwie nowe wielkości formatowania tekstu

We wszystkich usprawniono tworzenie wykresów oraz dodano możliwość wyboru, czyli dokumenty Office powinny otwierać się poprzez aplikację czy przeglądarkę.

Wersja1906 (Build 11727.20244)

Data wydania: 8 lipiec 2019

Aktualizacja wprowadza poprawki bezpieczeństwa dla następujących elementów pakietu: Excel, Outlook, Skype for Business i innych elementach Office suite.

Outlook: poprawia bug związany w wyszukiwaniem w folderach

Wersja 1906 (Build 11727.20230)

Data wydania: 27 czerwca 2019

Poprawia mniejszy bug, sprawiający, że użytkownicy widzieli wiadomość e-mail w postaci czystego tekstu zamiast wersji HTML.

Wersja 1906 (Build 11727.20210)

Data wydania: 24 czerwca 2019

Outlook:

uproszczona wstążka

możliwość synchronizacji więcej niż 500 folderów ze współdzielonych skrzynek pocztowych

możliwość personalizacji menu szybkich akcji

Excel: możliwość umieszczenia w arkuszach animacji 3D

Word: wiele osób może edytować równocześnie ten sam dokument

Wersja 1905 (Build 11629.20246)

Data wydania: 11 czerwca 2019

Word: załatanie dwóch luk bezpieczeństwa w Wordzie - CVE-2019-1034 oraz CVE-2019-1035.

Wersja 1905 (Build 11629.20214)

Data wydania: 4 czerwca 2019

Aktualizacja przynosi poprawkę w wyświetlaniu niektórych obiektów w PowerPoint

Wersja 1905 (Build 11629.20196)

Data wydania: 29 maja 2019

Nowość w Excel, Word i PowerPoint:

gdy ktoś zostanie wspomniany w dokumencie z poprzedzającym @ , np. @jankowalski, osoba taka dostanie o tym powiadomienie e-mail, dzięki czemu może sprawdzić komentarz

, np. @jankowalski, osoba taka dostanie o tym powiadomienie e-mail, dzięki czemu może sprawdzić komentarz dostępny jest nowy menedżer kont; pokazuje wszystkie konta służbowe oraz prywatne w jednej lokalizacji, dzięki czemu łatwo pomiędzy nimi przeskakiwać

Nowość w PowerPoint: słowa w prezentacji są automatycznie tłumaczone (jako podpisy) w wybranym języku

Nowość w Outlook: łatwiej dodać konta Gmail i Outlook.com przy użyciu uwierzytelniania dwuetapowego

Wersja 1904 (Build 11601.20204)

Data wydania: 14 maja 2019

Aktualizacja to ważne poprawki bezpieczeństwa. Mają zabezpieczyć pakiet przez możliwością wykonania złośliwego kodu w znanych lukach: CVE-2019-0945 oraz CVE-2019-0946. Dodatkowo w Wordzie jest to CVE-2019-0953.

Zalecane jest jak najszybsze wprowadzenie aktualizacji.

Wersja 1904 (Build 11601.20178)

Data wydania: 8 maja 2019

Aktualizacja to poprawki wydajności i likwidacja bugów, przede wszystkim w Wordzie.

Wersja 1904 (Build 11601.20144)

Data wydania: 29 kwietnia 2019

Kilka mniejszych poprawek, w tym możliwość znajdowania plików po wpisaniu w okienku wyszukiwania w aplikacjach Excel, PowrPoint i Word. Cały pakiet zyskał nowy zestaw ikonek, ulepszono również mechanizmy kontroli prywatności, w tym dodano szereg regulacji dotyczących informacji przesyłanych do Microsoftu - jednak mogą z nich korzystać tylko administratorzy, a nie użytkownicy.

Wersja 1903 (Build 11425.20204)

Data wydania: 9 kwietnia 2019

Duża poprawka bezpieczeństwa, likwidująca dziury mogące spowodować zdalne wykonanie kodu. Zalecane jest jak najszybsze jej wprowadzenie.

Wersja 1903 (Build 11425.20202)

Data wydania: 1 kwietnia 2019

Nowość w Excel i Word: ulepszenia związane z udostępnianiem treści

Nowości w PowerPoint:

ulepszenia związane z udostępnianiem treści

usprawnienia funkcji Przejście Płynna zmiana

Wersja 1902 (Build 11328.20158)

Data wydania: 12 marca 2019

Build nie dodaje nowych funkcjonalności - poprawia zauważone bugi oraz elementy mające negatywny wpływ na wydajność

Wersja 1902 (Build 11328.20146)

Data wydania: 4 marca 2019

Nowości w Word, Excel, PowerPoint:

zapisywanie zmian w momencie ich wprowadzania - przekaż pliki do usługi OneDrive , aby upewnić się, że wszystkie aktualizacje są zapisywane automatycznie.

, aby upewnić się, że wszystkie aktualizacje są zapisywane automatycznie. przyciąganie uwagi za pomocą @wzmianek - używaj @wzmianek w komentarzach, aby powiadomić współpracowników, gdy będziesz potrzebować ich opinii; Kontynuuj konwersację w arkuszu przy użyciu wbudowanego pola odpowiedzi i używaj @wzmianek, aby powiadomić współpracowników, gdy będziesz potrzebować ich opinii.

Nowość w PowerPoint: Ty obliczasz, my formatujemy - zmieniamy trudne do narysowania wyrażenia matematyczne w standardowe znaki. Po prostu wybierz pozycję Pismo odręczne na wyrażenie matematyczne, a następnie wybierz swoje odręczne notatki, aby rozpocząć.

Nowości w MS Outlook:

można ustawić spotkanie 5-10 minut wcześniej

zarządzaj zabezpieczeniami wiadomości e-mail, ustawiając odpowiedni poziom uprawnień w obszarze Opcje > Szyfrowanie

gdy tekst lub obrazy statyczne po prostu nie wystarczą, użyj animowanego obrazu GIF do przedstawienia zagadnienia.

Wersja 1901 (Build 11231.20130)

Data wydania: 31 stycznia 2019

Pomniejsza poprawka, wprowadzająca niewielkie poprawki i usprawnienia do wszystkich elementów pakietu Office. najważniejsze to m.in. dodanie okienka odpowiedzi do Excela, dodanie szablonów Azure dla Visio, wsparcie dla formatu SVG.

Wersja 1812 (Build 11126.20266)

Data wydania: 14 stycznia 2019

Pomniejsze poprawki związane z wydajnością.

Wersja 1812 (Build 11126.20196)

Data wydania: 8 stycznia 2019

Build wprowadza poprawki bezpieczeństwa (głownie dla Outlooka i Worda) i likwiduje pomniejsze bugi, w tym związane ze stylami w diagramach Gantta.

Wersja 1812 (Build 11126.20188)

Data wydania: 3 stycznia 2019

Nowości w Word:

przekształć statyczne dokumenty we wspaniałą zawartość - przekształć dokument w interakcyjną i łatwą do udostępnienia stronę internetową, która wygląda świetnie na dowolnym urządzeniu.

lepsze zrozumienie dzięki funkcji koncentracji na wierszach - koncentruj się tylko na kilku wierszach jednocześnie, gdy tekst jest odczytywany. Funkcja czytania na głos pozwala wybrać widok 1 wiersza, 3 wierszy lub całego dokumentu.

Nowość w PowerPoint: tworzenie wspaniałego slajdu pismem odręcznym - konwertowanie pisma odręcznego na tekst oraz otrzymywanie inteligentnych pomysłów na projekty slajdów w Projektancie programu PowerPoint.

Nowość w Outlook: tworzenie między kolejnymi spotkaniami - daj uczestnikom czas na przerwę lub przemieszczanie się między lokalizacjami przez ustawienie domyślnego zakończenia spotkań 5–10 minut wcześniej.

Wersja 1811 (Build 11029.20108)

Data wydania: 11 grudnia 2018

Build przynosi poprawki bezpieczeństwa, w tym likwidację dwóch luk umożliwiających zdalne wykonanie kodu w Excelu i Outlooku.

Wersja 1811 (Build 11029.20079)

Data wydania: 27 listopada 2018

Nowości w Outlook:

powiększanie i przyklejanie - zamiast dostosowywać powiększenie przy każdym odczytywaniu wiadomości wybierz powiększenie domyślne dla wszystkich wiadomości.

rezerwowanie pomieszczenia stało się łatwiejsze - znajdź salę konferencyjną, korzystając z więcej niż jednej listy pomieszczeń, i przełączaj listy bez utraty już wybranych pomieszczeń.

Nowość w Access: cztery motywy do wyboru: Kolorowy, Ciemny, Szary lub Biały. Wszystkie elementy pakietu zyskały nowe, łatwiejsze w dostępie przyciski dzielenia, kopiowania do schowka oraz otwarcia lokalizacji pliku.

Wersja 1810 (Build 11001.20074)

Data wydania: 29 październik 2018

Nowość w Excel: dodano możliwość używania okienka odpowiedzi aby dodać odpowiedź do komentarza w komórce

Nowość w PowerPoint: nowe narzędzia do umieszczania ręcznego tekstu i rysunków w gotowych diagramach

Nowość w Word: możliwość umieszczania w dokumencie animowanych grafik 3D

Nowość w Acces, Publisher, Visio: wstążka ma nowy wygląd

Nowość w Excel, PowerPoint oraz Word: można zmienić stopień przeźroczystości grafiki, aby np. był widoczny tekst pod nią.

Wersja 1809 (Build 10827.20181)

Data wydania: 16 październik 2018

Nowości w PowerPoint:

nowe narzędzia do sprawdzania - nie przejmuj się słownictwem. Program PowerPoint udostępnia teraz sugestie gramatyczne i stylistyczne.

ożywianie zawartości - wstawiaj na stronach i slajdach animowane grafiki 3D przedstawiające bijące serce, orbitujące planety i rozwścieczonego tyranozaura

Nowość w Outlook: zobacz, co będzie dostępne wkrótce - wypróbuj nowe środowiska użytkowników zanim zostaną szeroko udostępnione i przekaż nam swoją opinię.

Nowość w Excel: szybkie wyszukiwanie - uzyskuj szybciej odpowiedzi dzięki przyspieszonym obliczeniom funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO i PODAJ.POZYCJĘ.

Nowość w Excel, PowerPoint, Outlook oraz Word: ikony wstążki mają nowy wygląd — wszystko działa tak samo, ale wygląda lepiej na ekranach we wszystkich rozmiarach.

Wersja 1809 (Build 10827.20150)

Data wydania: 9 październik 2018

Build przynosi poprawki bezpieczeństwa dla wszystkich elementów pakietu Office

Wersja 1808 (Build 10730.20127).

Data wydania: 27 września 2018

Nowość w Outlook: wyłączanie przesyłania dalej dla spotkania - uniemożliwiaj uczestnikom przesyłanie spotkania dalej do innych osób. Wystarczy przejść do wstążki i kliknąć pozycję Opcje odpowiedzi.

Nowość w Access: odświeżanie, łączenie ponowne lub usuwanie tabel połączonych - zaktualizowany Menedżer tabel połączonych znajduje się w najlepszym miejscu do zarządzania wszystkimi źródłami danych i tabelami połączonymi.

Nowość w PowerPoint: wyświetlanie dodatkowych informacji na kartach tablicy zadań - gdy z samego tytułu niewiele wynika, dostosuj karty tablicy zadań, aby wyświetlić wszystkie najważniejsze informacje.

Nowości w Visio: