Opanuj dowolny język i zwiedzaj świat! Z tymi aplikacjami nauka języków obcych to pestka

Przedstawiamy najlepsze aplikacje i strony internetowe, które pomagają w nauce języków obcych.

W 2022 roku, nauka zdalna to już codzienność dla uczniów i studentów, lecz lekcje prowadzone w takiej formie mogą czasem nie wystarczać. Również w obliczu coraz to częstszej emigracji do obcych krajów, a także napływających fal uchodźców do Polski, nauka języków obcych musi być stawiana na pierwszym miejscu.

Podpowiadamy, jakie są najlepsze aplikacje do nauk języków obcych, które pomogą Ci w nauce bezpośrednio z poziomu Twojego smartfona.

Duolingo

Cena: darmowa (możliwy zakup konta Premium)

Duolingo to aplikacja do nauki języków, gdzie zaangażowanie użytkowników jest nagradzane odznakami. Pozwala to konkurować ze znajomymi i odblokowywać kolejne poziomy, co stale motywuje do dalszej pracy.

Rozpoczynając naukę, możemy wybrać jej cel (np. praca, szkoła, kultura, czy podróże), a każdy rozdział kończy się testem. Jeżeli jednak okaże się, że dany temat lekcji jest nam znany, możemy od razu ją "przeskoczyć", oczywiście po poprawnym rozwiązaniu egzaminu.

Dostępnych jest ponad 20 języków obcych, a wiele kursów Duolingo zostało stworzonych przez native speakerów, co dało początek mniej oczywistym kursom, takim jak guarani czy klingon. Wszystkie treści aplikacji są bezpłatne, jednak wersja premium umożliwia nam naukę bez zbędnych reklam.

Aplikacja umożliwia naukę języka angielskiego z polskim interfejsem, ale nauka pozostałych języków możliwa jest tylko po angielsku. Duolingo Plus bez reklam to koszt około 7 dolarów miesięcznie. Dzięki wykupieniu tej opcji mamy również możliwość nauki w trybie offline.

Busuu

Cena: darmowa (możliwy zakup konta Premium)

Busuu pozwala na kontakt z osobami mówiącymi w danym języku biegle i na co dzień, którzy sprawdzają wypracowania i dzielą się niuansami językowymi. Co ciekawe, każdy użytkownik Busuu może pełnić taką funkcję i pomagać innym. Uczniowie Busuu wnoszą do platformy swoje umiejętności mówienia w języku ojczystym, poprawiając teksty stworzone przez tych, którzy uczą się ich języka.

Sporym atutem Busuu, jest przejrzysty i jasny układ aplikacji. Oprócz możliwości wysłuchania frazy połączonej ze zdjęciem, aplikacja oferuje również pomocne wskazówki dotyczące słownictwa - kładzie nacisk na naukę języka codziennego i praktycznych zwrotów za pomocą fiszek, nagrań i ćwiczeń gramatycznych.

Busuu oferuje pełne kursy w 12 językach. Z większości usług, takich jak dostęp do słownika i zwrotów, w jednym wybranym języku można korzystać bezpłatnie. Natomiast, aby uzyskać dostęp do kursów językowych i materiałów szkoleniowych należy założyć konto Premium - jest to koszt koło 10 dolarów miesięcznie.

Tandem

Cena: darmowa (możliwy zakup konta Pro)

Tandem to przede wszystkim rozmowy z native speakerami. Użytkownicy pomagają sobie nawzajem w nauce nowych języków poprzez czat tekstowy, dźwiękowy i wideo. Aplikacja przeprowadza weryfikację, a następnie pomaga znaleźć partnera, który podziela Twoje zainteresowania.

Po ustaleniu czasu rozmowy możesz wybrać konkretne tematy, które służą jako podpowiedzi do rozmowy, co pomaga złagodzić początkową niezręczność rozmowy z nieznajomym. to użytkownicy aplikacji decydują, w jakim kierunku chcą podążać, ucząc się nowego języka - Tandem nie ogranicza ich do żadnego ustalonego programu. Aplikacja obsługuje prawie 150 języków.

Większość funkcji w aplikacji jest bezpłatna, jednak aby wyszukiwać członków aplikacji według miasta lub osób w pobliżu warto przejść na wersję Pro za około 7 dolarów miesięcznie. Za lekcję z profesjonalnym korepetytorem również będziemy musieli zapłacić.

Aby się zarejestrować, musisz użyć swojego konta na Facebooku lub Google, będziesz musiał również poczekać na zatwierdzenie swojego profilu. W ramach bezpieczeństwa każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, najczęściej sprawdzany w ciągu kilku godzin, w niektórych przypadkach czas realizacji może potrwać nawet tydzień.

Memrise

Cena: darmowa (możliwy zakup konta Premium)

Memrise przede wszystkim nastawiona jest na nauczanie słówek. Siła tej aplikacji polega na połączeniu różnych mnemotechnik, czyli technik ułatwiających szybsze zapamiętywanie, a także opiera się na specjalnym algorytmie dostosowującym ofertę do użytkownika. Aplikacja przypomina grę, w której podróżujemy na obcą planetę i zdobywamy punkty za prawidłowe odpowiedzi. Ogólną ideą Memrise, jest uczenie się słów, a następnie powtarzanie ich w określonych odstępach czasu, które wydłużają się w miarę zapamiętywania słów.

Aplikacja zawsze wysyła przypomnienia, kiedy nadchodzi czas na sprawdzenie i powtórkę materiału. Posiada również bazę filmów z udziałem native speakerów oraz językowe memy. Program wykorzystuje krótkie filmy, aby pokazać, jak rodzimi mieszkańcy danego miejsca wyrażają różne słowa i zdania w rozmowie.

Do wyboru mamy kilkadziesiąt różnych języków, w tym arabski, szwedzki, fiński, mongolski, grecki, jidysz i język migowy. Korzystanie z Memrise jest bezpłatne, jednak dodatkowe funkcje (np. szczegółowe statystyki postępów, dostęp do native speakera, treści wideo) są dostępne jedynie w wersji premium. Abonament Memrise Pro umożliwia wybór pomiędzy trzema planami - koszt jednego miesiąca to około 9 dolarów, rok 30 dolarów, trzy miesiące 18 dolarów.

Quizlet

Cena: darmowa (możliwy zakup konta Premium)

Quizlet pozwala tworzyć własne zestawy słów, zwrotów i terminów. Możemy także korzystać z materiałów udostępnianych przez innych użytkowników. Wiedzę sprawdzamy za pomocą fiszek, testów i minigier, na poziomie słownictwa, pisania i wymowy.

Jest to dobre uzupełnienie tradycyjnych kursów językowych, a nauczyciel może również umieszczać swoje własne fiszki, testy i pliki audio, które uczeń następnie może otworzyć w dowolnym momencie.

Aplikacja jest darmowa,# możemy również wykupić Quizlet Plus bez reklam, za około 19 dolarów rocznie.