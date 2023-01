Oto 10 gestów na gładziku, który musi znać każdy użytkownika Maca

Dzięki tym gestom z początkujących skrobaczy przemienicie się w mgnieniu oka w mistrzów i mistrzynie głaskadełka.

Spis treści

Gładziki Apple znane są ze swojej responsywności i dokładności. Wiele osób przenoszących się na komputery produkowane przez Apple z maszyn z Windowsem może się dziwić jakością stosowanych w nich głaskadełek - szczególnie, jeśli przenoszą się ze starszych laptopów z systemem Microsoftu. Jednak takie przenosiny - albo pierwsze korzystanie z MacBooków - może też wiązać się z pewnymi problemami. Firma z Cupertino, aby ułatwić korzystanie ze swojego systemu, wyposażyła swoje laptopy w szereg przydatnych gestów, które możemy wykonywać na gładziku.

W tym artykule przedstawimy 10 najważniejszych ruchów, dzięki którym korzystanie z gładzika od Apple będzie nie tylko łatwiejsze, ale też pozwoli na zdecydowanie przyspieszenie wielu funkcji naszego komputera. Proste gesty umożliwiają sprowadzenie niektórych funkcji do jednego poruszenia dłonią, dzięki czemu nie musimy już pamiętać skrótów klawiszowych czy klikać w konkretne ikony na ekranie komputera. Warto więc poświęcić chwilę i nauczyć się tych funkcji.

Zobacz również:

1. Kliknięcie jednym palcem

Fot. Apple

Pojedyncze kliknięcie jednym palcem to podstawowa funkcjonalność, której zapewne spróbujemy jako pierwszej podczas uruchomienia komputera. Służy ona do wybierania zaznaczonych treści, przechodzenia w kolejne linki i do ogólnej nawigacji w systemie. Będzie to najczęściej stosowany przycisk podczas naszego korzystania z komputera, warto więc się z nim dobrze zapoznać. Jeśli z kolei klikniecie dwukrotnie, możecie otworzyć wybraną aplikacje, folder lub plik.

2. Kliknięcie dwoma palcami

Fot. Apple

Kolejnym ważnym gestem jest stuknięcie w gładzik dwoma palcami jednocześnie. Dzięki temu możemy wybrać dodatkowe funkcje programu lub pliku i dotrzeć do bardziej zaawansowanych możliwości. Na klawiaturze odpowiednikiem tego gestu byłoby kliknięcie klawisza Control oraz naciśnięcie jednym palcem na gładziku.

3. Przesunięcie w górę/dół dwoma palcami

Fot. Apple

Przesunięcie po gładziku dwoma palcami w górę lub w dół (albo na boki, jeśli umożliwia to strona, na której się znajdujemy) przewija pole naszego widoku na stronie. Dzięki temu możemy scrollować strony internetowe czy poruszać się bo powiększonych obrazkach. Jeśli chcemy to samo zrobić za pomocą klawiatury, możemy po prostu użyć klawiszy strzałek.

4. Przesunięcie w lewo/prawo trzema palcami

Fot. Apple

Tutaj przechodzimy do pierwszego zaawansowanego gestu, który na początku musimy włączyć w menu Ustawienia -> Dostępność. Po kliknięciu opcji przesuwania trzema palcami, dotknięcie gładzika za pomocą trzech palców oraz przesunięcie ich w prawo lub w lewo pozwoli nam na szybkie poruszanie się pomiędzy otwartymi oknami. Możemy też trzema palcami przenosić pliki i ikony - wystarczy przenieść je trzema palcami a następnie potwierdzić szybkim przyciśnięciem.

5. Zsunięcie razem lub rozsunięcie dwóch palców

Fot. Apple

Jedna z funkcji, dzięki którym gładziki Apple stały się tak popularne, to właśnie możliwość powiększania i oddalania obrazu za pomocą łączenia lub rozwierania dwóch palców. Dzięki temu możemy nie tylko szybko, ale też precyzyjnie dostosować wielkość tekstu lub obrazu i manipulować nimi bez odrywania ręki od gładzika.

6. Dwukrotne stuknięcie dwoma palcami

Fot. Apple

Dzięki dwukrotnemu stuknięci u dwoma palcami możemy uruchomić tzw. Inteligentny Zoom, czyli możliwość jeszcze szybszego przybliżenia do ustalonej wartości. tutaj stopień przybliżenia jest tylko jeden, ale jest dostosowany do wielkości naszego ekranu, który powinien idealnie wypełnić się przybliżanym przez nas obrazem lub tekstem.

7. Obrót dwoma palcami

Fot. Apple

Teraz coś dla osób, które często przeglądają zdjęcia. Nieraz zdarza się, że są one obrócone - czy to przez sposób, w jaki je zrobiliśmy aparatem, czy też ze względu na sposób umieszczenia ich w internecie. Nie musimy się tym przejmować, aby je obrócić wystarczy obrócić dwa palce na gładziku w stronę, w którą chcemy dokonać obrotu. Wyświetlany obraz samodzielnie obróci się o 90 stopni w odpowiednim kierunku.

8. Przesunięcie w górę czterema palcami

Fot. Apple

Do tego gestu potrzeba już czterech palców - zaczynaj wszystkich poza kciukiem. Po przesunięci wszystkimi na raz w górę, pojawi się widok Mission Control, czyli wykaz wszystkich okien i aplikacji, które aktualnie mamy otwarte. Jeśli potrzebujemy znaleźć jedną konkretną aplikację lub okno, z którego już wcześniej korzystaliśmy, to najwygodniejsze rozwiązanie aby do niego dotrzeć.

9. Złączenie kciuka i trzech palców

Fot. Apple

Kolejny skrót prowadzący do ważnego menu systemowego do połączenie trzech palców z kciukiem. Dzięki temu możemy szybko otworzyć Launchpad, czyli zbiór wszystkich aplikacji zainstalowanych na naszym komputerze.

10. Rozłączenie kciuka i trzech palców

Fot. Apple

Z kolei odwrotny gest - czyli dotknięcie gładzika złączonymi trzema palcami i kciukiem i rozłączenie kciuka sprawi, że szybko zminimalizujemy wszystkie okna i cofniemy się do czystego widoku pulpitu. jeśli chcemy zacząć robić coś nowego bez zamykania wszystkich okien, z których wcześniej korzystaliśmy, jest to jedna z najszybszych - może poza drugim wirtualnym pulpitem - opcji na zrobienie tego.