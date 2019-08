PDF - jak dodać cyfrowy podpis do dokumentu?

Cyfrowe dokumenty to wygodne rozwiązanie, co jednak w sytuacji, gdy trzeba złożyć podpis na przesłanym i z podpisem odesłać do nadawcy? Wydrukować, podpisać i zeskanować? Są inne sposoby.

Konieczność podpisania dokumentu może zaistnieć w wielu sytuacjach - przy zawieraniu umów, wypełnianiu rachunków, pisania podań, itd. Nie oznacza to, że trzeba przeprowadzać wymienione przed chwilą czynności. Odpowiednie oprogramowanie pozwoli Ci na stworzenie cyfrowego podpisu, który możesz umieścić w dokumencie PDF bez konieczności posiadania drukarki... a nawet długopisu.

Jak podpisać plik PDF?

Od wielu lat jednym z najlepszy rozwiązań do edytowania plików PDF są propozycje od firmy Adobe, której współzałożyciel - dr John Warnock - jest odpowiedzialny za wynalezienie (1992) i rozwój tego formatu. Dzisiaj Adobe Acrobat Reader pozwala nie tylko na przeglądanie i podpisywanie dokumentów tego typu, ale również ich edytowanie. I to za darmo. Jeśli jednak potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji, jak na przykład konwersja PDF do formatów Worda lub Excela, śledzenie zmian czy ochronę hasłem, możesz sięgnąć po Acrobat Pro DC. Jest to edycja płatna, z 7-dniowym okresem testowym. Polecana dla firm. A do samych podpisów wystarczy spokojnie bezpłatna wersja. To właśnie nią posłużymy się do wyjaśnienia, jak podpisać się w sposób cyfrowy na dokumencie PDF.

Pobierz i zainstaluj Adobe Acrobat Reader (plik instalacyjny 1,1 MB, program w całości zajmie 165 MB miejsca na dysku). Uruchom go, a następnie otwórz plik PDF, który chcesz podpisać - kliknij w tym celu na zakładkę Plik, a następnie Otwórz i wskaż lokalizację pliku. Po otwarciu zobaczysz w narzędziach po prawej stronie opcję Wypełnij i podpisz. Kliknij na nią.

Na górze dokumentu pokaże się ramka z ikonką pióra wiecznego. Kliknij na nią i wybierz, czy chcesz złożyć podpis ręczny, czy też wprowadzić inicjały. Wybierz podpis. Masz tu trzy style - wpisanie swojego imienia i nazwiska przy wyborze jednego ze stylów pisma ręcznego (obrazek poniżej), narysowanie go ręcznie (czyli za pomocą myszki, co jest nieco niewygodne) lub wprowadzenie obrazu. Ta ostatnia opcja jest dobra w sytuacji, gdy masz zeskanowany podpis "wzorcowy" - możesz zamieszczać go w każdym dokumencie.

W każdej formie podpis umieszcza się jako przeźroczystą grafikę, której wielkość można zwiększać i zmniejszać do pewnego stopnia. Z inicjałami wygląda to dokładnie tak samo - możesz je wpisać, narysować lub wkleić. Również pojawiają się w formie wstawki, którą możesz rozciągać lub zmniejszać. Zarówno przy pełnym podpisie, jak i inicjałach, masz możliwość zmienienia pisma na "ptaszka" lub krzyżyk, których to symboli możesz używać np. w sytuacji, gdy wypełniasz formularz lub ankietę.

Po wstawieniu podpisu/inicjałów, zapisz plik i gotowe - masz podpisany dokument, który możesz przesłać do nadawcy. Jeśli odbiorca wymaga papierowej wersji, możesz wydrukować dokument od razu z podpisem. Co jest zaletą programu Adobe, to zapamiętywanie podpisów, więc będziesz mieć pod ręką wszystkie zapisane - po wprowadzeniu pierwszego będzie pojawiać się po kliknięciu ikonki pióra.

Jak podpisać PDF na smartfonach z systemami Android lub iPhone?

Jeśli korzystasz częściej ze smartfona i tabletu, niż komputera, żaden problem - istnieją edycje Adobe Acrobat Reader for Android oraz Adobe Acrobat Reader for iOS, które oferują dokładnie te same sposoby na składnie podpisu - jesli nie masz rysika, możesz podpisać się palcem.

