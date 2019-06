Partycjonowanie dysku w systemie Windows

Partycje pozwalają na segmentację pojedynczego dysku w celu oddzielenia programów od plików lub zainstalowania drugiego systemu operacyjnego.

Źródło: pcworld.com

W przypadku, gdy mówimy o "dyskach" oznaczonych jako "C:", "D:" i tak dalej tak naprawdę mówimy o partycjach, które są częścią fizycznego dysku. Jeden dysk twardy lub nośnik SSD może posiadać co najmniej jedną partycję, która dla systemu widoczna jest jako zupełnie oddzielna lokalizacja. Jeżeli Twój dysk ma tylko jedną partycję, której rozmiar jest tożsamy z pojemnością Twojego nośnika możesz ją zmniejszyć i stworzyć nowe partycje. Przyda Ci się to, gdy będziesz chciał zainstalować więcej niż jeden system operacyjny, oddzielić pliki od programów.

Przed przystąpieniem do procesu musisz jednak podjąć pewne środku ostrożności.

Krok 1: Wykonaj pełną kopię zapasową całego dysku, który chcesz podzielić na partycje. Proces podziału dysku jest bezpieczny, ale zawsze lepiej posiadać kopię zapasową na wypadek, gdyby coś poszło nie po naszej myśli.

Krok 2: Upewnij się, że masz wystarczającą ilość wolnego miejsca na istniejącej partycji, aby ją zmniejszyć i utworzyć nową. Przed przystąpieniem do procesu partycjonowania dysku możesz również opróżnić kosz, co powinno zwolnić nieco przestrzeni. Jeśli nadal nie masz wystarczająco dużo miejsca, możesz przenieść pliki na dysk zewnętrzny. Po zakończeniu partycjonowania, możesz przenieść je z powrotem na nową partycję.

Krok 3: Otwórz narzędzie do partycjonowania w systemie Windows. Microsoft zaimplementował użyteczne narzędzie do partycjonowania, więc nie musisz korzystać z aplikacji firm trzecich. Aby je otworzyć wpisz w pasku wyszukiwania mmc. Po uruchomieniu programu do zarządzania komputerem kliknij Plik w lewym górnym rogu oraz wybierz opcję Dodaj/Usuń przystawkę. Wybierz Zarządzanie dyskami.

Krok 4: Zmniejsz istniejącą partycję. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybraną partycję i kliknij Zmniejsz wolumin. Poczekaj chwilę. Okno dialogowe zapyta, o jaką ilość miejsca chcesz zmniejszyć wybraną przez Ciebie partycję. Domyślnie wprowadzona będzie maksymalna wartość o jaką możesz zmniejszyć wybrany wolumin. Ustaw interesujący Cię rozmiar partycji oraz kliknij Zmniejsz.

Krok 5: Utwórz nową partycję. Kliknij prawym przyciskiem myszy w Nieprzydzielone i wybierz Nowy wolumin prosty. Przejdź przez proces Kreatora nowych woluminów prostych oraz wybierz literę, jaką chcesz przydzielić dla nowo stworzonej partycji. Możesz także wybrać format plików oraz nazwę.

To już wszystkie kroki, jakie musisz wykonać, aby utworzyć nową partycję na dysku twardy, nośniku SSD lub pamięci przenośnej.