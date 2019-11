PayPal - opłaty za korzystanie z platformy

Jakie opłaty obowiązują osoby korzystające z PayPal? Co nie podlega opłatom? Wyjaśniamy - zobacz!

Spis treści

PayPal - ile kosztuje założenie i prowadzenie konta?

Międzynarodowy system płatności PayPal cieszy się dużą popularnością na całym świecie - w tym również w Polsce, gdzie może posłużyć do uiszczania płatności lub otrzymywania pieniędzy podczas zakupów lub sprzedaży produktów poza granicami kraju (np. na Wish). Ale ile to kosztuje? Założenie konta w systemie jest bezpłatne, tak samo jego prowadzenie oraz integracja rozwiązań płatniczych. Nie musisz również niczego płacić, gdy zamykasz swoje konto. A w trakcie użytkowania PayPal może być bezpłatny - dzieje się tak, gdy tylko płacisz za towary podczas zakupów online. Jak wyjaśnia to regulamin serwisu:

Płacenie z PayPal nic Cię nie kosztuje, o ile Twoja transakcja nie wymaga przeliczenia waluty wiążącego się z prowizją. Nie musisz mieć nawet pieniędzy na swoim koncie PayPal – wystarczy dodać do niego źródło finansowania płatności.

Należy jednak pamiętać, że sprzedawcy, którzy są przenoszą koszty Paypal na klientów - jednak w takiej sytuacji powinno to być zaznaczone na stronie z danym produktem lub usługą.

PayPal - ile kosztuje wysyłanie pieniędzy?

Jeśli chcesz przesłać komuś znajomemu na terenie Polski środki finansowe w PLN, za taką transakcję również niczego nie zapłacisz. Prowizje pojawiają się, gdy robisz przelew w innej walucie, korzystasz z płatności online finansowanej kartą kredytową lub wykonujesz przelew międzynarodowy, czyli do osoby mającej założone konto poza granicami Polski. Prowizja różni się w zależności od kraju, w którym zarejestrowane jest konto PayPal odbiorcy płatności i wynosi 9,99 zł dla grupy krajów: Stany Zjednoczone + Kanada oraz wszystkie kraje Europy, dla reszty świata jest to 19,99 zł. Sam odbiorca pieniędzy nie ponosi żadnych opłat.

PayPal - jakie są prowizje od sprzedaży?

Jeśli sprzedajesz coś, korzystając z PayPal, wszelkie opłaty dla sprzedających są naliczane tylko od otrzymanych płatności - jeśli w danym miesiącu nie sprzedasz niczego, nic nie płacisz. Opłaty musi uiszczać każdy sprzedawca, który chce zaoferować swoim klientom PayPal jako opcję płatności za oferowane przez niego towary i usługi. Wysokość tych opłat zależy od wielkości miesięcznego przychodu i wyliczana jest się na podstawie następujących wzorów:

Otrzymane płatności za zakupy (miesięcznie) / Opłata za transakcję krajową

0,00 PLN - 5 000,00 PLN: 2,9 % + 0,80 PLN

+ 0,80 PLN 5 000,01 PLN - 20 000,00 PLN: 2,5 % + 0,80 PLN

+ 0,80 PLN 20 000,01 PLN - 100 000,00 PLN: 2,3 % + 0,80 PLN

+ 0,80 PLN 100 000,01 PLN - 200 000,00 PLN: 2,1 % + 0,80 PLN

+ 0,80 PLN powyżej 200 000,00 PLN: 1,9 % + 0,80 PLN

PayPal Plus - dla handlowców

PayPal Plus to rozwiązanie dla firm, które planują poważny handel online i chcą umożliwić płacenie klientom za pomocą PayPal - nawet, jeśli nie mają oni tam konta. Nie ma na razie polskojęzycznej wersji usługi, dlatego ceny podawane są w euro. Różnią się w stosunku do wymienionych wyżej i prezentują następująco: