Pięć irytujących rzeczy w Windows 11 - i jak je naprawić [PORADNIK]

Dzięki tym prostym sposobom korzystanie z nowego Windowsa będzie znacznie przyjemniejsze.

Spis treści

Na temat Windows 11 mamy bardzo zróżnicowane opinie - są użytkownicy zachwyceni nowym systemem, inni na nim przysłowiowe "psy wieszają". Obiektywnie trzeba przyznać, że jedenastce kilka rzeczy wymaga dopracowania, a parę elementów można by zmienić. W tym artykule wyjaśnię, jak możesz usprawnić swoją przygodę z tym systemem oraz jak pozbyć się irytujących rozwiązań. Dzięki temu korzystanie z niego będzie wygodniejsze.

Obejście sprawdzenia TPM 2.0

Jednym z tematów, który wzbudził największe dyskusje po ogłoszeniu wymagań Windows 11, było TPM 2.0. Czym jest to zabezpieczenie - wyjaśniamy to w osobnym artykule. Jeśli korzystasz z maszyny, które nie ma tego jakże ważnego dodatku, wówczas możesz obejść wymóg jego posiadania przez prostą sztuczkę z rejestrem:

naciśnij w trakcie procesu instalacji Windows 11 Shift+F10 , aby otworzyć wiersz poleceń;

, aby otworzyć wiersz poleceń; wpisz regedit , aby otworzyć rejestr;

, aby otworzyć rejestr; udaj się do HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup;

kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz Nowy -> Klucz;

nazwij klucz LabConfig ;

; kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz Nowy -> DWORD (32bit);

nazwij klucz BypassTPMCheck ;

; w taki sam sposób stwórz klucz o nazwie BypassSecureBootCheck ;

; ustaw wartość obu kluczy na 1.

Wróć do instalacji. Powinna przebiec gładko i bez niespodzianek.

Przesuń menu Start na lewo

W Windows 11 przesunięto menu Start oraz ikonki paska zadań na środek. Po latach przyzwyczajenia się do tego, że jest ono po lewej, może być to bardzo niewygodne. Możesz jednak łatwo przywrócić te elementy na stała pozycję - w tym celu wejdź do Menu, a w dziale ustawienia do Personalizacji. Możesz tam wybrać przesunięcie paska zadań na lewą stronę. Jeśli chcesz więcej podobieństw do Windows 10, znajdziesz je w tym tekście.

Fot.: D Kujawski/PC World

Rozbudowane menu kontekstowe

Jednym z zaskoczeń na Windows 11 było to, jak mocno zostało "odchudzone" menu kontekstowe. Ba - właściwie są teraz dwa. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki pokazuje się kompaktowe, a gdy chcesz więce, musisz wybrać pokazanie większej liczby opcji. Ale możesz od razu mieć wszystko na talerzu. I pomoże w tym kolejna sztuczna z kluczami rejestru.

naciśnij Windows+R, a następni wpis do wiersza poleceń regedit ;

; idź do Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CLASSES\CLSID;

stwórz nowy klucz;

nadaj mu nazwę {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2};

kliknij na nim prawym przyciskiem myszki, aby stworzyć kolejny klucz;

nie nadawaj mu nazwy i wartości. Po stworzeniu kliknij OK;

zrestartuj system - zmiana powinna być wprowadzona.

Zaplanuj tryb ciemny

Fot.: Auto Dark Mode

Za tryb ciemny w Windows 11 należą się Microsoftowi słowa uznania, jednak brak możliwości jego planowego uruchomienia odbieramy jako wadę. Na szczęście można pobrać z Microsoft Store aplikację o nazwie Auto Dark Mode. Jest ona całkowicie darmowa i pozwala na wygodne ustawienia czasu przejścia w tryb ciemny. Prosto i wygodnie - tak, jak lubimy.

Wstążka w Eksploratorze

Kolejna znana rzecz z Windows 10, której zabrakło w jego następcy. Jak przywrócić wstążkę? W prosty sposób, a pomoże w tym oczywiście edytor rejestru.

naciśnij Windows+R, a następni wpis do wiersza poleceń regedit ;

; HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions;

do dwóch istniejących kluczy dodaj trzeci o nazwie Blocked;

nadaj mu wartość {e2bf9676-5f8f-435c-97eb-11607a5bedf7};

zapisz zmiany i zrestartuj system - gotowe!

Źródło: PC World