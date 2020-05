Pięć prostych sposobów na bezpieczniejszy Gmail

Możesz o tym nie wiedzieć, ale klient poczty Gmail ma wbudowanych pięć bardzo praktycznych funkcji, które usprawnią pracę skrzynki, a zarazem sprawią, że będzie ona bezpieczniejsza. Jakie to sposoby? Zobacz!

Z poczty Gmail korzysta 1,5 miliarda osób na świecie, więc są duże szanse, że jesteś jedną z nich. Większość z tych użytkowniczek i użytkowników nie zagłębia się w ustawienia, wychodząc z założenia, że skoro wszystko działa sprawnie, nie potrzeba do nich zaglądać. A to błąd - wiele opcji pomoże (po włączeniu lub właściwym ustawieniu) w pozbyciu się spamu, który przedostaje przez filtry oraz zabezpieczy lepiej prywatność Twojej korespondencji. Są tam rozwiązania chroniące przed scamerami, niechcianymi reklamami oraz zapewniające bezpieczeństwo wiadomości. Oto pięć z nich, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Zablokuj uciążliwy spam

Mechanizmy wyłapujące spam stoją w Gmailu na wysokim poziomie, jednak czasem nie identyfikują adresu, z którego dostajesz mnóstwo mało interesujących Cię powiadomień. Jak uniknąć zapychania nimi skrzynki odbiorczej? Po prostu zablokuj nadawcę. Wejdź w mail i kliknij na Więcej (trzy ułożone pionowo kropki w prawym, górnym rogu wiadomości). Z listy opcji wybierz Zablokuj [nazwa nadawcy]. Gmail poprosi o potwierdzenie - zobaczysz powyższy obrazek. Kliknij na Zablokuj, aby wiadomości z tego adresu były kierowane bezpośrednio do folderu spam. Możesz także wybrać z Więcej opcję Zgłoś spam. Efekt będzie taki sam, a dodatkowo pozwolisz filtrom poczty na zwiększenie bazy spamerów. Wszystkie zgłoszenia są analizowane i jeśli potwierdzi się, że nadawca spamuje, filtr na jego wiadomości zostanie rozpowszechniony wśród innych użytkowników.

Trzecia opcja blokowania spamu to stworzenie filtra. Zamiast blokować lub zgłaszać spam, wybierz z Więcej opcję Filtruj wiadomości tego typu. Pojawi się okienko, w którym możesz wybrać akcje, jakie będą wykonywane dla wiadomości e-mail otrzymywanych z tego adresu. W tym celu kliknij na Utwórz filtr i wybierz dowolne z podanych opcji.

Zwiększ czas cofania wysłanej wiadomości

Czasem może się zdarzyć, że poślesz e-mail, w którym nie umieścisz wszystkich informacji lub też chcesz z tych czy innych powodów zmienić jego treść. Domyślnie możesz cofnąć wiadomość do 5 sekund od wysłania - gdy ją posyłasz, pokazuje się pasek z taką opcją. Jednak może być to za krótki czas - na szczęście możesz go zwiększyć nawet do 30 sekund, co umożliwi łatwiejsze zidentyfikowanie, że coś jest nie tak z posłaną wiadomością. Aby zmienić czas cofania, kliknij na ikonkę kółka zębatego w Gmailu, następnie wybierz Ustawienia -> Ogólne. Tutaj możesz wybrać z rozwijanej listy wybrać pożądany czas na cofnięcie posłanej wiadomości.

Używaj trybu poufnego

Tryb poufny może być używany, aby bezpiecznie dostarczyć wiadomość i zapobiec jej rozpowszechnianiu - odbiorca nie może jej skopiować, przekazać dalej, pobrać, ani wydrukować. Czas działania trybu poufnego można ustalić w ścisłym zakresie (maksymalny to aż pięć lat!), a także dodatkowo chronić wiadomość hasłem (co przyda się, gdyby ktoś włamał na konto odbiorcy). Uwaga - jeśli chcesz wykonać tę czynność w adresie e-mail należącym do organizacji (na przykład w swojej pracy), niezbędne są uprawnienia administratora. W Ustawieniach przejedź do funkcji Włącz tryb poufny i po prostu uruchom ją. W ten sam sposób wyłączasz.

Wykasuj dane zgromadzone offline

Gmail może działać również offline, co jest bardzo wygodne w sytuacji, gdy nie masz połączenia z siecią, ale niezbyt dobre dla zachowania prywatności. W przypadku włamania na komputer, haker może uzyskać mnóstwo informacji zgromadzonych w lokalnej pamięci podręcznej Gmaila. Ryzyko istnieje także w przypadku komputerów, z których korzystają różne osoby (np. w pracy). Jak zatem wykasować te informacje? Otwórz Ustawienia, a następie przejdź do sekcji Offline. Tam możesz wybrać, po jakim czasie przechowywania dane mają być kasowane, a także wybrać funkcję ich kasowania po wylogowaniu. Po wyborze zapisz zmiany i gotowe.

Ukryj obrazy zewnętrzne

Przy domyślnych ustawieniach, gdy otrzymasz e-maila z obrazem, ten obraz zostanie automatycznie wyświetlony. Może być to pewnym ryzykiem dla prywatności danych - obrazek może zawierać istotne dane, ponadto w przeszłości w mechanizmach odpowiedzialnych za wyświetlanie załączonych do e-maili grafik znajdowały się podatności, które można było wykorzystywać do kradzieży informacji. Inna sprawa jest bardziej skomplikowana - małe grafiki mogą zawierać mechanizm nazywany śledzeniem pikseli. Pozwala on wysyłającemu na dowiedzenie się, czy odbiorca kliknął na niego, a jeśli tak - z jakiego urządzenia korzysta. Niektóre pozwalają nawet na dowiedzenie się, czy mail z takim obrazkiem został przekierowany dalej. Korzystają z tego nie tylko włamywacze, ale przede wszystkim marketerzy.

Aby tego uniknąć, wejdź w Ustawienia i odznacz opcję Zawsze wyświetlaj obrazy zewnętrzne. Pomoże to nie tylko uniknąć ryzyka, ale również wpłynie pozytywnie na szybkość wczytywania poczty.

