Pierwszy raz z iOS? Koniecznie sprawdź te aplikacje z App Store

Kupiłeś lub dostałeś iPhone'a? Nigdy wcześniej nie miałeś smartfona z iOS? Sprawdź najlepsze i najbardziej użyteczne aplikacje, jakie znajdziesz w App Store.

Obecnie na rynku znajdziemy smartfony z dwoma systemami operacyjnymi. Mowa oczywiście o Androidzie dostępnym na większości urządzeń oraz autorskim oprogramowaniu Apple - iOS, które jest preinstalowane na smartfonach iPhone. Oba systemy chociaż oferują podobne funkcje to wyglądają i działają zupełnie inaczej.

Aplikacje na iPhone'a Źródło: Thom Bradley/Unsplash

Jeżeli po raz pierwszy kupiłeś iPhone'a telefon ten z pewnością zaskoczył Cię niezwykle prostym interfejsem oraz niewielkimi możliwościami personalizacji. Z pewnością chciałeś też pobrać popularne aplikacje, z których korzystałeś na Androidze. W tym właśnie momencie zapewne dowiedziałeś się, ze zamiast Sklepu Play, iPhone oferuje autorski sklep z aplikacjami - App Store.

App Store zadebiutował na rynku w lipcu 2008 roku - kilka miesięcy przed Sklepem Play znanym wtedy jako Android Market. Pozwala on na instalacje aplikacji oraz gier na iPhone'a oraz iPad'a. W App Store znajdziemy mnóstwo darmowych oraz płatnych programów.

W niniejszym materiale pokazujemy, które aplikacje z App Store warto pobrać na iPhone'a.

1. Facebook Messenger

Messenger

Zaczynamy od jednego z najpopularniejszych programów, bez których nie wyobrażamy sobie już komunikacji ze znajomymi. Messenger na iPhone wygląda i działa nieco inaczej od swojego odpowiednika na Androida. W wersji na iPhone'a nie znajdziemy bowiem niezwykle popularnych dymków, które pozwalają na uruchomienie Messengera w dowolnym miejscu interfejsu użytkownika.

Messenger to świetna alternatywa dla wbudowanego w iPhone'a komunikatora iMessage. Dodatkowo aby skorzystać z Messengera nie potrzebujemy konta na Facebooku.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

2. Gmail

Gmail

Jeżeli przed iPhone'm posiadałeś smartfon z Androidem bardzo prawdopodobne jest, że korzystasz z konta na Gmail'u. Jeżeli tak jest to uważaj. Wbudowana w system operacyjny iOS aplikacja poczta posiada obsługę Gmail'a, ale nie może pobierać wiadomości w czasie rzeczywistym.

Właśnie z tego powodu polecamy instalację Gmaila z App Store. Aplikacja ta sprawdza się dużo lepiej od poczty zintegrowanej z iOS.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

3. Microsoft Teams

Microsoft Teams

W obecnych czasach Microsoft Teams stał się niezwykle istotny. Usługa ta wykorzystywana jest do nauki na odległość oraz służbowych wideokonferencji. Na iPhone'a możemy bez problemu pobrać aplikację mobilną, która posiada wszystkie najważniejsze funkcje znane z komputerów PC.

Dzięki Teams na iPhone możemy bez problemu brać udział w spotkaniach nawet podczas przemieszczania się. Dodatkowo Microsoft Teams umożliwia płynne przełączanie się pomiędzy aplikacją na komputerze oraz telefonie.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

4. Netflix

Netflix

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć Netflixa. Aplikacja kliencka na iOS umożliwia oglądanie ulubionych filmów i seriali. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pobrać wybrane tytuły do pamięci urządzenia i oglądać je nawet bez dostępu do internetu.

Aplikacja jest darmowa, ale wymaga wykupionej subskrypcji. Link do App Store.

5. Youtube

YouTube

Decydując się na iPhone'a nie musisz korzystać z YouTube w przeglądarce internetowej. W App Store znajdziesz dedykowaną aplikację, która oferuje mnóstwo funkcji takich, jak tryb ciemny oraz obsługę kont Premium, które nie wyświetlają reklam. Kiedyś program ten był domyślnie preinstalowany na każdym urządzeniu z iOS, ale od kilku lat trzeba go pobrać samodzielnie.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

6. Spotify

Spotify

Apple posiada własną usługę strumieniowego odtwarzania muzyki. Mowa oczywiście o Apple Music, ale dużo lepszym i bardziej uniwersalnym rozwiązaniem jest Spotify. Aplikacja na iPhone'a oferuje dostęp do przeogromnej biblioteki muzyki oraz podcastów. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby pobierać utwory do pamięci masowej urządzenia. Świetną funkcją jest także czasowy wyłącznik, który pozwala usypiać w akompaniamencie ulubionych piosenek lub podcastów.

Aplikacja jest darmowa. Aby w pełni wykorzystać jej potencjał potrzebna jest płatna subskrypcja. Link do App Store.

7. Mapy Google

Mapy Google

Mapy Google to świetna alternatywa dla Map wbudowanych w iOS. Rozwiazanie dostarczane przez wyszukiwarkowego giganta jest znacznie bardziej dokładne oraz posiada lepsze odwzorowanie terenu w naszym kraju. Nie bez znaczenia jest świetna integracja z systemami komunikacji miejskiej w największych miastach. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby zalogować się za pośrednictwem konta Google i wygodnie wysłać wskazówki dojazdu z komputera na telefon. Mapy Google pozwalają także na pobranie wycinka mapy do pamięci masowej urządzenia.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

8. The Weather Channel

The Weather Channel

The Weather Channel to jedna z najdokładniejszych aplikacji meteorologicznych na iPhone'a. Oferuje ogrom funkcji oraz widget kompatybilny z iOS 14. Program pokazuje zanieczyszczenia powietrza, prognozę opadów, a także mapy pogodowe. Niestety aplikacja nie jest dostępna w języku polskim.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

9. Airly

Airly

Airly to program, który pozwoli szybko i wygodnie sprawdzić stan powietrza w naszej okolicy. Program udostępnia mapę online z aktualizowanymi na bieżąco informacjami. Pozwala ona szybko i wygodnie sprawdzić, czy warto wybrać się na spacer. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać widget z pomiarami na żywo do ekranu domowego.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

10. Feedly

Feedly

Feedly to rozbudowany i inteligentny czytnik RSS, który od lat naradzany jest przez największe redakcje technologiczne na świecie. To jedna z najciekawszych aplikacji do przeglądania informacji z ulubionych stron internetowych. Świadczy o tym również wysoka ocena 4,7/5 z ponad tysiąca ocen w App Store.

Program oferuje tryb nocny, wbudowany czytnik, przejrzystą listę najnowszych aplikacji oraz udostępnia rekomendowane witryny do obserwowania.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

11. NordVPN

NordVPN

Dostawcy internetowi z miesiąca na miesiąc są w stanie gromadzić coraz większe ilośc danych. Żaden internauta z pewnością nie chce, aby jego dane dotyczące historii przeglądania trafiły do sieci. Właśnie dlatego warto skorzystać z VPN'a. Użytkownikom iPhone'a polecamy usługę NordVPN, która posiada jedną z najbardziej dopracowanych aplikacji na iOS. Dzięki NordVPN możemy bezpieczenie przeglądać internet korzystając z publicznych sieci Wi-Fi bez obawy o naruszenie naszej prywatności.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

12. Gboard

Gboard

iOS posiada wbudowaną klawiaturę z obsługą autokorekty w języku polskim. Internautom przesiadującym się z Androida z pewnością zabraknie możliwości pisania poprzez przeciąganie. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować aplikację GBoard, która umożliwia taką opcję. Dodatkowo otrzymamy możliwość personalizacji klawiatury pod własne potrzeby oraz dostęp do wyszukiwarki Google z praktycznie dowolnego miejsca w interfejsie iOS.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

13. Zdjęcia Google

Zdjęcia Google

Większość posiadaczy smartfonów z Androidem trzyma swoje zdjęcia w usłudze Zdjęcia Google. Jest ona dostępna także na iPhone'a. Po pobraniu aplikacji z App Store i zalogowaniu się do naszego konta Google uzyskamy dostęp do zdjęć. Zdjęcia Google to także świetny program do automatczynego backupu naszych fotografii i nagrań w chmurze. Całość odbywa się automatycznie po podłączeniu iPhone'a do zasilania oraz sieci Wi-Fi.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

14. Squid

Squid

Squid to aplikacja pozwalająca uzyskać dostęp do najświeżych wiadomości z kraju oraz interesujących nas dziedzin życia. Program działa jak agregator newsów RSS, ale nie pozwala na dodawanie własnych źródeł. Do korzystania z aplikacji zachęca niezwykle atrakcyjny interfejs graficzny oraz wbudowana przeglądarka sieciowa pozwalająca na odczytywanie treści bezpośrednio w aplikacji.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

15. Google

Google

Aplikacja Google na iPhone'a to nic innego, jak wyszukiwarka sieciowa zintegrowana z czytnikiem newsów. Dodatkowo po instalacji programu Google na naszym iPhonie możemy skorzystać z wyszukiwania przedmiotów ze zdjęć.

Program spodoba się również fanom sportu. Wszystko dzięki możliwości śledzenia wyników w czasie rzeczywistym.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

16. Google Chrome

Google Chrome

Przyzwyczaiłeś się do Google Chrome i nie chcesz przenosić swoich danych do Safari? Nie musisz tego robić. W App Store znajdziesz Google Chrome w wersji na iOS. Po zalogowaniu się za pośrednictwem konta Google uzyskasz dostęp do swoich zakładek oraz historii przeglądania.

Chrome na iPhone'a posiada nieco zmodyfikowany interfejs użytkownika. Przeglądarka przeniesie również wszystkie nasze hasła, które zapamiętaliśmy na komputerze.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

17. Dokumenty, Arkusze, Prezentacje Google

Dokumenty Google

Dokumenty, Arkusze oraz Prezentacje Google to trzy aplikacje wchodzące w skład pakietu biurowego Google Docs. Pozwalają one uzyskać dostęp do naszych plików tekstowych, arkuszy oraz prezentacji wprost z iPhone'a.

Nie nie stoi na przeszkodzie, aby na bieżąco przeglądać, modyfikować oraz tworzyć nowe dokumenty, które automatycznie są synchronizowane z naszym kontem Google. Aplikacje mobilne na iOS posiadają pełną funkcjonalność znaną z wersji na komputery PC oraz Mac. Oferują także możliwość kooperacji w czasie rzeczywistym.

Aplikacje są darmowe. Linki do App Store - Dokumenty, Arkusze, Prezentacje.

18. Facebook

Facebook

Aplikacja Facebook to dla większości użytkowników totalny must-have, który jest instalowany od razu po konfiguracji początkowej urządzenia. Nie mogło jej zabraknąć również na naszej liście. Facebook na iOS wygląda niemalże identycznie, jak aplikacja na Androida. W programie znajdziemy już nie tylko tablicę z wpisami naszych znajomych, ale także lokalne ogłoszenia Marketplace, a nawet serwis randkowy.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

19. Instagram

Instagram

Instagram to kolejna aplikacja należąca do Facebooka, które trafiła na naszą listę. Jest to najlepszy portal społecznościowy do publikowania zdjęć w sieci. Co ciekawe aplikacja mobilna posiada więcej funkcji od wersji na komputery PC oraz Mac.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.

20. Uber Eats

Uber Eats

Na sam koniec zostawiliśmy Uber Eats. Program ten pozwoli zamówić jedzenie z ogromnej ilości restauracji wprost do naszego domu. Co ważne z wykorzystaniem Uber Eats możemy zamówić jedzenie z odbiorem osobistym. Skorzystamy wtedy z promocji, które nie są normalnie dostępne w lokalu.

Aplikacja jest darmowa. Link do App Store.