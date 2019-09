PlayStation 4: jak ustawić kontrolę rodzicielską?

Oto, w jaki sposób możesz dodać kontrolę rodzicielską do konta dziecka i ochronić je przed nieodpowiednimi treściami.

Sony oferuje zestaw wbudowanych w ekosystem PlayStation 4 narzędzi, które mają chronić dziecko podczas grania w gry, blokując nieodpowiednie treści, uniemożliwiając rozmowy z nieznajomymi oraz - co może być w niektórych rpzypadkach najważniejsze - ustalac limit czasu, jaki dziecko może spędzać przed konsolą. Pokazujemy, jak stworzyć konto dziecka oraz włączyć narzędzia do kontroli rodzicielskiej.

Tworzenie konta rodzinnego na PlayStation 4

Pierwszy krok to stworzenie Konta Dziecka na konsoli. Dzięki temu możesz ustalać restrykcje dotyczące rozgrywki, a także czasu używania konsoli. Jest to operacja bardzo prosta:

Zaloguj się na PS4 używając konta rodzica

Przejdź do ustawień, a tam do działu Kontrola Rodzicielska/Zarządzanie rodziną (może być niezbędne podanie hasła)

W Zarządzaniu Rodziną wybierz opcję dodania członka (może być niezbędne podanie hasła)

Wpisz imię dziecka i datę urodzin

Przeczytaj zaakceptuje warunki

Kieruj się instrukcjami na ekranie, aby ustawić kontrolę rodzicielską dla stworzonego profilu - za chwilę wyjaśnimy to szczegółowo. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian, wróć do tego miejsca.

Wybierz dorosłego członka rodziny, którego chcesz wyznaczyć na opiekuna, a następnie zaznacz pole wyboru [Rodzic/opiekun].

Ustal login i hasło dla konta opiekuna

W dzisiejszych czasach dzieci doskonale znają się na ustawieniach, więc być może zechcą w nich pogrzebać, aby zmienić ograniczenia, jakie zostały narzucone na ich konta. Możesz zabezpieczyć hasłem konto opiekuna, co powinno to uniemożliwić takie działanie. W jaki sposób to zrobić?

Wejdź w Ustawienia -> Ustawienia logowania -> Zarządzanie kodem dostępu do logowania

Wpisz czteroznakowy kod dostępu, używając różnych przycisków na kontrolerze DualShock 4 - dobry pomysł to zapisanie sobie hasła również na kartce papieru lub komputerze

Wpisz kod ponownie, aby go zatwierdzić

I to wszystko - teraz, aby zalogować się na konto rodzicielskie, należy wpisać podany kod. A co, jeśli chcesz go zmienić> Wówczas przejdź do sekcji Zarządzanie kodem dostępu do logowania i wybierz Ustawienia

Wyznaczanie ograniczeń na PlayStation 4

Po stworzeniu konta dziecka ma PS4, możesz wyznaczyć dla niego ograniczenia.

Za pomocą kontroli rodzicielskiej można ograniczyć dzieciom możliwość korzystania z przeglądarki internetowej oraz uruchamiania gier lub odtwarzania filmów na dyskach z klasyfikacją wiekową. Wybierz użytkownika w menu Ustawienia -> Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną, a następnie wybierz ograniczenia, które będą dotyczyły tego użytkownika.

Połączenie poziomu kontroli rodzicielskiej ustawionego dla każdego dziecka w systemie PS4 i poziomu kontroli rodzicielskiej dla gry ogranicza dostępne do grania gry.

Na przykład aby ograniczyć możliwość uruchamiania gry z poziomem kontroli rodzicielskiej „4”, ustaw w systemie PS4™ poziom o jeden niższy, czyli „3”. Ustawienie w systemie PS4 poziomu na wartość „3” uniemożliwia użytkownikom granie w gry z poziomem „4” lub wyższym.

Ograniczanie możliwości korzystania z funkcji sieciowych:

Można ograniczyć możliwość korzystania z funkcji komunikacyjnych, takich jak czat i wymiana wiadomości, oraz ustawić limity wydatków w sklepie PlayStation Store. Te ustawienia dotyczą dzieci, które mają pozwolenie na dołączenie do sieci PlayStation Network.

Wybierz użytkownika w menu Ustawienia -> Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną, a następnie wybierz ograniczenia, które będą dotyczyły tego użytkownika.

Można ograniczyć możliwość korzystania z funkcji komunikacyjnych sieci PlayStation Network:

dołączanie do czatu w grze

wysyłanie i odbieranie wiadomości w grach (To ustawienie nie dotyczy wiadomości z wstępnie zdefiniowanymi wyrażeniami, które nie mogą być edytowane przez graczy).

dołączanie do imprez w aplikacji (Impreza)

wysyłanie i odbieranie wiadomości w aplikacji (Wiadomości)

wyświetlanie i dołączanie do społeczności (Społeczności)

wyświetlanie i wprowadzanie komentarzy do próśb o dodanie do znajomych i zaproszeń do gry

Zarządzanie czasem gry

Można sprawdzić, jak długo dzieci grają w systemie PS4 lub określić, kiedy i jak długo mogą grać. Te ustawienia dotyczą dzieci, które są członkami rodziny. "Czas gry" to czas, przez który dziecko jest zalogowane w systemie, nawet jeśli gry lub aplikacje nie są uruchamiane.

Aby sprawdzić lub ograniczyć czas gry, należy ustawić strefę czasową dla każdego dziecka. Czas gry jest resetowany o północy zgodnie z ustawioną strefą czasową. Wybierz pozycję Ustawienia -> Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną -> Zarządzanie rodziną, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje o wpisie. Wybierz użytkownika na wyświetlonym ekranie, a następnie wybierz pozycję [Strefa czasowa].

Dzieci mogą sprawdzić swój czas gry na poniższych ekranach:

ekran logowania

prawy górny róg ekranu głównego

menu podręczne

ustawienia -> Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną -> Czas gry na dziś

Dostępne ograniczenia:

Zmień czas gry na dziś - można przedłużyć lub skrócić czas gry dziecka w danym dniu.

Ustawienia czasu gry - Wybierz pozycję Ogranicz, aby określić, kiedy i jak długo dziecko może grać każdego dnia.

Można wprowadzić te ustawienia także poprzez dowolną przeglądarkę internetową:

przejdź na stronę zarządzania kontem Sony

wybierz Zarządzanie rodziną, a następie konto dziecka

wybierz Zarządzanie czasem gry i usuń ograniczenia lub zmień istniejące

zapisz zmiany

Podobnie wprowadzisz zmiany poprzez aplikację PlayStation0

Wyłączanie przeglądarki internetowej

PlayStation 4 ma wbudowaną przeglądarkę sieciową. Jest bardzo praktyczna, zwłaszcza, gdy chcesz mieć dostęp do treści poza usługami oferowanymi przez Sony. jednak zostawianie swobody dziecku w tej materii nie jest dobrym pomysłem.

zaloguj się do konta rodzica i wejdź do sekcji Ustawienia -> Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną -> Zarządzanie rodziną

wpisz swoje hasło do PSN

wybierz użytkownika (czyli dziecko), który ma mieć wyłączony dostęp do przeglądarki

wybierz Aplikacje/Urządzenia/Funkcje sieciowe

przewiń w dół do pozycji „Korzystanie z PlayStation VR” w sekcji „Korzystanie z przeglądarki internetowej” i wybierz „dozwolone” lub „niedozwolone”

I to wszystko. Dzięki opisanym tu operacjom masz pewność, że dziecko cieszy się możliwościami dawanymi przez PS4, a równocześnie nie ma dostępu do treści nieprzeznaczonych dla jego grupy wiekowej.