Pobieranie z YouTube - jak ściągać filmy i muzykę? [PORADNIK]

Codziennie w YouTube publikowane są dziesiątki tysięcy nowych filmów. Wszystkiego nie obejrzysz, choćbyś poświęcił na to całe życie. Ale istnieją programy i witryny, dzięki którym korzystanie z tych gigantycznych zasobów może być łatwiejsze. Prezentujemy te najciekawsze.

Filmy na YouTube są chronione prawami autorskimi, dlatego nie można ich pobierać. Są jednak pewne sposoby na to, aby mimo wszystko wybrany klip wideo znalazł się na Twoim twardym dysku. Zanim przejdziemy do opisu, przypominamy, że klip (wideo lub muzyczny) można pobrać wyłącznie do użytku własnego. Jeśli jednak udostępnisz go - złamiesz prawo. Legalnie można pobierać materiały udostępnione przez twórców, jeśli np. wytwórnia opublikuje klip zespołu ze swojej stajni w ramach promocji albumu, możesz go ściągnąć, ale nie możesz rozprowadzać dalej.

Pobieranie filmów z YouTube

Do ściągania filmów z YouTube możesz wykorzystać odpowiednie witryny internetowe lub programy - zarówno przenośne, jak i w wersji instalacyjnej. Obydwa rozwiązania mają podobną funkcjonalność - po prostu podajesz link do żądanego klipu, klikasz odpowiedni przycisk i odczekujesz kilka sekund, aż pojawią się linki do pobrania filmu. W większości z nich można ustawić pożądaną rozdzielczość, dzięki czemu pobierasz wideo w najlepszych rozdzielczościach, z 4K włącznie. Niektóre umożliwiają także pobieranie całych playlist, są nawet funkcje, dzięki którym możesz pobrać wszystkie klipy z wybranego kanału.

W chwili obecnej lista aplikacji i stron umożliwiających pobieranie klipów z YouTube liczy sobie kilkadziesiąt pozycji. Godne polecenia i przetestowane przez nas w praktyce to m.in. VDownloader, Viddly, Noteburner Youtube Video Downloader, Kabuu Video Downloader i Unsip.

Wyciąganie ścieżek dźwiękowych, czyli pobieranie muzyki z YouTube

W YouTube da się znaleźć mnóstwo ciekawych nagrań muzycznych. Są to np. zapisy z koncertów albo bardzo rzadkie remiksy. W sklepie ich raczej nie kupisz. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą witryny i programy, które pozwalają ściągnąć muzykę z YouTube, a dokładniej umożliwiają ekstrakcję ścieżki dźwiękowej z filmu i zapisanie jej w formacie MP3, WAV lub innym. Tutaj również możesz zdać się na wymienione aplikacje i witryny online. Ilość możliwości - na przykład dostępne formaty oraz próbkowanie - różnią się w zależności od danego programu. Jednak wybór jest tak duży, że z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie.

YouTube Premium

Nie musisz używać aplikacji oraz witryn, jeśli zdecydujesz się na abonament YouTube Premium. Ile to kosztuje? Miesięczny okres próbny jest całkowicie darmowy. Potem opłata to 23,99 zł za miesiąc użytkowania. Zawiera ona YouTube Music Premium - aplikację muzyczną, która pozwala słuchać muzyki bez żadnych przerw. Wszystkie informacje znajdziesz na tej stronie.