Podpowiadamy jak kupić używany iPhone, Samsung czy inny Android. Poradnik dla poszukiwaczy okazji

Rynek używanych telefonów z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Jako że nowe urządzenia są idealnie sprawne przez kilka dobrych lat, coraz częściej decydujemy się na zakup telefonu używanego. Podpowiadamy, co sprawdzić, aby dobrze wyjść przy takiej transakcji.

Nowe telefony są coraz droższe. Najbardziej dobitnie świadczy o tym na przykład cena najnowszych modeli iPhone'a 14, które w najbardziej podstawowej konfiguracji modelu iPhone 14 zaczynają się już od 5199 zł - a jest tylko gorzej! Ze względu na to coraz więcej osób zastanawia się, w jaki sposób można oszczędzić trochę pieniędzy, nie tracąc na funkcjonalności naszego telefonu.

Oczywistą odpowiedzią na ten dylemat jest zakup używanego smartfona. Wiele firm pozbywa się co roku lub co dwa lata swoich służbowych telefonów, więc rynek używanych flagowców jest obfity i możemy przebierać w ciekawych ofertach. W takim wypadku dostajemy telefon, który ma zdecydowaną większość najnowszych, flagowych funkcji, a na dodatek kosztuje ułamek tego, co nowe urządzenia z najwyższej półki. Przedstawiamy więc poradnik, jak kupić używany telefon, na co zwracać uwagę i jak znaleźć najlepsze oferty!

Dlaczego używany telefon?

Kupowanie używanych telefonów ma wiele zalet, które nieraz są przykrywane przed strach przed elektroniką z drugiej ręki. Oto kilka dobrych stron używanych smartfonów, które powinny przekonać Was do takiego rozwiązania!

Używane telefony to oszczędność pieniędzy

Za najnowszą technologię zawsze płacimy najwięcej. Znamy jednak dobrze powiedzenie, że samochód najwięcej traci na wartości w momencie, gdy pierwszy raz wyjeżdża na ulicę - podobnie jest w przypadku telefonów. Gdy tylko telefon jest używany, nawet minimalnie, będzie on zdecydowanie tańszy od wariantu prosto ze sklepu. Dzięki temu możemy zaoszczędzić wielkie kwoty na nawet najnowszych urządzeniach.

Za taką samą cenę nowego, dostajesz o wiele mocniejszy używany smartfon

Jeśli z kolei szukamy czegoś tańszego, warto porównać ceny nowych telefonów z naszego zakresu cenowego z używanymi flagowcami sprzed roku lub dwóch. Te flagowce będą zdecydowanie szybsze i lepiej wykonane niż dzisiejsze średniaki, a ich cena często będzie oscylowała w podobnym zakresie - zyskujemy więc tylko lepszy, mocniejszy telefon, który często może zdecydowanie więcej niż najnowszy przedstawiciel średniej półki.

Używane telefony są lepsze dla środowiska

Warto też mieć na uwadze kwestie środowiskowe. Każdy kupiony nowy telefon to kolejne wyprodukowane urządzenie. Wybierając używany sprzęt, nie przyczyniamy się do powiększania łańcuch produkcji, a tym samym pozytywnie wpływamy na planetę oraz na naszą (i nie tylko naszą) przyszłość.

Gdzie kupić używany telefon?

Jeśli już zdecydujemy się na zakup używanego telefonu, warto dowiedzieć się, gdzie w ogóle możemy to zrobić. Mamy kilka opcji, z których każda ma swoje plusy i minusy. Oto one:

Allegro

Największa platforma sprzedażowa w polskim internecie wydaje się też oczywistym miejsce na zakup używanego telefonu. Rzeczywiście, na Allegro znajdziemy wiele ofert smartfonów z drugiej ręki, dzięki czemu wybór jest największy z możliwych. Mamy tu też wiele różnych opcji - zarówno zakupy od osoby prywatnej, jak i od firm zajmujących się odsprzedażą smartfonów.

Specyfika allegro sprawia, że mamy tu największy przekrój ofert - od drogich, profesjonalnych aukcji z gwarancją, po niezbyt dobrze wyglądające oferty prywatne, do których sprzedający zdecydowanie się nie przyłożył. Przez ten duży wybór możemy spędzić tu wiele czasu na szukaniu swojej perełki, ale tez szansa na znalezienie czegoś ciekawego jest najwyższa.

Najczęściej tez nie musimy się martwić o ewentualne problemy z zakupionym sprzętem. jeżeli sprzedający będzie chciał nas oszukać, obsługa klienta Allegro staje na wysokości zadania i może pomóc nam w dochodzeniu swoich praw.

Platformy z odnowionymi sprzętami

Inną opcją, idealną dla najbardziej ostrożnych osób, będą duże platformy zajmujące się odnawianiem i odsprzedażą używanych telefonów. Oferują one smartfony odnowione i sprawdzone przez specjalistów, z dokładnie opisanym stanem technicznym i wizualnym. Co więcej, jest to jedyna możliwość otrzymania pewnej gwarancji na nasz używany smartfon, dzięki czemu wiele osób będzie mogło spać spokojniej.

Oczywiście zarówno proces odnowienia, sprawdzenia, jak i gwarancji sprawiają, że telefony z tych miejsc są zdecydowanie droższe niż te kupowane z rąk prywatnych, czy nawet od zwykłych resellerów. Jeśli chcemy mieć doświadczenie bardzo zbliżone do kupowania nowego telefonu w zwykłym sklepie, musimy być przygotowani na wyższą cenę naszego używanego urządzenia. Oczywiście, będzie ona nadal zdecydowanie niższa niż nowego odpowiednika!

Platformy z prywatnymi ogłoszeniami typu OLX

Platformy z prywatnymi ogłoszeniami to też świetny sposób na znaleźć używany telefon dla siebie. Tutaj już w większości kupujemy telefony od prywatnych użytkowników. Z jednej strony jest to trochę bardziej niebezpieczne zadanie, gdyż sprawdzone, firmowe ogłoszenia nie niosą ze sobą takiego ryzyka. jednak dzięki temu możemy kupić telefon taniej, a przygotowując się dobrze do kupna nie powinniśmy naciąć się na nieuczciwych sprzedawców.

Tutaj też o wiele łatwiej zakupić nowego smartfona spotykając się ze sprzedawcom. Dzięki temu będziemy mogli przetestować sprzęt przed zakupem, co da nam większą pewność co do jego możliwości oraz stanu technicznego. Oczywiście OLX oferuje też wysyłkę i ochronę kupującego w takim przypadku, możemy więc liczyć na pomoc platformy w razie niemiłej sytuacji.

Facebook

Facebook czy inne media społecznościowe to także miejsca, w których znajdziemy wiele ogłoszeń sprzedaży elektroniki. W tym wypadku nie możemy liczyć na oficjalną możliwość wysyłki, Facebook nie oferuje też wsparcia konsumenta, więc jeśli trafimy na nieuczciwego sprzyjającego, jesteśmy zdani na siebie. Jednak jest to miejsce, gdzie znajduje się najwięcej lokalnych ogłoszeń, które będziemy mogli zweryfikować przez własnoręczny test telefonu. Może to być bardziej ryzykowany sposób zakupu, często jednak jest też powiązany z najlepszymi okazjami i największymi oszczędnościami.

Jak sprawdzić telefon przed zakupem?

Kiedy już zdecydowaliśmy się na zakup używanego telefonu i na platformę, na której chcemy szukać (oczywiście nie musimy ograniczać się do jednej), czas na wybór odpowiedniego egzemplarza. Warto pamiętać o tych rzeczach, kiedy już przystępujemy do szukania naszego następnego smartfona z drugiej ręki.

Sprawdź, jakiego producenta i modelu szukasz

Na początku czas na wybór modelu telefonu, którego będziemy szukać. Tutaj możliwości jest wiele i ogólne zasady są takie same, jak w przypadku nowego telefonu - wybieramy to, co nam najbardziej odpowiada i jest w naszych granicach cenowych. Jednak jest jedna rzecz, na którą należy szczególnie zwrócić uwagę.

Jeśli decydujemy się na używany telefon, nie rezygnujmy z aktualizacji zabezpieczeń i systemu. Warto poszukać modelu, który jeszcze jakiś czas będzie dostawał aktualizacje od producenta - dzięki temu możemy być pewni, że korzystanie z telefonu będzie bezpieczne, a nas nie ominą najważniejsze nowości. Ze względu na to jest kilka marek - takich jak Apple, Samsung, czy Google - które zdecydowanie lepiej trzymają swoją wartość. Producent oferuje po prostu więcej lat wsparcia aktualizacjami, co przekłada się na większe możliwości korzystania z tych telefonów nawet po kilku latach.

Zapoznaj się z rynkowymi cenami

Kiedy już zdecydujemy się na konkretny model lub kilka wariantów, przyszedł czas na ustalenie ceny. W tym przypadku musimy spędzić trochę czasu na przeszukiwaniu różnych stron podanych wcześniej. Musimy zwrócić uwagę na różne elementy - wielkość pamięci RAM i ROM, stan urządzenia, ewentualne dodatki i naprawy. Nie sposób określić sztywnej ceny, jednak z łatwością powinniśmy dojść do widełek, w których chcemy się zmieścić, kupując konkretny model. Z pomocą może przyjść też internet - istnieje wiele zestawień najlepszych używanych modeli do konkretnej kwoty.

Sprawdź, czy telefon nie jest kradziony

Jednym z większych niebezpieczeństw rynku używanego jest możliwość natknięcia się na kradziony telefon. Aby zminimalizować tę szansę, możemy sprawdzić interesujące nas urządzenie w bazie skradzionych smartfonów. Wystarczy do tego numer IMEI, który najczęściej znajduje się zarówno w opakowaniu smartfona, jak i w jego ustawieniach. Wystarczy wpisać ten 15-cyfrowy numer na tej stronie aby upewnić się, że sprzęt nie został dodany do bazy skradzionej elektroniki.

Przetestuj podstawowe funkcje telefonu

Czy testujecie telefon przed zakupem, czy też kupujecie online i sprawdzacie go po dostarczeniu, upewnienie się, że wszystko działa, jest niezwykle ważne. Dzięki temu możemy podjąć decyzję o ewentualnym zakupie lub, w przypadku transakcji przez internet, o ubieganiu się o zwrot pieniędzy. Oto najważniejsze elementy, na które powinniście zwrócić uwagę:

Wygląd zewnętrzny - sprawdź, czy stan telefonu zgadza się z opisem. Jeśli kupujesz na miejscu - czy taki stan Ci odpowiada? Ustal, jakie znaki użytkowania są dla Ciebie do zaakceptowania, a czego chcesz uniknąć.

- sprawdź, czy stan telefonu zgadza się z opisem. Jeśli kupujesz na miejscu - czy taki stan Ci odpowiada? Ustal, jakie znaki użytkowania są dla Ciebie do zaakceptowania, a czego chcesz uniknąć. Ekran - sprawdź, czy cały wyświetlacz działa poprawnie. Czy panel dotykowy funkcjonuje na całej powierzchni ekranu. Jeśli jest to ekran LEDowy, sprawdź, czy nie ma śladu wypalenia.

- sprawdź, czy cały wyświetlacz działa poprawnie. Czy panel dotykowy funkcjonuje na całej powierzchni ekranu. Jeśli jest to ekran LEDowy, sprawdź, czy nie ma śladu wypalenia. Port ładowania i bateria - spytaj, czy w telefonie jest oryginalna bateria, czy wymieniana na nową. Jeśli jest nowa - telefon nie będzie już wodoodporny, jeśli stara - po dwóch latach warto wymienić ogniwo, jest to więc szansa na zmniejszenie ceny. Sprawdź też, czy port ładowania działa i ładuje telefon z pełną mocą.

- spytaj, czy w telefonie jest oryginalna bateria, czy wymieniana na nową. Jeśli jest nowa - telefon nie będzie już wodoodporny, jeśli stara - po dwóch latach warto wymienić ogniwo, jest to więc szansa na zmniejszenie ceny. Sprawdź też, czy port ładowania działa i ładuje telefon z pełną mocą. Połączenia oraz głośniki - włóż kartę SIM do telefonu. Sprawdź, czy ma on odpowiedni zasięg, czy działają połączenia oraz SMSy. Przetestuj też wszystkie głośniki - czy dobrze słychać Ciebie i Twoich rozmówców? Czy tryb głośnomówiący działa?

- włóż kartę SIM do telefonu. Sprawdź, czy ma on odpowiedni zasięg, czy działają połączenia oraz SMSy. Przetestuj też wszystkie głośniki - czy dobrze słychać Ciebie i Twoich rozmówców? Czy tryb głośnomówiący działa? Aparat - sprawdź jak działa aparat w telefonie. Czy jest szybki i robi dobre zdjęcia? Jeśli optyka aparatu jest porysowana, może się to przełożyć na gorszą jakość zdjęć. Sprawdź stabilizację obrazu oraz nagrywanie wideo.

- sprawdź jak działa aparat w telefonie. Czy jest szybki i robi dobre zdjęcia? Jeśli optyka aparatu jest porysowana, może się to przełożyć na gorszą jakość zdjęć. Sprawdź stabilizację obrazu oraz nagrywanie wideo. Podstawowe działanie telefonu - po włączeniu, przez chwilę sprawdź podstawowe funkcje telefonu. Czy działa szybko, nie jest zbyt powolny? Nie nagrzewa się przy podstawowych czynnościach? Funkcjonuje łączność Wi-Fi i Bluetooth? Czy przyciski funkcyjne spełniają swoje zadanie?

Nie zapomnij się potargować

Targowanie się może być trudne lub niezręczne, ale często pozwala zaoszczędzić jeszcze trochę dodatkowej gotówki. Dzięki temu, że kupujemy używany sprzęt, mamy okazję zbić jeszcze trochę cenę - szczególnie, jeśli przeprowadzamy transakcję twarzą w twarz. Warto jednak wiedzieć, na co możemy sobie pozwolić - dlatego szczególnie w tym momencie musimy pamiętać o naszym wcześniejszym sprawdzeniu rynku.

Czy warto kupić używany smartfon?

Trzeba przyznać, że kupowanie używanego smartfona zdecydowanie wiąże się z większym nakładem pracy i szukania w internecie, niż zwykłe pójście do sklepu po nowe urządzenie. Jednak czy warto to zrobić? Zdecydowanie! Nie tylko możemy w o wiele lepszej cenie dostać sprzęt, który będzie o wiele lepszy niż porównywalnie wyceniony nowy telefon, ale jeszcze nie przykładamy się do ogromnego rynkowego procederu produkcji. Jeśli tylko mamy na to czas - jak najbardziej dobrze jest kupować używane telefony i nie tylko telefony!