Podstawy edycji zdjęć - 6 najważniejszych wskazówek

Pokazujemy, co zrobić, aby zdjęcia wyglądały jeszcze lepiej, niż dotychczas.

Spis treści

Każdy z nas wykonuje setki, jak nie tysiące zdjęć. Niezależnie od tego czy robimy je sporadyczne na wakacjach czy zajmujemy się tym na co dzień warto wiedzieć, że za pomocą kilku prostych sztuczek można sprawić, że ujęcia będą wyglądać znacznie lepiej. Nie potrzeba do tego świetnego aparatu, wydajnego komputera, ani zaawansowanych umiejętności.

Źródło:Dusan Petkovic / Getty Images via pcworld.com

Użytkownicy, którzy chcą zająć się edycją zdjęć mają szerokie spektrum programów, z których mogą skorzystać. Są to rozwiązania płatne, jak i bezpłatne. Najpopularniejsze z nich to Adobe Photoshop, Corel Painter, Paintshop Pro oraz GIMP.net. To jednak tylko przykłady - na rynku jest mnóstwo innych rozwiązań. Wskazówki, które znajdują się poniżej pomogą użytkownikom edytować zdjęcia w praktycznie każdej dostępnej aplikacji.

Praca z warstwami jest łatwiejsza, niż się wydaje

Cały fenomen uznanego i popularnego na rynku Photoshopa polega właśnie na warstwach, które można wykorzystywać praktycznie bez ograniczeń. Ich działanie jest podobne do separacji kolorów, gdzie każdy z czterech podstawowych kolorów (cyjan, magenta, żółty oraz czarny) łączy się ze sobą i miesza, aby stworzyć inne odcienie.

Po otwarciu jakiegokolwiek zdjęcia w aplikacji Photoshop ma ono tylko jedną warstwę - tła, która nazywana jest również spłaszczonym obrazem. Przykładowo jeżeli użytkownik skorzysta z narzędzia Lasso aby obrysować wybrany element znajdujący się na fotografii, a następnie wytnie go i wklei z powrotem do tego samego zdjęcia, Photoshop wklei go jako zupełnie nową warstwę, która wyświetlona zostanie w palecie warstw. Jej domyślna nazwa to "Warstwa 1". Po kliknięciu w nią prawym przyciskiem myszy i wybraniu elementu "Właściwości warstwy" można wprowadzić własną nazwę, która pomoże odnaleźć się w sytuacji w przypadku korzystania z wielu warstw.

Za każdym razem, gdy użytkownik wycina i wkleja pewne elementy z fotografii lub dodaje do niej element aplikacja graficzna taka, jak Photoshop czy GIMP wstawia nową warstwę. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest edytowanie, wybarwianie, zmiana kształtu, zmiana rozmiaru, dodawanie wybranych filtrów i wiele wykorzystanie wielu innych funkcji. Najważniejszą informacją jest fakt, że wszystkie działania dotyczą tylko i wyłączenie jednej "zaznaczonej" warstwy. W ten sposób oraz dzięki warstwom można używać rożnych efektów i filtrów na każdej oddzielnej warstwie, a błąd wprowadzony na jednej z nich nie wpływa negatywnie nas pozostałe.

Dlaczego zachowanie oryginalnej fotografii w nienaruszonym stanie jest kluczowe?

Jedną z najważniejszych zasad podczas edycji fotografii jest pozostawienie nie edytowanego oryginału. Zawsze należy wykonać kopię zapasową i zapisać ją jako oddzielny plik. Nie ma nic gorszego niż zepsucie oryginalnego pliku podczas próby jego ulepszenia.

Dodatkowo bardzo ważne jest, aby w ciągu pracy co jakiś czas zapisywać postępu.

Najpopularniejsze formaty, które obsługują warstwy to PSD (Photoshop) i TIFF (Tagged Image File Format). Wszystkie popularne programy do edycji zdjęć zapiszą jako lub wyeksportują plik do jednego z tych dwóch formatów.

Ważne! Nie powinno zapisywać się zdjęć w formacie JPG. Oto dlaczego. JPG jest formatem stratnym, co oznacza, że obraz jest kompresowany podczas zapisu tak, aby zajmował jak najmniejszą ilość miejscu. Wszystko to dzieje się, dlatego, żeby umożliwić łatwe wysyłanie zdjęć za pomocą poczty elektronicznej i mediów społecznościowych. Za każdym razem, gdy plik zapisywany jest jako JPG jego jakość ulega w pewnym stopniu degradacji oraz co ważne format ten nie obsługuje warstw.

Polecamy używanie plików typu RAW i DNG. To formaty zupełnie innej klasy, które są bardzo często wykorzystywane przez osoby profesjonalnie zajmujące się fotografią i jej obróbką. Niestety nie są one obsługiwane przez wszystkie urządzenia, co może być sporą wadą.

Zmiana rozmiaru zdjęć bez utraty jakości obrazu

Zmiana rozmiaru lub pomniejszenie obrazu nie stanowi najmniejszego problemu. Gorzej, gdy użytkownik chce wykonać odwrotną operację czyli powiększyć zdjęcie. W tym momencie piksele powiększają się, a cały obraz faktycznie robi się większy, ale przy okazji jego jakość lawinowo spada. Dodatkowo na ujęciu tworzą się rozmycia i szumy. Potocznie zjawisko to nazywane jest pikselozą.

Aby uniknąć tego problemu nigdy nie należy powiększać zdjęcia bez jednoczesnej zmiany ppi. Przykładowo, jeżeli użytkownik posiada zdjęcie o rozmiarze 4 x 5 cali, które ma 600 pikseli na cal, co przekłada się na 2400 x 3000 pikseli może je powiększyć w następujący sposób. Należy zwiększyć zdjęcie do 8 x 10 cali, co oznacza dwukrotne powiększenie. Jeżeli przy okazji zredukowane zostanie zagęszczenie pikseli z 600 do 300 (dwukrotnie) to fotografia nadal powinna charakteryzować się niezłą jakością. W przypadku szybkiego powiększenia z pozostawieniem ppi na poziomie 600 obraz stanie się rozmyty. Będzie tak zawsze, kiedy użytkownik zwiększy fotografię bez jednoczesnego zmniejszenia ppi.

Ważne jest, aby odróżnić zmianę rozmiaru od funkcji "ponowne próbkowanie", która znajduje się w Photoshopie.

Powyższy akapit odnosi się do zmiany rozmiaru. W tym przypadku liczba pikseli pozostaje nienaruszona. Ponowne próbkowanie zmienia ilość pikseli dodając je (upsampling) lub odejmując je (downsamping), co oznacza dodanie lub usunięcie informacji i szczegółów z obrazu.

Jak usunąć tło?

Edycja niechcianego tła, które psuje fotografię zawsze jest wyzwaniem. Za pomocą narzędzia Lasso można wybrać obiekt na pierwszym planie, a następnie obrócić obraz tak, aby tło stało się warstwą aktywną oraz usunąć ja za pomocą przycisku Usuń. Można również wyciąć lub wkleić obraz na nową warstwę i wybrać specjalny efekt wypełnienia tła, jak rozmycie gaussowskie, rozmycie ruchu lub wybrać inny filtr.

Narzędzie klonowanie pomaga wygładzać i polerować powierzchnie

Narzędzie klonowanie jest bardziej przydatne, niż mogłoby się wydawać. Za jego pomocą można w łatwy sposób wygładzić pewne powierzchnie na zdjęciu. Aby to zrobić należy umieścić myszkę nad elementem, który ma być sklonowany. Po przyciśnięciu klawisza Alt trzeba kliknąć myszką jeszcze raz. Następnie należy skierować kursor na miejsce, które chcemy "naprawić". Po kliknięciu zostanie ono zastąpione wcześniej sklonowanym kawałkiem obrazu.

Źródło: Gabriel Silvério/Unsplash via pcworld.com

Aby całość wyglądała naturalnie trzeba sklonować większy obszar obrazu. Spowoduje to, że całość będzie wyglądać spójnie oraz naturalnie, dzięki czemu nie będzie zwracać uwagi.

Co zrobić z rozmytymi i nieostrymi zdjęciami?

W tym celu należy skorzystać z odpowiednich narzędzi wyostrzania, ale trzeba wiedzieć, że za każdym razem fotografia staje się coraz bardziej ziarnista. Po kilku takich próbach może wydawać się chropowata. Efekt taki nie zawsze jest niepożądany. Przyda się z pewnością u osób, które lubią artystyczne zdjęcia. Większość programów posiada kilka tego typu filtrów.

Źródło: Roksolana Zasiadko/Unsplash via pcworld.com

Dowiedz się więcej bawiąc się programem graficznym

Poza podstawowymi wskazówkami najłatwiej zdobyć wiedzę poprzez znalezienie wolnego czasu i zabawę z programem graficznym i poszczególnymi jego funkcjami. Poprzez swobodne zagłębienie się w tajniki danego oprogramowania i wypróbowanie odkrytych funkcji na przykładowej fotografii spowoduje, że użytkownik nauczy się jego obsługi znacznie szybciej, niż podczas korzystania z różnego rodzaju poradników.