Polecane zestawy komputerowe - Sierpień 2021

Czy jest to odpowiedni moment na zakup komputera? Czy warto teraz inwestować w nową kartę graficzną? Rozwiewamy wątpliwości i polecamy najlepsze zestawy komputerowe dla graczy.

Spis treści

Wydarzenia ostatniego roku wymusiły na wielu osobach konieczność zakupu komputera. Wszyscy pozostali odkładali tą inwestycję na później - ze względu na szalejące ceny sprzętu związane z pandemią i szałem na kryptowaluty. Czy zatem to jest dobry moment na zakup komputera? Nie, choć może i tak lepszego nie być. Jeśli więc odkładasz zakup komputera od dłuższego czasu, to warto wykorzystać ten moment względnego spokoju. Nikt z nas nie posiada kryształowej kuli aby przewidzieć co wydarzy się za dwa bądź cztery miesiące. Dla tych co się wciąż wahają przygotowaliśmy kilka zestawów, które może podpowiedzą Wam czym kierować się przy składaniu komputera w tych trudnych czasach.

Sytuacja na rynku GPU i wybory platform

Problemy z dostępnością kart graficznych są znacznie mniejsze niż jeszcze miesiąc temu, trudno jednak mówić o powrocie do normalności lub stabilizacji. Zatrzymała się tendencja wzrostu cen a i układy coraz częściej są dostępne da klientów końcowych na półkach sklepów. Dalej niestety sporo przepłacamy - czasem nawet 2-krotnie. Z tego też względu pominęliśmy w polecanych zestawach karty pokroju RTX 3080 / 3080 Ti, które w chwili obecnej kosztują sporo ponad 7000 złotych. Pozostaje nam liczyć, że spadki cen się utrzymają, choć do końca roku proces może ten przebiegać bardzo powoli. W połowie sierpnia zadebiutują nowe karty od AMD. Mowa o układach RX6600, których cena powinna oscylować w okolicach 1500 zł. Jednak nikt nie łudzi się, że tak się właśnie stanie, ale kolejna konstrukcja celująca w średni rynek zawsze się przyda, gdyż chociaż częściowo zapełni zapotrzebowanie wśród graczy.

Zobacz również:

Tym co potrzebują głównie komputera do pracy, a w drugiej mierze do rozrywki możemy zaproponować zakup podobnych do naszych zestawów, ale z kartą graficzna GT 1030 bądź użycie obecnie posiadanego układu. Mimo że nie jest to najwydajniejsza karta na rynku spokojnie sprosta zadaniom biurowym, przeglądaniu multimediów, czy mniej skomplikowanym grom online.

Poniżej lista kilku polecanych modeli z linkami do porównywarki cenowej

Przez lata AMD było kojarzone z tanim graniem. Jakie było nasze zdziwienie, gdy chcąc zbudować zestaw oparty na procesorze Ryzen 5 3600, zauważyliśmy że jego ceny oscylują w okolicach 900 zł czyniąc go zupełnie nieopłacalnym. Warto podkreślić, że jeszcze niedawno był to jeden z najpopularniejszych wyborów. Tymczasem konkurujące z nim układy Intela jak Core i5-10400F oraz i5-11400F nie dość, że są wydajniejsze nawet o 15% to są tańsze. Sytuacji nie ratuje nawet połączenie Ryzena z tanią płytą główna opartą na chipsecie B450. Tanie granie o dziwo jest w całości na dzień dzisiejszy zdominowany przez procesory Intela. To dobitnie pokazuje zmiany jakie zaszły przez ostatnie lata na rynku procesorów.

Należy też pamiętać, że ceny zestawów nie obejmują systemu operacyjnego, cen transportu i montażu. Ten ostatni jest możliwy w większości dużych sklepów, jeżeli zdecydujemy się na zakup całości elementów w jednym z nich. Sytuacja na rynku podzespołów i ich cen jest na tyle niestabilna, że postanowiliśmy przy wybranych przez nas produktach podać linki prowadzące do porównywarki cenowej.

Komputer do 2000 zł

Czy w obecnej sytuacji jaka panuje na rynku podzespołów da się złożyć komputer do 2000 złotych z myślą o graniu? Jak widać - tak, choć trzeba mieć na uwadze jakimi tytułami jesteśmy zainteresowani. Sercem proponowanego komputera jest procesor Intela Core i3-10100F, czyli 4-rdzeniowy i 8-wątkowy układ pracujący z prędkością nawet 4,3 GHz w trybie turbo. Towarzyszy mu płyta główna na chipsecie B560, która umożliwi ustawienie pamięci powyżej 2666 MHz i zapewni swobodną rozbudowę w przyszłości. Zestaw ten spokojnie poradzi sobie z większością tytułów dostępnych na rynku.

Nie ma co się oszukiwać najsłabszym ogniwem tego komputera jest karta graficzna, a mianowicie GeForce GT 1030. W naszym zestawieniu wybór padł na konstrukcję od Gigabyte posiadający aktywne chłodzenie, ale równie dobrze mógłby tu trafić ZOTAC, ASUS czy MSI. Po prostu wybieramy co w chwili obecnej jest dostępne i najtańsze. Jak pisaliśmy we wstępie, GT 1030 można potraktować jako kartę na przeczekanie, układ ten umożliwia rozgrywkę w większość tytułów esportowcyh (Counter Strike Global Offensive, Fortnite, Valorant, LOL) na poziomie wydajności powyżej 60 klatek na sekundę. Z tytułami AAA sytuacja wygląda niestety mniej optymistycznie. Chcąc utrzymać poziom płynności w okolicach 30 klatek na sekundę w niektórych przypadkach koniecznie będzie ustawienie rozdzielczości poniżej FullHD.

Nawet przy tak ograniczonym budżecie komputer może być wyposażony w szybki dysk NVMe na system i najważniejsze aplikacje, oraz drugi klasyczny nośnik na nasze dane. Przy wyborze zasilacza kierowaliśmy się przyszłą rozbudową zestawu. Model o mocy 550W spokojnie wystarczy biorąc pod uwagę wymianę procesora czy karty graficznej na mocniejszą.

Komputer za 3100 zł

Komputer do kwoty 3000 zł to przykład tego jak można rozbudować pierwszy zestaw. W pierwszej kolejności podwoiliśmy rozmiar pamięci RAM do 16 GB. Kości Goodrama pracują z częstotliwością 3000 MHz przy opóźnieniach wynoszących 16-18-18, w trybie dual channel. Bez problemów będziemy w stanie osiągnąć te ustawienia na płycie wyposażonej w chipset B560, a nawet będziemy mogli pokusić się o dodatkowe podkręcenie modułów.

Następnie zmianie uległ układ graficzny, postawiliśmy na sporo wydajniejszego GeForce GTX 1650 od MSI z serii Ventus, który może pochwalić się całkiem wydajnym chłodzeniem. Karta ta pozwoli osiągnąć ponad 60 klatek na sekundę w większości dostępnych gier AAA w rozdzielczości FullHD. Starsze tytuły jak Wiedźmin 3, Daying Light czy GTA 5 spokojnie jesteśmy w stanie ograć przy ustawieniach wysokich. Niestety karty GTX 1650 wyposażone są tylko w 4 GB pamięci co mocno ogranicza możliwości w nowych grach, które będą wymuszały na nas obniżenie suwaków na poziom średni.

Ostatnią zmianą na jaką się zdecydowaliśmy to wymiana obudowy. Aerocool Quantum Mesh to dużo większa konstrukcja umożliwiająca zamontowanie w przyszłości układów AIO nawet o wielkości 360 mm. Co wyróżnia obudowę to dołączone do zestawu 3 wentylatory z podświetleniem RGB, z czego 2 zamakietowane są z przodu za panelem zabudowanym siatką mesh. Taka konfiguracja zapewni dobrą wentylację całego zestawu.

Komputer za 4100 zł

Kolejny zestaw: w budżecie 4000 złotych przewidujący nadal rozbudowę naszej pierwszej konstrukcji. W pierwszej kolejności zmianie uległ procesor, postawiliśmy tym razem na 6-rdzeniowy układ, także od Intela. Core i5-10400F, mimo że należy do rodziny procesorów Comet Lake, czyli procesorów poprzedniej generacji, to wciąż bardzo wydajna jednostka. Dzięki dwóm dodatkowym rdzeniom i czterem wątkom z jego pomocą nie tylko grać, ale i streamować swoją rozgrywkę.

Zmianie uległa też karta graficzna tym razem postawiliśmy na GeForce GTX 1660 od ZOTAC. Wyposażona w 6 GB pamięci karta bez problemu poradzi sobie z większością tytułów w rozdzielczości FullHD. Natomiast w grach nastawionych na rywalizację z innymi graczami, gdzie niekoniecznie skupiamy się na najwyższych ustawieniach, układ ten będzie idealnie współpracował z monitorami mogącymi wyświetlać 144 Hz.

Postawiliśmy na szybki dysk Samsunga 980 o pojemności 500 GB, oparty na protokole NVMe. Który spokojnie pomieści zarówno system operacyjny jak i kilka gier. Tym którzy jednak myślą o streamowaniu czy udostępnianiu nagrań swojej rozgrywki na YouTube polecamy dokupienie drugiego dysku, (nawet talerzowego) aby to na nim archaizować materiały.

Modularny zasilacz o mocy 600 W to kolejna zmiana. Część odpinanych kabli na pewno ułatwi ich ułożenie w obudowie Ventum VT4 wyposażonej w panel z hartowanego szkła.

Komputer za 6000 zł

W zestawie za 6000 zł postawiliśmy natomiast już na najnowszy układ od Intela Core i5-11400F. Procesor ten zbudowany jest na architekturze Rocket Lake i w stosunku do swojego poprzednika zapewnia nawet o 15% wyższą wydajność. Układ może pracować z maksymalnym zegarem turbo wynoszącym 4,4 GHz dla 1 rdzenia oraz 4,2 GHz przy obciążeniu wszystkich 6 rdzeni. Dodatkowo obsługuje on najnowszy standard PCIe 4 Generacji. Za chłodzenie układu odpowiada Fera 5 od SilentiumPC w wersji z dwoma wentylatorami Fluctus. Radiator ten mimo niskiej ceny spokojnie jest w stanie schłodzić najwydajniejsze jednostki, a w tym przypadku zapewni nam cisze i wyższa kulturę pracy.

Płyta główna również uległa zmianie, tym razem mamy już pełnowymiarową konstrukcję ATX, wyposażoną w chłodzoną sekcję zasilania. Dzięki dwóm portom M.2 jesteśmy w stanie osadzić szybkie dyski NVMe - jeden na system, drugi na nasze gry i dane. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy przejmować się kablami do zasilania napędów, a nasz komputer na pewno lepiej będzie prezentował się w obudowie wyposażonej w panel ze szkła hartowanego.

Największą zmianą jest po raz kolejny karta graficzna. Przy obecnych cenach i dostępności pochłonęła ona prawie połowę naszego budżetu. W stosunku do GTX 1660 mamy do dyspozycji aż 12 GB pamięci GDDR6 i RTX 3060 zapewnia prawie dwukrotnie wyższą wydajność. Układ ten poradzi sobie z ustawieniami ultra w większości najnowszych tytułów. Dodatkowym atutem kart z rodziny RTX jest wsparcie technologii DLSS, która wspomaga renderowanie obrazu. Należy jednak pamiętać, że przy wyższych rozdzielczościach jak 2K część ustawień trzeba będzie przestawić na poziom średni.

Komputer za 7600 zł

Najdroższy komputer w naszym zestawieniu oparliśmy o procesor od AMD Ryzen 5 5600x. Jest to 6-rdzeniowa jednostka oparta o architekturę ZEN 3. Układy AMD charakteryzują się bardzo dobrą wydajnością zarówno w grach jak i w programach użytkowych. Procesor Ryzen 5 5600X to jednostka całkowicie odblokowana, umożliwiająca podkręcanie. Układ osadzamy w płycie w formacie ATX od Asusa należącej do rodziny TUF, wyposażonej w 8+2 sekcje zasilania i opartej na chipsecie B550. Za chłodzenie procesora odpowiada Fera 5 Dual Fan.

Po raz kolejny lwią część budżetu pochłonęła karta graficzna, mianowicie RTX 3070 Ti od Zotaca ze sporej wielkości chłodzeniem z 3 wentylatorami. Układ ten wyposażony w 8 GB pamięci GDDR6x zapewni płyną rozgrywkę w rozdzielczości 2K przy ustawieniach ultra, największym ograniczeniem przy 4K jest zbyt mała ilość pamięci.

Mając na uwadze jak mocno karty z rodziny RTX potrafią obciążyć zasilacz, zdecydowaliśmy się zamienić na model dysponujący mocą 700 W oraz certyfikat sprawnościi 80 plus Bronze.

Podsumowanie

Obraz sytuacji w jakiej znajduje się rynek PC jest dobrze uwidoczniony przez dwa ostatnie zaprezentowane zestawy. Nawet ten droższy, kosztujący prawie 8000 złotych nie może pochwalić się płynną i bezproblemową rozgrywką w rozdzielczości 4K, czyli tym co potrafią konsole nowej generacji jak PlayStation 5 czy Xbox Series X.

Na tym kończymy zestawienie na ten miesiąc. Następnego poradnika zakupowego możecie się spodziewać już w kolejnym. Pozostaje mieć nadzieje, że karty graficzne dalej będą tanieć.