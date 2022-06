Polecane zestawy komputerowe – czerwiec 2022

Czy jest to odpowiedni moment na zakup komputera? Czy warto teraz inwestować w nową kartę graficzną? Rozwiewamy wątpliwości i polecamy najlepsze zestawy komputerowe dla graczy.

Pomimo tego, że czerwiec sprzyjał podwyżkom cen komputerów oraz podzespołów z racji końca roku szkolnego, tym razem nie zaobserwowaliśmy takiej sytuacji. Od kiedy prowadzimy dla was zestawienie “Polecanych zestawów komputerowych”, ceny są historycznie najniższe - i nie jest to związane tylko z kilkudniowymi promocjami z okazji Dnia Dziecka.

Jeszcze raz postaraliśmy się odpowiedzieć na pytanie “czy to jest dobry moment na złożenie PC?”. Z tego względu przygotowaliśmy kilka zestawów, które ułatwią Wam wybór oraz podpowiedzą, na co zwrócić uwagę.

Czerwiec 2022 - sytuacja na rynku – premiery, ceny i dostępność sprzętu

Jak zatem wygląda obecna sytuacja na ryku? Jak już wspomnieliśmy w wstępie, ceny są najniższe od roku. Najbardziej jest to widoczne w przypadku kart graficznych. Co prawda do poziomu sugerowanych cen detalicznych sporo brakuje, ale wszystko wskazuje, że już niedługo i on zostanie osiągnięty. Zatem jakich różnic możemy spodziewać się w czerwcu?

Model cena od sugerowana cena % różnica w cenie RTX 2060 1700 1299 130,87% RTX 3050 1700 1399 121,52% RTX 3060 2050 1599 128,21% RTX 3060 Ti 2800 1899 147,45% RTX 3070 3200 2359 135,65% RTX 3070 Ti 3700 2800 132,14% RTX 3080 4500 3279 137,24%

W przypadku układów RTX różnica średnio wynosi ok. 30%. Najgorzej w całym zestawieniu wychodzi model RTX 3060 Ti, który wciąż pozostaje najpopularniejszym układem wykorzystywanym do wydobywania kryptowalut. Niestety, ostatnie doniesienia o całkowitej likwidacji blokady LHR nie dają nadziei, że obecna sytuacja szybko się zmieni.

Dużo lepiej ceny kart graficznych wyglądają jednak, gdy weźmiemy pod uwagę jednostki od AMD. Przyczyn jest kilka. Główną wydaje się być zaprezentowana w maju odświeżona seria modeli z końcówką o symbolu “50”. O ile nowe karty nie są jeszcze dostępne w większych ilościach w sklepach, to spowodowały one obniżki cen starszych, wolniejszych jednostek. Dzięki temu kupimy RX 6500 XT poniżej 1000 zł, a RX 6600 XT możemy trafić w promocji nawet poniżej 2000zł. Przez ostatnie dni w licznych sklepach pojawiły się również RX 6700 XT, które śmiało mogą konkurować z RTX 3060 Ti, a czasem nawet z RTX 3070 i to poniżej 2 500 zł. Jest to rewaluacyjna cena za ten poziom wydajności. Dodatkowo układy od AMD przy obecnych kursach kryptowalut są mało opłacalne dla górników, co przekłada się na ich zwiększoną dostępność w sklepach.

Chcielibyśmy napisać, że w czerwcu w końcu doczekamy się premiery układów od Intela - Arc Alchemist. Niestety, data premiery wciąż nie została ogłoszona. Dodatkowo ostatnio pojawiło się sporo informacji o problemach “niebieskich” z sterownikami, wdrożeniem nowych układów, a nawet o premierze tylko na rynku chińskim. Ten ostatni wariant wcale nie wydaje się tak nieprawdopodobny. Należy pamiętać, że jednostki Alchemist miały konkurować z układami RTX 3000 czy Radeonami RX 6000 z średniego segmentu. Te jednak - jak wskazują najnowsze informacje - już w wakacje mogą doczekać się swoich następców, którzy zapewnią jeszcze wyższą wydajność. Intel, chcąc zachować konkurencyjność swoich układów, zmuszony byłby poniekąd znacząco obniżyć ich cenę zaraz po premierze. Cóż, pozostaje nam czekać na bardziej konkretne informacje.

Doczekaliśmy się też w końcu większej konkurencyjności na rynku procesorów. Układy od AMD zaczęły zauważalnie tanieć, przez co mogą stanowić dobrą alternatywę dla jednostek Intela, jednak tylko w droższych zestawach. Pozwoliło to stworzyć dodatkowe konfiguracje w wcześniej nie prezentowanych przedziałach cenowych, które - mamy nadzieję - ułatwią wam wybór. W najtańszych propozycjach dalej jednak bezkonkurencyjne zostają jednostki od niebieskich, które zapewniają najlepszą wydajność w grach w stosunku do ceny.

Należy też pamiętać, że ceny zestawów nie obejmują systemu operacyjnego, cen transportu i montażu. Ten ostatni jest możliwy w większości dużych sklepów - jeżeli zdecydujemy się na zakup wszystkich elementów. Największa zmiana zaszła jednak w sposobie prezentacji cen proponowanych podzespołów. Zamiast jak co miesiąc przedstawiać wam ceny tylko z trzech sklepów, prezentujemy wam nowe narzędzie. Nie tylko możemy wyszukać najlepsze okazje na podzespoły w większej ilości sklepów. Największą zaletą jest automatyczna aktualizacja cen. Dzięki temu zawsze, kiedy skorzystacie z naszego poradnika, macie pewność, że jest ona obowiązująca. By zobaczyć pełną listę ofert, wystarczy kliknąć w nazwę interesującego was produktu.

Czerwiec 2022 – Zestaw do 2500 zł - Intel

W najtańszym zestawie nie zaszły drastyczne zmiany. Dalej bazuje on na czterordzeniowym procesorze od Intela - Core i3-12100F. Układ ten zapewnia dodatkowo obsługę ośmiu wątków i oferuje nawet 30 % wyższą wydajność w grach niż swój poprzednik i3-10100F. W parze z 16 GB pamięci RAM stanowi solidną bazę do przyszłej rozbudowy zestawu o choćby wydajniejszy układ graficzny.

W tak ograniczonym budżecie, jedyna kartą graficzną jaką możemy zainstalować pozostaje leciwy już GeForce GT 1030. Sprosta ona prostym grom online oraz umożliwi pracę i oglądanie multimediów, zwłaszcza, że proponowany przez nas procesor nie dysponuje zintegrowanym układem graficznym.

Postanowiliśmy zmienić obudowę, na Genesis Irid 503. Dzięki dołączonym do zestawu dwóm wentylatorom, powinna ona zapewnić dużo lepsze temperatury, naszego komputera, nawet gdy w przyszłości zdecydujemy się na jego rozbudowę.

Czerwiec 2022 – Zestaw do 3500 zł - Intel

W komputerze do kwoty 3500 zł również nie zaszły większe zmiany. Dalej jest to przykład rozbudowy pierwszej konfiguracji. Po raz kolejny postawiliśmy na połączenie procesora Core i3-12100F z Radenem RX 6500XT. Dzięki pełnej obsłudze PCIE 4.0 przez jednostkę Intela oraz płyty głównej od Gigabyte nie musimy się martwić zaniżoną wydajnością karty graficznej. Postawiliśmy również na jeden szybki dysk od WD o pojemności 1 TB, który pozwoli na zainstalowanie systemu Windows i kilku nawet dużych gier.

Czerwiec 2022 – Zestaw do 4500 zł - AMD

Nowa konfiguracja w naszym zestawieniu bazuje na sześciordzeniowym procesorze od AMD – Ryzen 5 5500. Mimo, że jest to to jednostka posiadające rdzenie ZEN3, nie zapewnia ona pełnej obsługi standardu PCIe 4,0. Z tego względu zdecydowaliśmy się na tańszą płytę główna z chipsetem B450 od MSI. Pamiętajcie jednak, że do poprawnej pracy z Ryzenem 5 5500 może być konieczna aktualizacja BIOS. W parze z wydajną karta Radeon RX 6600 XT od Gigabyte zestaw ten spokojnie poradzi sobie z najnowszymi grami w rozdzielczości FullHD. Jak już nie raz wspominaliśmy, karty od AMD nie zapewniają odpowiedniej wydajności, gdy liczymy na Ray Tracing. W tym przypadku warto rozważyć wymianę GPU na RTX 3060.

Czerwiec 2022 – Zestaw do 5000 zł - Intel

Również i w zestawie za 5000 zł nie zaszły wielkie zmiany w stosunku do poprzedniego miesiąca. Dalej jest wyposażony w sześciordzeniowy procesor Intela i5-12400F oraz płytę od Gigabyta B660M DS3H. Jednak w przypadku tego komputera postanowiliśmy postawić domyślnie na RTX 3060. Wykorzystana obudowa Irid 503 to wariant posiadający aż cztery podświetlane wentylatory 120 mm (ARGB). Reszta podzespołów nie różni się od tych, które instalowaliśmy w poprzednich konfiguracjach.

Czerwiec 2022 – Zestaw do 6000 zł - Intel

Dzięki znaczącej obniżce cen karty graficznych wróciliśmy do naszego pierwotnego budżetu - 6000 zł. W tej cenie otrzymujemy jednostkę bazującą na sześciordzeniowym procesorze od Intela i5-12400F. Jak już wcześniej zauważaliśmy, ceny RTX 3060 Ti nie należą do najniższych. Mimo wszystko udało nam się zmieścić w budżecie dzięki konstrukcji od MSI. Karta serii Ventus, mimo niskiej ceny, powinna zapewnić również wysoką wydajność nawet w najnowszych grach.

Raz jeszcze stawiamy na pełnowymiarową konstrukcję ATX od Asusa - model PRIME B660-PLUS D4. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe złącze M.2 dla dysków NVMe oraz wydajniejszą i lepiej chłodzoną sekcję zasilania.

Czerwiec 2022 – Zestaw do 6000 zł - AMD

Zestaw ten powstał jako alternatywa dla konfiguracji w cenie 6000 zł, bazującej na procesorze od Intela. Jak widać, gdy zdecydujemy się na rozwiązanie od AMD, dostajemy sporo tańszą bazę, przez co mogliśmy pozwolić sobie na zastosowanie Radeona RX 6700 XT. Dzięki temu całościowy zestaw w niektórych grach może nawet okazać się szybszy od propozycji bazującej na układzie niebieskich. Wszystko opiera się na sześciordzeniowym procesorze Ryzen 5 5600. Układ ten zapewnia pełne wsparcie dla dwunastu wątków dzięki obsłudze SMT. Warto zaznaczyć, że ta nowa jednostka AMD, w przeciwieństwie do wcześniej proponowanego tańszego wariantu, w pełni obsługuje standard PCIe 4.0 dla kart graficznych czy dysków twardych. Z tego powodu sięgamy po płytę do Gigabyte B550 Gaming X. Nie musimy się zatem przejmować przyszłą rozbudową komputera, o szybsze GPU czy nośniki NVMe.

Czerwiec 2022 – Zestaw do 7500 zł - AMD

Po raz kolejny w droższym zestawie wykorzystujący procesor od AMD stawiamy na ośmiordzeniowego Ryzena 7 5800X w parze z płytą główna Asusa na chipsecie B550. Zestaw ten nie tylko świetnie sprawdzi się w grach, ale i w podczas pracy z programami graficznymi czy do obróbki materiałów wideo. Całość uzupełnia dostępny w rewaluacyjnej cenie RTX 3070 od Gainwarda. Śmiało możemy założyć, że zestaw ten bez problemu poradzi sobie z najnowszymi tytułami nawet w rozdzielczości 1440p.

Czerwiec 2022 – Zestaw do 8000 zł - Intel

Najszybszy i zarazem najdroższym proponowanym przez nas zestawem pozostaje ten na procesorze Intela Core i5-12600K. Ten hybrydowy procesor obsługujący do szesnastu wątków i posiadający do tego aż dziesięć rdzeni (6C+4c), zapewni najwyższy poziom wydajności w grach, nawet gdy sparujemy go z najmocniejszymi kartami graficznymi. Pamięci DDR5 nadal nie należą do najtańszych, z tego względu pozostajemy przy standardzie DDR4. Mimo że płyta MSI Z690A to budżetowa konstrukcja dla socketu LGA1700, to może pochwalić się aż czterema gniazdami M.2, sześcioma złączami SATA czy obecnością 2,5 Gbit LAN’u. Proponujemy zestaw wyposażony w taniego RTX 3070 od Gainwarda.

Podsumowanie

Nasze obawy z poprzedniego miesiąca zostały na szczęście rozwiane. Czerwiec to kolejny okres, który możemy podsumować dwoma słowami: “jest lepiej”. Nie tylko zauważamy znaczące spadki cen kart graficznych, ale i dużą poprawę ich dostępności. Po raz kolejny proponowane zestawy nie tylko gwarantują wyższa wydajność, ale są dostępne w dużo niższej cenie niż jeszcze miesiąc temu. Pozostaje trzymać kciuki, że wszystkie problemy z dostępnością komponentów już za nami. Warto wykorzystać chwilowe uspokojenie rynku na zakup nowego sprzętu, zwłaszcza przez tych użytkowników, którzy od dłużnego czasu wstrzymywali się z tym zamiarem.

Nowego poradnika zakupowego możecie się spodziewać już na początku lipca.

Maj 2022

Maj to kolejny miesiąc, w którym nie zauważaliśmy znaczących wzrostów cen podzespołów komputerowych. Jednak jak długo ta sytuacja się utrzyma oraz “czy to jest dobry moment na złożenie PC?”. Aby odpowiedzieć na to pytanie, postaraliśmy się przygotować kilka zestawów, które ułatwią Wam wybór oraz podpowiedzą, na co zwrócić uwagę.

Maj 2022 - Sytuacja na rynku – premiery, ceny i dostępność sprzętu

Jak zatem wygląda obecna sytuacja na ryku? Początek kwietnia napawał nas dużym optymizmem. Karty graficzne taniały z dnia na dzień, osiągając coraz to niższe pułapy. Jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko sugerowanych cen, jak obecnie. Niestety, w połowie miesiąca gwałtowne zmiany cen zatrzymały się. Na szczęście nie oznacza to podwyżek. Nietrudno jednak odnieść wrażenie, że układy GPU otrzymały nowe widełki cenowe.

I tak na początku maja za RTX 3060 przyjdzie nam zapłacić między 2300-2600 zł, RTX 3060 Ti to wydatek od 3000-3500 zł, RTX 3070 to już okolice 4000zł. Osobom, które szukają najlepszej okazji na zakup nowych GeForców, polecamy nasz codziennie aktualizowany artykuł z najlepszymi promocjami.

Zmiana widełek nie oznacza, że nie możemy kupić nowej karty graficznej taniej. Tutaj, niestety, musimy liczyć już na własne szczęście. Większość sklepów często wprowadza różne promocje czy akcje wyprzedażowe, dzięki którym często jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet i kilkaset złotych. Pamiętajcie tylko o tym, że takie akcje są nie tylko ograniczone czasowo, ale i bardzo często ilościowo. Więc gdy już traficie na okazję cenową, to nie zwlekajcie zbyt długo z decyzją.

Korzystając z wyprzedaży w sklepach często można trafić na naprawdę dobre okazje

Osobom szukającym tańszych układów możemy polecić Radeona RX 6400, który zadebiutował w kwietniu. Karta ta śmiało może rywalizować z GeForce GTX 1650, zapewniając - zależnie od tytułu - identyczny, a często i nawet wyższy poziom wydajności. Dodatkowo nowa konstrukcja od AMD jest średnio o 300 zł tańsza od leciwych już GeForce-ów oraz pobiera zauważalnie mniej prądu.

Jak wspominaliśmy, w ubiegłym miesiącu duże nadzieje pokładaliśmy w premierze nowych procesorów od AMD. Wyczekiwana odpowiedz na jednostki Alder Lake przyszła jednak za późno. Najwydajniejszy procesor do gier od czerwonych – model Ryzen 7 5800X3D - kosztuje w sklepach nawet 2500 zł. Trudno na tym etapie życia platformy AM4 argumentować zakup 8-rdzeniowego procesora w takiej cenie. I choć można zachwycać się wydajnością tego układu, wielu użytkowników woli zaczekać na premierę jednostek ZEN4.

Przejdźmy do omawiania przygotowanych zestawów. Premiera nowych układów od AMD nie zmieniła znacząco sytuacji na rynku. Tak naprawdę jedynym układem od “czerwonych”, który zaliczył zauważalną obniżkę, ceny jest Ryzen 7 5800X. Pozostałe debiutujące na początku kwietnia jednostki, jak Ryzen 5 5600 czy Ryzen 7 5700X, wciąż są trudno dostępne, zaś ich wycena pozostawia wiele do życzenia.

Dalej mówimy o sytuacji, gdzie układy wykorzystujące architekturę ZEN3 nie są w stanie konkurować z procesorami Intela pod względem ceny - zwłaszcza w najtańszych zestawieniach. Procesory Intela 12. generacji zapewniają nie tylko wysoką wydajność w grach i aplikacjach. Ich rewelacyjna cena była powodem, dla którego kolejny miesiąc większość polecanych zestawów jest wyposażona w te 10-nanometrowe układy. Nie zapominajmy również, że platforma Intela na chwilę obecną jest bardziej rozwojowa i zapewnia pełne wsparcie najnowszych technologii.

Należy też pamiętać, że ceny zestawów nie obejmują systemu operacyjnego, cen transportu i montażu. Ten ostatni jest możliwy w większości dużych sklepów - jeżeli zdecydujemy się na zakup wszystkich elementów. Postanowiliśmy zmienić sposób prezentacji cen proponowanych podzespołów. Teraz przy produkcie znajdziecie link z ceną, kierujący bezpośrednio do sklepów: x-kom, Euro RTV AGD czy Komputronik. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których produkt wciąż jest dostępny w porównywarce cenowej pomimo wycofania z oferty sklepu.

Maj 2022 komputer do 2500 zł

Suma 2376 zł

W cenie do 2500 zł dalej prezentujemy zestaw oparty o 4-rdzeniowy procesor Intela Core i3-12100F. Układ ten zapewnia dodatkowo obsługę 8. wątków i oferuje nawet 30 % wyższą wydajność w grach niż swój poprzednik i3-10100F. W parze z 16 GB pamięci RAM stanowi solidną bazę do przyszłej rozbudowy zestawu o choćby wydajniejszy układ graficzny.

Przypominamy, że jeżeli jednak pragniecie wykorzystać komputer do pracy i nie zależy Wam na grach, to warto rozważyć zrezygnowanie z karty graficznej GeForce GT 1030 i wymianę procesora na model i3-12100 posiadający zintegrowany układ graficzny.

Maj 2022 komputer do 3500 zł

Suma 3114 zł

Po raz kolejny zestaw do 3500 złotych jest przykładem możliwości rozbudowy pierwszej konfiguracji. Dalej bazuje on na czterordzeniowym procesorze Core i3-12100F i jest sparowany z 16 GB pamięci RAM DDR4 pracującej w trybie dual channel. Zamiast leciwego już GTX 1650 dalej polecamy Radeona RX 6500 XT. Układ ten powinien zapewnić średnio nawet 10% wyższą wydajność przy niższym zapotrzebowaniu na energię. Nie musimy obawiać się również o obniżenie wydajności ze względu na zastosowanie wąskiej szyny PCIe x4 przez AMD w tym GPU, ponieważ płyta główna Gigabyte B660M DS3H zapewnia pełne wsparcie dla standardu PCIE 4.0.

Karta ta powinna umożliwić uruchomienie nawet nowych gier, choć w ich przypadku nie ma co liczyć na najwyższe ustawienia graficzne. Całość została przez nas zamknięta w dobrze wentylowanej obudowie SilentiumPC Ventum VT4 TG. Warto zaznaczyć, że cena za ten zestaw jest po raz kolejny niższa niż w poprzednim miesiącu.

Maj 2022 komputer do 5000 zł

Suma 4866 zł

Komputer do 5000 zł wyposażony w nowy, 6-rdzeniowy procesor Intela oraz Radeona RX 6600 XT. Postawiliśmy na kartę od AMD, która powinna zapewnić nawet 10% wyższą wydajność niż proponowany w ubiegłym miesiącu RTX 3060. Procesor i5-12400F to jednostka 6-rdzeniowa obsługująca 12 wątków, bazująca na architekturze Alder Lake. Zapewnia ona ok 20% wyższą wydajność od układów Rocket Lake.

PowerColor Radeon RX 6600 XT to na chwilę obecną jedna z tańszych konstrukcji na rynku bazująca na tym układzie. Pozwoli na płynną rozgrywkę w rozdzielczości FullHD - nawet na wysokich ustawieniach! Co prawda karta obsługuje również Ray Tracing, Jednak licząc na płynną rozgrywkę przy tej opcji włączonej, będziemy zmuszeni na skorzystanie z FSR.

Inne modele kart graficznych, które warto wziąć pod uwagę, to:

Maj 2022 komputer do 6500 zł

Suma 6187 zł

Niestety - początek maja nie sprzyja złożeniu wydajniejszego komputera za ok. 6000 zł. Powodem tego są zmieniające się ceny kart graficznych. Chcąc zapewnić wyższą wydajność od poprzedniego zestawu, musimy skupić się na modelach GeForce RTX 3060 TI czy Radeon RX 6700 XT. O ile nie musimy się martwić o samą dostępnością tych jednostek, to gorzej sytuacja wygląda z ceną. Ta bardzo jest zależna od promocji w danym sklepie.

Do zestawienia trafił Asus Zotac GeForce RTX 3060 Ti Dual dostępny w RTV Euro AGD za niecałe 3300 zł. Tylko dzięki temu udało zmieścić się zakładanym budżecie. Układ ten zapewnia wysoką wydajność w grach zarówno w rozdzielczości 1080p, jak i 1440p - nawet z włączonym śledzeniem promieni. Dalej stawiamy na pełnowymiarową konstrukcję ATX od Asus’a model PRIME B660-PLUS D4. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe złącze M.2 dla dysków NVMe oraz wydajniejszą i lepiej chłodzoną sekcję zasilania. Niestety, proponowane zestawienie jest droższe niż jeszcze w połowie kwietnia.

Maj 2022 komputer do 8000 zł - Intel

Suma 7764 zł

W najwydajniejszym proponowanym przez nas zestawie nie zaszły radykalne zmiany. Sercem jednostki dalej jest układ i5-12600K. Ten hybrydowy procesor obsługuje do 16. wątków, wykorzystując do tego aż 10 rdzeni (6C+4c). Po raz kolejny zdecydowaliśmy się na płytę MSI Z690A – jedną z najtańszych konstrukcji bazując na chipsecie Z690 obsługujących pamięć DDR4. Dodatkowo model ten może pochwalić się czterema gniazdami M.2, sześcioma złączami SATA czy 2,5 Gbit LAN’em. Co prawda proponujemy zestaw wyposażony w taniego RTX 3070 od Gigabyte, jednak można również wziąć pod uwagę następujące modele:

Zestaw ten idealnie sprawdzi się do grania w rozdzielczości 1440p nawet na monitorach ultrapanoramicznych.

Maj 2022 komputer do 8000 zł - AMD

Suma 7513 zł

Obniżka ceny na procesor AMD Ryzen 7 5800X spowodowała, że postanowiliśmy przygotować zestawienie wykorzystujące ten układ. Choć jednostka AMD jest wolniejsza od procesorów Intela dwunastej generacji, to mówimy tutaj o różnicy sięgającej maksymalnie 8%. Dodatkowo pamiętajcie, że wraz ze wzrostem rozdzielczości ekranu procesor odgrywa mniejszą rolę, a wydajność zależy tylko od karty graficznej.

Ryzen 7 5800X to ośmiordzeniowy i szesnastowątkowy układ oparty o architekturę ZEN3. By móc w pełni wykorzystać zalety jednostki centralnej postawiliśmy na płytę główną Asusa wykorzystującą chipset B550. Dzięki temu możemy liczyć na pełne wsparcie dla PCIe 4.0. Prezentowana konfiguracja świetnie sprawdzi się zarówno jako maszyna do gier jak i wydajna stacja robocza.

Pozostałe komponenty są identyczne jak w zestawie bazującym na procesorze od Intela.

Maj 2022 Podsumowanie

Niestety, znaczące spadki cen kart graficznych, które obserwowaliśmy przez ostatnie dwa miesiące, zatrzymały się. Jest to sytuacja, którą można było przewidzieć. Okres maja i czerwca - koniec roku szkolnego - nigdy nie sprzyjał zakupom sprzętu. Nie zapominajmy, że jest to również sezon komunijny, w którym często to właśnie komputery są wybierane na prezent. Nie ma zatem co się dziwić, że sprzedawcy, chcąc wykorzystać chwilę, pragną zarobić.

Maj to również kolejny miesiąc, w którym byliśmy w stanie zaproponować wydajniejsze zestawy w niższej cenie. Spoglądając jednak w naszą kryształową kulę, następnych obniżek cen możemy spodziewać się już w wakacje i będzie to spowodowane zbliżającymi się premierami nowych układów graficznych.