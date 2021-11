Polecane zestawy komputerowe – listopad 2021 [Aktualizacja 02.11.2021]

Czy jest to odpowiedni moment na zakup komputera? Czy warto teraz inwestować w nową kartę graficzną? Rozwiewamy wątpliwości i polecamy najlepsze zestawy komputerowe dla graczy.

Kolejny miesiąc za nami. Listopad od dobrych kilku lat kojarzony jest przeważnie z wyprzedażami w sklepach, głównie za sprawą Black Friday. Polskie sklepy przyzwyczaiły nas, że promocje wokoło tego wydarzenia prezentują przez cały miesiąc. Zatem czy trafimy na korzystne oferty w tym miesiącu i uda nam się zmieścić budżecie? Niestety poprawie nie uległy problemy, z którymi zmagamy się od ponad roku. Wciąż występują utrudnienia w transporcie, nasilone przez pandemię oraz ogólnoświatowe problemy z dostępnością układów krzemowych. Postaraliśmy się przygotować kilka zestawów, które może podpowiedzą Wam – czytelnicy, czym kierować się przy składaniu komputera w tych trudnych czasach.

Listopad 2021 - Sytuacja na rynku – premiery, ceny i dostępność sprzętu

Niestety po raz kolejny zadając pytanie “Czy to jest dobry moment na zakup komputera?”, uzyskujemy odpowiedź przeczącą.

Aktualizując ceny w naszym arkuszu, w pierwszym momencie miałem wrażenie, że musiał się do niego wkraść jakiś błąd. Nie mogłem uwierzyć, że GTX 1650 po raz kolejny podrożał i w chwili obecnej kosztuje już prawie 2000 zł. Podobną sytuację zauważyliśmy w przypadku GTX 1660, który teraz potrafi kosztować nawet ponad 3000 zł. Jak w takich warunkach stworzyć zestaw nadający się do grania, który z czystym sumieniem można polecić? Na pewno nie jest to łatwe zadanie, a każda decyzja o zakupie nowego sprzętu powinna być dokładnie przemyślana. Ciężko wskazać, kiedy poprawi się obecna sytuacja, ale już pojawią się spekulacje, że może ona jeszcze potrwać nawet do końca 2022 roku.

Standardowo osobom, które są zmuszone do zakupu komputera polecamy wyposażenie go w GeForce’a GT 1030. Mamy świadomość, że nie jest to najwydajniejszy układ, ale sprosta on prostym grom online i wręcz idealnie nadaje się do pracy czy oglądania multimediów.

Poniżej lista kilku polecanych modeli z linkami do porównywarki cenowej:

Niestety nadzieje pokładane w premierę Alder Lake, która nastąpi już 4 listopada, zostały ostatecznie rozwiane. Choć same procesory zostały przez Intela bardzo dobrze wycenione, to niestety nie dotyczy to pozostałych kompatybilnych z nimi podzespołów. Przede wszystkim płyty główne obsługujące nowe jednostki, delikatnie mówiąc nie należą do najtańszych. Cena podstawowych modeli zaczyna się w okolicach 1000 zł i mowa tu o modelach obsługujących wciąż pamięć DDR4. Choć biorąc pod uwagę początkową cenę kości DDR5, można śmiało założyć, że szybko w polecanych zestawach ich nie znajdziemy. Ciężko też przewidzieć jaka będzie realna dostępność układów Intela zaraz po premierze. Jeżeli i tu wystąpią problemy można spodziewać się, że procesory również bardzo szybko będą sprzedawane w zawyżonych cenach.

Przejdźmy zatem do omawiania przygotowanych zestawów. Listopad to kolejny miesiąc, w którym AMD nie jest w stanie konkurować z procesorami Intela - zwłaszcza w tych najtańszych zestawieniach. Jednostki niebieskich oparte na architekturze Comet Lake, a tym bardziej nowsze Rocket Lake’y, są wydajniejsze od układów ZEN 2. Mimo to pozostają tańsze od konkurencji. Niestety nowsze i wydajniejsze procesory ZEN 3 wciąż są sporo droższe.

Należy też pamiętać, że ceny zestawów nie obejmują systemu operacyjnego, cen transportu i montażu. Ten ostatni jest możliwy w większości dużych sklepów, jeżeli zdecydujemy się na zakup całości elementów. Sytuacja na rynku podzespołów i ich cen jest na tyle niestabilna, że postanowiliśmy przy wybranych przez nas produktach podać linki prowadzące do porównywarki cenowej.

Listopad 2021 - Komputer do 2000 zł

Proponowany zestaw nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Na szczęście spora część komponentów potaniała dzięki czemu uzyskaliśmy cenę o 40 zł niższą niż w połowie października. Po raz kolejny postawiliśmy na 4-rdzeniowy procesor Intela - Core i3-10105F. Jednostka bez problemu poradzi sobie z efektywnym wsparciem nawet dość mocnych kart graficznych pokroju RTX 2060 czy GTX 1660. Pozostaliśmy również przy dwóch dyskach twardych - szybki SSD na system i programy oraz klasyczny dysk mechaniczny do przechowywania naszych danych czy instalowania gier.

Listopad 2021 - Komputer do 4000 zł

Zwykle w tym miejscu prezentowaliśmy konfiguracje do kwoty 3500 zł, które były rozwinięciem pierwszego zestawu. Niestety drożejące karty graficzne zmusiły nas do podniesienia górnej granicy budżetu. Mimo, że proponowany zestaw jest również identyczny jak w ubiegłym miesiącu kosztuje 230 zł więcej. Konfiguracja ta będzie w stanie obsłużyć większość gier w rozdzielczości 1080p przy ustawieniach średnich.

Listopad 2021 - Komputer do 5000 zł

Ten zestaw również podrożał w porównaniu do ubiegłego miesiąca choć ta zmiana będzie mniej dotkliwa dla naszego portfela i wyniesie 40 zł. W obecnej konfiguracji zestaw ten może pochwalić się chyba najlepszą opłacalnością, a to za sprawą RTX 2060, którego możemy kupić taniej niż GTX 1660. Ciężko przewidzieć jak długo taki stan rzeczy się utrzyma. Jeżeli RTX przestałby być dostępny i bylibyśmy zmuszeni do wymiany karty graficznej to cena zestawu przekroczyłaby już zakładany próg 5000 zł. Tutaj jednak sugerowalibyśmy wybranie Radeona RX 6600 XT, którego można zakupić w cenie poniżej 3000 zł.

Listopad 2021 - Komputer do 6000 zł

Pierwsza konfiguracja w naszym zestawianiu, która jest tańsza niż w połowie października. Decydując się na ten zastaw w listopadzie oszczędzimy 150 zł. Za 6000 zł otrzymujemy komputer, który bez problemów poradzi sobie nawet z najnowszymi tytułami w rozdzielczości 1080p.

Listopad 2021 - Komputer do 8500 zł

Ostatnia proponowana przez nas konfiguracja podrożała przez ostatnie dwa tygodnie o prawie 500 zł. W najwydajniejszym proponowanym zestawie ponownie postawiliśmy na kartę RTX 3070. Układ Nvidii mimo, że dysponuje tylko 8 GB pamięci GDDR6, zapewnia ciut wyższą wydajność niż RX 6700 XT. GeForce sparowany z 6 – rdzeniowym procesorem Ryzen 5 5600X powinien zapewnić dobrą wydajność w najnowszych tytułach nawet przy rozdzielczości 1440p. Dodatkowym atutem rozwiązania z serii RTX może być obsługa DLSS czy wbudowany kodek NVENC, którego możemy użyć przy transmisjach naszych rozgrywek na platformach streamingowych.

Listopad 2021 – Podsumowanie

Czy jest lepiej? Nie, choć na początku października sądziliśmy, że sytuacja powoli się stabilizuje. Ceny układów graficznych wciąż rosną, a ich dostępność jest mocno ograniczona. Na pewno nie pomaga w tym po raz kolejny wydłużony okres przejścia Ethereum na algorytm Proof of Stake. Oznacza to, że karty graficzne dalej mogą być używane do wydobycia tej kryptowaluty, przyczyniając się do ich braków w sklepach.

Czy można spodziewać się dużych promocji w listopadzie? Biorąc pod uwagę jak dużymi podwyżkami zostały dotknięte karty graficzne oraz jakie jest zapotrzebowanie rynku radzilibyśmy zachować rozwagę. Nawet 10% rabat, wciąż może oznaczać, że układ kupimy drożej niż jeszcze w wrześniu czy na początku października.

Na tym kończymy zestawienie choć możecie wyczekiwać też aktualizacji w połowie miesiąca. Nowego poradnika zakupowego możecie się spodziewać już na początku grudnia. Pozostaje mieć nadzieje, że sytuacja z dostępnością kart graficznych nie będzie się pogarszać i doczekamy się w końcu stabilizacji.

