Polecane zestawy komputerowe – maj 2022 [16.05.2022]

Czy jest to odpowiedni moment na zakup komputera? Czy warto teraz inwestować w nową kartę graficzną? Rozwiewamy wątpliwości i polecamy najlepsze zestawy komputerowe dla graczy. [Aktualizacja cen: 16.05.2022]

Maj to kolejny miesiąc, w którym nie zauważaliśmy znaczących wzrostów cen podzespołów komputerowych. Jednak jak długo ta sytuacja się utrzyma oraz “czy to jest dobry moment na złożenie PC?”. Aby odpowiedzieć na to pytanie, postaraliśmy się przygotować kilka zestawów, które ułatwią Wam wybór oraz podpowiedzą, na co zwrócić uwagę.

Maj 2022 - Sytuacja na rynku – premiery, ceny i dostępność sprzętu

Jak zatem wygląda obecna sytuacja na ryku? Początek kwietnia napawał nas dużym optymizmem. Karty graficzne taniały z dnia na dzień, osiągając coraz to niższe pułapy. Jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko sugerowanych cen, jak obecnie. Niestety, w połowie miesiąca gwałtowne zmiany cen zatrzymały się. Na szczęście nie oznacza to podwyżek. Nietrudno jednak odnieść wrażenie, że układy GPU otrzymały nowe widełki cenowe.

I tak na początku maja za RTX 3060 przyjdzie nam zapłacić między 2300-2600 zł, RTX 3060 Ti to wydatek od 3000-3500 zł, RTX 3070 to już okolice 4000zł. Osobom, które szukają najlepszej okazji na zakup nowych GeForców, polecamy nasz codziennie aktualizowany artykuł z najlepszymi promocjami.

Zmiana widełek nie oznacza, że nie możemy kupić nowej karty graficznej taniej. Tutaj, niestety, musimy liczyć już na własne szczęście. Większość sklepów często wprowadza różne promocje czy akcje wyprzedażowe, dzięki którym często jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet i kilkaset złotych. Pamiętajcie tylko o tym, że takie akcje są nie tylko ograniczone czasowo, ale i bardzo często ilościowo. Więc gdy już traficie na okazję cenową, to nie zwlekajcie zbyt długo z decyzją.

Korzystając z wyprzedaży w sklepach często można trafić na naprawdę dobre okazje

Osobom szukającym tańszych układów możemy polecić Radeona RX 6400, który zadebiutował w kwietniu. Karta ta śmiało może rywalizować z GeForce GTX 1650, zapewniając - zależnie od tytułu - identyczny, a często i nawet wyższy poziom wydajności. Dodatkowo nowa konstrukcja od AMD jest średnio o 300 zł tańsza od leciwych już GeForce-ów oraz pobiera zauważalnie mniej prądu.

Jak wspominaliśmy, w ubiegłym miesiącu duże nadzieje pokładaliśmy w premierze nowych procesorów od AMD. Wyczekiwana odpowiedz na jednostki Alder Lake przyszła jednak za późno. Najwydajniejszy procesor do gier od czerwonych – model Ryzen 7 5800X3D - kosztuje w sklepach nawet 2500 zł. Trudno na tym etapie życia platformy AM4 argumentować zakup 8-rdzeniowego procesora w takiej cenie. I choć można zachwycać się wydajnością tego układu, wielu użytkowników woli zaczekać na premierę jednostek ZEN4.

Przejdźmy do omawiania przygotowanych zestawów. Premiera nowych układów od AMD nie zmieniła znacząco sytuacji na rynku. Tak naprawdę jedynym układem od “czerwonych”, który zaliczył zauważalną obniżkę, ceny jest Ryzen 7 5800X. Pozostałe debiutujące na początku kwietnia jednostki, jak Ryzen 5 5600 czy Ryzen 7 5700X, wciąż są trudno dostępne, zaś ich wycena pozostawia wiele do życzenia.

Dalej mówimy o sytuacji, gdzie układy wykorzystujące architekturę ZEN3 nie są w stanie konkurować z procesorami Intela pod względem ceny - zwłaszcza w najtańszych zestawieniach. Procesory Intela 12. generacji zapewniają nie tylko wysoką wydajność w grach i aplikacjach. Ich rewelacyjna cena była powodem, dla którego kolejny miesiąc większość polecanych zestawów jest wyposażona w te 10-nanometrowe układy. Nie zapominajmy również, że platforma Intela na chwilę obecną jest bardziej rozwojowa i zapewnia pełne wsparcie najnowszych technologii.

Należy też pamiętać, że ceny zestawów nie obejmują systemu operacyjnego, cen transportu i montażu. Ten ostatni jest możliwy w większości dużych sklepów - jeżeli zdecydujemy się na zakup wszystkich elementów. Postanowiliśmy zmienić sposób prezentacji cen proponowanych podzespołów. Teraz przy produkcie znajdziecie link z ceną, kierujący bezpośrednio do sklepów: x-kom, Euro RTV AGD czy Komputronik. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których produkt wciąż jest dostępny w porównywarce cenowej pomimo wycofania z oferty sklepu.

Maj 2022 komputer do 2500 zł

Suma 2376 zł

W cenie do 2500 zł dalej prezentujemy zestaw oparty o 4-rdzeniowy procesor Intela Core i3-12100F. Układ ten zapewnia dodatkowo obsługę 8. wątków i oferuje nawet 30 % wyższą wydajność w grach niż swój poprzednik i3-10100F. W parze z 16 GB pamięci RAM stanowi solidną bazę do przyszłej rozbudowy zestawu o choćby wydajniejszy układ graficzny.

Przypominamy, że jeżeli jednak pragniecie wykorzystać komputer do pracy i nie zależy Wam na grach, to warto rozważyć zrezygnowanie z karty graficznej GeForce GT 1030 i wymianę procesora na model i3-12100 posiadający zintegrowany układ graficzny.

Maj 2022 komputer do 3500 zł

Suma 3114 zł

Po raz kolejny zestaw do 3500 złotych jest przykładem możliwości rozbudowy pierwszej konfiguracji. Dalej bazuje on na czterordzeniowym procesorze Core i3-12100F i jest sparowany z 16 GB pamięci RAM DDR4 pracującej w trybie dual channel. Zamiast leciwego już GTX 1650 dalej polecamy Radeona RX 6500 XT. Układ ten powinien zapewnić średnio nawet 10% wyższą wydajność przy niższym zapotrzebowaniu na energię. Nie musimy obawiać się również o obniżenie wydajności ze względu na zastosowanie wąskiej szyny PCIe x4 przez AMD w tym GPU, ponieważ płyta główna Gigabyte B660M DS3H zapewnia pełne wsparcie dla standardu PCIE 4.0.

Karta ta powinna umożliwić uruchomienie nawet nowych gier, choć w ich przypadku nie ma co liczyć na najwyższe ustawienia graficzne. Całość została przez nas zamknięta w dobrze wentylowanej obudowie SilentiumPC Ventum VT4 TG. Warto zaznaczyć, że cena za ten zestaw jest po raz kolejny niższa niż w poprzednim miesiącu.

Maj 2022 komputer do 5000 zł

Suma 4866 zł

Komputer do 5000 zł wyposażony w nowy, 6-rdzeniowy procesor Intela oraz Radeona RX 6600 XT. Postawiliśmy na kartę od AMD, która powinna zapewnić nawet 10% wyższą wydajność niż proponowany w ubiegłym miesiącu RTX 3060. Procesor i5-12400F to jednostka 6-rdzeniowa obsługująca 12 wątków, bazująca na architekturze Alder Lake. Zapewnia ona ok 20% wyższą wydajność od układów Rocket Lake.

PowerColor Radeon RX 6600 XT to na chwilę obecną jedna z tańszych konstrukcji na rynku bazująca na tym układzie. Pozwoli na płynną rozgrywkę w rozdzielczości FullHD - nawet na wysokich ustawieniach! Co prawda karta obsługuje również Ray Tracing, Jednak licząc na płynną rozgrywkę przy tej opcji włączonej, będziemy zmuszeni na skorzystanie z FSR.

Inne modele kart graficznych, które warto wziąć pod uwagę, to:

Maj 2022 komputer do 6500 zł

Suma 6187 zł

Niestety - początek maja nie sprzyja złożeniu wydajniejszego komputera za ok. 6000 zł. Powodem tego są zmieniające się ceny kart graficznych. Chcąc zapewnić wyższą wydajność od poprzedniego zestawu, musimy skupić się na modelach GeForce RTX 3060 TI czy Radeon RX 6700 XT. O ile nie musimy się martwić o samą dostępnością tych jednostek, to gorzej sytuacja wygląda z ceną. Ta bardzo jest zależna od promocji w danym sklepie.

Do zestawienia trafił Asus Zotac GeForce RTX 3060 Ti Dual dostępny w RTV Euro AGD za niecałe 3300 zł. Tylko dzięki temu udało zmieścić się zakładanym budżecie. Układ ten zapewnia wysoką wydajność w grach zarówno w rozdzielczości 1080p, jak i 1440p - nawet z włączonym śledzeniem promieni. Dalej stawiamy na pełnowymiarową konstrukcję ATX od Asus’a model PRIME B660-PLUS D4. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe złącze M.2 dla dysków NVMe oraz wydajniejszą i lepiej chłodzoną sekcję zasilania. Niestety, proponowane zestawienie jest droższe niż jeszcze w połowie kwietnia.

Maj 2022 komputer do 8000 zł - Intel

Suma 7764 zł

W najwydajniejszym proponowanym przez nas zestawie nie zaszły radykalne zmiany. Sercem jednostki dalej jest układ i5-12600K. Ten hybrydowy procesor obsługuje do 16. wątków, wykorzystując do tego aż 10 rdzeni (6C+4c). Po raz kolejny zdecydowaliśmy się na płytę MSI Z690A – jedną z najtańszych konstrukcji bazując na chipsecie Z690 obsługujących pamięć DDR4. Dodatkowo model ten może pochwalić się czterema gniazdami M.2, sześcioma złączami SATA czy 2,5 Gbit LAN’em. Co prawda proponujemy zestaw wyposażony w taniego RTX 3070 od Gigabyte, jednak można również wziąć pod uwagę następujące modele:

Zestaw ten idealnie sprawdzi się do grania w rozdzielczości 1440p nawet na monitorach ultrapanoramicznych.

Maj 2022 komputer do 8000 zł - AMD

Suma 7513 zł

Obniżka ceny na procesor AMD Ryzen 7 5800X spowodowała, że postanowiliśmy przygotować zestawienie wykorzystujące ten układ. Choć jednostka AMD jest wolniejsza od procesorów Intela dwunastej generacji, to mówimy tutaj o różnicy sięgającej maksymalnie 8%. Dodatkowo pamiętajcie, że wraz ze wzrostem rozdzielczości ekranu procesor odgrywa mniejszą rolę, a wydajność zależy tylko od karty graficznej.

Ryzen 7 5800X to ośmiordzeniowy i szesnastowątkowy układ oparty o architekturę ZEN3. By móc w pełni wykorzystać zalety jednostki centralnej postawiliśmy na płytę główną Asusa wykorzystującą chipset B550. Dzięki temu możemy liczyć na pełne wsparcie dla PCIe 4.0. Prezentowana konfiguracja świetnie sprawdzi się zarówno jako maszyna do gier jak i wydajna stacja robocza.

Pozostałe komponenty są identyczne jak w zestawie bazującym na procesorze od Intela.

Maj 2022 Podsumowanie

Niestety, znaczące spadki cen kart graficznych, które obserwowaliśmy przez ostatnie dwa miesiące, zatrzymały się. Jest to sytuacja, którą można było przewidzieć. Okres maja i czerwca - koniec roku szkolnego - nigdy nie sprzyjał zakupom sprzętu. Nie zapominajmy, że jest to również sezon komunijny, w którym często to właśnie komputery są wybierane na prezent. Nie ma zatem co się dziwić, że sprzedawcy, chcąc wykorzystać chwilę, pragną zarobić.

Maj to również kolejny miesiąc, w którym byliśmy w stanie zaproponować wydajniejsze zestawy w niższej cenie. Spoglądając jednak w naszą kryształową kulę, następnych obniżek cen możemy spodziewać się już w wakacje i będzie to spowodowane zbliżającymi się premierami nowych układów graficznych.

Aktualizacja zestawienia nastąpi w połowie miesiąca. Nowy poradnik oddamy w Wasze ręce na początku czerwca.

Kwiecień 2022

Mimo że pierwszy kwietnia kojarzony jest z publikacją mniej poważnych treści, do naszego co miesięcznego zestawienia” Polecanych zestawów komputerowych” podeszliśmy z pełną powagą. Nie przedłużając tego wstępu od razu odpowiedzmy sobie na pytanie “Czy to jest dobry moment na złożenie PC?” Odpowiedź brzmi: tak. Obecna sytuacja na rynku podzespołów wygląda najlepiej od roku. Zatem czym kierować się przy zakupie komputera w kwietniu?

Postaraliśmy się przygotować kilka zestawów, które ułatwią Wam wybór oraz podpowiedzą, na co zwrócić uwagę.

Kwiecień 2022 - Sytuacja na rynku – premiery, ceny i dostępność sprzętu

Jak zatem wygląda obecna sytuacja na ryku? Przez cały marzec mogliśmy zaobserwować znaczące spadki cen kart graficznych. Na chwilę obecną osiągają najniższe poziomy od roku, pomału zbliżając się do cen sugerowanych. Niestety, jak szybko pojawi GPU w dobrej cenie, tak samo szybko jest wykupywane. Dlatego osobom szukającym najlepszych okazji na kartę graficzną polecamy nasz temat - “Najtańsze RTX”. W tym codziennie aktualizowanym artykule staramy się znaleźć dla Was najlepsze promocje danego dnia na karty graficzne Nvidii.

Wracając do sytuacji na rynku - nadal ciężko wskazać główną przyczynę tak drastycznego spadku cen. Dobrą wiadomością jest to, że mimo ustabilizowania kursu głównych kryptowalut nie widać zwiększonego popytu na GPU wśród górników. Nie widzimy też negatywnego wpływu na ceny elektroniki trwającego za naszą wschodnią granicą konfliktu zbrojnego między Ukrainą a Rosją.

Być może producenci kart, czy sama Nvidia - licząc na zwiększony popyt - w końcu realizuje większe dostawy do sklepów. Nie zapominajmy, że na koniec tego roku planowana jest premiera RTX 4000. Ostatnie, czego chcą producenci, to pozostanie z wysokim stanem magazynowym konstrukcji poprzedniej generacji. Może to być ostatni moment na ich sprzedaż z wciąż bardzo wysokim zyskiem.

Początek kwietnia to również czas, w którym po raz pierwszy od dawna możemy zakupić RTX 3060 poniżej 2500 zł, a modele Ti w okolicach 3 000 zł. Obniżki cenowe dotyczą tak naprawdę wszystkich - nawet tych najwydajniejszych - kart graficznych.

W kwietniu w końcu doczekamy się długo wyczekiwanej odpowiedzi z strony AMD. Czerwoni już 4. kwietnia wypuszczą do sklepów nowe, tańsze układy oparte o architekturę ZEN3. Wśród nowych jednostek znajdziemy 8-, 6- jak i 4- rdzeniowe procesory. Najciekawiej prezentują się dwa najmocniejsze układy - Ryzen 5 5600 oraz Ryzen 7 5700X, posiadające pełną pamięć Cache 3 poziomu. Pozostałe, tańsze jednostki, niestety będą pod tym względem okrojone, co może negatywnie wpłynąć na ich wydajność. Część z nich nie będzie również zapewniała wsparcia dla PCIe 4.0, więc przed zakupem tych modeli radzimy, by zapoznać się z testami. Dużym plusem tych jednostek może być kompatybilność z wszystkimi płytami dla socketu AM4.

AMD w marcu ogłosiło, że procesory ZEN3 będą obsługiwane już nie tylko na układach serii 400 i 500. Aktualizacje biosu otrzymają również płyty główne wyposażone w chipsety X370, B350 i A320, co pozwoli na aktualizacje zestawu o nowy procesor osobom, które zakupiły komputery nawet i pięć lat temu.

Pełna specyfikacja nadchodzących modeli prezentuje się następująco:

Model Architektura Liczba rdzeni / wątków Maksymalne taktowanie w trybie Boost / bazowe Całkowita poj, pamięci podręcznej

(cache) Współczynnik TDP Obsługa PCIE® System chłodzenia Cena SEP AMD Ryzen 7 5700X Zen 3 8 / 16 4,6 / 3,4 GHz 36 MB 65W Gen 4 nd, 299 USD AMD Ryzen 5 5600 Zen 3 6 / 12 4,4 / 3,5 GHz 35 MB 65W Gen 4 Wraith

Stealth 199 USD AMD Ryzen 5 5500 Zen 3 6 / 12 4,2 / 3,6 GHz 19 MB 65W Gen 3 Wraith

Stealth 159 USD AMD Ryzen 5 4600G Zen 2 6 / 12 4,2 / 3,7 GHz 11 MB 65W Gen 3 Wraith

Stealth 154 USD AMD Ryzen 5 4500 Zen 2 6 / 12 4,1 / 3,6 GHz 11 MB 65W Gen 3 Wraith

Stealth 129 USD AMD Ryzen 3 4100 Zen 2 4 / 8 4,0 / 3,8 GHz 6 MB 65W Gen 3 Wraith

Stealth 99 USD

To nie koniec nowości od AMD. Już 20 kwietnia doczekamy się również premiery AMD Ryzen 7 5800X3D. Ten 8-rdzeniowy procesor wyposażony w AMD 3D V-Cache ma powalczyć z Core i9-12900K o miano najwydajniejszego procesora do gier.

Choć ceny kart graficznych są najniższe od roku, osobom, które są zmuszone są do zakupu komputera w tym okresie, polecamy w dalszy ciągu wyposażenie go w GeForce GT 1030. W chwili obecnej GT 1030 w skrajnych przypadkach kosztuje dalej prawie 500 zł. Mimo wszystko karta ta wciąż jest najtańszą opcją dla osób składających komputer z nowych podzespołów. Sprosta ona prostym grom online oraz umożliwi pracę i oglądanie multimediów, jeżeli nie dysponujemy zintegrowanym układem graficznym.

Najnowsze informacje wskazują, że przed wakacjami możemy spodziewać się znaczących obniżek cen kart graficznych. Więc może warto przeczekać jeszcze te dwa miesiące, by móc kupić dużo wydajniejszy układ?

Przejdźmy do omawiania przygotowanych zestawów. Obecnie dostępne układy AMD dalej nie doczekały się obniżenia ceny, przez co układy wykorzystujące architekturę ZEN3 nie są w stanie konkurować z procesorami Intela pod względem ceny, zwłaszcza w najtańszych zestawieniach. Procesory Intela 12. generacji zapewniają nie tylko wysoką wydajność w grach i aplikacjach. Ich rewelacyjna cena była powodem, dla którego kolejny miesiąc większość polecanych zestawów jest wyposażona w te 10-nanometrowe układy.

Należy też pamiętać, że ceny zestawów nie obejmują systemu operacyjnego, cen transportu i montażu. Ten ostatni jest możliwy w większości dużych sklepów - jeżeli zdecydujemy się na zakup całości elementów. Postanowiliśmy zmienić sposób prezentacji cen proponowanych podzespołów. Teraz przy produkcie znajdziecie link z ceną, kierujący bezpośrednio do sklepów: x-kom, Euro RTV AGD czy Komputronik. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których produkt wciąż jest dostępny w porównywarce cenowej pomimo wycofania z oferty sklepu.

Kwiecień 2022 Komputer za 2500 zł

Suma 2374 zł

W cenie do 2500 zł dalej prezentujemy zestaw oparty o 4-rdzeniowy procesor Intela Core i3-12100F. Zapewniający obsługę 8. wątków układ oferuje nawet 30 % wyższą wydajność w grach niż swój poprzednik i3-10100F. W parze z 16 GB pamięci RAM stanowi solidną bazę do przyszłej rozbudowy zestawu o choćby wydajniejszy układ graficzny.

Przypominamy, że jeżeli jednak pragniecie wykorzystać komputer do pracy i nie zależy Wam na grach, to warto rozważyć zrezygnowanie z karty graficznej GeForce GT 1030 i wymianę procesora na model i3-12100 posiadający zintegrowany układ graficzny.

Kwiecień 2022 Komputer za 3500 zł

Suma 3371 zł

Zestaw ten to przykład możliwości rozbudowy pierwszej konfiguracji. Dalej jest on oparty o 4-rdzeniowy procesor i3-12100F i sparowany z 16 GB pamięci RAM DDR4 pracującej w trybie dual channel. Największa zmiana zaszła w przypadku karty graficznej. Zamiast leciwego już GTX 1650 zdecydowaliśmy się na Radeona RX 6500 XT. Układ ten powinien zapewnić średnio nawet 10% wyższą wydajność przy niższym zapotrzebowaniu na energię. Nie musimy obawiać się również o obniżenie wydajności ze względu na zastosowanie wąskiej szyny PCIe x4 prze AMD w tym GPU.

Płyta główna Gigabyte B660M DS3H zapewnia pełne wsparcie dla standardu PCIE 4.0. Karta ta powinna umożliwić uruchomienie nawet nowych gier, choć w ich przypadku nie ma co liczyć na najwyższe ustawienia graficzne. Całość została przez nas zamknięta w dobrze wentylowanej obudowie SilentiumPC Ventum VT4 TG. Warto zaznaczyć, że mimo zmiany układu graficznego na wydajniejszy, cena za ten zestaw jest niższa niż w marcu.

Kwiecień 2022 Komputer za 5000 zł

Suma 4865 zł

Komputer do 5000 zł wyposażony w nowy 6-rdzeniowy procesor Intela oraz RTX 3060 – to nie Prima Aprlis. Zestaw ten udowadnia, jak mocno potaniały karty graficzne na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Procesor i5-12400F to jednostka 6-rdzeniowa obsługująca 12 wątków, bazująca na architekturze Alder Lake. Zapewnia ona ok 20% wyższą wydajność od układów Rocket Lake.

Asus RTX 3060 PHOENIX to na chwilę obecną jedna z tańszych konstrukcji na rynku bazująca na tym układzie. Pozwoli na płynną rozgrywkę w rozdzielczości FullHD nawet na wysokich ustawieniach. Karta obsługuje również Ray Tracing, a dzięki wsparciu DLSS nie musimy się martwić negatywnym wpływem na wydajność tej opcji graficznej. Niestety model Asusa jest wyposażony tylko w jeden wentylator, co może wpłynąć negatywnie na kulturę pracy jednostki.

Inne modele kart graficznych, które warto wziąć pod uwagę, to:

ASUS Radeon RX 6600 XT Dual OC 8GB GDDR6 X-kom 2399 zł, Komputronik 2399 zł,

Kwiecień 2022 Komputer za 6000 zł

Suma 6166 zł

W stosunku do poprzedniego zestawu zmianie uległa płyta główna. Dalej jest to pełnowymiarowa konstrukcja ATX od Asus’a model PRIME B660-PLUS D4. Dzięki temu zyskujemy jedno dodatkowe złącze M.2 oraz wydajniejszą i lepiej chłodzoną sekcję zasilania.

Po raz kolejny największą zmianą w porównaniu do zeszłego miesiąca jest karta graficzna. Do niedawna modele RTX 3060 Ti polecaliśmy tylko w najdroższym zestawie. Układ ten zapewnia wysoką wydajność w grach zarówno w rozdzielczości 1080p, jak i 1440p nawet z włączonym śledzeniem promieni.

Inne modele kart graficznych, które warto wziąć pod uwagę, to:

ASUS Radeon RX 6600 XT Dual OC 8GB GDDR6 X-kom 2399 zł, Komputronik 2399 zł,

Kwiecień 2022 Komputer za 8000 zł

Suma 8021 zł

Tak, zdajemy sobie sprawę, że przekroczyliśmy budżet o 200 zł. Jednak chcąc zapewnić zauważalnie wyższą wydajność niż zestaw za ok 6000, poniekąd zmuszeni byliśmy na wykorzystanie dużo wydajniejszej karty graficznej.

Sercem jednostki jest dalej jest układ i5-12600K. Ten hybrydowy procesor obsługuje do 16. wątków, wykorzystując do tego aż 10 rdzeni (6C+4c). Po raz kolejny zdecydowaliśmy się na płytę MSI Z690A – jedną z najtańszych konstrukcji bazując na chipsecie Z690 obsługujących pamięć DDR4. Dodatkowo model ten może pochwalić się czterema gniazdami M.2, sześcioma złączami SATA czy 2,5 Gbit LAN’em. Co prawda proponujemy zestaw wyposażony w taniego RTX 3070 od MSI, jednak można również wziąć pod uwagę następujące modele:

MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC X-kom 4399 zł, Ceneo 4169 zł,

Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8GB X-kom 4499 zł, Komputronik 4199 zł,

Zestaw ten idealnie sprawdzi się do grania w rozdzielczości 1440p nawet na monitorach ultrapanoramicznych.

Kwiecień 2022 Podsumowanie

Spoglądając na obecnie prezentowane zestawy, wniosek nasuwa się jeden: znacząco wzrosła ich wydajność i zarazem opłacalność w stosunku do tego, co byliśmy w stanie zaproponować w poprzednich miesiącach. Ciężko powiedzieć, jak długo taki stan się utrzyma. Podobną sytuację mogliśmy zaobserwować w wakacje 2021. Gdy wszyscy liczyli na stałe obniżki cen kart graficznych, te ponownie zaczęły rosnąc, osiągając kolejne rekordy. Zatem jeżeli potrzebujesz nowego komputera - warto wykorzystać ten, co by nie mówić, dobry moment na jego złożenie.

Aktualizacja zestawienia nastąpi w połowie miesiąca. Nowy poradnik oddamy w Wasze ręce na początku maja.

Zestawy komputerowe marzec 2022

Przygotowując jak co miesiąc prezentację polecanych zestawów komputerowych, nasuwają się te same pytania: Czy skończyły się problemy z dostępnością sprzętu? Czy ceny w końcu wróciły do normy? Czy nie ma problemów z dostępnością?

Choć śmiało można powiedzieć, że jest co raz lepiej, to jeszcze wiele czasu minie abyśmy mówili o pełnym rozwiązaniu wszystkich problemów. Znoszone są obostrzenia pandemiczne, co pozwala mieć nadzieje na chwilę stabilności na rynku, ale nie zapominajmy co dzieje się za naszymi granicami. Niestety - na horyzoncie mamy kolejny kryzys, który może negatywnie wpłynąć na ceny elektroniki, a nawet spowodować kolejną zapaść. Zatem czym kierować się przy zakupie komputera w marcu?

Postaraliśmy się przygotować kilka zestawów, które ułatwią Wam wybór oraz podpowiedzą, na co zwrócić uwagę.

Marzec 2022 - Sytuacja na rynku – ceny i dostępność sprzętu

Jak zatem wygląda obecna sytuacja na ryku? W marcu po raz kolejny zaobserwowaliśmy znaczące spadki cen kart graficznych. Można powiedzieć, że są one co raz bliżej tych, które obserwowaliśmy na wakacjach 2021 roku. Główna przyczyna obniżek cen to spadające kursy kryptowalut.

Obserwując skupiające górników, grupy na portalach społecznościowych, można zauważyć tendencje do wyprzedaży całych koparek opartych o układy GTX 1660 czy RX 580. Widać, że opłacalność wydobycia na tych modelach znacząco maleje. Jest to zatem ostatnia chwila na pozbycie się wciąż sporo wartych układów. Jeżeli spadki wartości Ethereum się utrzymają, a koszty energii dalej będą rosły, można oczekiwać, że podobną sytuację będziemy obserwować w przypadku RX 6600, RTX 2060 czy 3060. Finalnie powinno to spowodować kolejną obniżkę cen układów graficznych.

Na szczęście dalej odnotowujemy spadki kosztów GTX 1650, stanowiącego często podstawę tanich komputerów do gier. Pod koniec lutego tanie Turinngi kosztowały około 1200 zł. Również GTX 1660 po raz pierwszy od pół roku jest sprzedawany często poniżej 2000 zł.

Niestety, licząc na dostępność w lepszych cenach wyższych modeli pokroju RTX 3060 czy RX 6600 XT, musimy być cierpliwi. Układy te wciąż regularnie kosztują powyżej 3000 zł. Jednak co raz więcej sklepów umieszcza je w promocjach. Zresztą okazje cenowe nie dotyczą tylko modeli z półki średniej. Śledząc choćby naszą stronę, gdzie informujemy Was o codziennych ofertach czy większych akcjach promocyjnych w różnych sklepach, możecie na bieżąco odkrywać najlepsze promocje.

koszyk X-kom 14.02 -na promocjach trafimy również na wyższe modele kart graficznych

Przeglądając oferty sklepów trudno nie odnieść wrażenia, że znaczącej poprawie uległa dostępność kart graficznych. W chwili obecnej możemy wybierać przeważnie wśród różnych modeli opartych o ten sam układ.

Informacja z początku lutego o skażeniu pamięci NAND i podwyżkach cen nośników SSD potwierdziła się. W marcu zaobserwowaliśmy prawie 10 % wzrostu ich cen w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Podobną podwyżkę zaobserwowaliśmy również w przypadku pamięci RAM. Może ona być spowodowana przestawieniem części produkcji w celu nadrobienia braków układów potrzebnych do produkcji dysków twardych.

Warto tutaj wspomnieć również o obecnej sytuacji geopolitycznej. Trwający konflikt na Ukrainie może negatywnie wpłynąć na ceny elektroniki. Wystarczy choćby wspomnieć, że to właśnie nasz sąsiad odpowiada za 90 % dostaw neonu do fabryk. Ten gaz szlachetny jest niezbędny do pracy laserów używanych w procesach litograficznych. Zmiana dostawcy gazu może skutkować po raz kolejny podwyżką cen w zakładach produkujących podzespoły.

Również sankcje nałożone na Rosję nie wpłyną na rynek pozytywnie. W tym kraju przecież wydobywa się sporą ilość rzadkich metali, często wykorzystywanych do produkcji komponentów. Dobrym przykładem jest choćby pallad, wykorzystywany w samochodach do produkcji katalizatorów, a w sektorze elektronicznym do produkcji kondensatorów, elektrod czy układów scalonych.

Osobom, które są zmuszone do zakupu komputera w tym okresie, polecamy wyposażenie go w GeForce’a GT 1030. Te leciwe już karty znikają ze sklepów, co przekłada się na wzrost ich ceny. W chwili obecnej GT 1030 w skrajnych przypadkach kosztuje dalej prawie 500 zł. Mimo wszystko karta ta wciąż jest najtańszą opcją dla osób składających komputer z nowych podzespołów. Sprosta ona prostym grom online oraz umożliwi pracę i oglądanie multimediów - jeżeli nie dysponujemy zintegrowanym układem graficznym.

Przejdźmy zatem do omawiania przygotowanych zestawów. AMD dalej nie zdecydowało się na obniżenie cen procesorów wykorzystujących architekturę ZEN3, przez co układy “czerwonych” nie są w stanie konkurować z procesorami Intela pod względem ceny, zwłaszcza w najtańszych zestawieniach. Procesory Intela 12. generacji zapewniają nie tylko wysoką wydajność w grach i aplikacjach. Ich rewelacyjna cena była powodem, dla którego już w ostatnim miesiącu, postanowiliśmy zaktualizować większość polecanych zestawów i wyposażyć je w te 10-nanometrowe układy.

Należy też pamiętać, że ceny zestawów nie obejmują systemu operacyjnego, cen transportu i montażu. Ten ostatni jest możliwy w większości dużych sklepów - jeżeli zdecydujemy się na zakup całości elementów. Postanowiliśmy zmienić sposób prezentacji cen proponowanych podzespołów. Teraz przy produkcie znajdziecie link z ceną, kierujący bezpośrednio do sklepów: x-kom, Euro RTV AGD czy Komputronik. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których produkt wciąż jest dostępny w porównywarce cenowej, pomimo wycofania z oferty sklepu.

Marzec 2022 Komputer za 2500 zł

Suma 2424 zł

Identyczny zestaw w cenie do 2 500 złotych, jaki proponowaliśmy w lutym. Niestety, nie odnotowaliśmy w nim obniżki cen. Zestaw dalej bazuje na nowym modelu i3 od Intela 12 generacji. Jest to procesor 4-rdzeniowy, zapewniający obsługę 8 wątków i oferujący nawet 30 % wyższą wydajność w grach niż swój poprzednik. W parze z 16 GB pamięci RAM stanowi solidną bazę do przyszłej rozbudowy zestawu o choćby wydajniejszy układ graficzny.

Wszystkie komponenty instalujemy na płycie Gigabyte B660M DS3H. Jest to jeden z tańszych modeli opartych o chipset B660, mimo to posiada 2,5 Gbit Lan, 2 gniazda M.2 z obsługą dysków PCie 4 generacji, a producent nie zrezygnował również z chłodzenia sekcji zasilania. Przypominamy, że jeżeli jednak pragniecie wykorzystać komputer do pracy i nie zależy Wam na grach, to warto rozważyć zrezygnowanie z karty graficznej GeForce GT 1030 i wymianę procesora na model i3-12100 posiadający zintegrowany układ graficzny.

Marzec 2022 Komputer za 3500 zł

Karta graficzna ASUS GeForce GTX 1650 Phoenix 4GB GDDR6 OC Komputronik 1079 zł, Ceneo 1151 zł,

Suma 3385 zł

Zestaw ten to przykład możliwości rozbudowy pierwszej konfiguracji. Dalej jest on oparty o 4-rdzeniowy procesor i3-12100F i sparowany z 16 GB pamięci RAM DDR4 pracującej w trybie dual channel. Na szczęście Asus GTX 1650 wciąż jest dostępny w cenie 1200 zł. Karta ta powinna pozwolić uruchomić nawet nowe gry, choć w ich przypadku nie ma co liczyć na najwyższe ustawienia graficzne. Całość została przez nas zamknięta w dobrze wentylowanej obudowie SilentiumPC Ventum VT4 TG. Warto zaznaczyć, że cena za ten zestaw jest prawie o 100 zł niższa niż w lutym.

Marzec 2022 Komputer za 5000 zł

Suma 5082 zł

W ubiegłym miesiącu prezentowaliśmy zestaw wykorzystujący układ Intela 11 generacji. Dzięki obniżce cen kart graficznych, w marcu jesteśmy w stanie zaktualizować również konfigurację w cennie 5000 zł o nowy układ od “niebieskich”. Procesor i5-12400F to jednostka 6-rdzeniowa, bazująca na architekturze Alder Lake. Zapewnia ona ok 20% wyższą wydajność od układów Rocket Lake.

W droższym zestawie zdecydowaliśmy się wykorzystać pełnowymiarową konstrukcję ATX od Asusa. Dzięki temu zyskujemy jedno dodatkowe złącze M.2 oraz wydajniejszą i lepiej chłodzoną sekcję zasilania. Radeon RX 6600 Eagle od Gigabyte to na chwilę obecną jedna z tańszych konstrukcji na rynku. Układ ten pozwala na płynną rozgrywkę w rozdzielczości FullHD nawet na wysokich ustawieniach, choć będziemy musieli zrezygnować z opcji śledzenia promieni. Jeśli jednak zależy wam na Ray Tracingu, bądź planujecie stremować swoją rozgrywkę w Internecie, warto również wziąć pod uwagę takie karty od Nvidii:

Marzec 2022 Komputer za 6000 zł

Suma 6017 zł

Suma 6135 zł

Można powiedzieć, że w zestawie za 6000 zł nie dokonaliśmy żadnych większych zmian. W chwili obecnej jest to identyczna konfiguracja jak w proponowanym komputerze za 5000 zł, wyposażona w wydajniejszą kartę graficzną. Postawiliśmy na układ RTX 3060, zapewniający wysoką wydajność w grach w rozdzielczości FullHD nawet z włączonym śledzeniem promieni. Inne modele kart graficznych, które warto wziąć pod uwagę to:

Marzec 2022 Komputer za 8000 zł

Suma 7717 zł

Również najdroższy proponowany przez nas zestaw nie doczekał się wielkich zmian. Sercem jednostki jest dalej jest układ i5-12600K. Ten hybrydowy procesor jest w stanie obsłużyć do 16. wątków, wykorzystując do tego aż 10 rdzeni (6C+4c). Bazą komputera jest po raz kolejny płyta MSI Z690A – jedna z najtańszych konstrukcji bazując na chipsecie Z690 obsługujących pamięć DDR4. Dodatkowo model ten może pochwalić się 4 gniazdami M.2, 6 złączami SATA czy 2,5 Gbit LAN’em. Co prawda proponujemy zestaw wyposażony w taniego RTX 3060 Ti od Gigabyte, jednak można również wciąć pod uwagę następujące modele:

Zestaw ten idealnie sprawdzi się do grania nie tylko w rozdzielczości 1080p, ale również 1440p.

Marzec 2022 -Podsumowanie

Dalej obserwujemy poprawę zarówno w dostępności jak i w niższych cenach komponentów komputerowych. Częste promocje w wielu sklepach na kluczowe podzespoły mogą świadczyć o tym, że w końcu sytuacja na rynku się normalizuje. Odzwierciedlają to nasze proponowane zestawy. Nie tylko zapewniają wyższą wydajność, ale przede wszystkim udało się je złożyć w zauważalnie niższych cenach niż ubiegłym miesięcy.

Ciężko też wskazać, jak długo taka sytuacja na rynku się utrzyma, ponieważ trudno ocenić wpływ obecnej sytuacji i jak zareaguje na nią rynek. Osobom, które potrzebują nowego komputera, możemy polecić, aby wykorzystały chwilowy spokój i zdecydowanie się na zakup.

Aktualizacji zestawienia nastąpi w połowie miesiąca. Nowy poradnik oddamy na Wasze ręce na początku kwietnia.

Luty 2022

Zaczynając prezentację polecanych zestawów komputerowych na myśl nasuwają się wciąż te same pytania. Czy skończyły się problemy z dostępnością sprzętu? Czy po miesiącach podwyżek cen sprzętu komputerowego w końcu nastał spokój? Czy styczniowe premiery kart graficznych przywróciły rynek do normy? Niestety, dla tych co oczekują odpowiedzi twierdzącej nie mamy dobrej wiadomości. Wciąż występują utrudnienia w transporcie, nasilone przez pandemię oraz ogólnoświatowe problemy z dostępnością układów krzemowych. Widać jednak, że co raz lepiej radzimy sobie z tą trudną sytuacją, co potwierdza weryfikacja obecnego stanu w sklepach. Zatem czym kierować się przy zakupie komputera w Lutym? Postaraliśmy się przygotować kilka zestawów, które ułatwią Wam wybór oraz podpowiedzą na co zwrócić uwagę.

Luty 2022 - Sytuacja na rynku – ceny i dostępność sprzętu

Po raz pierwszy od dawna, podczas aktualizowana naszego arkuszu kalkulacyjnego zauważyliśmy spadek cen kart graficznych. Jednak nie otwierajcie szampana. Mimo, że są one niższe niż w styczniu czy w grudniu, to wciąż im daleko do poziomu choćby z wakacji 2021 roku. Powodów obniżek można dopatrywać się kilku. Tą główną wydaję się być spadek cen kryptowalut. Dla przykładu Ethereum odnotowuje najniższa wartość od ponad pół roku. To ta wirtualna waluta według szacunków wykorzystuje ponad 90 % obliczeniowych wszystkich układów graficznych używanych do miningu. Nie ma zatem co się dziwić, że chwilowo górnicy wstrzymują się z rozbudową swoich kopalni.

Również styczniowe premiery układów graficznych w postaci Radeona RX 6500 XT czy GeForca RTX 3050 przyniosły małe zmiany na rynku. Nie były to może najlepsze debiuty, a same układy są oceniane przez użytkowników dość chłodno. Zarzutów jest kilka zaczynając od braku przyrostu mocy w stosunku do poprzedników, a kończąc na wysokiej cenie sugerowanej. Choć z pierwszym argumentem ciężko się nie zgodzić to, drugi został bardzo szybko zweryfikowany przez rynek. GeForce’a RTX 3050, znajdziemy w sklepach o 1000 zł wyższej cenie, natomiast RX 6500 XT, który wzbudza jeszcze więcej kontrowersji kosztuje ponad 1700z (1200 zł sugerowane).

Na szczęście pozostałe układy zaczęły stopniowo tanieć. Za GeForce GTX 1650, którego cena wynosiła już nawet 1800 zł, na początku lutego przyjdzie nam zapłacić niecałe 1500 zł, a jak trafimy na promocje to nawet i 1200 zł. Spore obniżki cen odnotowaliśmy również na GTX 1660, RTX 2060, czyli układach bezpośrednio konkurujących z właśnie z RTX 3050. Przeglądając oferty śledzonych przez nas sklepów trudno nie odnieść wrażenia, że znaczącej poprawie uległa również dostępność kart graficznych. W chwili obecnej możemy wybierać przeważnie wśród różnych modeli opartych o ten sam układ.

Warto tutaj również wspomnieć o większej ofercie płyt głównych opartych o nowy układ Intela B660. W sklepach znajdziemy nie tylko wysokie modele, które niestety charakteryzuje niska opłacalność. Pojawiły się również bardziej przyjazne dla naszego portfela warianty. Nawet te najtańsze konstrukcje są wyposażone w 4 poty SATA, 2 złącza M.2 zapewniające obsługę dysków PCIe 4 Generacji czy nawet 2,5 Gbitowy LAN. Czy naprawdę potrzebujemy czegoś więcej?

Zwykle osobom, które są zmuszone do zakupu komputera w tym trudnym okresie, polecaliśmy wyposażenie go w GeForce’a GT 1030. Jednak w obecnej sytuacji, nawet to może być utrudnione. Te leciwe już karty dalej znikają ze sklepów, co niestety przekłada się na wzrost ich ceny. W chwili obecnej GT 1030 w skrajnych przypadkach kosztuje dalej prawie 500 zł. Mimo wszystko karta ta wciąż jest najtańszą opcją dla osób składających komputer z nowych podzespołów. Sprosta ona prostym grom online oraz umożliwi pracę i oglądanie multimediów, jeżeli nie dysponujemy zintegrowanym układem graficznym.

Przejdźmy zatem do omawiania przygotowanych zestawów. Niestety AMD dalej nie zdecydowało się na obniżenie cen procesorów wykorzystujących architekturę ZEN3. Przez co układy czerwonych nie są w stanie konkurować z procesorami Intela - zarówno pod względem ceny zwłaszcza w najtańszych zestawieniach. Tym bardziej, że niebiescy w ostatnim miesiącu zaprezentowali bardzo wydajne układy Alder Lake. Ich cena jest na tyle atrakcyjna, że postanowiliśmy zaktualizować większość polecanych zestawów w oparciu o te 10 nanometrowe procesory.

Należy też pamiętać, że ceny zestawów nie obejmują systemu operacyjnego, cen transportu i montażu. Ten ostatni jest możliwy w większości dużych sklepów, jeżeli zdecydujemy się na zakup całości elementów. Postanowiliśmy zmienić sposób prezentacji cen proponowanych podzespołów. Teraz przy produkcie znajdziecie link z ceną kierującą bezpośrednio do sklepów: X-Kom, Euro RTV AGD czy Komputronik. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których produkt wciąż jest dostępny w porównywarce cenowej, pomimo że został już wycofany z oferty sklepu.

Luty 2022 Komputer do 2500 zł

Suma 2389 zł

Choć delikatnie podnieśliśmy cenę naszego podstawowego zestawu, uważamy, że było warto. Dzięki temu zabiegowi byliśmy w stanie złożyć zestaw, zawierający nową i3 od Intela. Choć wciąż jest to procesor 4-rdzeniowy, zapewniający obsługę 8 wątków, to oferuje on nawet 30 % wyższą wydajność w grach niż swój poprzednik. Jest to głównie zasługa wykorzystania architektury Alder Lake i wysokowydajnych rdzeni Golden Cove. Układ ten można śmiało sparować z nawet dużo mocniejszymi kartami graficznymi pokroju GeForce’a RTX 3060 bez obawy o blokowanie ich osiągów. Postanowiliśmy również zrezygnować z polecania zestawów wyposażonych w “tylko” 8 GB pamięci RAM. Choć dalej wykorzystujemy tanie i popularne moduły DDR4, to zmiana procesora wymusiła wybór nowej płyty głównej. Gigabyte B660M DS3H, to jeden z tańszych modeli opartych o chipset B660, mimo to posiada 2,5 Gbit Lan, 2 gniazda M.2 z obsługą dysków PCie 4 generacji. Jednym zdaniem - porządna baza dla mniej wymagających użytkowników. Jeżeli jednak pragniecie wykorzystać komputer do pracy i nie zależy Wam na grach, to warto rozważyć zrezygnowanie z karty graficznej GeForce GT 1030 i wymianę procesora na model i3-12100 posiadający zintegrowany układ graficzny.

Luty 2022 Komputer do 3500 zł

Suma 3418 zł

Zestaw ten to przykład możliwości rozbudowy pierwszej konfiguracji. Dalej jest on oparty o 4-rdzeniowy procesor i3-12100F, sparowany z 16 GB pamięci RAM DDR4 pracującej w trybie dual chanel. Pamiętajcie, że płyty główne wyposażone w chipset B660 nie ograniczają prędkości pamięci RAM i umożliwiają ich przetaktowanie. Proponowany zestaw, jest zarówno wydajniejszy niż prezentowany w poprzednim miesiącu, jak i od niego tańszy. Nie trzeba długo szukać przyczyny, skoro GTX 1650 od Asus’a dostępny jest za niecałe 1200 zł. Karta ta powinna pozwolić uruchomić nawet nowe gry, choć w ich przypadku nie ma co liczyć na najwyższe ustawienia graficzne. Całość została przez nas zamknięta w dobrze wentylowanej obudowie SilentiumPC Ventum VT4 TG.

Luty 2022 Komputer do 5000 zł

Suma 5004 zł

Premiera najnowszych układów Intela przyniosła również spodziewane obniżki na poprzednią generację sprzętu. Dzięki temu zestaw za 5000 zł możemy oprzeć na wciąż bardzo wydajnym procesorze 11 generacji. Core i5-11400F, to dobrze znana nam 6-rdzeniowa jednostka bazująca na architekturze Rocket Lake. W połączeniu z Radeonem RX 6600 zapewni nam płynną rozgrywkę w rozdzielczości FullHD nawet wysokich ustawieniach. Biorąc pod uwagę cenę w jakiej możemy zakupić kartę od Power Color’a ciężko wskazać dla niej realną konkurencję. Jeśli jednak zależy wam na Ray Tracingu, bądź planujecie stremować swoją rozgrywkę w Internecie, warto również wziąć pod uwagę takie karty od Nvidii:

Luty 2022 Komputer do 6000 zł

Suma 6056 zł

Obniżki cen kart graficznych pozwoliły również wrócić w lutym do zestawu w pierwotnie zakładanym budżecie. W cenie 6000 zł otrzymujemy komputer również wyposażony w 6-rdzeniowy procesor Intela. Jednak tym razem jest to model i5-12400F, a więc model bazujący na architekturze Alder Lake. Można się zatem spodziewać ponad 20% wzrostu wydajności mocy samej jednostki centralnej. Zmianie w stosunku do naszych bazowych modeli uległa płyta główna. W droższym zestawianiu zdecydowaliśmy się wykorzystać pełnowymiarową konstrukcję ATX od Asusa. Dzięki temu zyskujemy jedno dodatkowe złącze M.2, czy wydajniejszą i lepiej chłodzoną sekcję zasilania. Kolejny raz domyślnie proponowana konfiguracja bazuje na karcie Radeon RX 6600 XT. Model ten pozwala na płynną rozgrywkę w rozdzielczości FullHD, nawet przy włączonym śledzeniu promieni. Inne modele kart graficznych, które warto wziąć pod uwagę to:

Luty 2022 Komputer do 8000 zł

Suma 8080 zł

W najwydajniejszej propozycji z poprzedniego miesiąca zaszły zmiany kosmetyczne. Przede wszystkim postawiliśmy na zapewniającą odpowiednie chłodzenie obudowę Corsaira, model 4000D w wersji Airflow. Dodatkowo zastąpiliśmy Zasilacz Cooler MASTERA na propozycje od SilentiumPC, która, mimo że zapewnia identyczne osiągi, pozostaje tańsza. Sercem jednostki jest po raz kolejny układ i5-12600K. Ten hybrydowy procesor jest w stanie obsłużyć do 16 wątków wykorzystując do tego aż 10 rdzeni (6C+4c). Bazą komputera jest po raz kolejny płyta MSI Z690A – jedna z najtańszych konstrukcji bazując na chipsecie Z690 obsługujących pamięć DDR4. Dodatkowo model ten może pochwalić się 4 gniazdami M.2, 6 złączami SATA czy 2,5 Gbit LAN’em. Co prawa proponujemy zestaw wyposażony w RTX 3060 Ti, jednak można również wciąć pod uwagę następujące modele:

Zestaw ten idealnie sprawdzi się do grania nie tylko w rozdzielczości 1080p, ale również 1440p.

Luty 2022 Podsumowanie

Zarówno ceny w sklepach jak i dostępność komponentów znacząco się poprawiły na początku lutego. Choć dalej nie ma co liczyć na dostępność kart graficznych w sugerowanych cenach detalicznych, to te przynajmniej nie są wystawiane w dwukrotnie zawyżonej wartości. Odzwierciedlają to nasze proponowane zestawy. Nie tylko zapewniają wyższą wydajność, ale przede wszystkim udało się je złożyć w zauważalnie niższych cenach niż przez ostanie dwa miesiące. Ciężko też wskazać jak długo taka sytuacja na rynku się utrzyma. Zatem może warto wykorzystać chwilowe uspokojenie rynku na zakup nowego komputera.

Możecie wyczekiwać aktualizacji zestawienia w połowie miesiąca. Nowy poradnik oddamy na Wasze ręce na początku marca.