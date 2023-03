Polecane zestawy komputerowe – marzec 2023

Czy jest to odpowiedni moment na zakup komputera? Czy warto teraz inwestować w nową kartę graficzną? Rozwiewamy wątpliwości i polecamy najlepsze zestawy komputerowe dla graczy.

Spis treści

Planujesz zakup nowego komputera w najbliższym miesiącu? To dobrze się składa! Jak zwykle na początku miesiąca przygotowaliśmy kilka zestawów, które ułatwią Wam wybór oraz podpowiedzą, na co zwrócić uwagę.

Marzec 2023 - Sytuacja na rynku – premiery, ceny i dostępność sprzętu

Po obfitym w premiery sprzętowe styczniu, luty był dość leniwy. Dopiero na koniec miesiąca doczekaliśmy się długo wyczekiwanych procesorów Ryzen 7000, wyposażonych w powiększoną pamięć cache. Niestety, oznacza to, że od ostatniego miesiąca nie zaszły większe zmiany na rynku podzespołów komputerowych.

W przypadku procesorów dalej nie doczekaliśmy się znaczących obniżek. Wspomniane już Ryzeny 7000 X3D też nie spowodują większych zmian. Czemu? Na chwilę obecną AMD zdecydowało się wypuścić wyłącznie dwa drogie modele Ryzen 9 7950X3D oraz Ryzena 9 7900X3D. Na “tańszego”, 8-rdzeniowego Ryzen 7 7800X3D będziemy musieli poczekać do kwietnia. Dostępne obecnie szesnasto- bądź dwunastordzeniowe układy prędzej trafią do wydajnych stacji roboczych niż do zestawów dla graczy.

Dodatkowo okazało się, że tylko jeden z modułów CCD (gdzie umieszczone są rdzenie ZEN4) został wyposażony w powiększoną pamięć cache trzeciego poziomu. Oznacza to, że nowe układy posiadają dwa różne chiplety, z których ten bez pamięci 3D cache pracuje z zauważalnie wyższymi zegarami. Nie trzeba raczej mówić, że w obecnym stanie, abyuzyskać wyższą wydajność często trzeba wyłączyć nawet połowę dostępnych rdzeni, zależnie od typu aplikacji jakiej używamy. Cóż - AMD pracuje z Microsoftem by wprowadzić lepsze zarządzanie rozdzielaniem pracy w systemie Windows 11 na wzór Thread Directora dla jednostek Intela, jednak na finalne rezultaty będziemy musieli jeszcze poczekać.

Większych zmian nie zobaczyliśmy również w przypadku cen kart graficznych. I choć plotki głoszą, że w niedługim czasie mamy doczekać się znaczącej obniżki cen RTX 3000, to jednak trudno w nie wierzyć. Przez ostatnie pół roku takie informacje pojawiały się co chwilę, jednak przeważnie nie miały wpływu na ceny w Polsce. Modele te, mimo że są już obecne od ponad 2 lata na rynku, dalej sprzedawane są drożej niż wynosiła ich sugerowana cena na premierę. Dalej też nie otrzymaliśmy konkretnych dat premiery następnych modeli Ada Lovalace (RTX 4060,4070), oby już sporo tańszych, niż to, co obecnie znajdziemy na półkach sklepów.

Nawet nadzieje pokładane w mobilne układy RTX 4000 zostały szybko rozwiane właśnie za sprawą wysokich cen nowych laptopów, które trafiły na półki sklepowe. Cóż, 20 tyś zł za laptopa z RTX 4080 raczej nie należy do najlepszych okazji. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, jak takie urządzenia szybko tracą na wartości.

Odrobinę nadziei na poprawę sytuacji na rynku po raz kolejny daje nam AMD. Według najnowszych informacji nowe Radeony RX 7600, RX 7700 oraz RX 7800 mają być zauważalnie tańsze od rozwiązań proponowanych przez Nvidię. Jeżeli potwierdzą się doniesienia, że przyjdzie nam zapłacić 500 USD za RTX 4060, nie ma się coś dziwić, że co raz częściej szukamy “tańszych” alternatyw. Szkoda tylko, że plotki sugerują premierę nowych kart graficznych dopiero na wakacje.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, w proponowanych zestawach na luty nie zaszły większe zmiany w porównaniu do poprzednich zestawień. Te głównie zauważymy w przypadku procesorów. Wykorzystujemy po prostu obniżki cen na te komponenty z zarówno poprzedniej, jak i obecnej generacji, aby zapewnić jak najwyższą wydajność tego komponentu.

Należy też pamiętać, że ceny zestawów nie obejmują systemu operacyjnego, cen transportu i montażu. Ten ostatni jest możliwy w większości dużych sklepów - jeżeli zdecydujemy się na zakup wszystkich elementów. Pamiętajcie o wykorzystaniu naszego narzędzia do prezentacji ofert. Nie tylko umożliwi wyszukanie najlepszych okazji na podzespoły w większej ilości sklepów - jego największą zaletą jest automatyczna aktualizacja cen. Dzięki temu zawsze, kiedy skorzystacie z naszego poradnika, macie pewność, że jest ona obowiązująca. Aby zobaczyć pełną listę ofert, wystarczy kliknąć w nazwę interesującego was produktu.

Marzec 2023 – Zestaw do 2500 zł - Intel

W najtańszym zestawie nie zaszły drastyczne zmiany. Dalej bazuje on na czterordzeniowym procesorze od Intela - Core i3-12100F. Układ ten zapewnia dodatkowo obsługę ośmiu wątków i oferuje nawet 30% wyższą wydajność w grach, niż swój poprzednik i3-10100F. W parze z 16 GB pamięci RAM stanowi solidną bazę do przyszłej rozbudowy zestawu o choćby wydajniejszy układ graficzny.

W tak ograniczonym budżecie jedyna kartą graficzną, jaką możemy zainstalować, pozostaje leciwa już GeForce GT 1030. Sprosta ona prostym grom online oraz umożliwi pracę i oglądanie multimediów, zwłaszcza, że proponowany przez nas procesor nie dysponuje zintegrowanym układem graficznym.

Po raz kolejny postawiliśmy na obudowę od Genesis. Model Irid 513, dzięki dołączonym do zestawu dwóm wentylatorom, powinien zapewnić dużo lepsze temperatury naszego komputera, nawet gdy w przyszłości zdecydujemy się na jego rozbudowę o mocniejszą kartę graficzną.

Marzec 2023 – Zestaw do 3500 zł - Intel

Aktualne ceny w sklepach × VGA GIGABYTE GEFORCE GTX N1660 OC 6GD GV-N1660OC-6GD 1 378 zł

W komputerze do kwoty 3500 zł zaszły zmiany, które powinny zapewnić nam wyższą wydajność w grach. Dalej jest to przykład rozbudowy pierwszej konfiguracji. Tym razem postawiliśmy na połączenie procesora Core i3-12100F z GeForcem GTX 1660. Układ ten jest wydajniejszy od, proponowanego w poprzednich miesiącach, Radeona RX 6500 XT. Postawiliśmy również na jeden szybki dysk SSD od NVMe o pojemności 1 TB, który pozwoli na zainstalowanie systemu operacyjnego Windows i nawet kilku dużych gier.

Marzec 2023 – – Zestaw do 3500 zł - AMD

Aktualne ceny w sklepach × Płyta główna, Gigabyte, B450 Aorus Elite V2 AM4 4DDR4 DVI/HDMI/M.2 ATX 539 zł

Aktualne ceny w sklepach × VGA GIGABYTE GEFORCE GTX N1660 OC 6GD GV-N1660OC-6GD 1 378 zł

Alternatywna konfiguracja w kowcie 3 500 zł w naszym zestawieniu bazuje na sześciordzeniowym procesorze od AMD – Ryzen 5 5500. Mimo że jest to jednostka posiadające rdzenie ZEN3, nie zapewnia ona pełnej obsługi standardu PCIe 4,0. Z tego względu zdecydowaliśmy się na tańszą płytę główną z chipsetem B450. Pamiętajcie jednak, że do poprawnej pracy z Ryzenem 5 5500 może być konieczna aktualizacja BIOS. Reszta podzespołów nie różni się od tych, które zainstalowaliśmy w poprzednich konfiguracjach wykorzystujących procesor Intela. Dalej stawiamy na GTX 1660, który niespodziewanie wraca do polecanych zestawów komputerowych.

Marzec 2023 – – Zestaw do 4500 zł - AMD

W zestaw w kwocie 4500 zł oparty o procesor od AMD postawiliśmy na Ryzen 5 5600. Jednostka ta posiada rdzenie wykonane w architekturze ZEN3 i w pełni obsługuje standard PCIe 4.0. Z tego względu zdecydowaliśmy się na płytę główną z chipsetem B550. Pamiętajcie jednak, że do poprawnej pracy z Ryzenem 5 5600 może być konieczna aktualizacja BIOS. W parze z wydajną karta Radeon RX 6650 XT od Asusa zestaw ten spokojnie poradzi sobie z najnowszymi grami w rozdzielczości FullHD. Jak już nieraz wspominaliśmy, karty od AMD zapewniają odpowiedni poziom wydajności, pod warunkiem, że nie włączymy opcji Ray Tracing.

Marzec 2023 – – Zestaw do 5000 zł - Intel

W zestawie za 5000 zł zaszły niewielkie zmiany w stosunku do poprzednich miesięcy. Został on wyposażony w dziesięciordzeniowy procesor Intela i5-13400F oraz płytę od Gigabyta B760M DS3H. Jednak w przypadku tego komputera postanowiliśmy postawić domyślnie na RTX 3060 w wersji od Asusa. Reszta podzespołów nie różni się od tych, które zainstalowaliśmy w poprzednich konfiguracjach.

Marzec 2023 – – Zestaw do 5500 zł - AMD

Aktualne ceny w sklepach × Cooler Master MWE 650 Bronze 230V V2 Zasilacz PSU - 80 PLUS Bronze, Wentylator... 411 zł

Zestaw ten powstał jako alternatywa dla konfiguracji w cenie 5500 zł, bazującej na procesorze od Intela. Jak widać, gdy zdecydujemy się na rozwiązanie od AMD, dostajemy sporo tańszą bazę, przez co mogliśmy pozwolić sobie na zastosowanie Radeona RX 6700 XT. Dzięki temu całościowy zestaw w niektórych grach może nawet okazać się szybszy od propozycji bazującej na układzie Intela. Wszystko opiera się na ośmiordzeniowym procesorze Ryzen 7 5700X. Układ ten zapewnia pełne wsparcie dla szesnastu wątków dzięki obsłudze SMT. Warto nadmienić, że jeszcze na początku ubiegłego roku podobną konfigurację proponowaliśmy jako zestaw w cenie 8 000 zł. To dobitnie pokazuje jak znacząco uległa poprawie sytuacja na rynku komputerów osobistych.

Marzec 2023 – – Zestaw do 6000 zł - Intel

W cenie 6 000 otrzymujemy jednostkę bazującą na nowym, szesnastordzeniowym procesorze od Intela i5-13500. Jak już wcześniej zauważyliśmy, ceny RTX 3060 Ti nie należą do najniższych. Mimo wszystko udało nam się zmieścić w budżecie dzięki konstrukcji od PNY. Karta serii XLR8, mimo niskiej ceny, powinna zapewnić również wysoką wydajność nawet w najnowszych grach.

Raz jeszcze stawiamy na pełnowymiarową konstrukcję ATX od Asusa - model PRIME B760-PLUS D4. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe złącze M.2 dla dysków NVMe oraz wydajniejszą, lepiej chłodzoną sekcję zasilania oraz bezproblemową obsługe procesorów 13 generacji.

Marzec 2023 – Zestaw do 8000 zł - AMD

Najdroższe zestawienie zostało przygotowane tak, aby poradziło sobie z najbardziej wymagającymi tytułami growymi, jak i podczas pracy. Z tego właśnie względu zdecydowaliśmy się na dwunastordzeniowego Ryzena 9 5900X w parze z płytą główną na chipsecie X570. Całość uzupełnia dostępny w stosunkowo niskiej cenie RTX 3070 od Gigabyte'a. Śmiało możemy założyć, że zestaw ten bez problemu poradzi sobie z najnowszymi grami nawet w rozdzielczości 1440p.

Przypominamy, że jeżeli jednak pragniecie wykorzystać komputer głównie do gier, to warto rozważyć tańszy procesor, jakim jest ośmiordzeniowy Ryzen 7 5800X, dzięki czemu zaoszczędzicie nawet kilkaset złotych.

Marzec 2023 – – Zestaw do 8000 zł - Intel

Najszybszy i zarazem najdroższym proponowanym przez nas zestawem pozostaje ten na procesorze Intela. Tym razem jednak postawiliśmy na najnowszą generację - Core i5-13700KF. Ten hybrydowy procesor, obsługujący do dwudziestu wątków i posiadający do tego aż szesnaście rdzeni (8C+8c), zapewni najwyższy poziom wydajności nie tylko w grach, ale również w zaawansowanych programach, np. do obróbki wideo. Mimo sporych obniżek cenowych pamięci DDR5 nadal nie mieszczą się w naszym budżecie. Z tego względu pozostajemy przy standardzie DDR4. Mimo że płyta Gigabyte Z790 Gaming X AX to konstrukcja z średniego segmentu dla socketu LGA1700, która może pochwalić się aż czterema gniazdami M.2, sześcioma złączami SATA, obecnością 2,5 Gbit LAN’u czy obsługą Wi-FI 6. Proponujemy zestaw wyposażony w taniego RTX 3070 od Gigabyte.

Podsumowanie

Choć ceny proponowanych zestawów nie uległy większym zmianom, to nie możemy przewidzieć, co przyniosą kolejne tygodnie. Ostanie lata dobitnie nam udowodniły, jak niestabilny jest rynek podzespołów komputerowych i jak trudno przewidzieć jego reakcje. Dlatego, jeśli wahasz się, czy zakupić komputer, lepiej nie odkładaj decyzji na później, gdyż może się okazać, że więcej na tym stracisz, niż zyskasz.

Nowego poradnika zakupowego możecie się spodziewać już na początku następnego miesiąca.