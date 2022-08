Polecane zestawy komputerowe – sierpień 2022

Czy jest to odpowiedni moment na zakup komputera? Czy warto teraz inwestować w nową kartę graficzną? Rozwiewamy wątpliwości i polecamy najlepsze zestawy komputerowe dla graczy.

Gdy rok temu przygotowywałem pierwsze zestawienie polecanych zestawów komputerowych, nie byłem w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku podzespołów komputerów osobistych nawet w następnych miesiącach. Na nasze szczęście problemy z dostępnością i wysokimi cenami nie doprowadziły do całkowitej zapaści rynku i odchodzą pomału w niepamięć. I choć obecnie chętniej poddajemy się wakacyjnemu wypoczynkowi, niż zakupowi nowego sprzętu, nie oznacza to przerwy w przygotowywaniu zestawów. Być może znajdą się wśród Was osoby, które jeszcze przed początkiem roku szkolnego zapragną zakupić nowy komputer, tak mocno potrzebny w obecnych czasach do nauki czy rozrywki.

Jeszcze raz postaraliśmy się odpowiedzieć na pytanie “czy to jest dobry moment na złożenie PC?”. Z tego względu przygotowaliśmy kilka zestawów, które ułatwią Wam wybór oraz podpowiedzą, na co zwrócić uwagę.

Sierpień 2022 - Sytuacja na rynku – premiery, ceny i dostępność sprzętu

Przez ostatnie miesiące mogliśmy zaobserwować ustabilizowanie się cen na rynku części komputerowych. Jedynie karty graficzne taniały, zbliżając się ceną do tej sugerowanej przez producentów. Jak zatem wygląda sytuacja w sierpniu?

Model cena od sugerowana cena % różnica w cenie RTX 2060 1599 1299 115,40% RTX 3050 1599 1399 107,15% RTX 3060 1899 1599 118,76% RTX 3060 Ti 2399 1899 128,96% RTX 3070 2899 2359 127,13% RTX 3070 Ti 3299 2800 117,82% RTX 3080 3999 3279 125,01%

Dalej średnia różnica w cenie wynosi ok. 20%, co oznacza, że przez cały lipiec nie odnotowaliśmy żadnych większych obniżek cenowych RTX. Powodów tej sytuacji jest kilka. Główną przyczyną wydaje się decyzja NVIDII o obniżeniu cen tylko najdroższych modeli, dzięki temu GeForce RTX 3090 możemy zakupić już za ok. 6 000 zł. Niestety, zarówno RTX 3080 Ti czy RTX 3080 na naszym rynku dalej nie doczekały się większych obniżek. Drugi powód jest bardziej przyziemny i dotyczy wspomnianego już wcześniej słabego kursu naszej waluty. I choć wymienione w tabelce ceny sugerowane pochodzą bezpośrednio od NVIDII na nasz rynek, to i tak większość producentów operuje przy określaniu ceny kursem dolara, który od czasów premiery RTX 3000 (wrzesień 2020) zyskał na swojej wycenie ponad 1zł (z 3,8 zł za 1 dolara na 4,74 zł). Jak łatwo zauważyć, różnica w kursie wynosi ok. 20%, czyli dokładnie tyle samo, co właśnie wspominana wcześniej różnica między sugerowanymi cenami.

Czy zatem nie ma co liczyć na dalsze obniżki? Tutaj decyzja leży po stronie producentów. Gdy mówimy o kartach produkcji AMD, te wciąż tanieją i obecnie są sprzedawane nawet poniżej cen sugerowanych. Dobrym przykładem jest choćby RX 6600 XT, który śmiało może konkurować z RTX 3060, a wielu tytułach jest nawet wydajniejszy od karty NVIDII. Na licznych promocjach można kupić tą kartę nawet w cenie nawet poniżej 1 700 zł. Podobną sytuację widzimy w przypadku RX 6700 XT, czy nawet najwydajniejszego Radeona, jakim jest RX 6900 XT. Tego konkurenta RTX 3090 znajdziemy w sklepach nawet poniżej 4 000 zł.

Z dużą nadzieją patrzymy również w końcu w stronę Intela, który ostatnimi czasy jest nader aktywny w mediach społecznościowych. Nietrudno nie odnieść wrażenia, że wszystkie działania, jakie pokazują niebiescy, to dokładnie zaplanowana akcja marketingowa, mająca na celu promowanie układów ARC. Ich premiera ma nastąpić “wcześniej niż się spodziewamy”. Biorąc po uwagę, że już na wrzesień spodziewana jest premiera procesorów od AMD, być może Intel zdecyduje się na prezentację i wypuszczenie jednostek Alchemist pod koniec sierpnia, np. podczas trwających w tym okresie targów Gamescom.

Oczekując jednak większych zmian cen, dalej zmuszeni jesteśmy wyczekiwać premiery nowych jednostek. Dotyczy to zarówno procesorów, jak i kart graficznych. Według najnowszych plotek, te nastąpią dopiero po wakacjach. Co prawda nie ma co liczyć, że nowe produkty będą tańsze od obecnie sprzedawanych. Ich pojawienie się może pozytywnie wpłynąć na ceny starszych modeli. Patrząc na zmiany cen produktów AMD nie trudno odnieść wrażenia, że producent ten powoli zaczął już wyprzedaż swoich produktów.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, w proponowanych zestawach na sierpień nie zaszły większe zmiany w porównaniu do poprzednich miesięcy. Dalej wykorzystujemy obniżkę cen procesorów od AMD, aby stworzyć alternatywne konfiguracje, które - mamy nadzieję - ułatwią wam wybór. W najtańszych propozycjach dalej jednak bezkonkurencyjne zostają jednostki od niebieskich, zapewniające najlepszą wydajność w grach w stosunku do ceny.

Należy też pamiętać, że ceny zestawów nie obejmują systemu operacyjnego, cen transportu i montażu. Ten ostatni jest możliwy w większości dużych sklepów - jeżeli zdecydujemy się na zakup wszystkich elementów. Pamiętajcie o wykorzystaniu naszego narzędzia do prezentacji ofert. Nie tylko umożliwi wyszukanie najlepszych okazji na podzespoły w większej ilości sklepów. Jego największą zaletą jest automatyczna aktualizacja cen. Dzięki temu zawsze, kiedy skorzystacie z naszego poradnika, macie pewność że jest ona obowiązująca. By zobaczyć pełną listę ofert, wystarczy kliknąć w nazwę interesującego was produktu.

Sierpień 2022 – Zestaw do 2500 zł - Intel

Płyta główna GIGABYTE B660M DS3H (rev. 1.0)

Obudowa GENESIS Irid 513

W najtańszym zestawie nie zaszły drastyczne zmiany. Dalej bazuje on na czterordzeniowym procesorze od Intela - Core i3-12100F. Układ ten zapewnia dodatkowo obsługę ośmiu wątków i oferuje nawet 30% wyższą wydajność w grach, niż swój poprzednik i3-10100F. W parze z 16 GB pamięci RAM stanowi solidną bazę do przyszłej rozbudowy zestawu o choćby wydajniejszy układ graficzny.

W tak ograniczonym budżecie jedyna kartą graficzną, jaką możemy zainstalować, pozostaje leciwa już GeForce GT 1030. Sprosta ona prostym grom online oraz umożliwi pracę i oglądanie multimediów, zwłaszcza, że proponowany przez nas procesor nie dysponuje zintegrowanym układem graficznym.

Po raz kolejny postawiliśmy na obudowę od Genesis. Model Irid 513, dzięki dołączonym do zestawu dwóm wentylatorom, powinien zapewnić dużo lepsze temperatury naszego komputera, nawet gdy w przyszłości zdecydujemy się na jego rozbudowę o mocniejszą kartę graficzną.

Sierpień 2022 – Zestaw do 3500 zł - Intel

Płyta główna GIGABYTE B660M DS3H (rev. 1.0)

Dysk WD Blue SN570 WDS100T3B0C 1TB SSD

Obudowa GENESIS Irid 513

W komputerze do kwoty 3500 zł również nie zaszły większe zmiany. Dalej jest to przykład rozbudowy pierwszej konfiguracji. Po raz kolejny postawiliśmy na połączenie procesora Core i3-12100F z Radenem RX 6500XT. Dzięki pełnej obsłudze PCIE 4.0 przez jednostkę Intela oraz płyty głównej od Gigabyte nie musimy się martwić obniżoną wydajnością układu graficznego od AMD. Postawiliśmy również na jeden szybki dysk SSD od WD o pojemności 1 TB, który pozwoli na zainstalowanie systemu operacyjnego Windows i nawet kilku dużych gier.

Sierpień 2022 – Zestaw do 5000 zł - AMD

Karta graficzna POWERCOLOR Radeon RX 6600 XT Fighter 8GB

Dysk WD Blue SN570 WDS100T3B0C 1TB SSD

Zestaw w kwocie 5000 zł oparty o procesor od AMD doczekał się kilku istotnych zmian. Przede wszystkim postawiliśmy na Ryzen 5 5600. Jednostka ta posiada rdzenie wykonane w architekturze ZEN3 i w pełni obsługuje standard PCIe 4.0. Z tego względu zdecydowaliśmy się na płytę główną z chipsetem B550 od MSI. Pamiętajcie jednak, że do poprawnej pracy z Ryzenem 5 5600 może być konieczna aktualizacja BIOS. W parze z wydajną karta Radeon RX 6600 XT od PowerColora zestaw ten spokojnie poradzi sobie z najnowszymi grami w rozdzielczości FullHD. Jak już nieraz wspominaliśmy, karty od AMD zapewniają odpowiedni poziom wydajności, pod warunkiem, że nie włączymy opcji Ray Tracing.

Sierpień 2022 – Zestaw do 5000 zł - Intel

Płyta główna GIGABYTE B660M DS3H (rev. 1.0)

Karta graficzna MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12GB OC LHR

Dysk WD Blue SN570 WDS100T3B0C 1TB SSD

Obudowa GENESIS Irid 513

Również i w zestawie za 5000 zł nie zaszły wielkie zmiany w stosunku do poprzednich miesięcy. Dalej jest wyposażony w sześciordzeniowy procesor Intela i5-12400F oraz płytę od Gigabyta B660M DS3H. Jednak w przypadku tego komputera postanowiliśmy postawić domyślnie na RTX 3060 w wersji od MSI. Reszta podzespołów nie różni się od tych, które zainstalowaliśmy w poprzednich konfiguracjach.

Sierpień 2022 – Zestaw do 6000 zł - Intel

Karta graficzna ASUS Dual Radeon RX 6700 XT 12GB

Dysk WD Blue SN570 WDS100T3B0C 1TB SSD

W cenie 6 000 otrzymujemy jednostkę bazującą na sześciordzeniowym procesorze od Intela i5-12400F. Jak już wcześniej zauważyliśmy, ceny RTX 3060 Ti nie należą do najniższych. Mimo wszystko udało nam się zmieścić w budżecie dzięki konstrukcji od PNY. Karta serii XLR8, mimo niskiej ceny, powinna zapewnić również wysoką wydajność nawet w najnowszych grach.

Raz jeszcze stawiamy na pełnowymiarową konstrukcję ATX od Asusa - model PRIME B660-PLUS D4. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe złącze M.2 dla dysków NVMe oraz wydajniejszą i lepiej chłodzoną sekcję zasilania.

Sierpień 2022 – Zestaw do 6000 zł - AMD

Karta graficzna PNY GeForce RTX 3060Ti Gaming Revel Epic-X RGB LHR 8GB

Dysk WD Blue SN570 WDS100T3B0C 1TB SSD

Zestaw ten powstał jako alternatywa dla konfiguracji w cenie 6000 zł, bazującej na procesorze od Intela. Jak widać, gdy zdecydujemy się na rozwiązanie od AMD, dostajemy sporo tańszą bazę, przez co mogliśmy pozwolić sobie na zastosowanie Radeona RX 6700 XT. Dzięki temu całościowy zestaw w niektórych grach może nawet okazać się szybszy od propozycji bazującej na układzie Intela. Wszystko opiera się na sześciordzeniowym procesorze Ryzen 5 5600X. Układ ten zapewnia pełne wsparcie dla dwunastu wątków dzięki obsłudze SMT. Warto nadmienić, że jeszcze na początku roku podobną konfigurację proponowaliśmy jako zestaw w cenie 8 000 zł. To dobitnie pokazuje jak znacząco uległa poprawie sytuacja na rynku komputerów osobistych.

Sierpień 2022 – Zestaw do 8000 zł - AMD

Dysk WD Blue SN570 WDS100T3B0C 1TB SSD

Obudowa GENESIS Irid 505 ARGB

Najdroższe zestawienie zostało przygotowane tak, aby poradziło sobie z najbardziej wymagającymi tytułami growymi, jak i podczas pracy. Z tego właśnie względu zdecydowaliśmy się na dwunastordzeniowego Ryzena 9 5900X w parze z płytą główna ASROCK na chipsecie X570. Całość uzupełnia dostępny w stosunkowo niskiej cenie RTX 3070 od MSI. Śmiało możemy założyć, że zestaw ten bez problemu poradzi sobie z najnowszymi grami nawet w rozdzielczości 1440p.

Przypominamy, że jeżeli jednak pragniecie wykorzystać komputer głównie do gier, to warto rozważyć tańszy procesor, jakim jest ośmiordzeniowy Ryzen 7 5800X, dzięki czemu zaoszczędzicie nawet kilkaset złotych.

Ryzen 7 5800X Procesor AMD Ryzen 7 5800X

Sierpień 2022 – Zestaw do 8000 zł - Intel

Dysk WD Blue SN570 WDS100T3B0C 1TB SSD

Obudowa SILENTIUMPC Ventum VT4V Evo TG ARGB

Najszybszy i zarazem najdroższym proponowanym przez nas zestawem pozostaje ten na procesorze Intela. Tym razem jednak postawiliśmy na Core i7-12700K. Ten hybrydowy procesor, obsługujący do dwudziestu wątków i posiadający do tego aż dwanaście rdzeni (8C+4c), zapewni najwyższy poziom wydajności nie tylko w grach, ale również w zaawansowanych programach, np. do obróbki wideo. Mimo sporych obniżek cenowych pamięci DDR5 nadal nie mieszczą się w naszym budżecie. Z tego względu pozostajemy przy standardzie DDR4. Mimo że płyta MSI Z690A to budżetowa konstrukcja dla socketu LGA1700, to może pochwalić się aż czterema gniazdami M.2, sześcioma złączami SATA czy obecnością 2,5 Gbit LAN’u. Proponujemy zestaw wyposażony w taniego RTX 3070 od MSI.

Podobnie jak w przypadku zestawu AMD, jeżeli będzie wykorzystywać komputer wyłącznie do rozrywki to możecie rozważyć wymianę procesora na tańszy model, jakim jest dziesięciordzeniowy Core i5-12600K.

Intel Procesor INTEL Core i5-12600 KF BOX 3,7GHz, LGA1700

Podsumowanie

Kolejny miesiąc możemy podsumować dwoma słowami: “jest lepiej”. Po raz kolejny proponowane zestawy nie tylko gwarantują wyższą wydajność, niż jeszcze kilka miesięcy temu. Pozostaje trzymać kciuki, że wszystkie problemy z dostępnością komponentów już za nami. Warto wykorzystać chwilowe uspokojenie rynku na zakup nowego sprzętu, zwłaszcza przez tych użytkowników, którzy od dłużnego czasu wstrzymywali się z tym zamiarem.

Nowego poradnika zakupowego możecie się spodziewać już na początku września.