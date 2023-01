Polecane zestawy komputerowe – styczeń 2023

Czy jest to odpowiedni moment na zakup komputera? Czy warto teraz inwestować w nową kartę graficzną? Rozwiewamy wątpliwości i polecamy najlepsze zestawy komputerowe dla graczy.

Początek roku zawsze obfitował w liczne promocje i był dobrym okresem dla osób pragnących zaktualizować swoje stanowisko komputerowe. Przeważnie w tym czasie sklepy często obniżały znacząco ceny, aby zachęcić klientów do zakupów pomimo wydatków świątecznych w grudniu. Niestety - ciągłe podwyżki, spowodowane szalejącą inflacją, mogą znacząco ostudzić nasz zapał, przez co będziemy jeszcze bardziej przyglądać się każdej wydanej złotówce. A może jest to właśnie najlepszy moment na złożenie nowego PC-ta? Jak zwykle na początku miesiąca przygotowaliśmy kilka zestawów, które ułatwią Wam wybór oraz podpowiedzą, na co zwrócić uwagę.

Styczeń 2023 - Sytuacja na rynku – premiery, ceny i dostępność sprzętu

Na szczęście początek roku nie przyniósł większych zmian w cenach większości komponentów. I choć dalej najdroższym elementem pozostają karty graficzne, to i one zauważalnie potaniały przez ostatni rok. Nadzieja, jaką pokładaliśmy w premierze nowych Radeonów, nie wpłynęła znacząco na cały rynek GPU. Dodatkowo po czasie wyszły problemy z konstrukcją referencyjną najmocniejszego RX 7900 XTX, który to nawet po 5 min potrafi osiągnąć 110°C, co doprowadza do znaczącego ograniczenia wydajności. Cóż - pozycja GeForców dalej nie jest niczym zagrożona, co na pewno stanowi poniekąd przyczynę ich wciąż wysokich cen. Chcąc jednak zaoszczędzić przy zakupie nowego zestawu, dalej zmuszeni jesteśmy do “polowania” na promocje.

Jeżeli jednak myślicie, że po gorącej ilość premier w końcówce 2022 roku, początek nowego będzie nudny, to nie musicie się martwić. Już na początku stycznia organizowane są w Las Vegas targi CES. Swoje konferencje zapowiedzieli wszyscy najwięksi gracze rynku podzespołów komputerowych, m. in. Intel, AMD czy Nvidia.

Czego zatem możemy się spodziewać? Pewne jest to, że “niebiescy” już swoim zwyczajem poszerzą ofertę procesorów obecnej, 13. generacji. Tutaj nie można się spodziewać większej rewolucji. Nowe jednostki Raptor Lake dalej będą posiadały identyczną konfigurację rdzeni, jak układy 12 generacji, a zwiększeniu uległo jedynie ich taktowanie.

Dodatkowo Intel z partnerami zaprezentuje nowe płyty główne, bazujące na chipsecie B760. Wstępne plotki wskazują, że te mają być nawet tańsze od swoich odpowiedników B660, co na pewną byłoby bardzo dobrą informacją dla wszystkich składających PC w ograniczonym budżecie.

AMD również ma nas zaskoczyć i zaprezentować “tańsze” układy ZEN4 dla platformy AM5. Nowe układy, według plotek, będą charakteryzować się nie tylko niższą ceną. “Czerwoni” mają znacząco obniżyć ich TDP, nawet do poziomu 65 W. Taka zmiana powinna również pozytywnie wpłynąć na temperaturę, którą osiągają nowe procesory AMD. Co prawda pojawiają się głosy, że możemy liczyć także na prezentacje następcy Ryzena 7 5800X3D, czyli nowego układu wyposażonego w 3D Cache. Jednak wydaje się, że obecnie jest jeszcze na to za wcześnie. Jednostki ZEN4 są dostępne dopiero od trzech miesięcy, a ich wysoka cena, jak i całej platformy, to powód małej popularności. Wprowadzanie czy nawet zapowiedzenie teraz szybszego modelu CPU, automatycznie przystopowałoby i tak już niską sprzedaż najnowszych procesorów ZEN4.

Dodatkowo zobaczymy, czy AMD zdecyduje się na wypuszczenie tańszego chipsetu A620. Biorąc pod uwagę, że nawet najtańsze konstrukcje B650 kosztują prawie 900 zł, taki ruch miałby sens, aby spopularyzować nową platformę czerwonych.

W przypadku Nvidii możemy być pewni, że otrzymamy zapowiedź kolejnych modeli kart graficznych Ada Lovalace. Pamiętajmy, że w ubiegłym roku zaprezentowane zostały trzy jednostki, jednak premiery doczekały się tylko dwie – RTX 4090 oraz 16 GB RTX 4080. Niewypuszczonym modelem był 12 GB wariant RTX 4080. Jego premiera została wstrzymana po negatywnym odbiorze przez większość użytkowników. Wszystko jednak wskazuje na to, że karta ta jednak trafi do nas pod zmienioną nazwą - RTX 4070 TI. Pozostaje mieć nadzieje, że “zieloni” dopasują lepiej cenę tej konstrukcji i nie powtórzy się sytuacja z RTX 4080, który to stał się najdroższym przedstawicielem serii “80” w przeciągu ostatnich 10 lat. Chcielibyśmy również otrzymać zapowiedź dużo tańszych modeli. Ostatnim czasem coraz częściej, pojawiają się plotki o standardowym modelu RTX 4070 czy o RTX 4060. Cóż - o wszystkim zostaniemy powiadomieni już za kilka dni.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, w proponowanych zestawach na grudzień nie zaszły większe zmiany w porównaniu do poprzednich zestawień. Obecnie, po obniżkach, procesory AMD mogą bezproblemowo konkurować z układami Intela w każdym przedziale cenowym.

Należy też pamiętać, że ceny zestawów nie obejmują systemu operacyjnego, cen transportu i montażu. Ten ostatni jest możliwy w większości dużych sklepów - jeżeli zdecydujemy się na zakup wszystkich elementów. Pamiętajcie o wykorzystaniu naszego narzędzia do prezentacji ofert. Nie tylko umożliwi wyszukanie najlepszych okazji na podzespoły w większej ilości sklepów - jego największą zaletą jest automatyczna aktualizacja cen. Dzięki temu zawsze, kiedy skorzystacie z naszego poradnika, macie pewność, że jest ona obowiązująca. Aby zobaczyć pełną listę ofert, wystarczy kliknąć w nazwę interesującego was produktu.

Styczeń 2023 – Zestaw do 2500 zł - Intel

W najtańszym zestawie nie zaszły drastyczne zmiany. Dalej bazuje on na czterordzeniowym procesorze od Intela - Core i3-12100F. Układ ten zapewnia dodatkowo obsługę ośmiu wątków i oferuje nawet 30% wyższą wydajność w grach, niż swój poprzednik i3-10100F. W parze z 16 GB pamięci RAM stanowi solidną bazę do przyszłej rozbudowy zestawu o choćby wydajniejszy układ graficzny.

W tak ograniczonym budżecie jedyna kartą graficzną, jaką możemy zainstalować, pozostaje leciwa już GeForce GT 1030. Sprosta ona prostym grom online oraz umożliwi pracę i oglądanie multimediów, zwłaszcza, że proponowany przez nas procesor nie dysponuje zintegrowanym układem graficznym.

Po raz kolejny postawiliśmy na obudowę od Genesis. Model Irid 513, dzięki dołączonym do zestawu dwóm wentylatorom, powinien zapewnić dużo lepsze temperatury naszego komputera, nawet gdy w przyszłości zdecydujemy się na jego rozbudowę o mocniejszą kartę graficzną.

Styczeń 2023 – Zestaw do 3500 zł - Intel

W komputerze do kwoty 3500 zł zaszły zmiany, które powinny zapewnić nam wyższą wydajność w grach. Dalej jest to przykład rozbudowy pierwszej konfiguracji. Tym razem postawiliśmy na połączenie procesora Core i3-12100F z GeForcem GTX 1660. Układ ten jest wydajniejszy od, proponowanego w poprzednich miesiącach, Radeona RX 6500 XT. Postawiliśmy również na jeden szybki dysk SSD od NVMe o pojemności 1 TB, który pozwoli na zainstalowanie systemu operacyjnego Windows i nawet kilku dużych gier.

Styczeń 2023 – Zestaw do 3500 zł - AMD

Nowa konfiguracja w naszym zestawieniu bazuje na sześciordzeniowym procesorze od AMD – Ryzen 5 5500. Mimo że jest to jednostka posiadające rdzenie ZEN3, nie zapewnia ona pełnej obsługi standardu PCIe 4,0. Z tego względu zdecydowaliśmy się na tańszą płytę główną z chipsetem B450. Pamiętajcie jednak, że do poprawnej pracy z Ryzenem 5 5500 może być konieczna aktualizacja BIOS. Reszta podzespołów nie różni się od tych, które zainstalowaliśmy w poprzednich konfiguracjach wykorzystujących procesor Intela. Dalej stawiamy na GTX 1660, który niespodziewanie wraca do polecanych zestawów komputerowych.

Styczeń 2023 – Zestaw do 4500 zł - AMD

W zestaw w kwocie 4500 zł oparty o procesor od AMD postawiliśmy na Ryzen 5 5600. Jednostka ta posiada rdzenie wykonane w architekturze ZEN3 i w pełni obsługuje standard PCIe 4.0. Z tego względu zdecydowaliśmy się na płytę główną z chipsetem B550. Pamiętajcie jednak, że do poprawnej pracy z Ryzenem 5 5600 może być konieczna aktualizacja BIOS. W parze z wydajną karta Radeon RX 6650 XT od Asusa zestaw ten spokojnie poradzi sobie z najnowszymi grami w rozdzielczości FullHD. Jak już nieraz wspominaliśmy, karty od AMD zapewniają odpowiedni poziom wydajności, pod warunkiem, że nie włączymy opcji Ray Tracing.

Styczeń 2023– Zestaw do 5000 zł - Intel

Również i w zestawie za 5000 zł nie zaszły wielkie zmiany w stosunku do poprzednich miesięcy. Dalej jest wyposażony w sześciordzeniowy procesor Intela i5-12400F oraz płytę od Gigabyta B660M DS3H. Jednak w przypadku tego komputera postanowiliśmy postawić domyślnie na RTX 3060 w wersji od Asusa. Reszta podzespołów nie różni się od tych, które zainstalowaliśmy w poprzednich konfiguracjach.

Styczeń 2023 – Zestaw do 5500 zł - Intel

W cenie 6 000 otrzymujemy jednostkę bazującą na sześciordzeniowym procesorze od Intela i5-12400F. Jak już wcześniej zauważyliśmy, ceny RTX 3060 Ti nie należą do najniższych. Mimo wszystko udało nam się zmieścić w budżecie dzięki konstrukcji od PNY. Karta serii XLR8, mimo niskiej ceny, powinna zapewnić również wysoką wydajność nawet w najnowszych grach.

Raz jeszcze stawiamy na pełnowymiarową konstrukcję ATX od Asusa - model PRIME B660-PLUS D4. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe złącze M.2 dla dysków NVMe oraz wydajniejszą i lepiej chłodzoną sekcję zasilania.

Styczeń 2023 – Zestaw do 5500 zł - AMD

Zestaw ten powstał jako alternatywa dla konfiguracji w cenie 5500 zł, bazującej na procesorze od Intela. Jak widać, gdy zdecydujemy się na rozwiązanie od AMD, dostajemy sporo tańszą bazę, przez co mogliśmy pozwolić sobie na zastosowanie Radeona RX 6700 XT. Dzięki temu całościowy zestaw w niektórych grach może nawet okazać się szybszy od propozycji bazującej na układzie Intela. Wszystko opiera się na ośmiordzeniowym procesorze Ryzen 7 5800X. Układ ten zapewnia pełne wsparcie dla szesnastu wątków dzięki obsłudze SMT. Warto nadmienić, że jeszcze na początku roku podobną konfigurację proponowaliśmy jako zestaw w cenie 8 000 zł. To dobitnie pokazuje jak znacząco uległa poprawie sytuacja na rynku komputerów osobistych.

Styczeń 2023 – Zestaw do 8000 zł - AMD

Najdroższe zestawienie zostało przygotowane tak, aby poradziło sobie z najbardziej wymagającymi tytułami growymi, jak i podczas pracy. Z tego właśnie względu zdecydowaliśmy się na dwunastordzeniowego Ryzena 9 5900X w parze z płytą główną na chipsecie X570. Całość uzupełnia dostępny w stosunkowo niskiej cenie RTX 3070 od Gigabyte'a. Śmiało możemy założyć, że zestaw ten bez problemu poradzi sobie z najnowszymi grami nawet w rozdzielczości 1440p.

Przypominamy, że jeżeli jednak pragniecie wykorzystać komputer głównie do gier, to warto rozważyć tańszy procesor, jakim jest ośmiordzeniowy Ryzen 7 5800X, dzięki czemu zaoszczędzicie nawet kilkaset złotych.

Styczeń 2023 – Zestaw do 8000 zł - Intel

Najszybszy i zarazem najdroższym proponowanym przez nas zestawem pozostaje ten na procesorze Intela. Tym razem jednak postawiliśmy na najnowszą generację - Core i5-13700KF. Ten hybrydowy procesor, obsługujący do dwudziestu wątków i posiadający do tego aż szesnaście rdzeni (8C+8c), zapewni najwyższy poziom wydajności nie tylko w grach, ale również w zaawansowanych programach, np. do obróbki wideo. Mimo sporych obniżek cenowych pamięci DDR5 nadal nie mieszczą się w naszym budżecie. Z tego względu pozostajemy przy standardzie DDR4. Mimo że płyta Gigabyte Z690 Gaming X to budżetowa konstrukcja dla socketu LGA1700, to może pochwalić się aż czterema gniazdami M.2, sześcioma złączami SATA czy obecnością 2,5 Gbit LAN’u. Proponujemy zestaw wyposażony w taniego RTX 3070 od Gigabyte.

Podsumowanie

Choć ceny proponowanych zestawów nie uległy większym zmianom, to nie możemy przewidzieć, co przyniosą kolejne tygodnie. Odstanie lata dobitnie na udowodniły, jak niestabilny jest rynek podzespołów komputerowych i jak trudno przewidzieć jego reakcje. Dlatego, jeśli wahasz się, czy zakupić komputer, lepiej nie odkładaj decyzji na później, gdyż może się okazać, że więcej na tym stracisz, niż zyskasz.

Nowego poradnika zakupowego możecie się spodziewać już na początku następnego miesiąca.