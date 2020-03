Poradnik – Jak przetrwać w Nioh 2

Nioh 2 to produkcja niemal doskonała, ale przy tym niezwykle trudna. Jeśli chcecie rzucić wyzwanie japońskim demonom, to z naszym poradnikiem będziecie mieć większe szanse na zwycięstwo.

Spis treści

Studio Team Ninja nie zawiodło. Po bardzo dobrym Nioh, przyszła pora na jego następcę, który pod każdym względem przewyższa swojego poprzednika. Choć Nioh 2 należy do gatunku „souls-like”, ugruntowanego przez dzieła studia From Software, to nie będzie przesadą stwierdzenie, że to właśnie Nioh 2 jest najwybitniejszym przedstawicielem gatunku. Niezmiennie, poziom trudności został wyśrubowany do granic możliwości, ale jeśli prawdziwe wyzwania w grach was nie odstraszają, to koniecznie musicie spróbować najnowszej produkcji Team Ninja. Chcąc nieco ułatwić wam zabawę (a szczególnie jej początki), przygotowaliśmy dla was krótki poradnik, który pomoże wam przetrwać w Nioh 2.

Opanujcie podstawy

Dla graczy niezaznajomionych z gatunkiem „souls-like”, Nioh 2 może być nie tylko grą niezwykle trudną, ale momentami wręcz przytłaczającą. Nie licząc mnóstwa statystyk czy bogatego wyposażenia, konieczne jest perfekcyjne opanowanie złożonego systemu walki, na który składają się nie tylko kombinacje szybkich i silnych ataków, ale również cała gama pomniejszych zdolności i akcji. Chcąc przetrwać w Nioh 2, musicie szybko nauczyć się odpowiednio unikać i blokować wrogie ataki oraz wykorzystywać pełnię swoich możliwości Yokai. Konkretnymi zdolnościami, pochodzącymi z naszego demonicznego dziedzictwa, zajmiemy się za chwilę. Teraz skupmy się na atakach rozpryskowych i jak je kontrować. Jest to zupełnie nowa mechanika, z której korzysta większość przeciwników w Nioh 2. Co jakiś czas nasi adwersarze są w stanie wykonać niezwykle potężne ataki, które, jeśli nas dosięgną, kończą z reguły nasz żywot. Na szczęście, są one łatwe do przewidzenia (wokół rywali pojawia się na chwilę czerwona otoczka), a co więcej, dzięki specjalnej zdolności możemy je łatwo skontrować. Kontra rozprysków, bo o niej mowa, zmieni was na krótki czas w Yokai i pozwoli na wyprowadzeni potężnego ciosu, który jest w stanie przerwać działanie wrogich ataków rozpryskowych, dodatkowo wyczerpując ki napastnika. Jeśli chcecie rzucić wyzwanie Nioh 2, to koniecznie musicie do perfekcji opanować kontrę rozprysków.

Nie bójcie się eksperymentować

W Nioh 2 oddano do naszej dyspozycji mnóstwo „drzewek” rozwoju postaci. Część z nich jest powiązana z konkretnym rodzajem broni, ale są też takie, z których korzystać będziecie bez względu na posiadany oręż. Jeśli dodamy do tego jeszcze cały szereg statystyk, które wpływają m.in. na: obrażenia zadawane konkretnym typem broni, poziom życia, wytrzymałość (ki) czy udźwig, to łatwo się w tym wszystkim pogubić. Może się też tak zdarzyć, że w trakcie rozgrywki spodoba wam się nowa broń, ale wybrane przez was do tej pory cechy nie są dla niej najlepsze. Na szczęście twórcy gry zadbali o to, abyśmy w każdej chwili mogli zresetować nasze statystyki i dowolne drzewko umiejętności (albo wszystkie na raz). Żeby nie było za różowo, należy pamiętać, że za „nowy start” musimy zapłacić sporą ilość złota (kwota dodatkowo rośnie po każdym „resecie”). Nie mniej, Nioh 2 oferuje mnóstwo rozwiązań dla kreatywnych twórców „buildów” postaci, więc nie bójcie się eksperymentować.

Rdzenie dusz i co z nimi robić

Rdzenie dusz to kolejna nowość, jaką wprowadza Nioh 2 względem poprzedniczki. Każdy napotkany w grze przeciwnik (typu Yokai), ma szansę na pozostawienie rdzenia duszy. Po jego zebraniu, należy oczyścić go w chramie i odpowiednio przypisać, aby uzyskać potężne zdolności yokai. Co więcej, zbieranie rdzeni wpływa również na rozwój bardzo istotnego drzewka postaci, o nazwie „zmiennokształtny”. Wielce prawdopodobne, że już po kilku godzinach zabawy natraficie na duplikaty posiadanych już dusz. Wówczas można je wykorzystać do wzmocnienia aktualnie wykorzystywanego przez nas rdzenia, bądź zniszczyć, za co otrzymamy dodatkowe postępy w rozwoju zdolności zmiennokształtnego. Warto też dodać, że rdzenie dusz oferują nam mnóstwo dodatkowych cech, które warto dokładnie sprawdzić przed ich utylizacją. Może się bowiem okazać, że akurat ten konkretny rdzeń bardziej pasuje do waszego stylu rozgrywki.

Znajomość i biegłość broni

Nioh 2 to naprawdę ogromna i złożona produkcja. Nawet systemów progresji jest tu kilka. Podstawowe poziomy, które bezpośrednio wpływają na nasze podstawowe cechy, zdobywamy za pomocą amrity (tutejsze punkty doświadczenia), która najczęściej wypada z pokonanych przeciwników. Jednak chcąc poprawić swoją biegłość, w którymś z dostępnych drzewek (m.in. broni), musimy ich po prostu używać. Każdy pokonany przeciwnik zwiększa naszą biegłość w posługiwaniu się konkretnym orężem, za co, z czasem, otrzymujemy punkty umiejętności w konkretnym drzewku. Istotna jest również znajomość konkretnego oręża – im dłużej używamy konkretnego przedmiotu, tym lepsze są jego statystyki (oczywiście istnieje maksymalny poziom znajomości). Porada – w Nioh 2 możemy nosić jednocześnie dwie główne bronie. Jeśli zdobędziecie miecz, który jest na wyższym poziome od waszego, ale poprzez jego niewielką znajomość tracicie ogólnie na sile, to możecie go umieścić w drugim slocie. Wasza znajomość z danym orężem wzrasta nawet wtedy, gdy z niego nie korzystacie, wystarczy, że macie go przy sobie.

Zostań Ninja albo Czarodziejem

Choć produkcje typu „souls-like” kojarzą się głównie z wymagającymi starciami w zwarciu, to bogaty arsenał Nioh 2 pozwala nam na nieco inne podejście do rozgrywki. Produkcja Team Ninja oferuje nam nie tylko kilka rodzajów broni palnych, ale również dwa niezwykłe drzewka rozwoju postaci, które (po części) pozwolą nam stać się prawdziwym Ninją bądź magiem. Magia Onmyo oddaje do waszej dyspozycji potężne zaklęcia, które są w stanie razić przeciwników na dystans, wzmacniać oręż, ale również leczyć siebie i sojuszników. Jeśli bardziej cenicie sobie ninjutsu, to Nioh 2 ma dla was wszystko, czego można oczekiwać od pełnoprawnego wojownika Ninja: zdolność skradania się i atakowania od tyłu, czy możliwość wytwarzania shurikenów, kunai i specjalnych bomb. Co istotne, aby korzystać z dobrodziejstw obu ścieżek wcale nie trzeba się w nich specjalizować, a i tak mogą być pomocne przy licznych starciach podczas gry.

Pamiętajcie o misjach w Dojo

Team Ninja zadbało o świetnie rozwinięty samouczek, do którego dostęp uzyskujemy za pomocą Dojo. Nawet jeśli uważacie się za weteranów gier typu „souls-like”, to warto od czasu do czasu zaglądać do Dojo i wykonywać tamtejsze misje. Dlaczego? Otóż, niektóre elementy rozwoju postaci są zablokowane do momentu, w którym nie ukończymy poszczególnych zadań w Dojo.

Dzielcie się bólem

Nioh 2 oferuje nam nie tylko rozgrywkę solo, ale również rozbudowany tryb kooperacji, w którym możemy współpracować w maksymalnie 3-osobowych grupach. Co istotne, zabawa ta w znaczącym stopniu różni się od samotnej rozgrywki. Śmierć (która jest stały elementem Niho 2) podczas wspólnych wypadów jest jeszcze bardziej odczuwalna. Drużyna dzieli bowiem specjalny pasek odrodzeń, który po wyczerpaniu sprawia, że dana misja automatycznie kończy się niepowodzeniem i trzeba ją zaczynać od początku. Jedynym wyjątkiem są tu starcia z bossami, póki w walce z nimi pozostaje choć jeden gracz, ostateczne zwycięstwo jest wciąż możliwe. Tryb współpracy gwarantuje zgranym towarzyszom mnóstwo satysfakcji ze wspólnych sukcesów, a co więcej, pozwala na łatwiejsze poradzenie sobie z upiorami.

Walczcie z upiorami

Upiory to duchy poległych graczy, reprezentowane przez świecące na czerwono, wbite w ziemię miecze. Jeśli staniecie nad jednym z nich, będziecie mogli przywołać ducha gracza, który automatycznie rzuci wam wyzwanie. Starcia te są niezwykle trudne, szczególnie gdy upiór posiada wyższy poziom od naszego i lepsze wyposażenie. Znacznie łatwiejszym sposobem na poradzenie sobie z nimi jest gra kooperacyjna. Można ją wykorzystać do „grindu” upiorów, z których często wypadają wartościowe przedmioty.

Pamiętajcie o prawym jaspisie

Prawy jaspis to jednorazowy przedmiot, który umożliwia pozostawienie „przyjaznego grobu”. Sprawia on, że do świata gry przybywa przyjazna kopia gracza, sterowana przez SI. Jeśli natomiast inni skorzystają z naszego grobu podczas swojej wędrówki, to otrzymamy w zamian stosowne nagrody. Można zostawić nieograniczoną liczbę „przyjaznych grobów”, chociaż najlepiej umieszczać je przed wyjątkowo trudnymi etapami, bądź pojedynkami z bossami.

Szukajcie Kodam

Kodamy to niewielkie duszki rozsiane po świecie gry Nioh 2. Choć najczęściej znajdziemy je poza główną ścieżką, ukryte za skrzyniami lub w trudno dostępnych miejscach, to warto ich szukać. Kodamy odpowiadają bowiem za liczne bonusy w grze, które wpływają m.in. na ilość zdobywanego doświadczenia czy złota, jak również na dodatkową szansę „wypadnięcia” z przeciwników konkretnego wyposażenia (broni lub pancerzy). Im więcej Kodam danego typu posiadamy, tym wyższy konkretny bonus. Należy jednak przy tym pamiętać, że w danym momencie możemy mieć aktywne tylko jedno błogosławieństwo Kodam.

To już wszystkie porady, jakie dla was przygotowaliśmy. Oczywiście powyższe informacje to jedynie drobna pomoc, która, mamy nadzieję, ułatwi wam walkę z demonicznymi yokai (choć nie tylko) w Nioh 2.