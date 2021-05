Praca dorywcza w IT - zatrudnij się na wakacje.

W trakcie pandemii branża IT i zainteresowanie pracą zdalną zyskało jeszcze większą popularność. Choć popyt na specjalistów wzrósł, nie warto rezygnować z poszukiwania źródeł zarobku w tej dziedzinie. Maj to najlepsza pora, aby rozpocząć poszukiwania pracy na wakacje. Firmy z obszarów technologicznych często dokonują półrocznych ewaluacji prowadzonych działań i uzupełniają zespoły pracowników. Nie masz doświadczenia, skończyłeś studia lub masz za sobą pierwszy projekt? Czas rozprawić się ze stereotypem, jakoby najlepszą pracą na wakacje było zbieranie owoców czy praca kelnera.

Spis treści

Branża IT jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi naszej gospodarki. Praca w niej daje możliwość rozwoju, szansę na awans, szybki wzrost zarobków oraz liczne szkolenia. Plusami są też elastyczne godziny pracy i przyjazna atmosfera. Jeżeli posiadasz ogólną wiedzę informatyczną, prawdopodobnie będziesz w tym dobry.

Płatny staż

Staż jest dobrą opcją dla osób stawiających pierwsze kroki w IT, w tym tych kończących studia informatyczne. Często trwają trzy miesiące, dlatego są idealne na wakacje. Pomagają w rozwijaniu umiejętności, zdobywaniu doświadczenia i rozpoczęciu budowania portfolio. Po zakończonym stażu otrzymujemy certyfikat ukończenia i szansę na propozycję dalszej pracy. Lato jest też dobrym okresem na wyjazd i staż zagraniczny.

Ciekawe i warte odbycia stażu firmy to m.in.:

Google.Inc, w tym Google Summer School of Code

Tworzenie stron internetowych

Stworzenie strony WWW nie jest tak trudne jak może się wydawać. Aktualnie korzystamy już z HTML5, CSS3, bibliotek i pomocnego Wordpressa. Jesteś w stanie opanować tę wiedzę w miesiąc. Zrobienie strony na zlecenie z pewnością wzbogaci twoje portfolio, a klienta można pozyskać tak naprawdę wszędzie. Czasem okazuje się, że firma z naprzeciwka potrzebuje nowej wizytówki internetowej.

Serwisowanie

Jeżeli jesteś majsterkowiczem i posiadasz umiejętności techniczne, a systemy komputerowe to twoja pasja – spróbuj swoich sił jako serwisant. Serwisy komputerowe często szukają pracowników do przeszkolenia i pomocy. Do tego zawodu nie jest wymagane konkretne wykształcenie, ale jeżeli jesteś po szkole lub studiach informatycznych, twoje szanse są zdecydowanie większe. Zwykle nowi pracownicy zajmują się przede wszystkim obsługą klienta, sprzedażą, konfiguracją sprzętu, diagnozowaniem i usuwaniem awarii.

Testowanie oprogramowania

Tester sprawdza czy oprogramowanie działa poprawnie, spełnia oczekiwania i nie ma wad. Jeżeli znasz podstawy programowania i masz umiejętności techniczne, możesz myśleć o tym stanowisku. W dużych miastach często odbywają się spotkania dla testerów, gdzie prowadzone są kursy lub przekazywane ogólne informacje na temat tej pracy. Od testerów najczęściej oczekuje się umiejętności programowania w Selenium.

Freelancing

Podstawą pracy freelancera w IT jest dobre CV z linkiem do portfolio. Powinieneś też posiadać umiejętności programistyczne oraz cechować się analitycznym myśleniem. Niezbędny jest również język angielski. Jeżeli ukończyłeś kursy – wymień je w CV. Jeżeli chciałbyś je dopiero rozpocząć, polecamy Ci takie strony jak Udemy, Coursera czy edX, gdzie możesz nauczyć się nowego języka programowania. Pożądane technologie to JAVA, Python, .NET, JS, React i Angular. Junior Developerzy to najaktywniejsza grupa na rynku pracy, ale będąc freelancerem możesz szukać pracy wśród frontendowców, backendowców, fullstacków, devOpsów czy wyżej wymienionych już testerów. Możesz też założyć konto na LinkedIn, aby zwiększyć szanse na dostrzeżenie przez potencjalnych pracodawców.

Zobacz także: Praca zdalna - jak pracować efektywnie, nie wychodząc z domu.