Problem z aktualizacją Windows? Oto, jak możesz rozwiązać problem [PORADNIK]

Widzisz, że w Windows Update znajduje się aktualizacja, jednak nie można jej wprowadzić. Co robić w takiej sytuacji? Oto propozycje, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Spis treści

W systemach Windows 10 oraz Windows 11 problem z wprowadzeniem aktualizacji może mieć kilka źródeł. W poniższym artykule przyjrzymy się wszystkim potencjalnym i spróbujemy znaleźć dla nich rozwiązanie. O czym musisz pamiętać - komputer lub laptop, na którym występują problemy, musi mieć stałe, stabilne połączenie z siecią. Potrzebne będą również uprawnienia administratora. Na wszelki wypadek możesz także wykonać kopie zapasowe ważnych plików.

Problem z Windows Update - brak miejsca

Niektóre aktualizacje systemu Windows są spore i potrafią zająć nawet kilka GB. Sam Microsoft zaleca, aby zawsze mieć zarezerwowaną pewną ilość przestrzeni na dysku systemowym. Jest to 16 GB dla systemu 32-bitowego oraz 20 GB dla 64-bitowego. Jeśli nie ma dostatecznej ilości miejsca, wprowadzenie aktualizacji może nie być możliwe. Co robić? Możesz usunąć zbędne pliki lub spróbować zwiększyć rozmiar partycji systemowej.

Problem z Windows Update - błąd mechanizmu

Nie zawsze wszystkie elementy systemu działają poprawnie, czasem zdarzy się, że któryś niespodziewanie zawiesi. Dotyczy to również Windows Update. W takiej sytuacji należy usługę wyłączyć i włączyć ponownie. W jaki sposób? Oto, co należy zrobić:

naciśnij lewy Windows + R;

wpisz services.msc i zatwierdź;

i zatwierdź; zjedź do Windows Update i kliknij na nim prawym przyciskiem myszki - wybierz zatrzymanie;

gdy usługa zostanie zatrzymana, kliknij na niej ponownie i wybierz uruchomienie;

po tym resecie usługa na nowo wyszuka dostępnych aktualizacji.

Fot.: H Tur/PC World

Problem z Windows Update - zewnętrzne nośniki

Czasem może się zdarzyć, że podpięty dysk zewnętrzny, stacja dokująca lub inny sprzęt opcjonalny zakłócają przebieg aktualizacji. Spróbuj odłączyć je na czas aktualizacji. To może pomóc, choć tego rodzaju defekt spotyka się najrzadziej.

Problem z Windows Update - przestarzałe sterowniki

Czasami problemy z wprowadzeniem aktualizacji mogą być spowodowane przez używanie na Twojej maszynie przestarzałych sterowników. Zaktualizuj je - najlepiej poprzez aplikacje producenta - i spróbuj ponownie wprowadzić aktualizacje.

Problem z Windows Update - kod błędu

Fot.: H Tur/PC World

To najczęściej spotykana sytuacja - Windows Update wykrywa aktualizację, ale nie może jej wprowadzić. Zamiast tego wyświetla kod błędu. Zapisz go i sprawdź, co oznacza - pomoże Ci w tym nasz artykuł Kody błędów Windows, czyli co poszło nie tak? Gdy znasz przyczynę problemu, znalezienie remedium powinno być łatwą sprawą.

Problem z Windows Update - antywirus

Niekiedy zdarza się, że oprogramowanie antywirusowe lub zabezpieczające firm trzecich może blokować próby zainstalowania najnowszej wersji systemu lub jego aktualizacji. Możesz tymczasowo wyłączyć takie oprogramowanie, wprowadzić aktualizacje, a następnie - po ich wprowadzeniu - uruchomić je ponownie.

Problem z Windows Update - wadliwy dysk twardy

W przypadku dysku HDD i SSD mogą wystąpić pewne błędy, które uniemożliwią wprowadzenie aktualizacji. Jak sprawdzić, czy wystąpił błąd? Mają uprawnienia administratora uruchom Wiersz Polecenia. W okienku wpisz:

chkdsk/f C:

Jeśli system masz na innej partycji niż C, zmień C na odpowiednią literę. Zatwierdź, naciskając Enter. Mechanizm automatycznie wyszuka i naprawi problemy na dysku. Po wykonaniu czynności niezbędny będzie reset maszyny - po nim spróbuj wprowadzić aktualizacje.

Problem z Windows Update - czyste uruchomienie systemu

"Czyste uruchomienie" to rozruch Windows z minimalnym zestawem sterowników i programów włączanych przy uruchomieniu. Umożliwia eliminację potencjalnych konfliktów oprogramowania, które mogą powodować problem ze zaktualizowaniem komputera. Jak go wykonać? Wyjaśniamy to w osobnym tekście.

Problem z Windows Update - napraw pliki systemowe

Aby dokonać naprawy plików systemowych, Microsoft podaje następującą instrukcję:

w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wiersz polecenia, a następnie z listy opcji wybierz pozycję Uruchom jako administrator;

w wyświetlonym oknie wpisz: DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth ;

; naciśnij klawisz Enter.

Po pomyślnym wykonaniu polecenia zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem z poziomu wiersza polecenia o następującej treści: „Operacja przywracania została ukończona pomyślnie“ lub „Operacja została pomyślnie wykonana”. Jeśli nie widzisz komunikatu z potwierdzeniem, wpisz ponownie polecenie i spróbuj jeszcze raz. Po pojawieniu się komunikatu:

wpisz we Wierszu Poleceń sfc/scannow ;

; naciśnij klawisz Enter;

poczekaj, aż weryfikacja skanowania sf cosiągnie 100% ukończenia, a następnie zamknij wiersz polecenia.

Spróbuj uruchomić ponownie usługę Windows Update.

